مطابخ الزاوية: ٧ نماذج صغيرة لكن مدهشة

من المعروف أن مطابخ الزاوية هي المطابخ الأصغر حجما من بين تصاميم المطابخ، ولأن ذلك يمكن أن يكون عائق أو شيء غير محبب لدى البعض، أتينا لكم اليوم بتشكيلة من أجدد تصاميم مطابخ الزاوية، والتي لن تشعر أحد من متفحصيها آنها محدودة المساحة، و الأمر بالطبع يعود لذكاء التصميم.. شاهدوها الآن!
مطبخ خشبي صغير على شكل حرف L، الجزء السفلي منه ينقسم إلى جزئين، أحدهم لوحدة تخزينية عادية بأبواب خشبية، والأخرى لمجموعة أدراج. أما عن الجزء العلوي، فهو يحتوي على ٣ وحدات تخزينية متلاحمة لدرجة أنها تبدو واحدة، والمميز فيها أنها تجمع بين الخشب والزجاج معا.
من الجدير بالذكر هنا أن اختيار الخبراء اللون الأصفر الزاهي ليكون لون الخلفية الأساسية لهذا المطبخ كانت فكرة في منتهى الجراءة، خاصة أنهم لم يعتمدوا على شريك لوني له، واكتفوا به وحده.
أما عن هذا النمودج. فهو رغم أنه صغير إلا أنه ذكي التصميم، حيث أنه صمم على شكل حرف T، لتكون الزاوية الداخلة لإعداد الطعام، فيما تستغل الزاوية الخارجية في تناول الطعام لتحل بذلك محل غرفة الطعام في كثير من الأحيان.
مطبخ ذو وحدات تخزينية بيضاء، متناهي الصغر، بني في زاوية صغيرة بمنتهى الذكاء والاحترافية ليجمع بين عدد قليل من الخزائن بجانبها غسالة الأطباق جهة اليمين وغسالة الملابس جهة اليسار.
ولأن هناك فائض من المساحة المخصصة للمطبخ، كان من الطبيعي أن يتجه الخبراء لاستغلالها في وضع طاولة صغيرة ومعها مقعد تسمح لمستخدم المطبخ بإعداد الطعام وتناوله دون الخروج خارج هذا الحيز من المنزل.
لون المطبخ وحده حكاية وهو اللون الأرجواني الداكن، والذي مع هذه الصورة يتبين لنا أنه لم يسيطر على الوحدات التخزينية فحسب، ولا حتى على الجدران أيضا، وإنما كل ما سبق إلى جانب السقف، وهي لمسة فريدة من نوعها عادة لا يتجه أحد إليها، خاصة مع لون داكن كالأرجواني.
اقرأ أيضا من مجلة هوميفاي: كيف تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير؟
نموذج آخر لمطابخ الزاوية يتألق بمزيج لوني غير مألوف رغم تناسقه، وهو البيج مع البرتقالي، حيث استخدم الأول في الخزائن السفلية للمطبخ، فيما استخدم اللون الثاني في الخزائن العلوية، مسيطرا في طريقه على جانب من سيراميك الجدران أيضا، ربما لأن عدد الوحدات التخزينية العلوية محدودا.
نموذج ساحر لأحد مطابخ الزاوية، اعتمد على وحدات تخزينية باللون الأبيض الناصع، تزينها مقابض فضية لامعة.
أروع ما في هذا النمودج بخلاف تصميمه البسيط، هو عنصر الإضاءة، والذي تمثل في سبوتات صفراء اللون مثبتة في الجزء السفلي من الخزائن العلوية لتضيء بذلك تلك المنطقة الحيوية من المطبخ، فتوفر رؤية واضحة لمستخدميه أثناء إعداد الطعام.
ربما لا يختلف تصميم هذا النمودج للمطبخ عن النمودج السابق إلا في أشياء بسيطة كتخلي وحداته التخزينية عن مقابض أبوابها وأدراجها، واللجوء للمسة ديكورية فريدة من نوعها تمثلت في استخدام سيراميك مزركش بألوان مبهجة في المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية.