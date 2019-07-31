7 نماذج توضح الأنواع المختلفة للمنازل.. شاهدوها الآن!

تعرفوا على الأنواع المختلفة للمنازل مع كتاب الأفكار هذا من هوميفاي، حيث نضم لكم فيه 7 أنواع، وهم الفلل والمنازل الريفية والمنازل الخشبية والمنازل الجاهزة للتركيب والمنازل السلبية ومنازل العائلة الصغيرة ومنازل العائلة الكبيرة، حتى يتسن لكم معرفة أبرز الفروقات بينهم، ولتساعدكم أيضًا على تحديد نوع المنزل الذين ترغبون مضي الباقي من العمر به.
فيلا مبهرة من الخارج للداخل صُممت وفقًا للأسلوب التبسيطي أو المينيمال في الديكور، والمعروف بعناصره الديكورية التي تجمع بين البساطة والأناقة والوظيفية في آنٍ واحد، فنجد واجهتها متألقة بمزيج ساحر من الخشب والزجاج، خاصة ذلك الأول الذي نلمحه سيطر على أسقف المنزل وليست فقط جدرانه أو أرضيته، أما عن الثاني وهو الزجاج فنراه هو الآخر بإطلالة قمة في الرقة والشفافية متمثلًا في درابزين شرفة الطابق الثاني من الفيلا.
أما عن هذا المنزل، فهو بتصميم ريفي بسيط يعتمد على البلاط في تغليف جميع أرضياته، ومزيج من الخرسانة والخشب في بناء الهيكل المعماري ككل. بُني هذا المنزل الهادئ من طابق واحد فقط بسقف مائل أو منحدر -كما يطلق عليه البعض- ليجيد التعامل مع الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء فلا تتراكم على السطح.
يحاط المنزل -كما نرى في الصورة- المعروضة بمساحة خضراء شاسعة تكسبه جمالًا من نوع خاص، مغطاة بالكامل بالعشب الأخضر الطبيعي، ومزينة من الأطراف بالعديد من الأشجار.
منزل خشبي ساحر بأقل تقدير يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلك راغبًا في العيش به أو مقبلًا على بناء نموذج يضاهيه، على رأسها أناقة مظهره وهو شيء نلمسه بوضوح مع الصورة المعروضة للهيكل المعماري للمنزل، ثانيها، القوة والمتانة التي يتحلى بها الخشب، وثالثها، الدفء الذي يُشعرك به من أول وهلة تنظر فيها إليه كما هو الحال هنا.
النموذج الرابع معنا اليوم، هو لمنزل عائلي صغير، من اسمه يوضح قدرته الاستعابية التي لا تسع سوى أسرة واحدة فقط. يتكون المنزل من طابقين كما هو واضح أمامنا هنا، الطابق الأول بهذا النوع من المنازل عادة ما يكون لغرف المجال الحيوي من غرفة معيشة وطعام ومطبخ وحمام، أما الطابق الثاني، فهو على الأرجح لغرف النوم.
أقيم هذا المنزل وسط إحدى الحدائق المبهرة بسقف هرمي زاده أناقة، قُسمت تلك الحديقة إلى جزئين، أحدهما لحديقة عادية يكسوها العشب الأخضر، والأخرى لحديقة صخرية يزينها الحصى الصغير مع نخبة متنوعة من نبات الصبار.
نوع آخر من المنازل ننتقل إليه مع هذه الصورة وهو المنازل العائلية الكبيرة، والتي واضح أيضًا من اسمها أنها تستطيع استيعاب عائلة كبيرة أو أكثر من عائلة معًا لتضمنها العديد من الغرف التي تكفي هذا العدد من الأفراد.
لا جدال على أن تصميم المنزل وحده رائع بكل المقاييس، لكننا لن نتطرق للحديث عنه بعدما رأينها ذلك المسبح الواسع بتصميمه الأخاذ، والذي استغل الخبراء المساحة المحيطة به أفضل استغلال بوضع أكثر من جلسة، أحدهما تعتمد على شيزلونجات، والأخرى لمائدة طعام خارجية، وثالثة أشبه بجلسة المعيشة.
تود العيش بمنزل موفر للطاقة؟ المنزل السلبي هو الحل الأمثل لك، فهو مصمم خصيصًا للحد من استهلاك الطاقة حيث يعتمد في بنائه على الاعتماد على طبقات عزل هائلة وفعالة، تجعل درجة حرارته ثابتة طوال العام، غير متأثرة بتغير فصول السنة.
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هل تصدق أن هناك منزلًا يمكن أن يستغرق أقل من أسبوع في بنائه؟ على الأرجح لا، لكن المنازل الجاهزة للتركيب أو المنازل مسبقة الصنع غيرت هذا المفهوم تمامًا، لأنها تُبنى في فترة وجيزة معتمدة على ألواح جاهزة من الألياف تصنع بعيدًا عن موقع العمل، ثم تنقل بنهاية المطاف للمكان الذي يوده مشتريها بكل سلاسة ومرونة.