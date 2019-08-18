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كيف تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
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تود أن تعرف كيف تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير؟ في هذا الموضوع من هوميفاي سوف نطلعك على الكثير من الأسرار التي يمكنك اتباعها في التصميم والتأثيث لتحظى بأروع منزل على وجه الأرض.. لنبدأ الآن

١- الاهتمام بشكل خاص بالاكسسوارات

High Park, LEMONBE LEMONBE غرفة المعيشة
LEMONBE

LEMONBE
LEMONBE
LEMONBE

رغم الأهمية الكبرى للاكسسوارات في أي منزل وما تضيفه من لمسة قيمة باختلاف أنواعها من مزهريات أو اطارات أو لوحات فنية أو مشغولات خشبية وغيرهم، إلا أن هناك الكثير من المنازل تفتقر إليها، لأن الغالبية العظمى من مالكيها لا يهتمون باقتناء الاكسسوارات معتبرينها مجرد كماليات لا حاجة إليها، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لذا إن كنت تريد أن تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير، سيكون عليك الاهتمام بشكل خاص بالاكسسوارات.

٢- مراعاة تناسق الألوان

新北市-挑高樓中樓, 解構室內設計 解構室內設計 غرفة المعيشة زجاج Grey
解構室內設計

解構室內設計
解構室內設計
解構室內設計

من الأمور التي عليك مراعاتها عند تشطيب منزلك، هي أن تحرص على تحقيق حالة من التناسق بين ألوان كافة العناصر الديكورية المستعان بها في الغرفة الواحدة، مثلما هو الحال هنا بهذا النموذج، وهو شيء بالطبع يجعل منزلك يبدو مصمما من قبل أحد الخبراء.

٣- اتباع أساليب مبتكرة في الإضاءة

Homes, Rakeshh Jeswaani Interior Architects Rakeshh Jeswaani Interior Architects غرفة المعيشة
Rakeshh Jeswaani Interior Architects

Rakeshh Jeswaani Interior Architects
Rakeshh Jeswaani Interior Architects
Rakeshh Jeswaani Interior Architects

تعد الإضاءة من أساسيات أي منزل على وجه الأرض بنوعيها الطبيعية أي الصادرة عن الشمس والاصطناعية أي الصادرة عن وحدات الإنارة، وذلك النوع الثاني له أهمية خاصة، حيث أن تطبيقاته المبتكرة دائما ما تصنع الفارق، وهذا ما نلمسه هنا مع الغرفة المعروضة والتي تألقت بأساليب إضاءة ساحرة تمثلت في تلك التجويفات المضيئة المخترقة للسقف.

٤- توزيع قطع الأثاث بذكاء شديد

CASA VC - BARRIO SAN SEBASTIÁN- FUNES, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

توزيع قطع الأثاث على غرفة ما مهمة ليست سهلة على الإطلاق كما قد يظن البعض، ويكون الأمر أكثر صعوبة مع الغرف محدودة المساحة، حيث يشكل ذلك تحديا كبيرا لدى المالكين، لذا عادة ما يفضلوا الاستعانة بخبير في هذا الشأن.

الوضع يختلف إذا كنت ترى أن لديك القدرة على فعل ذلك دون الحاجة لخبير مع الاحتفاظ بنفس الاطلالة المنمقة التي كان سيمنحها لمنزلك، ومن هذا المنطلق ننصحك بقياس مساحة الغرفة المراد تأثيثها بعناية حتى قبل شراء الأثاث، وذلك لاقتناء ما يتلائم معها منه من حيث الحجم.

٥- اختيار تصميم فريد للشبابيك

Casa na montanha., Giselle Wanderley arquitetura Giselle Wanderley arquitetura غرفة المعيشة
Giselle Wanderley arquitetura

Giselle Wanderley arquitetura
Giselle Wanderley arquitetura
Giselle Wanderley arquitetura

حتى تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير، احرص على الابتعاد عن التصاميم العادية للنوافذ واختيار شكل فريد كالنمودج المعروض هنا، والذي اعتمد على النوع البانورامي المغطى بالزجاج الشفاف بالكامل لدمج المساحات الداخلية والخارجية بالمنزل.

٦- استغلال الجدران بطريقة مثالية

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos غرفة المعيشة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

استغلال الجدران بشكل مثالي كما هو الحال هنا من الحيل التي عادة ما يلجأ إليها الخبراء في المساحات الصغيرة على وجه التحديد، وتكون إما بعمل تجويفات جبسية في قلب الجدران أو بتصميم أرفف تسيطر على الجدار إلى أن تصل للسقف.

٧- الاهتمام بالعنصر الأخضر

kamikasa house, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE غرفة المعيشة
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

الاهتمام بالعنصر الأخضر في منزلك لا يجعله حيويا ومبهجا فحسب، وإنما يجعله أيضا منمقا، وكأنه مصمما بواسطة خبير، لأن الخبراء عادة ما يميلون لاستخدام العنصر الأخضر في المساحات الداخلية.

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