6 اتجاهات لونية لعام 2020 .. تعرف عليها

عرسك بعد فترة قصيرة من الآن؟ منهمك في تجهيز عش الزوجية هذه الأيام؟ مهتم بالتعرف على آخر صيحات الديكور لتجعل منزلك مواكبا لها؟ حسنًا.. في هذا المقال سنتيح لك فرصة التعرف على أبرز الاتجاهات اللونية لعام ٢٠٢٠، والتي يمكنك اتباعها في مرحلة طلاء منزلك، أو حتى في مرحلة شراء أثاثه أو ديكوراته.. المهم في الأمر أنها ستفيدك بشتى الطرق.
أول اتجاه لوني معنا لعام 2020، هو اللون الأوف وايت، والذي يمنح أي مساحة بمنزلك الكثير من المزايا، أولها الرقي والهدوء، وثانيها البراح، وثالثها الأناقة المفرطة، وهو ما فعله هنا بغرفة المعيشة المعروضة أمامنا.
من مميزات اللون الأوف وايت أيضًا، تمتعه بالمرونة، والتي تسمح له بأن يتلائم مع أي غرفة مهما كانت طبيعتها، سواء المعيشة، أو النوم، أو المطبخ، أو حتى غرفة الطعام. تلك المرونة كفيلة بأن تسمح له أيضًا بالاندماج مع أي شريك لوني آخر مهما كانت درجته زاهية أو قاتمة، وهي سمة ينفرد بها هو واللون الأبيض فقط على الأرجح.
يعد اللون الأخضر المينت من أرق الألوان التي يمكنك اللجوء إليها في منزلك سواء كلون طلاء للجدران أو في أنسجة قطع الأثاث.
في حال استخدام هذا اللون كطلاء لأحد الجدران، ننصحك باختيار مهني محترف وموثوق فيه لتنفيذه بمنزلك، لأن ليس أي شخص لديه مهارة تطبيقه.
إن كنت من محبي الألوان الزاهية، فلن تجد أجمل من اللون الأصفر لاضفاء لمسة منعشة بمنزلك.
عند استخدام اللون الأصفر، يجب أن تكون حذرا إلى حد كبير، لأن الاعتماد عليه أكثر من اللازم قد يضر بإطلالة منزلك أكثر مما يفيد، لذا سيكون من الرائع استخدامه مع ألوان كالأبيض أو الرمادي أو الأسود أو البيج كالنمودج المعروض هنا والذي اعتمد على الأبيض ليكون شريكا لونيا له.
لعشاق النغمات اللونية الهادئة، إليكم هذه الدرجة اللونية الفاتحة من الرمادي، والتي تمنح أذهانكم كل الهدوء الذي قد تحتاجون إليه.
مثل تلك الألوان الهادئة كالرمادي والأبيض والوردي الفاتح تفضل للاستخدام بغرف النوم، وذلك لأنها ببساطة تناسب طبيعة هذه الغرف.
تود أن تمنح منزلك إطلالة مفعمة بالدفء؟ حسنًا.. الأمر بسيط، كل ما عليك فعله، هو استخدام اللون العسلي في الطلاء أو الديكورات، ونؤكد لك أنك في المقابل ستحصل على مظهر ساحر لمنزلك مثلما هو الحال بالصورة المعروضة.
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للألوان الجريئة سحر خاص لا يقاوم، يأسر الأعين والقلوب، لذا إن كنت من محبيها، لا تتردد في استخدامها، مع مراعاة اتباع ما نوهنا إليه مسبقا وهو اختيار ألوان هادئة/محايدة معها كالبيج أو الأبيض أو الأوف وايت لتكون النتيجة مذهلة مثلما هو الحال هنا بهذا المطبخ الأخاذ.