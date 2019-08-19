رفاهية العيش في منزل عربي أصيل

مشروع اليوم من هوميفاي لمنزل عربي أصيل عنوانه الرفاهية والرقي، ليس هذا بغريب وهو من روائع تصميم شركة أكيان المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور والمعروفة ببراعتها في التعامل بشكل احترافي مع المساحات سواء الكبيرة أو الصغيرة ومشروعنا اليوم من النوع الأول حيث أنه لمنزل متعدد الطوابق بالدوحة، جعله الخبراء يتألق بلمسة فريدة من نوعها، ممثلة في الرسومات الهندسية والزخارف الاسلامية حيث وزعت بشكل جمالي أخاذ على الأسقف والأرضية والجدران.. دعونا نكتشف تفاصيله الآن!
نبدأ جولتنا في هذا المنزل الفخم مع باب خشبي كبير تخترقه بعض اللمسات الزجاجية المصنفرة، بمجرد تجاوزه، ينقلنا إلى المدخل حيث نجد البهو مباشرة بمساحة شبه مربعة، تتزين أرضيته ببلاطات ملونة تجمع ما بين الأبيض كخلفية رئيسية والرمادي والبرتقالي والأسود بأشكال هندسية صغيرة متنوعة تسبح عليها صانعة لوحة فنية في منتهى الروعة والدقة.
أما عن السقف، فهو الآخر تحفة فنية يتألق بزخارف إسلامية قديمة الطراز باللونين الأسود والأبيض، فتضفي على الساحة رُقي من نوع خاص، هذا بالتحالف مع عنصر الإضاءة الصفراء الممثلة في نخبة من أروع الأباليك قديمة الطراز أيضًا، والأعمدة الجبسية الجانبية المزينة بلمسات ذهبية من الأطراف.
جانب آخر من بهو المنزل يجعلنا نُمعِن النظر في تصميم الجدران التي تغلّف معظمها باحترافية -إن لم يكن جميعها- بلمسات ديكورية عربية أصيلة متأنقة باللون الأسود ومزخرفة بماء الذهب.
مع هذه الزاوية للمنزل من الداخل، ندرك أن هناك المزيد من الساحات المفتوحة غير المؤثثة بعد، سنراها معًا فيما يلي، والتي من المفترض أن تكون إحداها لغرفة الاستقبال، وأخرى لغرفة الطعام، وثالثة لغرفة المعيشة أو الجلوس كما يطلق عليها البعض.
ننتقل من بهو المنزل بمساحته الفسيحة المنمقة لساحة أخرى مذهلة، يغمرها اللون الأسود بالتناوب مع الأبيض في تفاهم تام، وذلك في ظل وجود نافورة داخلية فاخرة ثمانية الشكل تتوسط المكان، سيطر فيها الأسود بخامة الرخام الفخمة عليها بشكل شبه تام.
بالنظر للتصميم الداخلي لهذه الغرفة المفتوحة، نستطيع أن نُجزِم أنها تختلف عما سنشاهده فيما يلي من ساحات أخرى، وهذا لأنها تعد ساحة أساسية بهذا المنزل، حيث أنها تقودنا بما تتضمنه من درج لبقية الطوابق، اللذان على الأرجح طابقين، بخلاف الطابق الأرضي.
ربما ألهتنا النافورة الداخلية السابقة عن تصميم الدرج والدرابزين، لكننا مع هذه الصورة نتمكن من رؤيتهما بوضوح، في الوقت الذي نكتشف فيه تفاصيل أجمل عن هذا المنزل.
من الواضح من الصورة المعروضة أمامنا أن الخبراء قد اعتمدوا في تنفيذ هذا الدرج على مزيج أخاذ من الخامات، على رأسها الرخام الأسود في الدرجات، والحديد المطلي بالأسود مع لمسات من الخشب في الدرابزين، ليطل علينا بنهاية المطاف بهذه النتيجة المذهلة.
لم يكن ذلك فحسب ما جعل الساحة تتألق، وإنما أيضًا تصميم السقف، حيث تزين بلمسات عصرية من الجبسونبورد مع سبوتات إضاءة ثابتة وُضعت بطريقة منمقة، زادت الساحة سحرًا وجمالًا.
نعود مرة أخرى للطابق الأرضي من هذا المنزل، وساحة جديدة أكبر حجمًا يستحوذ عليها الأبيض بشكل كبير في الأرضية والسقف والجدران، لذا قرر الخبراء أن يجعلوها على مستويين، ربما ينوون أن يكون الجزء الخارجي منها مؤثث فقط بطاولة مستديرة ذات أرجل مذهبة تعتليها مزهرية فاخرة، على أن يكون الجزء الداخلي منها لصالون فخم يليق بغرفة الاستقبال.
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تليق هذه الغرفة كثيرًا بأن تكون غرفة المعيشة، وذلك من حيث المساحة والتصميم الداخلي لها، فمثلًا ذلك الجدار الحجري المزين بسبوتات جدارية ساحرة، يمكن أن يكون النقطة المركزية للغرفة بحيث توضع أمامه وحدة التلفاز أو مدفأة أنيقة بتصميم بسيط يسمح للجدار الحجري بالظهور.
أما عن بقية المساحة، فيمكن بسلاسة أن يستغلها الخبراء في وضع أريكة زاوية تنتهي عند تلك النافذة، أو أنتريه قطيفة فخم بلون يتناغم مع لون الساحة، بشرط أن يتناسب مع مساحتها.
إن أطلقت العنان لخيالك، ستتصور هذه الغرفة مؤثثة بأكثر من طريقة وجميعها يليق بطبيعة تصميمها الداخلي، فيمكنها أولًا أن تكون لغرفة طعام كلاسيكية باللون البني الداكن أو العاجي أو كلاهما معًا، وربما أيضًا تكون لمسجد صغير يتجمع فيه أفراد الأسرة لأداء فروض الصلاة اليومية أو للاستماع لدرس ديني شيق، السيناريوهات عديدة، الأمر فقط يتوقف على متطلبات مالكي المنزل وذوقهم الديكوري.. وبذلك نختتم جولتنا مع هذا المشروع الساحر!