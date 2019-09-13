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6 اتجاهات لونية لعام 2020 .. تعرف عليها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Splash, Love Tiles Love Tiles حمام
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عرسك بعد فترة قصيرة من الآن؟ منهمك في تجهيز عش الزوجية هذه الأيام؟ مهتم بالتعرف على آخر صيحات الديكور لتجعل منزلك مواكبا لها؟ حسنًا.. في هذا المقال سنتيح لك فرصة التعرف على أبرز الاتجاهات اللونية لعام ٢٠٢٠، والتي يمكنك اتباعها في مرحلة طلاء منزلك، أو حتى في مرحلة شراء أثاثه أو ديكوراته.. المهم في الأمر أنها ستفيدك بشتى الطرق.

1- الأوف وايت

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

أول اتجاه لوني معنا لعام 2020، هو اللون الأوف وايت، والذي يمنح أي مساحة بمنزلك الكثير من المزايا، أولها الرقي والهدوء، وثانيها البراح، وثالثها الأناقة المفرطة، وهو ما فعله هنا بغرفة المعيشة المعروضة أمامنا.

من مميزات اللون الأوف وايت أيضًا، تمتعه بالمرونة، والتي تسمح له بأن يتلائم مع أي غرفة مهما كانت طبيعتها، سواء المعيشة، أو النوم، أو المطبخ، أو حتى غرفة الطعام. تلك المرونة كفيلة بأن تسمح له أيضًا بالاندماج مع أي شريك لوني آخر مهما كانت درجته زاهية أو قاتمة، وهي سمة ينفرد بها هو واللون الأبيض فقط على الأرجح.

2- الأخضر المينت

Agencement & Couleurs d'un appartement à Balma, Mint Design Mint Design غرفة المعيشة Turquoise
Mint Design

Mint Design
Mint Design
Mint Design

يعد اللون الأخضر المينت من أرق الألوان التي يمكنك اللجوء إليها في منزلك سواء كلون طلاء للجدران أو في أنسجة قطع الأثاث.

في حال استخدام هذا اللون كطلاء لأحد الجدران، ننصحك باختيار مهني محترف وموثوق فيه لتنفيذه بمنزلك، لأن ليس أي شخص لديه مهارة تطبيقه.

3- الأصفر

villa green, wayne corp wayne corp غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
wayne corp

villa green

wayne corp
wayne corp
wayne corp

إن كنت من محبي الألوان الزاهية، فلن تجد أجمل من اللون الأصفر لاضفاء لمسة منعشة بمنزلك.

عند استخدام اللون الأصفر، يجب أن تكون حذرا إلى حد كبير، لأن الاعتماد عليه أكثر من اللازم قد يضر بإطلالة منزلك أكثر مما يفيد، لذا سيكون من الرائع استخدامه مع ألوان كالأبيض أو الرمادي أو الأسود أو البيج كالنمودج المعروض هنا والذي اعتمد على الأبيض ليكون شريكا لونيا له.

4- الرمادي

homify غرفة نومأسرة نوم خشب Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

لعشاق النغمات اللونية الهادئة، إليكم هذه الدرجة اللونية الفاتحة من الرمادي، والتي تمنح أذهانكم كل الهدوء الذي قد تحتاجون إليه.

مثل تلك الألوان الهادئة كالرمادي والأبيض والوردي الفاتح تفضل للاستخدام بغرف النوم، وذلك لأنها ببساطة تناسب طبيعة هذه الغرف.

5- العسلي

Splash, Love Tiles Love Tiles حمام
Love Tiles

Splash

Love Tiles
Love Tiles
Love Tiles

تود أن تمنح منزلك إطلالة مفعمة بالدفء؟ حسنًا.. الأمر بسيط، كل ما عليك فعله، هو استخدام اللون العسلي في الطلاء أو الديكورات، ونؤكد لك أنك في المقابل ستحصل على مظهر ساحر لمنزلك مثلما هو الحال بالصورة المعروضة.

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6- الأحمر الداكن

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخرفوف وأدراج
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

للألوان الجريئة سحر خاص لا يقاوم، يأسر الأعين والقلوب، لذا إن كنت من محبيها، لا تتردد في استخدامها، مع مراعاة اتباع ما نوهنا إليه مسبقا وهو اختيار ألوان هادئة/محايدة معها كالبيج أو الأبيض أو الأوف وايت لتكون النتيجة مذهلة مثلما هو الحال هنا بهذا المطبخ الأخاذ.

6 شرفات لجلسة ممتعة وأنيقة في منزلك
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