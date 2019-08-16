تعرف على أجدد ألوان طلاءات الجدران

أول لون معنا اليوم هو البيبي بلو، وهو أحد أفتح درجات اللون الازرق، والذي انتشر على نطاق واسع خلال العامين السابقين، ولا يزال محتلا المكانة نفسها هذا العام أيضا.

المميز في هذا اللون ليس هدوئه ورقته فحسب، وإنما مرونته أيضا التي تسمح بإمكانية استخدامه في أي مساحة تريدها بمنزلك.