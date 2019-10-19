5 غرف معيشية تتبع الاتجاهات اللونية لعام 2020

إن كنت مهتمًا بمعرفة آخر الاتجاهات اللونية لعام 2020، سعيًا منك لاتباع أحدها بمنزل الأحلام الخاص بك، فكتاب الأفكار هذا سينل إعجابك بكل تأكيد، حيث نعرض لك من خلاله 5 نماذج مذهلة لغرف معيشة تألقت كلًا منها بلون من ألوان العام الجديد، على رأسها الرمادي والكافيه والأزرق وغيرهم.. تعرف عليها الآن!
أول لون معنا اليوم من الاتجاهات اللونية الجديدة لعام 2020 هو الرمادي الفاتح، والذي تزينت به غرفة المعيشة المعروضة هنا، فمنحها اتساعًا وبراحًا، بالإضافة إلى حالة من الرقي ممزوجة بالراحة، فهدوء هذا اللون انعكس على الغرفة بأكملها، وهو أمر بدوره سبنعكس على مالكيها بلا شك.
عند النظر لجدران وسقف الغرفة على وجه التحديد وبالساعات الأولى من الصباح، قد يخيل إليك أن اللون الرمادي هو أبيض في الأساس، لكنه في حقيقة الأمر غير ذلك، ربما تراه هكذا لكون السقف بتصميم هرمي مزود بسبوتات إضاءة بيضاء، علاوة على ضوء الشمس السحري الذي يتخلل أرجاء المكان.
الكحلي
غرفة معيشة أخرى تتألق بلون جديد من ألوان عام 2020 وهو الأزرق القاتم أو الكحلي كما يطلق عليه البعض، والذي غلف أغلب جدرانها وترك جزء صغير ليغطيه اللون الأبيض الناصع، وهو في الحقيقة اختيار موفق من قبل الخبراء، لأن الأبيض أحدث حالة من التوازن بإطلالة الغرفة رغم تواجده في مساحة لا تذكر منها، إلا أنه نجح في صنع الفارق.
كانت اللمسة الصفراء التي أضافها الخبراء أيضًا إلى الغرفة ممثلة في الوسائد والإكسسوارات موفقة أيضًا، فاللون الأصفر الزاهي معروف بحيويته وإشراقته، وهو شئ قدمه للغرفة تلقائيًا على صحن من ذهب.
ترغب في إضافة لمسة حيوية بمنزلك؟ حسنًا.. اللون الأخضر خاصة بدرجاته الفاتحة كالأخضر المينت قادر على منحك ذلك بكل بساطة، ومنح منزلك كل الحيوية والإشراقة، وهو أمر واضح من النموذج المعروض هنا لغرفة معيشة استوائية تزينت أحد جدرانها بورق حائط مجسم لأجمل الأشجار والنباتات.
علاوة على كل ما سبق، هناك سببًا آخر سيدفعك لاختيار اللون الأخضر لغرفة معيشة منزلك، وهو أنه ضمن الاتجاهات اللونية الجديدة لعام 2020، وهذا بالطبع إن كنت مهتمًا بمواكبة آخر صيحات الديكور.
هذا اللون على وجه التحديد يتمتع بالعديد من المميزات، على رأسها، أن موضته لا تبطل أبدًا مهما مر من الزمن، وثانيها، مرونته المفرطة التي تجعله يلائم أي نمط ديكوري، وإن كان مذهلًا عند استخدامه بتصميم داخلي معاصر كما هو الحال هنا، ثالثها، يمنح غرفة معيشتك أروع إطلالة ممكنة، وأخيرًا، ينشر حالة من الهدوء والرقي بالمساحة التي يكون جزءًا منها.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: ٥ غرف نوم رائعة بإضاءة سقفية ساحرة
أما عن هذا اللون، فهو خيار لا يلجأ إليها الكثيرون خاصة بهذه الدرجة اللونية الزاهية من الأرجواني، ربما لكونها جرئية وملفتة للأنظار! حيث أنه عادة ما يتم اختيار اللون الفاتح من الأرجواني والمعروف بالموف، أو الدرجة القاتمة منه التي تميل قليلًا للكحلي.
عند اختيارك لهذا اللون بغرفة معيشتك، هناك العديد من الألوان التي يمكنك استخدامها معه، كالبيج أو الأوف وايت أو الرمادي الفاتح أو الأبيض مثلما هو الحال هنا.