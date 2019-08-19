رفاهية العيش في منزل عربي أصيل

نبدأ جولتنا في هذا المنزل الفخم مع باب خشبي كبير تخترقه بعض اللمسات الزجاجية المصنفرة، بمجرد تجاوزه، ينقلنا إلى المدخل حيث نجد البهو مباشرة بمساحة شبه مربعة، تتزين أرضيته ببلاطات ملونة تجمع ما بين الأبيض كخلفية رئيسية والرمادي والبرتقالي والأسود بأشكال هندسية صغيرة متنوعة تسبح عليها صانعة لوحة فنية في منتهى الروعة والدقة.

أما عن السقف، فهو الآخر تحفة فنية يتألق بزخارف إسلامية قديمة الطراز باللونين الأسود والأبيض، فتضفي على الساحة رُقي من نوع خاص، هذا بالتحالف مع عنصر الإضاءة الصفراء الممثلة في نخبة من أروع الأباليك قديمة الطراز أيضًا، والأعمدة الجبسية الجانبية المزينة بلمسات ذهبية من الأطراف.