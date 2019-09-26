ألبوم: تشكيلة متنوعة لأجمل تصاميم الشبابيك

نوع آخر من الشبابيك ثابت بمحله، عبارة عن مربعات زجاجية شفافة تخترق جدران المبنى في هدوء تام لتمنح واجهة المنزل مظهرًا أنيقًا من ناحية، وتمد مساحته الداخلية بسحر الإنارة الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس من ناحية أخرى.

قد يفضل البعض أن تكون هذه الشبابيك بنفس التصميم ولكن مع بعض المرونة، بحيث تُفتح وتغلق بأي وقت ليكون لها دورًا آخرًا سوى توفير الإنارة الطبيعية والمظهر الجذاب للواجهة، وهو توفير عنصر التهوية أيضًا.