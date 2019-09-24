7 أبواب رئيسية من مختلف الأنماط الديكورية

تود اختيار تصميم غير مألوف لباب منزل الرئيسي؟ تحتار بين الأنماط الديكورية المختلفة ولا تعرف كيف تختار بينهم؟ من الجيد أننا هنا لنساعدك، حيث جمعنا لك سبعة نماذج لأبواب رئيسية من مختلف الأنماط الديكورية بتصاميم مذهلة، بالتأكيد بعد الاطلاع عليها ستكون قد قررت أيهم الأنسب لك ولطبيعة منزلك.. لنبدأ الآن!
الباب الأول معنا اليوم مصمم وفق للأسلوب الريفي في الديكور والمعروف بسمتين رئيسيتين وهما البساطة المفرطة والأناقة التي لا يتخلى عنها مطلقًا، حيث نلمس كلاهما بوضوح مع النموذج المعروض هنا المتألق بتصميم عريض وضخم يجعله فريدًا من نوعه ومميزًا في إطلالته.
صُنع هذا الباب من خامة خشبية في منتهى المتانة اختارها له الخبراء لتعبر عن هذا النمط الديكوري باللونين البني الزاهي الأقرب للبرتقالي في الجزء الأكبر من الباب والبني الداكن في مجموعة من المربعات الصغيرة التي شكلته لمسة جمالية على سطحه.
أما عن هذا النموذج، فهو يبدو كلاسيكي التصميم من أول وهلة تنظر فيها إليه، لكن بعد أن تتمعن في تفاصيله، تجده في الأساس تابع للنمط البلدي في الديكور، وإن كانت قد أضيفت إليه بعض اللمسات التي تجعله بروح النمط الكلاسيكي، كاختيار اللون الأسود المطفي في الطلاء على سبيل المثال، والإطار الذهبي اللامع ليحده من جميع الجهات، والزخارف المرسومة عليه بدقة متناهية.
بالنظر للتصميم الداخلي للمساحة المحيطة بالباب، ستجد أنها تعيش حالة مذهلة من التناغم معه من حيث الشكل واللون، فحتى قطع الأثاث والإكسسوارات التي لجأ إليها الخبراء هنا متناسقة كليًا مع تصميم الباب.
إن كنت ترغب في الجمع بين ما هو عتيق وحديث، وبين الفخامة والبساطة بديكور منزلك في آنٍ واحد، فالأمر ليس بالصعوبة التي تتخيلها!، فقط كن انتقائيًا، نعم.. اتبع الأسلوب الانتقائي في التصميم والذي يتبنى هذه الفكرة، ويمثله هنا هذا الباب الرئيسي الأنيق حيث يجمع بين خامتي الخشب بإطلالته المعاصرة في المركز، والزجاج في هيئة مربعات صغيرة تركوازية اللون على الجانبين مع أطر بيضاء تعزز جمال تصميم الباب.
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للأسلوب المعاصر أيضًا سحره الخاص، والذي يتجسد في هذا الباب الرئيسي الأخاذ، الذي صُنع من خامتي الخشب والمعدن، فنجد الأول في قلب الباب، والآخر فقط في الأطراف.
بالنظر لشكل الخشب المُصَنّع منه هذا الباب، سيوحي لك بأنه ملجأ لمجموعة من شرائح الباركيه الخشبية التي تراصت فيه بشكل رأسي، فصنعت لوحًا فنية مختلفة الأحجام وإن تطابقت في التصميم.
ولاستكمال المظهر العصري لهذا الباب المذهل، اختار الخبراء تلك اللمسة الخرسانية لتزين المساحة المحيطة به، والتي من دون شك جعلته أجمل وأروع.
لعشاق الأسلوب الإسكندنافي في الديكور، من المؤكد أن هذا النموذج سينل إعجابكم، وذلك بتصميمه البسيط الذي تلمس فيه الكثير من الرقة والحيوية في الوقت نفسه، والفضل بالطبع يعود إلى اختيار اللون الأخضر للطلاء الخارجي له، فبات نابضًا بالحياة مثله كمثل ذلك الأصيص الأخضر الذي يبعد عنه بخطوات قلائل.
ننتقل لنموذج آخر من الأبواب بتصميم مختلف يتبع أسلوب البحر المتوسط في الديكور، حيث صُنع من الخشب مع لمسات من الزجاج الفاميه الأسود، فنجد الأول يسيطر على الهيكل الرئيسي للباب، والثاني يزين الطرفين فقط الذين يبدوان وكأنهما درف لشبابيك أنيقة بحلق خشبي متين.
يزين الباب لمستين ساحرتين لجأ إليهما الخبراء ليجعلوه أكثر جاذبية ولفتًا للإنتباه، وهما، الطلاء الأزرق في الجزء العلوي من الجدار الذي يخترقه الباب، ونخبة من أجمل الأحجار رمادية اللون في الجزء السفلي منها.
آخر نموذج معنا اليوم مصمم وفق للنمط الاستعماري في الديكور، والذي جمع بين مزيج ساحر من الخامات، وهما الخشب وزجاج المرايات في تصميم أخاذ زاد المنزل الذي ينتمي إليه أناقة ورقي. أما عن لون الباب، فقد وُفق الخبراء في طلاءه بالأبيض الناصع مثله كمثل الجدران المحيطة به، مع تزيينه ببعض اللمسات البسيطة الملونة كالأصفر والأزرق.