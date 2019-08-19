٧ أفكار مختلفة لجدران الحمام

عندما يتعلق الأمر باختيار التصميم الداخلي للحمام وخصوصا جدرانه، نجد أن الغالبية العظمى تتجه للسيراميك كخيار أول، رغم أن هناك العديد من البدائل الأخرى التي يمكنهم اللجوء إليها، واليوم في هذا المقال سنعرض لكم مجموعة منها، لتلهمكم ببعض الأفكار .. لنبدأ الآن!
تود الحصول على حمام فاخر؟ الإجابة ببساطة تتمثل في الرخام والذي يعد أرقى الخامات التي يمكن استخدامها في أرضيات وسلالم المنازل وليس فقط الجدران، لذا فهو كفيل بأن يضمن لك بما يضمه من شريحة عريضة من الخيارات إطلالة فاخرة لحمامك.
يرى البعض أن الطلاء غير مستحب في الحمامات، وذلك ناتج عن فكر شائع قديم في الديكور يؤكد عدم صموده في الحمامات على وجه التحديد غالبا بسبب ارتفاع معدل الرطوبة بها وكذلك احتمالية تعرضه للمياه، وإن كان ذلك حقيقيا، فالوضع تغير الآن، حيث نجح خبراء الديكور والمهنيين المتخصصين في هذا المجال في أن يجعلوا استخدام الطلاء في جدران الحمامات جائز مع حلول ذكية تضمن جمال إطلالته وعدم تلفه، و النمودج المعروض أكبر دليل على ذلك.
إن كنت من عشاق السيراميك المزركش أو المرايات، يمكنك اللجوء لأحدهم في تزيين جدران حمامك، والجميل في الأمر هو إمكانية لجوئك لكلاهما معا إن أردت إطلالة فريدة من نوعها، كأن يكون الجزء العلوي مزين بالمرايات، والجزء السفلي بالسيراميك.
هذا النمودج يؤكد ما أشرنا إليه منذ لحظات وأن هذه اللمسة عنوان التألق والتفرد.
السيراميك أنواع، منه ما هو مط أي مطفي اللون، ومنه ما هو لامع، وعادة ما يميل الأغلبية لاستخدام كلا منهما على حدة دون الجمع بينهما، لكن الجديد في هذا النمودج هي فكرة تطبيق فكرة الدمج هذه بين الاثنين معا في مساحة واحدة، حيث استخدم الخبراء النوع المط في الجانب الأيمن من الحمام، والجزء اللامع في الجانب الأيسر منه، وذلك بلون أسود أخاذ جعل الحمام يبدو فندقيا من الدرجة الأولى.
مثلما يحظى الرخام بشعبية كبيرة بين الخامات، يتألق الحجر الطبيعي أيضا على طريقته الخاصة بأشكاله وألوانه المختلفة، وفي هذا النمودج نعرض لكم التصميم الداخلي لحمام زين الحجر أحد جدرانه بلون رمادي داكن ومظهر طبيعي بارز لا يقل روعة عن الرخام الأملس بتعرجاته الساحرة.
من المعروف أن الرخام من أغلى الخامات التي يمكنك اللجوء إليها في تشطيب منزلك، لكنه في حقيقة الأمر يمنحك في المقابل المظهر الذي تحلم به لحمامك، مثلما فعل هنا في هذا النمودج بلونه الأبيض اللامع حيث غلف الجدران بالكامل ببراعة.
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تحدثنا أعلاه عن العديد من الخيارات لجدران الحمامات، من رخام وأحجار طبيعية وطلاء وسيراميك مزركش ومرايات، والان سنختتم هذا الموضوع مع آخر فكرة ديكورية يمكن اللجوء إليها، وهي ورق الحائط، والذي بات يتوفر منه تشكيلة أكثر من رائعة بالفترة الحالية، منها ما هو كلاسيكي، ومنها ما هو معاصر، ومنها ما هو منقوش وكذلك ما هو يخلو منها، ناهيك عن نوع أخير بالغ السحر، وهو النوع المجسم الذي نراه معروضا امامنا هنا.