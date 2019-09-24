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7 أبواب رئيسية من مختلف الأنماط الديكورية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify أبواب رئيسية خشب Green
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تود اختيار تصميم غير مألوف لباب منزل الرئيسي؟ تحتار بين الأنماط الديكورية المختلفة ولا تعرف كيف تختار بينهم؟ من الجيد أننا هنا لنساعدك، حيث جمعنا لك سبعة نماذج لأبواب رئيسية من مختلف الأنماط الديكورية بتصاميم مذهلة، بالتأكيد بعد الاطلاع عليها ستكون قد قررت أيهم الأنسب لك ولطبيعة منزلك.. لنبدأ الآن!

1- ريفي

La Casa en el Aire, cesar sierra daza Arquitecto cesar sierra daza Arquitecto أبواب رئيسية خشب نقي Wood effect
cesar sierra daza Arquitecto

cesar sierra daza Arquitecto
cesar sierra daza Arquitecto
cesar sierra daza Arquitecto

الباب الأول معنا اليوم مصمم وفق للأسلوب الريفي في الديكور والمعروف بسمتين رئيسيتين وهما البساطة المفرطة والأناقة التي لا يتخلى عنها مطلقًا، حيث نلمس كلاهما بوضوح مع النموذج المعروض هنا المتألق بتصميم عريض وضخم يجعله فريدًا من نوعه ومميزًا في إطلالته.

صُنع هذا الباب من خامة خشبية في منتهى المتانة اختارها له الخبراء لتعبر عن هذا النمط الديكوري باللونين البني الزاهي الأقرب للبرتقالي في الجزء الأكبر من الباب والبني الداكن في مجموعة من المربعات الصغيرة التي شكلته لمسة جمالية على سطحه.

2- بلدي

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة أبواب رئيسية MDF Black
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

صور وديكورات وأفكار للأبواب هتغير بيها شكل بيتك وهيكون أحلي وأحلي مع كاسل

كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة
كاسل للإستشارات الهندسية وأعمال الديكور والتشطيبات العامة

أما عن هذا النموذج، فهو يبدو كلاسيكي التصميم من أول وهلة تنظر فيها إليه، لكن بعد أن تتمعن في تفاصيله، تجده في الأساس تابع للنمط البلدي في الديكور، وإن كانت قد أضيفت إليه بعض اللمسات التي تجعله بروح النمط الكلاسيكي، كاختيار اللون الأسود المطفي في الطلاء على سبيل المثال، والإطار الذهبي اللامع ليحده من جميع الجهات، والزخارف المرسومة عليه بدقة متناهية.

بالنظر للتصميم الداخلي للمساحة المحيطة بالباب، ستجد أنها تعيش حالة مذهلة من التناغم معه من حيث الشكل واللون، فحتى قطع الأثاث والإكسسوارات التي لجأ إليها الخبراء هنا متناسقة كليًا مع تصميم الباب.


3- انتقائي

Front Door Roundhouse Architecture Ltd أبواب رئيسية خشب Brown
Roundhouse Architecture Ltd

Front Door

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

إن كنت ترغب في الجمع بين ما هو عتيق وحديث، وبين الفخامة والبساطة بديكور منزلك في آنٍ واحد، فالأمر ليس بالصعوبة التي تتخيلها!، فقط كن انتقائيًا، نعم.. اتبع الأسلوب الانتقائي في التصميم والذي يتبنى هذه الفكرة، ويمثله هنا هذا الباب الرئيسي الأنيق حيث يجمع بين خامتي الخشب بإطلالته المعاصرة في المركز، والزجاج في هيئة مربعات صغيرة تركوازية اللون على الجانبين مع أطر بيضاء تعزز جمال تصميم الباب.

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4- حداثي

CASA G57, Arturo Santander Arquitectos Arturo Santander Arquitectos أبواب رئيسية حديد Metallic/Silver
Arturo Santander Arquitectos

Arturo Santander Arquitectos
Arturo Santander Arquitectos
Arturo Santander Arquitectos

للأسلوب المعاصر أيضًا سحره الخاص، والذي يتجسد في هذا الباب الرئيسي الأخاذ، الذي صُنع من خامتي الخشب والمعدن، فنجد الأول في قلب الباب، والآخر فقط في الأطراف. 

بالنظر لشكل الخشب المُصَنّع منه هذا الباب، سيوحي لك بأنه ملجأ لمجموعة من شرائح الباركيه الخشبية التي تراصت فيه بشكل رأسي، فصنعت لوحًا فنية مختلفة الأحجام وإن تطابقت في التصميم.

ولاستكمال المظهر العصري لهذا الباب المذهل، اختار الخبراء تلك اللمسة الخرسانية لتزين المساحة المحيطة به، والتي من دون شك جعلته أجمل وأروع.

5- اسكندينافي

homify أبواب رئيسية خشب Green
homify

homify
homify
homify

لعشاق الأسلوب الإسكندنافي في الديكور، من المؤكد أن هذا النموذج سينل إعجابكم، وذلك بتصميمه البسيط الذي تلمس فيه الكثير من الرقة والحيوية في الوقت نفسه، والفضل بالطبع يعود إلى اختيار اللون الأخضر للطلاء الخارجي له، فبات نابضًا بالحياة مثله كمثل ذلك الأصيص الأخضر الذي يبعد عنه بخطوات قلائل.

6- متوسطي

Perum Griya Adi, Kuniran, ud.CMTO ud.CMTO أبواب رئيسية خشب
ud.CMTO

ud.CMTO
ud.CMTO
ud.CMTO

ننتقل لنموذج آخر من الأبواب بتصميم مختلف يتبع أسلوب البحر المتوسط في الديكور، حيث صُنع من الخشب مع لمسات من الزجاج الفاميه الأسود، فنجد الأول يسيطر على الهيكل الرئيسي للباب، والثاني يزين الطرفين فقط الذين يبدوان وكأنهما درف لشبابيك أنيقة بحلق خشبي متين.

يزين الباب لمستين ساحرتين لجأ إليهما الخبراء ليجعلوه أكثر جاذبية ولفتًا للإنتباه، وهما، الطلاء الأزرق في الجزء العلوي من الجدار الذي يخترقه الباب، ونخبة من أجمل الأحجار رمادية اللون في الجزء السفلي منها.

7- استعماري

Just my bakes cafe- 1, Studio Kaarigars Studio Kaarigars أبواب رئيسية
Studio Kaarigars

Studio Kaarigars
Studio Kaarigars
Studio Kaarigars

آخر نموذج معنا اليوم مصمم وفق للنمط الاستعماري في الديكور، والذي جمع بين مزيج ساحر من الخامات، وهما الخشب وزجاج المرايات في تصميم أخاذ زاد المنزل الذي ينتمي إليه أناقة ورقي. أما عن لون الباب، فقد وُفق الخبراء في طلاءه بالأبيض الناصع مثله كمثل الجدران المحيطة به، مع تزيينه ببعض اللمسات البسيطة الملونة كالأصفر والأزرق.

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أي الأنماط الديكورية تود تصميم باب منزلك وفقًا لها؟

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