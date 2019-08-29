6 شرفات لجلسة ممتعة وأنيقة في منزلك

الشرفة هي بوابتك على العالم الخارجي من خلف جدران منزلك، ويمكنك من خلالها قضاء وقت نهاري مميز، او جلسة ليلية ممتعة، لذلك تحتاج هذه المنطقة إلى بعض الاهتمام، واستغلالها كركن مميز في المنزل، سواء كانت مساحتها كبيرة، أو إنك تمتلك قطعة صغيرة، فنحن نقدم لك في هوميفاي العديد من الأفكار الملهمة التي تسهل عليك عملية ترتيب وتنظيم الشرفة، وخلق مساحة شخصية مميزة للمتعة.
الزهور والبساطة هم عنوان رائع لهذه الشرفة، ومن أجل سعادتك ومرحك، كانت فكرة إضافة أرجوحة هي الأفضل على الإطلاق، وهذا التصميم لشرفة مميزة يمكنك اقتباسها بسهولة، حيث تتكون من مائدة مستديرة يلتف حولها من الخوص بسيطة التصميم لتناول إفطارك أو لجلسة عشاء رائعة.. في خلفيتها أرجوحة أكثر بساطة مثبتة بالجدرانصممت من القماش المتين، وفي خلفيتها شجررة كبيرة وكثير من الخضرة والزهور.
بهجة هذه الشرفة من شأنها أن تغير مزاجك تمامًا، حيث استخدمات مجموعة من الخامات المتوفرة لتزيين الشرفة بطريقة رائعة، أرضية من الزرع الصناعي الأخضر، مع ركن بسيط من الحصى الأبيض، واستخدام وعائات بأشكال وأحجام مختلفة لزراعة النباتات بسهولة، مع أرضية من ألواح الباركيه الخشبية لتبدو كحديقة متكاملة.
هذا التصميم العملي يوفر لك أموالك باستخدام حقائب جلدية قديمة لعمل سور من الزهور الجميلة، بألوانها المختلفة التي تعطي بهجة رائعة للشرفة، إضافة إلى استخدام الخشب للأرضية وللسور، مع الشموع البسيطة وبنورة منيرة تحمل اعلاها الزهور ايضًا، وتُنير الشرفة، فتجعلها مشرقة وتمنحها لمسة رومانسية رائعة.
الكثير منا يحب الاستمتاع بجلسة في الهواء الطلق في الشرفة ولكن قد يكون ذلك عقبة مع حرارة فصل الصيف، وشمسه الحارقة، من جهة أخرى يشعر الكثيرين بالحاجة إلى المزيد من الخصوصية، في هذا التصميم لدينا الحل!إنها المظلة الرائعة التي استطاعت تغطية سقف الشرفة، كما إنها متحركة، تحميك من الشمس وحرارتها، ويمكنك طيها في المساء لمزيد من الهواء والشعور بالبراح.
بإمكانك الاَن الاستمتاع بجلسة رائعة في شرفتك دون المعاناة مرة أخرى مع كم الأتربة الرهيب الذي يثير غضبك ويتسلل إلى منزلك، وهذا الحل الذكي يقترحه عليك مصمموا هذه الشرفة، من خلال تقفيل الشرفة كاملة بالزجاج إلى السقف، فبإمكانك فتحها للتهوية ومن ثم العودة إلى غلقها مع الاستمتاع بالمنظر الخارجي لجلسة ممتعة.
لدينا في هذا التصميم العديد من المواد المختلفة والألوان الجميلة لجلسة ترفيهية رائعة، حرص المصمم على استخدام أرضية من الرخام االفخم ، وجدار خرساني للسور القصير الذي يسمح للأفراد بالاستمتاع بالإطلالة الخارجية الرائعة ومشاهدة الطبيعة.. مع استخدام أثاث بسيط وكراسي ووسائد ملونة أعطت البهجة للشرفة بشكل رائع.
شاهد ايضا كيف تجعل منزلك يبدو مصمما بواسطة خبير؟