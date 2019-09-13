6 اتجاهات لونية لعام 2020 .. تعرف عليها

أول اتجاه لوني معنا لعام 2020، هو اللون الأوف وايت، والذي يمنح أي مساحة بمنزلك الكثير من المزايا، أولها الرقي والهدوء، وثانيها البراح، وثالثها الأناقة المفرطة، وهو ما فعله هنا بغرفة المعيشة المعروضة أمامنا.

من مميزات اللون الأوف وايت أيضًا، تمتعه بالمرونة، والتي تسمح له بأن يتلائم مع أي غرفة مهما كانت طبيعتها، سواء المعيشة، أو النوم، أو المطبخ، أو حتى غرفة الطعام. تلك المرونة كفيلة بأن تسمح له أيضًا بالاندماج مع أي شريك لوني آخر مهما كانت درجته زاهية أو قاتمة، وهي سمة ينفرد بها هو واللون الأبيض فقط على الأرجح.