غرف نوم ريفية.. لعشاق الأناقة والبساطة

غرفة نوم ريفية بتفاصيل هادئة، تزينها خطوط ناعمة من الرمادي الفاتح المائل إلى البيج في الجزء الأكبر من الجدران مع خطوط أخرى من اللون الأبيض الناصع في الجزء السفلي من تلك الأخيرة. لن تختلف معنا إذا قلنا أن أجمل ما في هذه الغرفة تلك الجلسة الجانبية الثابتة التي تدنو نافذة كبيرة تطل على الارجح على منظر خارجي رائع.

من هذه الزاوية لغرفة النوم يتضح لنا أنها لا تضم خزانة ملابس أو تسريحة، وإنما تعتمد فقط على كومود جانبي للسرير وتلك الأريكة الثابتة التي أشرنا إليها مسبقًا تتمتع بتصميم ذكي حيث نلاحظ أن بها مساحة تخزينية قد يستعيض بها ساكنو الغرفة عن الدولاب.



