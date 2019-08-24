٨ نماذج لأروع سلالم

شاهد أجدد وأروع السلالم الداخلية الآن فقط مع هوميفاي، والتي يتألق كلا منها على حدة بتصميم فريد من نوعه وخامات غاية في الأناقة والفخامة والرقي، على رآسها، الرخام، والزجاج سواء الشفاف أو الملون والخشب والستيل.. مستعد للبدء؟
سلم داخلي عريض يربط بين طابق أرضي وآخر علوي، يتألق بخامة رخامية فاخرة يغلب عليها اللون الأبيض الناصع مع بعض التعرجات الرمادية.
يزين السلم تطبيقين من الإضاءة العصرية، أحدهما عبارة عن سبوتات جدارية مثبتة أعلى بعض الوزرات، والآخر عبارة عن أباليك تعتلي جدار منطقة الاستراحة التي تقسم السلم إلى اثنين.
هذا النموذج من السلالم هو فقط لمحبي التميز والخروج عن كل مألوف، حيث يعتمد في الأساس على درجات خشبية معلقة تبدأ من نقطة ما في ساحة أرضية، ثم تنحدر يسارا بزاوية منفرجة تضم الجزء الأكبر من الدرجات، إلى أن تنحدر مرة أخرى بزاوية مماثلة تقودك أخيرا للطابق العلوي حيث غرف النوم.
إن كانت مساحة منزلك تسمح، وتقبل على بناء سلم داخلي جديد، عليك باختيار النوع الحلزوني، والذي هو كفيل بأن يجعل أي مساحة يكون جزءا منها مذهلة، مثلما فعل هنا بتركيبته الجامعة بين الخشب في الدرجات والستيل في الدرابزين.
تصميم ذكي وخارج عن المألوف لسلم عريض درجاته ضخمة، وهو ما جعل الخبراء يتخلون عن فكرة تزويده بدرابزين، مستغلين جانبه الواضح أمامنا هنا في صنع مكتبة منزلية عبقرية، وخلق مساحة تخزينية خفية.
اقرأ أيضا من مجلة هوميفاي: تعرف على أجدد ألوان طلاءات الجدران
تصميم السلم بأكمله مدهش لا محالة، بداية من الدرجات المريحة التي زينت بنقوش تجمع بين اللونين البيج والأزرق، والدرابزين الخيالي الذي يتمايل يمينا ويسارا بلونه الأبيض الناصع.
سلم غريب بمعنى الكلمة لل تعرف من أين يبدأ والى أين يصلك، وهذا يعود إلى تصميمه غير المألوف.
بعد لحظات من تدقيق النظر بهذا النموذج، تدرك أن الدرجات الخشبية الملتصقة بالسقف بشكل مقلوب ما هي إلا خدعة ديكورية تخلق عمقا بالتصميم.
رغم أن الدرجات الأولى من هذا السلم تجعله يبدو مستقلا من أول وهلة، إلا أنه ما هو إلا مستوى أول من السلم الأساسي، ينقل مستخدميه إلى الطابق العلوي من خلال المستوى الثاني والذي يبدأ من نهاية المستوى الأول بدرابزين مستقل بنفس التصميم.
إن كنت من عشاق الزجاج والسلالم المعلقة في ان واحد، فهذا النمودج حتما سينل إعجابك، لأنه سيجعل زائري منزلك يندهشون من روعة تصميمه وتنفيذه بهذا القدر من الاحترافية.