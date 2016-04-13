ما هي غرفة المعيشة المثالية؟

ما هي قواعد او شروط تصميم غرفة المعيشة؟ في الواقع لا يوجد شروط! فهي تندرج تحت الغرف ذات الوظيفة متعددة الإستخدام. لذا فهي تختلف حسب الأذواق وطبيعة الإستخدام، فإن كنت ممن يستضيف زائريه في غرفة المعيشة مثلاً سيختلف اختيارك عن الذي يستمتع بجو العائلة فقط في هذه الغرفة. كذلك مساحة الغرفة تلعب دوراً مهماً في التصميم وإختيار الأثاث المناسب.
اليوم سنتناول بعض الأفكار التي قد تساعدك في تصميم واختيار الأثاث لغرفة معيشتك المثالية.
من منا لم يفكر طويلاً في إختيار لون أي شئ يخصنا؟ فما بالك في لون غرفة المعيشة التي نتطلع لأن تكون محل راحتنا وإسترخاءنا؟ وتأتي هنا النصيحة الأفضل وهي أن لا تتردد في إختيار اللون الأبيض في غرفة المعيشة!
فهو اللون الوحيد الذي لا يُمل منه! فهو بالعكس تماماً يبعث على الراحة أولاً ثم انه يساعد في إبراز جماليات قطع الأثاث ثانياً كما نرى في هذه الصورة إنسجام الأريكة من تصميم Cor Sitzmöbel مع لون الغرفة الأبيض.
نعم صحيح ان غرفة المعيشة بدون نباتات تصبح غرفة ميتة، فالنباتات كائنات تعطي طاقة إيجابية بإستمرار وتُضفي للمكان جواً هادئاً على مدار اليوم.
فإن كانت غرفة المعيشة غير مطلة على الحديقة مثلاً، فعليك ان تحتفظ ببعظ النباتات داخل الغرفة كي تملأ المكان بطاقة إيجابية.
نعم، فليس هناك أي شروط أو قوانين لكيفية ترتيب غرفة المعيشة! فكلما كسرت هذه القواعد ستحس بتأثيره في جلسة العائلة بهذه الغرفة. يمكنك ان تحتفظ ببعض قطع الأثاث الغريب مثلاً وأن تفرش الأرضيات بقطع سجاد مختلفة الألوان أو تضع بعض المصابيح ذات التصاميم المختلفة بزوايا الغرفة مع الحفاظ على ذوق معين يربط كل هذه القطع مع بعضها البعض.
الجو العام الناتج سيكون مختلفاً مما سيجعل غرفة المعيشة هي غرفتك المميزة والمفضلة لأفراد العائلة.
الكراسي ليست لزاماً أن تكون نفس النوع او اللون فكلما إختلفت وتناسقت مع الألوان المحيطة كلما أعطت جواً مرحاً و كسراً للغرفة التقليدية.
لا تتردد بوضع وسائد مختلفة الألوان على الأرائك، فهي حتماً تعطي أجواءاً جميلة.
توزيع الأثاث المثالي يراعي ان يضع الناس في مقابل بعضهم البعض على أن يكونوا جميعاً في مقابل التلفاز في غرفة المعيشة التقليدية. لذلك يجب التفكير في أن غرفة المعيشة هي للعائلة والضيوف كي يتفاعلوا ويتشاركوا الأحاديث وليس التسَّمر أمام التلفاز.
لا تتردد في تنويع قطع الأثاث!! تستطيع إختيار ما بين الصخري والخشبي والزجاجي فالتنوع يكسر الرتابة ويعطي جواً طبيعياً أكثر.
الشبابيك يمكن ان تكون أجمل بدون ستائر!! نعم، فأن كنت من يعيشون خارج المدن أو فيي أطرافها، ولديك مساحات خارجية فلا تغلق الشبابيك وتخسر المناظر الخلابة في الخارج وإستغلال هذه المناظر لتوظيفها كديكور طبيعي لمنزلك.
لقراءة مقال آخر مشوق ومفيد قد يلهمك لفكرة جميلة انقر هنا لقراءة المقال التالي نصائح لإستخدام المساحات الجانبية في المنزل.