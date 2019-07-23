٥ مداخل أنيقة مختلفة التصميم والتأثيث

ليس مدخلا عاديا، وإنما هو كمدخل أحد القصور، فعنصر المساحة إلى جانب طريقة التأثيث الاحترافية المتبعة به، جعلاه يظهر بما هو عليه الآن من الاناقة والرقي.

تم تصميم المدخل بفكرة مبتكرة في منتهى الروعة، وهي بركة مياه راكدة مربعة الشكل تسبح بها بعض الزهور، وفي مركزها قطعة إكسسوار قيمة بنية اللون.



