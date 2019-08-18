كيف تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير؟

توزيع قطع الأثاث على غرفة ما مهمة ليست سهلة على الإطلاق كما قد يظن البعض، ويكون الأمر أكثر صعوبة مع الغرف محدودة المساحة، حيث يشكل ذلك تحديا كبيرا لدى المالكين، لذا عادة ما يفضلوا الاستعانة بخبير في هذا الشأن.

الوضع يختلف إذا كنت ترى أن لديك القدرة على فعل ذلك دون الحاجة لخبير مع الاحتفاظ بنفس الاطلالة المنمقة التي كان سيمنحها لمنزلك، ومن هذا المنطلق ننصحك بقياس مساحة الغرفة المراد تأثيثها بعناية حتى قبل شراء الأثاث، وذلك لاقتناء ما يتلائم معها منه من حيث الحجم.