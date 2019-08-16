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تعرف على أجدد ألوان طلاءات الجدران

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
nuovo modello " FLORENCE", Delta Salotti Delta Salotti غرفة المعيشة Blue
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إن كنت من محبي الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي، ستتحمس لقراءة هذا الموضوع من هوميفاي، والذي سيجعلك تتعرف على أجدد ألوان الطلاءات التي يمكنك استخدامها في جدران منزلك .. لنبدأ الآن!

البيبي بلو

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative فن تشكيليصور ولوحات
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

أول لون معنا اليوم هو البيبي بلو، وهو أحد أفتح درجات اللون الازرق، والذي انتشر على نطاق واسع خلال العامين السابقين، ولا يزال محتلا المكانة نفسها هذا العام أيضا.

المميز في هذا اللون ليس هدوئه ورقته فحسب، وإنما مرونته أيضا التي تسمح بإمكانية استخدامه في أي مساحة تريدها بمنزلك.

البيج

A Living Room to Think in. Dulux UK غرفة المعيشة Amber/Gold Spiced Honey,Angora Blanket,Just Walnut,dulux,warm colours,paint,wall colours,lounge
Dulux UK

A Living Room to Think in.

Dulux UK
Dulux UK
Dulux UK

أما عن اللون البيج في طلاءات الجدران، فهو لا يقل مرونة عن البيبي بلو، حيث يمكن استخدامه هو الآخر في أي غرفة مهما كانت طبيعتها وسعتها، فيضمن لك مظهرا معاصرا وأنيقا كالنمودج المعروض هنا.

الوردي الفاتح

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

لم يعد اللون الوردي بتدرجاته الفاتحة و الزاهية مقتصرة على غرف الأميرات الصغار، بل أصبح من الممكن اللجوء إليها بأي غرفة من غرف المنزل، بشرط تحقيق التناغم بينها وبين بقية العناصر الديكورية المتواجدة بالساحة نفسها، وكذلك الاستعانة بشريك لوني لها يزيد إطلالتها جمالا، كالأبيض أو البيج أو الرمادي أو البيبي بلو مع الأبيض.

الجنزاري

TIBURTINO II, ULA architects ULA architects غرفة السفرة
ULA architects

ULA architects
ULA architects
ULA architects

لون آخر جديد يفضله على الارجح فئة الشباب، وهو أحد درجات اللون الأخضر، ويليق غالبا بالاسلوب المعاصر في الديكور،

من الألوان التي عادة ما تستخدم معه في طلاء الجدران، هم الأبيض، البيج، البني، الوردي، والأصفر.

الرمادي المائل إلى البيج

2BHK COMPLETE RENOVATION , decormyplace decormyplace غرفة السفرة أبلكاش Grey
decormyplace

decormyplace
decormyplace
decormyplace

تسعى للحصول على إطلالة معاصرة لمنزلك؟ لا تتردد أبدا في اختيار هذه الدرجة اللونية في الطلاء، وهي الرمادي المائل للبيج، ويفضل لو قررت اختيار اللون الابيض ليكون شريكا لها، ونؤكد لك أن النتيجة ستكون مبهرة.

الأخضر المينت

Sea Shades, Design Studio Yuriy Zimenko Design Studio Yuriy Zimenko غرفة المعيشة رخام Green
Design Studio Yuriy Zimenko

Design Studio Yuriy Zimenko
Design Studio Yuriy Zimenko
Design Studio Yuriy Zimenko

وضع هذا اللون مثله تماما مثل اللون البيبي بلو، وهنا نقصد كونه حظي بانتشار رهيب كطلاء للجدران أو حتى كلون أساسي لقطع الأثاث.

يكون هذا اللون حقا ساحرا إن تم اللجوء له مع الألوان الاتية: الوردي، الأبيض، البيج، البني، والأصفر.

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تدرجات الأزرق مع الرمادي

nuovo modello " FLORENCE", Delta Salotti Delta Salotti غرفة المعيشة Blue
Delta Salotti

Delta Salotti
Delta Salotti
Delta Salotti

لمحبي اللون الرمادي واللون الأزرق معا، بالتأكيد ستنل هذه التركيبة اللونية إعجابكم، حيث أنها تجمع بين تدرجات لونية للازرق والرمادي معا، وهو سر جمال إطلالتها بلا شك.

الأصفر الزاهي

Bossington House, Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Lee Evans Partnership

Bossington House, Adisham Kent

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

إذا كنت تميل لاستخدام الألوان الزاهية في طلاءات منزلك، لن تجد أروع من الأصفر بدرجاته المتنوعة لتلجأ إليه، وحينها ستحظى باطلالة مذهلة مثلما هو الحال بالنمودج المعروض.

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الرمادي القاتم

Cầu Giấy House, Văn Phòng Kiến Trúc Một Nhà Văn Phòng Kiến Trúc Một Nhà غرفة السفرة
Văn Phòng Kiến Trúc Một Nhà

Văn Phòng Kiến Trúc Một Nhà
Văn Phòng Kiến Trúc Một Nhà
Văn Phòng Kiến Trúc Một Nhà

إطلالة مذهلة تجمع بين الغموض والجاذبية ممثلتين في اللون الرمادي الداكن أو القاتم كما يطلق عليه البعض، ملائمة تماما للمساحة التي اختيرت لها، حيث منحتها كل الرقي.

الأبيض الناصع

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors, Vogue Kitchens Vogue Kitchens الممر الحديث، المدخل و الدرج
Vogue Kitchens

An Indoor Kitchen Space Combined with the Outdoors

Vogue Kitchens
Vogue Kitchens
Vogue Kitchens

إن كنت تبحث عن لون يظل معك إلى الأبد دون أن تكتشف في يوم من الأيام أنه لم يعد رائجا بين الناس، وأصبح موضة قديمة، عليك باختيار اللون الأبيض، فهو كفيل بأن يجعل منزلك عصريا دائما، دائم الاشراقة، مرحب بالضيوف، وشديد الاتساع.

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