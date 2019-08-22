مطابخ الزاوية: ٧ نماذج صغيرة لكن مدهشة

مطبخ خشبي صغير على شكل حرف L، الجزء السفلي منه ينقسم إلى جزئين، أحدهم لوحدة تخزينية عادية بأبواب خشبية، والأخرى لمجموعة أدراج. أما عن الجزء العلوي، فهو يحتوي على ٣ وحدات تخزينية متلاحمة لدرجة أنها تبدو واحدة، والمميز فيها أنها تجمع بين الخشب والزجاج معا.

من الجدير بالذكر هنا أن اختيار الخبراء اللون الأصفر الزاهي ليكون لون الخلفية الأساسية لهذا المطبخ كانت فكرة في منتهى الجراءة، خاصة أنهم لم يعتمدوا على شريك لوني له، واكتفوا به وحده.