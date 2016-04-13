ما هي غرفة المعيشة المثالية؟

ما هي قواعد او شروط تصميم غرفة المعيشة؟ في الواقع لا يوجد شروط! فهي تندرج تحت الغرف ذات الوظيفة متعددة الإستخدام. لذا فهي تختلف حسب الأذواق وطبيعة الإستخدام، فإن كنت ممن يستضيف زائريه في غرفة المعيشة مثلاً سيختلف اختيارك عن الذي يستمتع بجو العائلة فقط في هذه الغرفة. كذلك مساحة الغرفة تلعب دوراً مهماً في التصميم وإختيار الأثاث المناسب.

اليوم سنتناول بعض الأفكار التي قد تساعدك في تصميم واختيار الأثاث لغرفة معيشتك المثالية.