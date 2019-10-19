5 غرف معيشية تتبع الاتجاهات اللونية لعام 2020

أول لون معنا اليوم من الاتجاهات اللونية الجديدة لعام 2020 هو الرمادي الفاتح، والذي تزينت به غرفة المعيشة المعروضة هنا، فمنحها اتساعًا وبراحًا، بالإضافة إلى حالة من الرقي ممزوجة بالراحة، فهدوء هذا اللون انعكس على الغرفة بأكملها، وهو أمر بدوره سبنعكس على مالكيها بلا شك.

عند النظر لجدران وسقف الغرفة على وجه التحديد وبالساعات الأولى من الصباح، قد يخيل إليك أن اللون الرمادي هو أبيض في الأساس، لكنه في حقيقة الأمر غير ذلك، ربما تراه هكذا لكون السقف بتصميم هرمي مزود بسبوتات إضاءة بيضاء، علاوة على ضوء الشمس السحري الذي يتخلل أرجاء المكان.