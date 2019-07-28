٧ حمامات اسكندنافية بديعة التصميم

حمام اسكندنافي راقي بمساحة لا بأس بها، مريح للعين والنفس، والسبب ببساطة يعود للألوان الناعمة المختارة به بعناية وتحديدًا في الجدران والإكسسوارات وعلى رأسها الأبيض الناصع والاخضر المينت، حيث نرى الأول بوضوح في الجدران والسقف وطقم الحمام، فيما نجد الثاني في ستارة النافذة والمنشفة وبعض اللمسات الأخرى المؤثرة.

ليس هذا كل شيء، حيث تكسو أرضية الحمام شرائح خشبية بلون بني فاتح تكمل روعة التصميم، والجميل في الأمر أيضًا أن وحدة الحوض التخزينية تظهر بنفس اللون ليعم التناغم والتناسق جميع جوانب الحمام.