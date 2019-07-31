الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نماذج توضح الأنواع المختلفة للمنازل.. شاهدوها الآن!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
House@vijaywada, B Design Studio B Design Studio فيلا
Loading admin actions …

تعرفوا على الأنواع المختلفة للمنازل مع كتاب الأفكار هذا من هوميفاي، حيث نضم لكم فيه 7 أنواع، وهم الفلل والمنازل الريفية والمنازل الخشبية والمنازل الجاهزة للتركيب والمنازل السلبية ومنازل العائلة الصغيرة ومنازل العائلة الكبيرة، حتى يتسن لكم معرفة أبرز الفروقات بينهم، ولتساعدكم أيضًا على تحديد نوع المنزل الذين ترغبون مضي الباقي من العمر به.

1- فيلا مبهرة بالذوق المينيمال

House@vijaywada, B Design Studio B Design Studio فيلا
B Design Studio

B Design Studio
B Design Studio
B Design Studio

فيلا مبهرة من الخارج للداخل صُممت وفقًا للأسلوب التبسيطي أو المينيمال في الديكور، والمعروف بعناصره الديكورية التي تجمع بين البساطة والأناقة والوظيفية في آنٍ واحد، فنجد واجهتها متألقة بمزيج ساحر من الخشب والزجاج، خاصة ذلك الأول الذي نلمحه سيطر على أسقف المنزل وليست فقط جدرانه أو أرضيته، أما عن الثاني وهو الزجاج فنراه هو الآخر بإطلالة قمة في الرقة والشفافية متمثلًا في درابزين شرفة الطابق الثاني من الفيلا.


2- منزل ريفي قمة في البساطة

Casa de Campo J. W., D.O.S. Arquitetura D.O.S. Arquitetura منزل ريفي خشب Beige
D.O.S. Arquitetura

D.O.S. Arquitetura
D.O.S. Arquitetura
D.O.S. Arquitetura

أما عن هذا المنزل، فهو بتصميم ريفي بسيط يعتمد على البلاط في تغليف جميع أرضياته، ومزيج من الخرسانة والخشب في بناء الهيكل المعماري ككل. بُني هذا المنزل الهادئ من طابق واحد فقط بسقف مائل أو منحدر -كما يطلق عليه البعض- ليجيد التعامل مع الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء فلا تتراكم على السطح.

يحاط المنزل -كما نرى في الصورة- المعروضة بمساحة خضراء شاسعة تكسبه جمالًا من نوع خاص، مغطاة بالكامل بالعشب الأخضر الطبيعي، ومزينة من الأطراف بالعديد من الأشجار.

3- هذا المنزل فقط لعشاق الخشب

RUSTICASA | Casa unifamiliar | Óbidos, RUSTICASA RUSTICASA منزل خشبي خشب نقي Wood effect
RUSTICASA

RUSTICASA
RUSTICASA
RUSTICASA

منزل خشبي ساحر بأقل تقدير يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلك راغبًا في العيش به أو مقبلًا على بناء نموذج يضاهيه، على رأسها أناقة مظهره وهو شيء نلمسه بوضوح مع الصورة المعروضة للهيكل المعماري للمنزل، ثانيها، القوة والمتانة التي يتحلى بها الخشب، وثالثها، الدفء الذي يُشعرك به من أول وهلة تنظر فيها إليه كما هو الحال هنا.

4- منزل عائلي صغير بسقف هرمي أنيق

Projekt domu Mini 5 - mały, kompaktowy, na wąską działkę , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منزل عائلي صغير
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

النموذج الرابع معنا اليوم، هو لمنزل عائلي صغير، من اسمه يوضح قدرته الاستعابية التي لا تسع سوى أسرة واحدة فقط. يتكون المنزل من طابقين كما هو واضح أمامنا هنا، الطابق الأول بهذا النوع من المنازل عادة ما يكون لغرف المجال الحيوي من غرفة معيشة وطعام ومطبخ وحمام، أما الطابق الثاني، فهو على الأرجح لغرف النوم.

أقيم هذا المنزل وسط إحدى الحدائق المبهرة بسقف هرمي زاده أناقة، قُسمت تلك الحديقة إلى جزئين، أحدهما لحديقة عادية يكسوها العشب الأخضر، والأخرى لحديقة صخرية يزينها الحصى الصغير مع نخبة متنوعة من نبات الصبار.

5- منزل عائلي كبير ملحق بمسبح بديع

homify منزل عائلي كبير
homify

homify
homify
homify

نوع آخر من المنازل ننتقل إليه مع هذه الصورة وهو المنازل العائلية الكبيرة، والتي واضح أيضًا من اسمها أنها تستطيع استيعاب عائلة كبيرة أو أكثر من عائلة معًا لتضمنها العديد من الغرف التي تكفي هذا العدد من الأفراد.

لا جدال على أن تصميم المنزل وحده رائع بكل المقاييس، لكننا لن نتطرق للحديث عنه بعدما رأينها ذلك المسبح الواسع بتصميمه الأخاذ، والذي استغل الخبراء المساحة المحيطة به أفضل استغلال بوضع أكثر من جلسة، أحدهما تعتمد على شيزلونجات، والأخرى لمائدة طعام خارجية، وثالثة أشبه بجلسة المعيشة.

6- منزل سلبي موفر للطاقة

Refugio Toibita, Camacho Estudio de Arquitectura Camacho Estudio de Arquitectura منزل سلبي خشب معالج Wood effect
Camacho Estudio de Arquitectura

Camacho Estudio de Arquitectura
Camacho Estudio de Arquitectura
Camacho Estudio de Arquitectura

تود العيش بمنزل موفر للطاقة؟ المنزل السلبي هو الحل الأمثل لك، فهو مصمم خصيصًا للحد من استهلاك الطاقة حيث يعتمد في بنائه على الاعتماد على طبقات عزل هائلة وفعالة، تجعل درجة حرارته ثابتة طوال العام، غير متأثرة بتغير فصول السنة.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: ألبوم: أجدد تصميمات السلالم فقط مع هوميفاي


7- منزل جاهز للتركيب شديد المرونة

PLUSMODUL, INT2architecture INT2architecture منزل جاهز للتركيب خشب Brown
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

هل تصدق أن هناك منزلًا يمكن أن يستغرق أقل من أسبوع في بنائه؟ على الأرجح لا، لكن المنازل الجاهزة للتركيب أو المنازل مسبقة الصنع غيرت هذا المفهوم تمامًا، لأنها تُبنى في فترة وجيزة معتمدة على ألواح جاهزة من الألياف تصنع بعيدًا عن موقع العمل، ثم تنقل بنهاية المطاف للمكان الذي يوده مشتريها بكل سلاسة ومرونة.

غرف نوم ريفية.. لعشاق الأناقة والبساطة
بأي نوع من هذه المنازل تفضل العيش؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً