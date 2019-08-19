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٧ أفكار مختلفة لجدران الحمام

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
The concept of interior design_house IN02, BOOM studio BOOM studio
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عندما يتعلق الأمر باختيار التصميم الداخلي للحمام وخصوصا جدرانه، نجد أن الغالبية العظمى تتجه للسيراميك كخيار أول، رغم أن هناك العديد من البدائل الأخرى التي يمكنهم اللجوء إليها، واليوم في هذا المقال سنعرض لكم مجموعة منها، لتلهمكم ببعض الأفكار .. لنبدأ الآن!

١- الرخام بتعرجاته البنية

Bathroom, Whall Group Whall Group حمام سيراميك Amber/Gold
Whall Group

Bathroom

Whall Group
Whall Group
Whall Group

تود الحصول على حمام فاخر؟ الإجابة ببساطة تتمثل في الرخام والذي يعد أرقى الخامات التي يمكن استخدامها في أرضيات وسلالم المنازل وليس فقط الجدران، لذا فهو كفيل بأن يضمن لك بما يضمه من شريحة عريضة من الخيارات إطلالة فاخرة لحمامك.

٢- الطلاء له رونق خاص

Contea Unit & Washbasin Bathroom City حماممخازن
Bathroom City

Contea Unit & Washbasin

Bathroom City
Bathroom City
Bathroom City

يرى البعض أن الطلاء غير مستحب في الحمامات، وذلك ناتج عن فكر شائع قديم في الديكور يؤكد عدم صموده في الحمامات على وجه التحديد غالبا بسبب ارتفاع معدل الرطوبة بها وكذلك احتمالية تعرضه للمياه، وإن كان ذلك حقيقيا، فالوضع تغير الآن، حيث نجح خبراء الديكور والمهنيين المتخصصين في هذا المجال في أن يجعلوا استخدام الطلاء في جدران الحمامات جائز مع حلول ذكية تضمن جمال إطلالته وعدم تلفه، و النمودج المعروض أكبر دليل على ذلك.

٣- السيراميك المزركش مع المرايات

Bathroom BOOM studio patchwork,interior design,bathroom,bath,sink,toilet
BOOM studio

Bathroom

BOOM studio
BOOM studio
BOOM studio

إن كنت من عشاق السيراميك المزركش أو المرايات، يمكنك اللجوء لأحدهم في تزيين جدران حمامك، والجميل في الأمر هو إمكانية لجوئك لكلاهما معا إن أردت إطلالة فريدة من نوعها، كأن يكون الجزء العلوي مزين بالمرايات، والجزء السفلي بالسيراميك.

هذا النمودج يؤكد ما أشرنا إليه منذ لحظات وأن هذه اللمسة عنوان التألق والتفرد.

٤- ما بين السيراميك المط ونظيره اللامع

MASTER BATHROOM - AFTER homify BATHROOM
homify

MASTER BATHROOM – AFTER

homify
homify
homify

السيراميك أنواع، منه ما هو مط أي مطفي اللون، ومنه ما هو لامع، وعادة ما يميل الأغلبية لاستخدام كلا منهما على حدة دون الجمع بينهما، لكن الجديد في هذا النمودج هي فكرة تطبيق فكرة الدمج هذه بين الاثنين معا في مساحة واحدة، حيث استخدم الخبراء النوع المط في الجانب الأيمن من الحمام، والجزء اللامع في الجانب الأيسر منه، وذلك بلون أسود أخاذ جعل الحمام يبدو فندقيا من الدرجة الأولى.

٥- الأحجار.. تعني الأصالة والجمال

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

مثلما يحظى الرخام بشعبية كبيرة بين الخامات، يتألق الحجر الطبيعي أيضا على طريقته الخاصة بأشكاله وألوانه المختلفة، وفي هذا النمودج نعرض لكم التصميم الداخلي لحمام زين الحجر أحد جدرانه بلون رمادي داكن ومظهر طبيعي بارز لا يقل روعة عن الرخام الأملس بتعرجاته الساحرة.

٦- الرخام وإطلالة بلورية لامعة

CONCRETE, CERAMICHE BRENNERO SPA CERAMICHE BRENNERO SPA منتجع سيراميك
CERAMICHE BRENNERO SPA

CERAMICHE BRENNERO SPA
CERAMICHE BRENNERO SPA
CERAMICHE BRENNERO SPA

من المعروف أن الرخام من أغلى الخامات التي يمكنك اللجوء إليها في تشطيب منزلك، لكنه في حقيقة الأمر يمنحك في المقابل المظهر الذي تحلم به لحمامك، مثلما فعل هنا في هذا النمودج بلونه الأبيض اللامع حيث غلف الجدران بالكامل ببراعة.

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٧- ورق الحائط ولمسة عصرية

Splash Pixers حمام wall mural,wallpaper,water,sea,wave
Pixers

Splash

Pixers
Pixers
Pixers

تحدثنا أعلاه عن العديد من الخيارات لجدران الحمامات، من رخام وأحجار طبيعية وطلاء وسيراميك مزركش ومرايات، والان سنختتم هذا الموضوع مع آخر فكرة ديكورية يمكن اللجوء إليها، وهي ورق الحائط، والذي بات يتوفر منه تشكيلة أكثر من رائعة بالفترة الحالية، منها ما هو كلاسيكي، ومنها ما هو معاصر، ومنها ما هو منقوش وكذلك ما هو يخلو منها، ناهيك عن نوع أخير بالغ السحر، وهو النوع المجسم الذي نراه معروضا امامنا هنا.

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