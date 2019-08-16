تعرف على أجدد ألوان طلاءات الجدران

إن كنت من محبي الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي، ستتحمس لقراءة هذا الموضوع من هوميفاي، والذي سيجعلك تتعرف على أجدد ألوان الطلاءات التي يمكنك استخدامها في جدران منزلك .. لنبدأ الآن!
أول لون معنا اليوم هو البيبي بلو، وهو أحد أفتح درجات اللون الازرق، والذي انتشر على نطاق واسع خلال العامين السابقين، ولا يزال محتلا المكانة نفسها هذا العام أيضا.
المميز في هذا اللون ليس هدوئه ورقته فحسب، وإنما مرونته أيضا التي تسمح بإمكانية استخدامه في أي مساحة تريدها بمنزلك.
أما عن اللون البيج في طلاءات الجدران، فهو لا يقل مرونة عن البيبي بلو، حيث يمكن استخدامه هو الآخر في أي غرفة مهما كانت طبيعتها وسعتها، فيضمن لك مظهرا معاصرا وأنيقا كالنمودج المعروض هنا.
لم يعد اللون الوردي بتدرجاته الفاتحة و الزاهية مقتصرة على غرف الأميرات الصغار، بل أصبح من الممكن اللجوء إليها بأي غرفة من غرف المنزل، بشرط تحقيق التناغم بينها وبين بقية العناصر الديكورية المتواجدة بالساحة نفسها، وكذلك الاستعانة بشريك لوني لها يزيد إطلالتها جمالا، كالأبيض أو البيج أو الرمادي أو البيبي بلو مع الأبيض.
لون آخر جديد يفضله على الارجح فئة الشباب، وهو أحد درجات اللون الأخضر، ويليق غالبا بالاسلوب المعاصر في الديكور،
من الألوان التي عادة ما تستخدم معه في طلاء الجدران، هم الأبيض، البيج، البني، الوردي، والأصفر.
تسعى للحصول على إطلالة معاصرة لمنزلك؟ لا تتردد أبدا في اختيار هذه الدرجة اللونية في الطلاء، وهي الرمادي المائل للبيج، ويفضل لو قررت اختيار اللون الابيض ليكون شريكا لها، ونؤكد لك أن النتيجة ستكون مبهرة.
وضع هذا اللون مثله تماما مثل اللون البيبي بلو، وهنا نقصد كونه حظي بانتشار رهيب كطلاء للجدران أو حتى كلون أساسي لقطع الأثاث.
يكون هذا اللون حقا ساحرا إن تم اللجوء له مع الألوان الاتية: الوردي، الأبيض، البيج، البني، والأصفر.
لمحبي اللون الرمادي واللون الأزرق معا، بالتأكيد ستنل هذه التركيبة اللونية إعجابكم، حيث أنها تجمع بين تدرجات لونية للازرق والرمادي معا، وهو سر جمال إطلالتها بلا شك.
إذا كنت تميل لاستخدام الألوان الزاهية في طلاءات منزلك، لن تجد أروع من الأصفر بدرجاته المتنوعة لتلجأ إليه، وحينها ستحظى باطلالة مذهلة مثلما هو الحال بالنمودج المعروض.
إطلالة مذهلة تجمع بين الغموض والجاذبية ممثلتين في اللون الرمادي الداكن أو القاتم كما يطلق عليه البعض، ملائمة تماما للمساحة التي اختيرت لها، حيث منحتها كل الرقي.
إن كنت تبحث عن لون يظل معك إلى الأبد دون أن تكتشف في يوم من الأيام أنه لم يعد رائجا بين الناس، وأصبح
موضة قديمة، عليك باختيار اللون الأبيض، فهو كفيل بأن يجعل منزلك عصريا دائما، دائم الاشراقة، مرحب بالضيوف، وشديد الاتساع.