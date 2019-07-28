الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

٧ حمامات اسكندنافية بديعة التصميم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos حمام
Loading admin actions …

عندما يتعلق الأمر بتصميم حمام منزلك، هناك العديد من الأنماط الديكورية التي يمكنك الاختيار من بينها، كالحديث و الكلاسيكي والريفي والمتوسطي والتبسيطي، لكننا اليوم ومن خلال هذا المقال سنركز فقط على نمط ديكوري واحد مميز وساحر للغاية، وهو النمط الإسكندنافي.. شاهد ما نعرضه فيما يلي من نماذج لحمامات اسكندنافية، حيث أنها ستلهمك بالعديد من الأفكار بلا شك!

1- ألوان مريحة للعين

Casa da Susana, Homestories Homestories حمام
Homestories

Homestories
Homestories
Homestories

حمام اسكندنافي راقي بمساحة لا بأس بها، مريح للعين والنفس، والسبب ببساطة يعود للألوان الناعمة المختارة به بعناية وتحديدًا في الجدران والإكسسوارات وعلى رأسها الأبيض الناصع والاخضر المينت، حيث نرى الأول بوضوح في الجدران والسقف وطقم الحمام، فيما نجد الثاني في ستارة النافذة والمنشفة وبعض اللمسات الأخرى المؤثرة.

ليس هذا كل شيء، حيث تكسو أرضية الحمام شرائح خشبية بلون بني فاتح تكمل روعة التصميم، والجميل في الأمر أيضًا أن وحدة الحوض التخزينية تظهر بنفس اللون ليعم التناغم والتناسق جميع جوانب الحمام.

2- مشرق ودافئ

The Nook, Near Rock | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays حمام
Perfect Stays

The Nook, Near Rock | Cornwall

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

حمام مشرق يسوده الدفء يتألق بتطبيقات ذكية للإضاءة الصفراء متمثلة في أباليك أنيقة على جانبي المرآة ولمسات من الخشب العصرية البسيطة تدنوها مباشرة لتصنع رف أنيق للغاية أعلى الحوض. يزين الحمام أيضًا لمسة ديكورية ساحرة في الجدران، وهي عبارة عن سيراميك يشبه في هيئته الطوب المطلي باللون الأبيض.

3- إبداع رغم صغر المساحة

NAUTICA LAKESUITES CONDOMINIUM , KL, BOLDNDOT SDN BHD BOLDNDOT SDN BHD حمام
BOLDNDOT SDN BHD

BOLDNDOT SDN BHD
BOLDNDOT SDN BHD
BOLDNDOT SDN BHD

حمام صغير ملحق بإحدى غرف النوم، حيث نتمكن من رؤية تلك الأخيرة من النافذة الواضحة أمامنا والتي هي تتصدر المشهد. نجح الخبراء في التغلب على محدودية مساحة هذا الحمام بكل ذكاء وعبقرية، وذلك بتثبيت مرآة كبيرة بطول الحمام جهة اليمين تحديدًا أكسبته سعة مضاعفة.

لم يعيق الخبراء أيضًا مساحة الحمام حين قرروا اقتناء ذلك البانيو الكبير، لأنهم ببساطة اختاروا له الموقع المثالي الذي لم يؤثر سلبًا نهائيًا على مساحة الحمام أو انسيابية الحركة به.

4- كل ما فيه ساحر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ألوان الحمام، إضاءته العصرية، أفكاره التخزينية العبقرية، واخيرًا اللمسات الخضراء في إكسسواراته.. جميعها عناصر جعلته يظهر بأروع إطلالة اسكندنافية. بتدقيق النظر في التصميم الداخلي لهذا الحمام الفندقي، نلاحظ أن الكابينيه يستحوذ على جزء منعزل نسبيًا، حيث حرص الخبراء على فصله عن بقية الحمام بنصف جدار خرساني نراه بعض الشيء من هذه الزاوية.

5- البيج بدرجاته يسيطر عليه

Casa da Rute, Homestories Homestories حمام
Homestories

Homestories
Homestories
Homestories

الألوان المحايدة وتحديدا اللون البيج بدرجاته المختلفة تحد بهذا النموذج من كل جانب، وهو ما أثر إيجابا على مساحته التي لم تعد صغيرة بفضل تلك الألوان وكذلك الجدار العاكس الفاصل بين مساحة الاستحمام وبقية الحمام.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: تشكيلة متنوعة لأرفف مبتكرة التصميم


6- الخشب ولمسة خاصة جدا

Cinco Casas (2015), Weber Arquitectos Weber Arquitectos حمام
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

يستحوذ الخشب على هذا الحمام بكل ما فيه، خاصة السقف والأرضية والجدار الايمن الذي هو عبارة عن خزانة جانبية مفتوحة ومنظمة تجعل الحمام فندقيا من الدرجة الأولى.

7- ما بين الأبيض والخشب

Projekt mieszkania 76m2 w Będzinie - Namiarkowa , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz حمام
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

نموذج مذهل بمعنى الكلمة والسر في اندماج الأبيض مع الخشب في التصميم الداخلي لهذا الحمام حيث استحوذ الأول على الجانب الأيسر من الحمام بما فيه الخزائن والحوض ووحدة الحوض التخزينية، أما ذلك الأخير، فهو يسيطر على جدران الجانب الايمن من الحمام متمثلا في ارفف معلقة لادوات الاستحمام والديكورات.

٥ مداخل أنيقة مختلفة التصميم والتأثيث
هل أحببت تطبيق النمط الإسكندنافي في الحمامات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً