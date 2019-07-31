7 نماذج توضح الأنواع المختلفة للمنازل.. شاهدوها الآن!

أما عن هذا المنزل، فهو بتصميم ريفي بسيط يعتمد على البلاط في تغليف جميع أرضياته، ومزيج من الخرسانة والخشب في بناء الهيكل المعماري ككل. بُني هذا المنزل الهادئ من طابق واحد فقط بسقف مائل أو منحدر -كما يطلق عليه البعض- ليجيد التعامل مع الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء فلا تتراكم على السطح.

يحاط المنزل -كما نرى في الصورة- المعروضة بمساحة خضراء شاسعة تكسبه جمالًا من نوع خاص، مغطاة بالكامل بالعشب الأخضر الطبيعي، ومزينة من الأطراف بالعديد من الأشجار.