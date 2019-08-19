٧ أفكار مختلفة لجدران الحمام

إن كنت من عشاق السيراميك المزركش أو المرايات، يمكنك اللجوء لأحدهم في تزيين جدران حمامك، والجميل في الأمر هو إمكانية لجوئك لكلاهما معا إن أردت إطلالة فريدة من نوعها، كأن يكون الجزء العلوي مزين بالمرايات، والجزء السفلي بالسيراميك.

هذا النمودج يؤكد ما أشرنا إليه منذ لحظات وأن هذه اللمسة عنوان التألق والتفرد.