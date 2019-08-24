٨ نماذج لأروع سلالم

هذا النموذج من السلالم هو فقط لمحبي التميز والخروج عن كل مألوف، حيث يعتمد في الأساس على درجات خشبية معلقة تبدأ من نقطة ما في ساحة أرضية، ثم تنحدر يسارا بزاوية منفرجة تضم الجزء الأكبر من الدرجات، إلى أن تنحدر مرة أخرى بزاوية مماثلة تقودك أخيرا للطابق العلوي حيث غرف النوم.