ساعات حائط أم لوحات فنية؟

الوقت يمر والأفكار تتوالد، من الوقت ورتابة البندول إلى روعة التصميم وجمال الفكرة. اليوم نشاهد معكم مجموعة من ساعات الحائط المصممة بطريقة فنية مما يجعلها كلوحات فنية أكثر مما هي عليه كمجرد ساعات.
تصميمات هذه الساعات يتميز بجمال ألوانها وتنوع المواد المصنوعة منها، مما يجعلها تتناسب مع مختلف أنواع الجدران والأثاث المنزلي المحيط.
ولا ننسى أن نلمح بأن هذه الساعات ما هي إلا لوحات فنية معاصرة من تصميم JEROME ELIE حيث أنا لا تأتي قطعة واحدة! وإنما هي قابلة للتجميع والتركيب على الجدار حسبما يتوافق مع الجدار والمساحة المحيطة.
ومما لا شك فيه أنها تقدم لك الوقت الصحيح إذا ما تم ضبطها.
في هذا التصميم نرى جمالية الشكل الدائري وقوته عندما يتناسق مع المحيط، فهذه المجموعات من الدوائر القابلة للتشكيل تتناسب مع مقصود الزمن وتعطي مزيجا جميلاً بين تقليدية تصميم الساعة دائرية الشكل والتصميم الحداثي من حيث غتساع الدوائر وتنوع المساحة اللونية.
إختيار المصمم لعدم إكتمال الدوائر يعطي الساعة كسراً للرتابة وجمالاً بصرياً اقوى، وتناسق الألوان مع الُاثاث المحيط يكسب هذه الغرفة بالكامل رونقاً مميزاً.
هذا التصميم يتناسق بشكل لطيف مع الأثاث العصري الإنتقائي حيث الزخم في التصميم واضح مع كثرة التشابك في الخطوط على الرغم من سيادة اللون الواحد فيه!
يمكن تشكيل هذه الساعة بالعديد من الطرق حيث انها كما أوضحنا ذات ميزة التجميع الحر أي أنك تستطيع تركيبها بالشكل الذي يتناسب مع مساحة الجدار!
إذا كنت من عشاق الفن التكعيبي فهذه الساعة مناسبة لك! حيث نرى بوضوح تناسقا الرائع مع بساطة الأثاث بإحتلال الجدار بقوة. ولك ان تتخيل تركيب هذه الساعة بشكل مختلف، كأن تكون أفقية مثلاً.
في هذا التصميم نلاحظ قوة الألوان وإنسجامها المتماسك مع الجدار و الأثاث المحيط. قد تكون هذه الساعة مناسبة لممرات الشركة او في صالة كبيرة حيث أنها تحتاج لمساحة كبيرة على الجدار كي يظهر جمالها.
تصميم منيمال او تبسيطي لكنه مدروس وحداثي حيث انه يتناسب مع مفهوم ساعة الحائط مع تكسير لصورتها النمطية، وإكسابها جاذبية من خلال بساطة اللونين المتناغمين على الإطار.
قد تعجبك فكرة ان تكسب أحد جدران المنزل أو المكتب طابع الشارع من خلال هذا التصميم الذي يتقارب مع أعمال الجرافيتي في شوارع المدن.
في تصميم خفيف وبسيط كهذه الساعة قت تكسر الرتابة في صالات الإنتظار وتعطي جواً يوحي بطبيعة الوقت في حياتنا! مع لمسة جميلة بإختيار الألوان.
في هذه الساعة أنيقة التصميم قد تتناسب مع مكان تركيبها إن كنا بحاجة لتوظيف أحد أركان المبنى ليصبح عنصراً جمالياً وليس مجرد عمود أسمنتي في وسط الممر!!
قابلية هذه الساعة لأن تكون بأحجام مختلفة يجعلها مميزة حتى وان قررنا أعادة تركيبها بعد فترة بطريقة مختلفة كنوع من التجديد على أن نشتري ساعة حائط جديدة.
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