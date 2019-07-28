٧ حمامات اسكندنافية بديعة التصميم

عندما يتعلق الأمر بتصميم حمام منزلك، هناك العديد من الأنماط الديكورية التي يمكنك الاختيار من بينها، كالحديث و الكلاسيكي والريفي والمتوسطي والتبسيطي، لكننا اليوم ومن خلال هذا المقال سنركز فقط على نمط ديكوري واحد مميز وساحر للغاية، وهو النمط الإسكندنافي.. شاهد ما نعرضه فيما يلي من نماذج لحمامات اسكندنافية، حيث أنها ستلهمك بالعديد من الأفكار بلا شك!
حمام اسكندنافي راقي بمساحة لا بأس بها، مريح للعين والنفس، والسبب ببساطة يعود للألوان الناعمة المختارة به بعناية وتحديدًا في الجدران والإكسسوارات وعلى رأسها الأبيض الناصع والاخضر المينت، حيث نرى الأول بوضوح في الجدران والسقف وطقم الحمام، فيما نجد الثاني في ستارة النافذة والمنشفة وبعض اللمسات الأخرى المؤثرة.
ليس هذا كل شيء، حيث تكسو أرضية الحمام شرائح خشبية بلون بني فاتح تكمل روعة التصميم، والجميل في الأمر أيضًا أن وحدة الحوض التخزينية تظهر بنفس اللون ليعم التناغم والتناسق جميع جوانب الحمام.
حمام مشرق يسوده الدفء يتألق بتطبيقات ذكية للإضاءة الصفراء متمثلة في أباليك أنيقة على جانبي المرآة ولمسات من الخشب العصرية البسيطة تدنوها مباشرة لتصنع رف أنيق للغاية أعلى الحوض. يزين الحمام أيضًا لمسة ديكورية ساحرة في الجدران، وهي عبارة عن سيراميك يشبه في هيئته الطوب المطلي باللون الأبيض.
حمام صغير ملحق بإحدى غرف النوم، حيث نتمكن من رؤية تلك الأخيرة من النافذة الواضحة أمامنا والتي هي تتصدر المشهد. نجح الخبراء في التغلب على محدودية مساحة هذا الحمام بكل ذكاء وعبقرية، وذلك بتثبيت مرآة كبيرة بطول الحمام جهة اليمين تحديدًا أكسبته سعة مضاعفة.
لم يعيق الخبراء أيضًا مساحة الحمام حين قرروا اقتناء ذلك البانيو الكبير، لأنهم ببساطة اختاروا له الموقع المثالي الذي لم يؤثر سلبًا نهائيًا على مساحة الحمام أو انسيابية الحركة به.
ألوان الحمام، إضاءته العصرية، أفكاره التخزينية العبقرية، واخيرًا اللمسات الخضراء في إكسسواراته.. جميعها عناصر جعلته يظهر بأروع إطلالة اسكندنافية. بتدقيق النظر في التصميم الداخلي لهذا الحمام الفندقي، نلاحظ أن الكابينيه يستحوذ على جزء منعزل نسبيًا، حيث حرص الخبراء على فصله عن بقية الحمام بنصف جدار خرساني نراه بعض الشيء من هذه الزاوية.
الألوان المحايدة وتحديدا اللون البيج بدرجاته المختلفة تحد بهذا النموذج من كل جانب، وهو ما أثر إيجابا على مساحته التي لم تعد صغيرة بفضل تلك الألوان وكذلك الجدار العاكس الفاصل بين مساحة الاستحمام وبقية الحمام.
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يستحوذ الخشب على هذا الحمام بكل ما فيه، خاصة السقف والأرضية والجدار الايمن الذي هو عبارة عن خزانة جانبية مفتوحة ومنظمة تجعل الحمام فندقيا من الدرجة الأولى.
نموذج مذهل بمعنى الكلمة والسر في اندماج الأبيض مع الخشب في التصميم الداخلي لهذا الحمام حيث استحوذ الأول على الجانب الأيسر من الحمام بما فيه الخزائن والحوض ووحدة الحوض التخزينية، أما ذلك الأخير، فهو يسيطر على جدران الجانب الايمن من الحمام متمثلا في ارفف معلقة لادوات الاستحمام والديكورات.