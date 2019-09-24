7 أبواب رئيسية من مختلف الأنماط الديكورية

الباب الأول معنا اليوم مصمم وفق للأسلوب الريفي في الديكور والمعروف بسمتين رئيسيتين وهما البساطة المفرطة والأناقة التي لا يتخلى عنها مطلقًا، حيث نلمس كلاهما بوضوح مع النموذج المعروض هنا المتألق بتصميم عريض وضخم يجعله فريدًا من نوعه ومميزًا في إطلالته.

صُنع هذا الباب من خامة خشبية في منتهى المتانة اختارها له الخبراء لتعبر عن هذا النمط الديكوري باللونين البني الزاهي الأقرب للبرتقالي في الجزء الأكبر من الباب والبني الداكن في مجموعة من المربعات الصغيرة التي شكلته لمسة جمالية على سطحه.