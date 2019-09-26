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ألبوم: تشكيلة متنوعة لأجمل تصاميم الشبابيك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
綠引光態 light with green wall , 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas شبابيك
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اختيار الشبابيك والأبواب الداخلية بأي منزل، مهمة ليست سهلة على الإطلاق كما قد يظن البعض، بل أنها تحتاج لتمعن في التفكير وتأني في التصرف وقد يتطلب الأمر استشارة خبير! لأن الخامات والتصاميم متنوعة، وكفيلة بأن تحير أي مخلوق على وجه الأرض، فكيف يمكن أن يعرف ما هو الأفضل؟ الزجاج أم الخشب أم الألوميتال؟ أم مزيج من أي ثنائي منهما، هل النوع المفصلي أفضل أم القلاب أم الجرار؟ أسئلة عديدة، سنجيب عليها من خلال عرض هذا الألبوم الذي يضم أجمل تشكيلة من تصاميم الشبابيك.

1- صناعي قلاب

老屋翻新|AGCT 公寓商業空間, 直方設計有限公司 直方設計有限公司 شبابيك
直方設計有限公司

直方設計有限公司
直方設計有限公司
直方設計有限公司

ليس شباكًا واحدًا، وإنما صفًا من الشبابيك المتراصة بجانب بعضها البعض بتصميم صناعي أنيق يجمع بين البساطة والرقي. صُنع هذا الصف من الشبابيك من خامتين أساسيتين، وهما الزجاج الشفاف والخشب في الأطر، والجميل في الأمر أن كل شباك على حدة أمامه وحدة إضاءة عصرية متدلية من السقف تزينه.

2- بسيط وعتيق

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك طوب White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

هكذا تكون الشبابيك المصممة على النمط الاستعماري، بسيطة وعتيقة في الوقت نفسه، وهذا يتضح من التصميم الخارجي لذلك الشباك الجرار الذي تزين بإطار خرساني مستطيلي من الخارج طُلي باللون الأصفر الزاهي ليتناغم مع واجهة المنزل ويمنحه الكثير من الحيوية والإشراقة مع نهار كل يوم جديد.

3- ثابت بمحله

習志野台の家, シミズアトリエ 一級建築士事務所 シミズアトリエ 一級建築士事務所 شبابيك زجاج White
シミズアトリエ 一級建築士事務所

シミズアトリエ 一級建築士事務所
シミズアトリエ 一級建築士事務所
シミズアトリエ 一級建築士事務所

نوع آخر من الشبابيك ثابت بمحله، عبارة عن مربعات زجاجية شفافة تخترق جدران المبنى في هدوء تام لتمنح واجهة المنزل مظهرًا أنيقًا من ناحية، وتمد مساحته الداخلية بسحر الإنارة الطبيعية المتمثلة في ضوء الشمس من ناحية أخرى.

قد يفضل البعض أن تكون هذه الشبابيك بنفس التصميم ولكن مع بعض المرونة، بحيث تُفتح وتغلق بأي وقت ليكون لها دورًا آخرًا سوى توفير الإنارة الطبيعية والمظهر الجذاب للواجهة، وهو توفير عنصر التهوية أيضًا.

4- حداثي مفصلي

Shivaji Park, TRINITY DESIGN STUDIO TRINITY DESIGN STUDIO شبابيك
TRINITY DESIGN STUDIO

Shivaji Park

TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO
TRINITY DESIGN STUDIO

إن كنت تفضل تصميمًا بسيطًا وغير متكلفًا على الإطلاق لشبابيك منزلك، فهذا النموذج سيفي بالغرض بالنسبة لك، فهو مصمم على النمط الحداثي، ويجمع بين خامتي الزجاج والخشب. قد تظن أن هذا الشباك من النوع الجرار أو المنزلق في البداية لأنه يشبه تصاميم ذلك النوع كثيرًا، لكنه في الحقيقة من النوع المفصلي الذي ينفتح على مصرعيه ليمدك بأجمل نسمات الهواء.

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

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5- المعنى الحقيقي للأمان

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

نموذج آخر حداثي لكنه بتصميم مختلف كليًا، حيث اعتمد هذه المرة على الخشب بلونه البني القاتم مع زجاج المرايات الذي يعكس الرؤية لكل من نظر إليه، هذا بالإضافة إلى لمسة ديكورية أخرى ولا أروع، تمثلت في تلك القضبان الحديدية السوداء ذات الإنحناءات لزيادة عنصري الحماية والأمان للساكنين خاصة الأطفال منهم.

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6- بانورامي ساحر

蛙股池の家, 小松一平建築設計事務所 小松一平建築設計事務所 شبابيك زجاج White
小松一平建築設計事務所

小松一平建築設計事務所
小松一平建築設計事務所
小松一平建築設計事務所

في حال إن كنت من محبي الاندماج مع المساحات الخارجية الفضاء الواسعة، وتؤمن بقدرتها السحرية على إمدادك بالطاقة الإيجابية، خاصة وإن كانت ساحة خضراء خلابة، سيكون هذا النوع من الشبابيك مثالي بالنسبة لك، وهو من النوع الجرار، لكنه بانورامي في الوقت نفسه، أي يعتمد على درف زجاجية كبيرة تتحرك بكل مرونة يمينًا ويسارًا لتكسب المساحة الداخلية كل الحيوية والإشراقة.

7- علوي مرن

Apartamento T4 Avenidas Novas, EU LISBOA EU LISBOA شبابيك
EU LISBOA

EU LISBOA
EU LISBOA
EU LISBOA

قد يرى البعض هذا النموذج من الشبابيك غير مألوفًا أو عمليًا، لكنه في الحقيقة مذهلًا من كل النواحي العملية والجمالية، فهو بخلاف الإطلالة المذهلة التي يضيفها لأي مساحة يكون جزء منها، كفيل بموقعه هذا أن يمد أي منزل بالعديد من المميزات، أولها الإنارة الطبيعية، ثانيها التهوية السليمة، ثالثها منظر السماء الأخاذ صباحًا ومساءً والذي هو قادر على أن يبدل طاقتك السلبية بأخرى إيجابية في دقائق معدودة.

Casa habitacion, De Todo En Aluminio De Todo En Aluminio شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
De Todo En Aluminio

De Todo En Aluminio
De Todo En Aluminio
De Todo En Aluminio

綠引光態 light with green wall , 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas شبابيك
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

8- تقليدي بعض الشئ

Bedroom The Wood Window Alliance شبابيك خشب White
The Wood Window Alliance

Bedroom

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

لابد أن هذا النموذج البسيط مُصَنّع خصيصًا لمن يُقَدّسون التصاميم التقليدية للشبابيك، وذلك لأنه يضم شيش إلى جانب الدرف الزجاجية الشفافة. رغم أن هذا التصميم يعد نمطيًا كما سبق وأشرنا، إلا أنه عمليًا للأشخاص الذين لا يحبون ضوء الشمس يتخلل مساحاتهم الداخلية طوال فترة النهار، وبالتالي، فإنهم بمجرد غلق الشيش، يحصلون على العتمة التي يرغبون فيها.

9- نصفه مفصلي والآخر ثابت

이유있는가, 소하 건축사사무소 SoHAA 소하 건축사사무소 SoHAA شبابيك
소하 건축사사무소 SoHAA

소하 건축사사무소 SoHAA
소하 건축사사무소 SoHAA
소하 건축사사무소 SoHAA

تركيبة خارجة عن المألوف لتصاميم الشبابيك، التحم فيها نافذتين من نوعين مختلفين، وهما النوع المفصلي والآخر الثابت، فنلمح الأول جهة اليمين بحجم صغير نسبيًا، فيما نرى الثاني بوضوح بالجانب الأيسر من الغرفة بحجم أكبر من الأول؛ حتى يسمح لساكني الغرفة بالاستمتاع بؤية بانورامية للمشهد الخارجي المفعم بالخضار والحيوية.

10- وكأنه جدار زجاجي

Haus Hiemer, architektur + raum architektur + raum شبابيك
architektur + raum

architektur + raum
architektur + raum
architektur + raum

عند النظر لهذا النموذج، لابد أنك ستحتار في أمره، هل هو جدار زجاجي شفاف؟ أم باب جرار لا تكشف الصورة عن كافة ملامحه؟ أم أنه شباك زجاجي ثابت كالنماذج التي رأيناها أعلاه، لكنه بحجم أكبر يسمح بحالة اندماج تام مع المشهد الخارجي الخلاب!

7 أبواب رئيسية من مختلف الأنماط الديكورية
أي تصميم أعجبك من الشبابيك المعروضة أعلاه؟

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