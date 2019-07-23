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٥ مداخل أنيقة مختلفة التصميم والتأثيث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Ammersbek house, MHD Design Group MHD Design Group
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لا شك أن طريقة تصميم وتأثيث أي بقعة في منزلك، تتوقف بشكل أساسي على مساحتها، لذا كان من الطبيعي أن يختلف تصميم ما يلي من مداخل حسب المساحة، وقد أبدع الخبراء بأقل تقدير في اقتناء قطع الأثاث والديكورات في كل نموذج على حدة بحيث تتناسب مع مساحته.. دعونا نشاهد ٥ نماذج ولا أروع الآن!

١- وكأنه بهو قصر

Entrance Baufritz (UK) Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Baufritz (UK) Ltd.

Entrance

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

ليس مدخلا عاديا، وإنما هو كمدخل أحد القصور، فعنصر المساحة إلى جانب طريقة التأثيث الاحترافية المتبعة به، جعلاه يظهر بما هو عليه الآن من الاناقة والرقي.

تم تصميم المدخل بفكرة مبتكرة في منتهى الروعة، وهي بركة مياه راكدة مربعة الشكل تسبح بها بعض الزهور، وفي مركزها قطعة إكسسوار قيمة بنية اللون.


٢- السجادة الحمراء بطلة الرواية

Large antique mirror glass panels Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Large antique mirror glass panels

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

مدخل مبهج كل ما فيه نابض بالحياة رغم اضاءته الخافتة، والفضل يعود إلى السجادة الحمراء الزاهية الطولية التي تفترش الأرضية، ناهيك عن المرايات التي غلفت الجدران الأساسية للمدخل، فزادته بدورها سعة وبراحا.

٣- فاخر للغاية

Art Deco Mirrored Foyer, Entrance Hall Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Art Deco Mirrored Foyer, Entrance Hall

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

نموذج آخر فاخر للغاية، تزينه عناصر عدة، أولها الأرضية الشطرنجية اللامعة، والسجادة الرمادية الأنيقة، والطاولة التي تتوسط تلك الأخيرة.

ليس هذا كل شيء، بل هناك أيضا عنصر آخر مذهل، وهو مدفئة مبنية ساحرة مغلفة بنخبة من أجمل الأحجار، يعتليها زوج من الشمعدانات الكلاسيكية المضاءة.

٤- هدوء أعصاب

Entrance C02 MHD Design Group
MHD Design Group

Entrance C02

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

من المؤكد أن تصميم هذا المدخل يبعث الهدوء في النفس والاعصاب، وذلك لأسباب عدة، على رآسها اختيار اللون الابيض في الأرضية والجدران، و اقتناء أصيص الزرع الاخضر الزاهي في الزاوية.

أما عن التأثيث، فأبرز ما تم الاعتماد عليه بالمدخل هو ذلك المقعد الخشبي الجانبي الذي يستند إلى الجدار الزجاجي، وطاولة الكونسول البنية الأنيقة.

٥- ديكورات من التراث

Entrance Viterbo Interior design إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Viterbo Interior design

Entrance

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

أما في هذا النمودج، فتختلف طريقة التأثيث كليا، حيث لجأ الخبراء لاقتناء مجموعة من الديكورات القيمة التي تشعرك أنها من التراث، كذلك الحصان المحنط وما يدنوه من طاولة، والطاولة الخشبية بمزهريتها الفاخرة، واخيرا، علاقة الملابس العملية أقصى يسار المدخل.

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