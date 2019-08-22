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مطابخ الزاوية: ٧ نماذج صغيرة لكن مدهشة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة السفرةطاولات
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من المعروف أن مطابخ الزاوية هي المطابخ الأصغر حجما من بين تصاميم المطابخ، ولأن ذلك يمكن أن يكون عائق أو شيء غير محبب لدى البعض، أتينا لكم اليوم بتشكيلة من أجدد تصاميم مطابخ الزاوية، والتي لن تشعر أحد من متفحصيها آنها محدودة المساحة، و الأمر بالطبع يعود لذكاء التصميم.. شاهدوها الآن!

١- خشبي متين

homify وحدات مطبخ خشب نقي Wood effect
homify

homify
homify
homify

مطبخ خشبي صغير على شكل حرف L، الجزء السفلي منه ينقسم إلى جزئين، أحدهم لوحدة تخزينية عادية بأبواب خشبية، والأخرى لمجموعة أدراج. أما عن الجزء العلوي، فهو يحتوي على ٣ وحدات تخزينية متلاحمة لدرجة أنها تبدو واحدة، والمميز فيها أنها تجمع بين الخشب والزجاج معا.

من الجدير بالذكر هنا أن اختيار الخبراء اللون الأصفر الزاهي ليكون لون الخلفية الأساسية لهذا المطبخ كانت فكرة في منتهى الجراءة، خاصة أنهم لم يعتمدوا على شريك لوني له، واكتفوا به وحده.

٢- على شكل حرف T

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

أما عن هذا النمودج. فهو رغم أنه صغير إلا أنه ذكي التصميم، حيث أنه صمم على شكل حرف T، لتكون الزاوية الداخلة لإعداد الطعام، فيما تستغل الزاوية الخارجية في تناول الطعام لتحل بذلك محل غرفة الطعام في كثير من الأحيان.

٣- متناهي الصغر

2 pièces - 20m2 - Paris 14e, Sandrine Carré Sandrine Carré غرفة السفرةطاولات
Sandrine Carré

Sandrine Carré
Sandrine Carré
Sandrine Carré

مطبخ ذو وحدات تخزينية بيضاء، متناهي الصغر، بني في زاوية صغيرة بمنتهى الذكاء والاحترافية ليجمع بين عدد قليل من الخزائن بجانبها غسالة الأطباق جهة اليمين وغسالة الملابس جهة اليسار.

ولأن هناك فائض من المساحة المخصصة للمطبخ، كان من الطبيعي أن يتجه الخبراء لاستغلالها في وضع طاولة صغيرة ومعها مقعد تسمح لمستخدم المطبخ بإعداد الطعام وتناوله دون الخروج خارج هذا الحيز من المنزل.

٤- لونه حكاية

Sunnynook Decor, Erika Winters Design Erika Winters Design مطبخ
Erika Winters Design

Erika Winters Design
Erika Winters Design
Erika Winters Design

لون المطبخ وحده حكاية وهو اللون الأرجواني الداكن، والذي مع هذه الصورة يتبين لنا أنه لم يسيطر على الوحدات التخزينية فحسب، ولا حتى على الجدران أيضا، وإنما كل ما سبق إلى جانب السقف، وهي لمسة فريدة من نوعها عادة لا يتجه أحد إليها، خاصة مع لون داكن كالأرجواني.

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٥- ما بين البرتقالي والبيج

Cozinha, Maceió Al, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta مطبخ
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

نموذج آخر لمطابخ الزاوية يتألق بمزيج لوني غير مألوف رغم تناسقه، وهو البيج مع البرتقالي، حيث استخدم الأول في الخزائن السفلية للمطبخ، فيما استخدم اللون الثاني في الخزائن العلوية، مسيطرا في طريقه على جانب من سيراميك الجدران أيضا، ربما لأن عدد الوحدات التخزينية العلوية محدودا.

٦- اضاءته ساحرة

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

نموذج ساحر لأحد مطابخ الزاوية، اعتمد على وحدات تخزينية باللون الأبيض الناصع، تزينها مقابض فضية لامعة.

أروع ما في هذا النمودج بخلاف تصميمه البسيط، هو عنصر الإضاءة، والذي تمثل في سبوتات صفراء اللون مثبتة في الجزء السفلي من الخزائن العلوية لتضيء بذلك تلك المنطقة الحيوية من المطبخ، فتوفر رؤية واضحة لمستخدميه أثناء إعداد الطعام.

٧- السيراميك المزركش أضاف الكثير لاطلالته

homify مطبخ بلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

ربما لا يختلف تصميم هذا النمودج للمطبخ عن النمودج السابق إلا في أشياء بسيطة كتخلي وحداته التخزينية عن مقابض أبوابها وأدراجها، واللجوء للمسة ديكورية فريدة من نوعها تمثلت في استخدام سيراميك مزركش بألوان مبهجة في المساحة الفاصلة بين الوحدات التخزينية العلوية والسفلية.

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