6 شرفات لجلسة ممتعة وأنيقة في منزلك

الكثير منا يحب الاستمتاع بجلسة في الهواء الطلق في الشرفة ولكن قد يكون ذلك عقبة مع حرارة فصل الصيف، وشمسه الحارقة، من جهة أخرى يشعر الكثيرين بالحاجة إلى المزيد من الخصوصية، في هذا التصميم لدينا الحل!إنها المظلة الرائعة التي استطاعت تغطية سقف الشرفة، كما إنها متحركة، تحميك من الشمس وحرارتها، ويمكنك طيها في المساء لمزيد من الهواء والشعور بالبراح.