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ساعات حائط أم لوحات فنية؟

جحا جحا
Customizable clocks Wall2time, Jerome Elie Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
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الوقت يمر والأفكار تتوالد، من الوقت ورتابة البندول إلى روعة التصميم وجمال الفكرة. اليوم نشاهد معكم مجموعة من ساعات الحائط  المصممة بطريقة فنية مما يجعلها كلوحات فنية أكثر مما هي عليه كمجرد ساعات.

تصميمات هذه الساعات يتميز بجمال ألوانها وتنوع المواد المصنوعة منها، مما يجعلها تتناسب مع مختلف أنواع الجدران والأثاث المنزلي المحيط.

ولا ننسى أن نلمح بأن هذه الساعات ما هي إلا لوحات فنية معاصرة من تصميم  JEROME ELIE  حيث أنا لا تأتي قطعة واحدة! وإنما هي قابلة للتجميع والتركيب على الجدار حسبما يتوافق مع الجدار والمساحة المحيطة.

ومما لا شك فيه أنها تقدم لك الوقت الصحيح إذا ما تم ضبطها.

دائرية الوقت

Clock - Onde Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Onde

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

في هذا التصميم نرى جمالية الشكل الدائري وقوته عندما يتناسق مع المحيط، فهذه المجموعات من الدوائر القابلة للتشكيل تتناسب مع مقصود الزمن وتعطي مزيجا جميلاً بين تقليدية تصميم الساعة دائرية الشكل والتصميم الحداثي من حيث غتساع الدوائر وتنوع المساحة اللونية.

إختيار المصمم لعدم إكتمال الدوائر يعطي الساعة كسراً للرتابة وجمالاً بصرياً اقوى، وتناسق الألوان مع الُاثاث المحيط يكسب هذه الغرفة بالكامل رونقاً مميزاً.

تصميمات ذات طابع شرقي

Clock - Aya Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Aya

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

هذا التصميم يتناسق بشكل لطيف مع الأثاث العصري الإنتقائي حيث الزخم في التصميم واضح مع كثرة التشابك في الخطوط على الرغم من سيادة اللون الواحد فيه!

يمكن تشكيل هذه الساعة بالعديد من الطرق حيث انها كما أوضحنا ذات ميزة التجميع الحر أي أنك تستطيع تركيبها بالشكل الذي يتناسب مع مساحة الجدار!

تصميم تكعيبي

Clock - Baroque Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Baroque

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

إذا كنت من عشاق الفن التكعيبي فهذه الساعة مناسبة لك! حيث نرى بوضوح  تناسقا الرائع مع بساطة الأثاث بإحتلال الجدار بقوة. ولك ان تتخيل تركيب هذه الساعة بشكل مختلف، كأن تكون أفقية مثلاً. 

ألوان غنية

Clock - Projection Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Projection

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

في هذا التصميم نلاحظ قوة الألوان وإنسجامها المتماسك مع الجدار و الأثاث المحيط. قد تكون هذه الساعة مناسبة لممرات الشركة او في صالة كبيرة حيث أنها تحتاج لمساحة كبيرة على الجدار كي يظهر جمالها.

تصميم منيمال

Clock - Cartel Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Cartel

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

تصميم منيمال او تبسيطي لكنه مدروس وحداثي حيث انه يتناسب مع مفهوم ساعة الحائط مع تكسير لصورتها النمطية، وإكسابها جاذبية من خلال بساطة اللونين المتناغمين على الإطار.

ساعة جرافيتي

Clock - Boli Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Boli

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

قد تعجبك فكرة ان تكسب أحد جدران المنزل أو المكتب طابع الشارع من خلال هذا التصميم الذي يتقارب مع أعمال الجرافيتي في شوارع المدن.

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كسر الرتابة

Clock - Fragment Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Fragment

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

في تصميم خفيف وبسيط كهذه الساعة قت تكسر الرتابة في صالات الإنتظار وتعطي جواً يوحي بطبيعة الوقت في حياتنا! مع لمسة جميلة بإختيار الألوان.

توظيف جمالي

Clock - Cascade Jerome Elie المنزلديكورات واكسسوارات
Jerome Elie

Clock – Cascade

Jerome Elie
Jerome Elie
Jerome Elie

في هذه الساعة أنيقة التصميم قد تتناسب مع مكان تركيبها إن كنا بحاجة لتوظيف أحد أركان المبنى ليصبح عنصراً جمالياً وليس مجرد عمود أسمنتي في وسط الممر!!

قابلية هذه الساعة لأن تكون بأحجام مختلفة يجعلها مميزة حتى وان قررنا أعادة تركيبها بعد فترة بطريقة مختلفة كنوع من التجديد على أن نشتري ساعة حائط جديدة.

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ما رأيك في موضوع ساعات الحائط الذي طرحناه؟ أترك لنا تعليقاً برأيك

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