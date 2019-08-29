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6 شرفات لجلسة ممتعة وأنيقة في منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
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الشرفة هي بوابتك على العالم الخارجي من خلف جدران منزلك، ويمكنك من خلالها قضاء وقت نهاري مميز، او جلسة ليلية ممتعة، لذلك تحتاج هذه المنطقة إلى بعض الاهتمام، واستغلالها كركن مميز في المنزل، سواء كانت مساحتها كبيرة، أو إنك تمتلك قطعة صغيرة، فنحن نقدم لك في هوميفاي العديد من الأفكار الملهمة التي تسهل عليك عملية ترتيب وتنظيم الشرفة، وخلق مساحة شخصية مميزة للمتعة.

1. شرفة مناسبة لجلسة مرح

Terrazas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio بلكونة أو شرفة
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

الزهور والبساطة هم عنوان رائع لهذه الشرفة، ومن أجل سعادتك ومرحك، كانت فكرة إضافة أرجوحة هي الأفضل على الإطلاق، وهذا التصميم لشرفة مميزة يمكنك اقتباسها بسهولة، حيث تتكون من مائدة مستديرة يلتف حولها من الخوص بسيطة التصميم لتناول إفطارك أو لجلسة عشاء رائعة.. في خلفيتها أرجوحة أكثر بساطة مثبتة بالجدرانصممت من القماش المتين، وفي خلفيتها شجررة كبيرة وكثير من الخضرة والزهور.


2. وعاء النباتات أسهل طريقة لنظرة مختلفة

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

بهجة هذه الشرفة من شأنها أن تغير مزاجك تمامًا، حيث استخدمات مجموعة من الخامات المتوفرة لتزيين الشرفة بطريقة رائعة، أرضية من الزرع الصناعي الأخضر، مع ركن بسيط من الحصى الأبيض، واستخدام وعائات بأشكال وأحجام مختلفة لزراعة النباتات بسهولة، مع أرضية من ألواح الباركيه الخشبية لتبدو كحديقة متكاملة.

3. جلسات ليلية شاعرية

Dachterrasse in Hamburg, 30qm, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

هذا التصميم العملي يوفر لك أموالك باستخدام حقائب جلدية قديمة لعمل سور من الزهور الجميلة، بألوانها المختلفة التي تعطي بهجة رائعة للشرفة، إضافة إلى استخدام الخشب للأرضية وللسور، مع الشموع البسيطة وبنورة منيرة تحمل اعلاها الزهور ايضًا، وتُنير الشرفة، فتجعلها مشرقة وتمنحها لمسة رومانسية رائعة.

4. استغلال اتساع المساحة بطرقة مناسبة مع مظلة متنقلة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık بلكونة أو شرفة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

الكثير منا يحب الاستمتاع بجلسة في الهواء الطلق في الشرفة ولكن قد يكون ذلك عقبة مع حرارة فصل الصيف، وشمسه الحارقة، من جهة أخرى يشعر الكثيرين بالحاجة إلى المزيد من الخصوصية، في هذا التصميم لدينا الحل!إنها المظلة الرائعة التي استطاعت تغطية سقف الشرفة، كما إنها متحركة، تحميك من الشمس وحرارتها، ويمكنك طيها في المساء لمزيد من الهواء والشعور بالبراح.

5. الزجاج يحمي شرفتك من الأتربة

Projeto Alto do Ipiranga SP, Lo. interiores Lo. interiores بلكونة أو شرفة
Lo. interiores

Lo. interiores
Lo. interiores
Lo. interiores

بإمكانك الاَن الاستمتاع بجلسة رائعة في شرفتك دون المعاناة مرة أخرى مع كم الأتربة الرهيب الذي يثير غضبك ويتسلل إلى منزلك، وهذا الحل الذكي يقترحه عليك مصمموا هذه الشرفة، من خلال تقفيل الشرفة كاملة بالزجاج إلى السقف، فبإمكانك فتحها للتهوية ومن ثم العودة إلى غلقها مع الاستمتاع بالمنظر الخارجي لجلسة ممتعة.

6. باليته ألوان رائعة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لدينا في هذا التصميم العديد من المواد المختلفة والألوان الجميلة لجلسة ترفيهية رائعة، حرص المصمم على استخدام أرضية من الرخام االفخم ، وجدار خرساني للسور القصير الذي يسمح للأفراد بالاستمتاع بالإطلالة الخارجية الرائعة ومشاهدة الطبيعة.. مع استخدام أثاث بسيط وكراسي ووسائد ملونة أعطت البهجة للشرفة بشكل رائع.


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