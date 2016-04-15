حمام على نمط الفنادق

قد يبدو الموضوع مثيراً عندما نفكر في جمالية أن يكون لديك حماماً في البيت بنفس تقنيات و جمالية الحمامات في الفنادق، فما هو الذي يميز الحمامات في الفنادق ويجعلها أكثر ما يبهرنا عندما نقيم في أحد الفنادق الراقية؟ ويحركنا الفضول لقراءة تصميم الحمامات في الفنادق ومقارنة كل فندق بآخر من خلال أي الحمامات كان اجمل او أفخم.

بكل بساطة هو ان الفنادق تستعين بمصممين ومعماريين لتصميم وإعطاء الاستشارة عند بناء وتأثيث هذ الحمامات، كذلك أن الفنادق تحافظ على ان تكون هذه الحمامات منسجمة ومتناسقة مع روح الغرف والأجنحة الفندقية من حيث اللون والمواد المستخدمة في الأثاث وديكورات الجدران. و أهم من هذا كله هو جو الإبهار الذي تسببه المصابيح الراقية والإضاءات الفاخرة المدروسة بعناية.