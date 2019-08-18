تود أن تعرف كيف تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير؟ في هذا الموضوع من هوميفاي سوف نطلعك على الكثير من الأسرار التي يمكنك اتباعها في التصميم والتأثيث لتحظى بأروع منزل على وجه الأرض.. لنبدأ الآن
رغم الأهمية الكبرى للاكسسوارات في أي منزل وما تضيفه من لمسة قيمة باختلاف أنواعها من مزهريات أو اطارات أو لوحات فنية أو مشغولات خشبية وغيرهم، إلا أن هناك الكثير من المنازل تفتقر إليها، لأن الغالبية العظمى من مالكيها لا يهتمون باقتناء الاكسسوارات معتبرينها مجرد كماليات لا حاجة إليها، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لذا إن كنت تريد أن تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير، سيكون عليك الاهتمام بشكل خاص بالاكسسوارات.
من الأمور التي عليك مراعاتها عند تشطيب منزلك، هي أن تحرص على تحقيق حالة من التناسق بين ألوان كافة العناصر الديكورية المستعان بها في الغرفة الواحدة، مثلما هو الحال هنا بهذا النموذج، وهو شيء بالطبع يجعل منزلك يبدو مصمما من قبل أحد الخبراء.
تعد الإضاءة من أساسيات أي منزل على وجه الأرض بنوعيها الطبيعية أي الصادرة عن الشمس والاصطناعية أي الصادرة عن وحدات الإنارة، وذلك النوع الثاني له أهمية خاصة، حيث أن تطبيقاته المبتكرة دائما ما تصنع الفارق، وهذا ما نلمسه هنا مع الغرفة المعروضة والتي تألقت بأساليب إضاءة ساحرة تمثلت في تلك التجويفات المضيئة المخترقة للسقف.
توزيع قطع الأثاث على غرفة ما مهمة ليست سهلة على الإطلاق كما قد يظن البعض، ويكون الأمر أكثر صعوبة مع الغرف محدودة المساحة، حيث يشكل ذلك تحديا كبيرا لدى المالكين، لذا عادة ما يفضلوا الاستعانة بخبير في هذا الشأن.
الوضع يختلف إذا كنت ترى أن لديك القدرة على فعل ذلك دون الحاجة لخبير مع الاحتفاظ بنفس الاطلالة المنمقة التي كان سيمنحها لمنزلك، ومن هذا المنطلق ننصحك بقياس مساحة الغرفة المراد تأثيثها بعناية حتى قبل شراء الأثاث، وذلك لاقتناء ما يتلائم معها منه من حيث الحجم.
حتى تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير، احرص على الابتعاد عن التصاميم العادية للنوافذ واختيار شكل فريد كالنمودج المعروض هنا، والذي اعتمد على النوع البانورامي المغطى بالزجاج الشفاف بالكامل لدمج المساحات الداخلية والخارجية بالمنزل.
استغلال الجدران بشكل مثالي كما هو الحال هنا من الحيل التي عادة ما يلجأ إليها الخبراء في المساحات الصغيرة على وجه التحديد، وتكون إما بعمل تجويفات جبسية في قلب الجدران أو بتصميم أرفف تسيطر على الجدار إلى أن تصل للسقف.
الاهتمام بالعنصر الأخضر في منزلك لا يجعله حيويا ومبهجا فحسب، وإنما يجعله أيضا منمقا، وكأنه مصمما بواسطة خبير، لأن الخبراء عادة ما يميلون لاستخدام العنصر الأخضر في المساحات الداخلية.
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