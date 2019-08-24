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٨ نماذج لأروع سلالم

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Fusion Stairs, Wonkee Donkee Richard Burbidge Wonkee Donkee Richard Burbidge سلالم وأروقة سلالم
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شاهد أجدد وأروع السلالم الداخلية الآن فقط مع هوميفاي، والتي يتألق كلا منها على حدة بتصميم فريد من نوعه وخامات غاية في الأناقة والفخامة والرقي، على رآسها، الرخام، والزجاج سواء الشفاف أو الملون والخشب والستيل.. مستعد للبدء؟

١- عندما يتألق الرخام

Stairs Balance Innovation
Balance Innovation

Stairs

Balance Innovation
Balance Innovation
Balance Innovation

سلم داخلي عريض يربط بين طابق أرضي وآخر علوي، يتألق بخامة رخامية فاخرة يغلب عليها اللون الأبيض الناصع مع بعض التعرجات الرمادية.

يزين السلم تطبيقين من الإضاءة العصرية، أحدهما عبارة عن سبوتات جدارية مثبتة أعلى بعض الوزرات، والآخر عبارة عن أباليك تعتلي جدار منطقة الاستراحة التي تقسم السلم إلى اثنين.

٢- الدرجات الطائرة

Casa Provenza , BANG arquitectura BANG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
BANG arquitectura

BANG arquitectura
BANG arquitectura
BANG arquitectura

هذا النموذج من السلالم هو فقط لمحبي التميز والخروج عن كل مألوف، حيث يعتمد في الأساس على درجات خشبية معلقة تبدأ من نقطة ما في ساحة أرضية، ثم تنحدر يسارا بزاوية منفرجة تضم الجزء الأكبر من الدرجات، إلى أن تنحدر مرة أخرى بزاوية مماثلة تقودك أخيرا للطابق العلوي حيث غرف النوم.

٣- حلزوني

EeStairs® Helical Stairs, EeStairs | Stairs and balustrades EeStairs | Stairs and balustrades الممر الحديث، المدخل و الدرج معدن
EeStairs | Stairs and balustrades

EeStairs® Helical Stairs

EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades
EeStairs | Stairs and balustrades

إن كانت مساحة منزلك تسمح، وتقبل على بناء سلم داخلي جديد، عليك باختيار النوع الحلزوني، والذي هو كفيل بأن يجعل أي مساحة يكون جزءا منها مذهلة، مثلما فعل هنا بتركيبته الجامعة بين الخشب في الدرجات والستيل في الدرابزين.

٤- ذكي لأبعد الحدود

Stairs shelving, Amelung - Craft and Design Amelung - Craft and Design غرفة المعيشة
Amelung – Craft and Design

Stairs shelving

Amelung - Craft and Design
Amelung – Craft and Design
Amelung - Craft and Design

تصميم ذكي وخارج عن المألوف لسلم عريض درجاته ضخمة، وهو ما جعل الخبراء يتخلون عن فكرة تزويده بدرابزين، مستغلين جانبه الواضح أمامنا هنا في صنع مكتبة منزلية عبقرية، وخلق مساحة تخزينية خفية.

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٥- لوحة فنية سحرية

Stairs studioarte الممر الحديث، المدخل و الدرج tiles,stair
studioarte

Stairs

studioarte
studioarte
studioarte

تصميم السلم بأكمله مدهش لا محالة، بداية من الدرجات المريحة التي زينت بنقوش تجمع بين اللونين البيج والأزرق، والدرابزين الخيالي الذي يتمايل يمينا ويسارا بلونه الأبيض الناصع.

٦- لا تعرف من أين يبدأ!

Stairs The Chase Architecture الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب Wood effect
The Chase Architecture

Stairs

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

سلم غريب بمعنى الكلمة لل تعرف من أين يبدأ والى أين يصلك، وهذا يعود إلى تصميمه غير المألوف.

بعد لحظات من تدقيق النظر بهذا النموذج، تدرك أن الدرجات الخشبية الملتصقة بالسقف بشكل مقلوب ما هي إلا خدعة ديكورية تخلق عمقا بالتصميم.

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٧- ٢ x ١

Fusion with metal spindles Wonkee Donkee Richard Burbidge سلالم وأروقة سلالم Fusion stair parts,Fusion spindles,Fusion balusters,Modern stair parts,Fusion balustrade,Fusion banisters,Fusion stairs
Wonkee Donkee Richard Burbidge

Fusion with metal spindles

Wonkee Donkee Richard Burbidge
Wonkee Donkee Richard Burbidge
Wonkee Donkee Richard Burbidge

رغم أن الدرجات الأولى من هذا السلم تجعله يبدو مستقلا من أول وهلة، إلا أنه ما هو إلا مستوى أول من السلم الأساسي، ينقل مستخدميه إلى الطابق العلوي من خلال المستوى الثاني والذي يبدأ من نهاية المستوى الأول بدرابزين مستقل بنفس التصميم.

٨- لعشاق الزجاج الملون

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

إن كنت من عشاق الزجاج والسلالم المعلقة في ان واحد، فهذا النمودج حتما سينل إعجابك، لأنه سيجعل زائري منزلك يندهشون من روعة تصميمه وتنفيذه بهذا القدر من الاحترافية.

مطابخ الزاوية: ٧ نماذج صغيرة لكن مدهشة
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