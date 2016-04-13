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ما هي غرفة المعيشة المثالية؟

جحا جحا
homify غرفة المعيشة
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ما هي قواعد او شروط تصميم غرفة المعيشة؟ في الواقع لا يوجد شروط! فهي تندرج تحت الغرف ذات الوظيفة متعددة الإستخدام. لذا فهي تختلف حسب الأذواق وطبيعة الإستخدام، فإن كنت ممن يستضيف زائريه في غرفة المعيشة مثلاً سيختلف اختيارك عن الذي يستمتع بجو العائلة فقط في هذه الغرفة. كذلك مساحة الغرفة تلعب دوراً مهماً  في التصميم وإختيار الأثاث المناسب.

اليوم سنتناول بعض الأفكار التي قد تساعدك في تصميم واختيار الأثاث لغرفة معيشتك المثالية. 

اللون الأبيض أفضل الخيارات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من منا لم يفكر طويلاً في إختيار لون أي شئ يخصنا؟ فما بالك  في لون غرفة المعيشة التي نتطلع لأن تكون محل راحتنا وإسترخاءنا؟ وتأتي هنا النصيحة الأفضل وهي أن لا تتردد في إختيار اللون الأبيض في غرفة المعيشة! 

فهو اللون الوحيد الذي لا يُمل منه! فهو بالعكس تماماً يبعث على الراحة أولاً ثم انه يساعد في إبراز جماليات قطع الأثاث ثانياً كما نرى في هذه الصورة إنسجام الأريكة من تصميم Cor Sitzmöbel مع لون الغرفة الأبيض.

غرفة المعيشة بدون نباتات تصبح غرفة ميتة!!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نعم صحيح ان غرفة المعيشة بدون نباتات تصبح غرفة ميتة، فالنباتات كائنات تعطي طاقة إيجابية بإستمرار وتُضفي للمكان جواً هادئاً على مدار اليوم.

فإن كانت غرفة المعيشة غير مطلة على الحديقة مثلاً، فعليك ان تحتفظ ببعظ النباتات داخل الغرفة كي تملأ المكان بطاقة إيجابية.

يجب تكسير قواعد غرفة المعيشة التقليدية

KOTESASHI HOUSE (小手指の家), TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 TATO DESIGN：タトデザイン株式会社 غرفة المعيشة
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社
TATO DESIGN：タトデザイン株式会社

نعم، فليس هناك أي شروط أو قوانين لكيفية ترتيب غرفة المعيشة! فكلما كسرت هذه القواعد ستحس بتأثيره في جلسة العائلة بهذه الغرفة. يمكنك ان تحتفظ ببعض قطع الأثاث الغريب مثلاً  وأن تفرش الأرضيات بقطع سجاد مختلفة الألوان أو تضع بعض المصابيح ذات التصاميم المختلفة بزوايا الغرفة مع الحفاظ على ذوق معين يربط كل هذه القطع مع بعضها البعض.

الجو العام الناتج سيكون مختلفاً مما سيجعل غرفة المعيشة هي غرفتك المميزة والمفضلة لأفراد العائلة.

ليست لزاماً أن تكون ​الكراسي بنفس النوع او اللون

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

الكراسي ليست لزاماً أن تكون نفس النوع او اللون فكلما إختلفت وتناسقت مع الألوان المحيطة كلما أعطت جواً مرحاً و كسراً للغرفة التقليدية.

لا تتردد بوضع وسائد مختلفة الألوان على الأرائك، فهي حتماً تعطي أجواءاً جميلة. 

لا توجد شروط لوضع التلفاز في غرفة المعيشة

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

توزيع الأثاث المثالي يراعي ان يضع الناس في مقابل بعضهم البعض على أن يكونوا جميعاً في مقابل التلفاز في غرفة المعيشة التقليدية. لذلك يجب التفكير في أن غرفة المعيشة هي للعائلة والضيوف كي يتفاعلوا ويتشاركوا الأحاديث وليس التسَّمر أمام التلفاز.

تنويع قطع الأثاث

MONTE DAS MOÇAS, Aljezur, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN غرفة المعيشة
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

لا تتردد في تنويع قطع الأثاث!! تستطيع إختيار ما بين الصخري والخشبي والزجاجي فالتنوع يكسر الرتابة ويعطي جواً طبيعياً أكثر.

لا ستائر

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects غرفة المعيشة
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

الشبابيك يمكن ان تكون أجمل بدون ستائر!!  نعم، فأن كنت من يعيشون خارج المدن أو فيي أطرافها، ولديك مساحات خارجية فلا تغلق الشبابيك وتخسر المناظر الخلابة في الخارج وإستغلال هذه المناظر لتوظيفها كديكور طبيعي لمنزلك.

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