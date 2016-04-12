ساعات حائط أم لوحات فنية؟

الوقت يمر والأفكار تتوالد، من الوقت ورتابة البندول إلى روعة التصميم وجمال الفكرة. اليوم نشاهد معكم مجموعة من ساعات الحائط المصممة بطريقة فنية مما يجعلها كلوحات فنية أكثر مما هي عليه كمجرد ساعات.

تصميمات هذه الساعات يتميز بجمال ألوانها وتنوع المواد المصنوعة منها، مما يجعلها تتناسب مع مختلف أنواع الجدران والأثاث المنزلي المحيط.

ولا ننسى أن نلمح بأن هذه الساعات ما هي إلا لوحات فنية معاصرة من تصميم JEROME ELIE حيث أنا لا تأتي قطعة واحدة! وإنما هي قابلة للتجميع والتركيب على الجدار حسبما يتوافق مع الجدار والمساحة المحيطة.

ومما لا شك فيه أنها تقدم لك الوقت الصحيح إذا ما تم ضبطها.