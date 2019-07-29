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غرف نوم ريفية.. لعشاق الأناقة والبساطة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
A cottage of two halves, Forest Eyes Photography Forest Eyes Photography غرفة نوم
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مقالنا اليوم هو فقط لعشاق البساطة والأناقة ممن يفضلون الأسلوب الريفي في الديكور عن غيره من الأساليب، والذين هم على أتم استعداد لتطبيقه بأي غرفة حيوية من غرف منازلهم كغرفة النوم على سبيل المثال، لذا، جمعنا لهم في كتاب الأفكار هذا أجدد ٥ تصميمات لغرف النوم الريفية ليحصلوا منها على الإلهام .. لنبدأ الآن!

1- الجلسة الجانبية أجمل ما فيها

溫馨鄉村風, 木皆空間設計 木皆空間設計 غرفة نوم
木皆空間設計

木皆空間設計
木皆空間設計
木皆空間設計

غرفة نوم ريفية بتفاصيل هادئة، تزينها خطوط ناعمة من الرمادي الفاتح المائل إلى البيج في الجزء الأكبر من الجدران مع خطوط أخرى من اللون الأبيض الناصع في الجزء السفلي من تلك الأخيرة. لن تختلف معنا إذا قلنا أن أجمل ما في هذه الغرفة تلك الجلسة الجانبية الثابتة التي تدنو نافذة كبيرة تطل على الارجح على منظر خارجي رائع.

من هذه الزاوية لغرفة النوم يتضح لنا أنها لا تضم خزانة ملابس أو تسريحة، وإنما تعتمد فقط على كومود جانبي للسرير وتلك الأريكة الثابتة التي أشرنا إليها مسبقًا تتمتع بتصميم ذكي حيث نلاحظ أن بها مساحة تخزينية قد يستعيض بها ساكنو الغرفة عن الدولاب.


2- السرير بطل الحكاية

A cottage of two halves, Forest Eyes Photography Forest Eyes Photography غرفة نوم
Forest Eyes Photography

A cottage of two halves

Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography
Forest Eyes Photography

لا شك أن تصميم غرفة النوم ذاتها في المجمل بسيط ومريح لدرجة تبعث الهدوء في النفس، لكن السرير وحده هو بطل الحكاية بهذا النموذج وذلك بتصميمه الأنيق، وخامته الخشبية المتينة، ولونه البني الفاتح، واخيرا حجمه الكبير.

قد لا نرى خزانة ملابس أو كومود أو تسريحة بهذه الغرفة، وهذا ببساطة لاكتفاء الخبراء باقتناء عناصر أبسط في شكلها وأصغر في حجمها، كتلك الخزانة الخشبية الصغيرة التي نلمحها جهة اليمين، والطاولة البيضاء الأنيقة التي تحل محل الكومود على الجانب الأيسر من السرير.


3- سقف هرمي

Objekt 322, meier architekten zürich meier architekten zürich غرفة نوم خشب
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

عادة ما تكون غرف النوم الريفية مصممة بسقف هرمي، وهذا النمودج خير دليل على ذلك حيث أنه يتألق بسقف هرمي، وجدار خشبي مذهل طلي بلون بني لا يزال يبرز تفاصيل الخشب الطبيعية الساحرة.

رغم ان مساحة الغرفة ليست كبيرة كما هو واضح من الصورة المعروضة، إلا أن طريقة التأثيث العبقرية واحترافية توزيع الأثاث بها لم يظهروها مكدسة أو مزدحمة على الإطلاق.

4- خامات منوعة

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة نوم
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

إن كنت من مؤيدي فكرة الدمج بين الخامات المختلفة في التصميم الداخلي لغرفة نومك، فأنت حتما ستعجب بهذا النموذج، والذي تألقت أرضيته ببلاطات سداسية الشكل بمزيج من الأسود والأبيض والرمادي، وتزينت جدرانه بأجمل لمسات الحجر، والسقف بعوارض من الخشب.

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5- رومانسية ودافئة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

آخر غرفة نوم ريفية معنا اليوم تتميز بسمة تجعلها مختلفة عما سبق من نماذج وهي الرومانسية والحميمية التي تستشعرها بمجرد الاطلاع عليها وملاحظة كم الشموع المزينة للرف العلوي من السرير، وكذلك الاباجورات الجانبية التي تخلق إضاءة صفراء دافئة.

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