حمام على نمط الفنادق

قد يبدو الموضوع مثيراً عندما نفكر في جمالية أن يكون لديك حماماً في البيت بنفس تقنيات و جمالية الحمامات في الفنادق، فما هو الذي يميز الحمامات في الفنادق ويجعلها أكثر ما يبهرنا عندما نقيم في أحد الفنادق الراقية؟ ويحركنا الفضول لقراءة تصميم الحمامات في الفنادق ومقارنة كل فندق بآخر من خلال أي الحمامات كان اجمل او أفخم.
بكل بساطة هو ان الفنادق تستعين بمصممين ومعماريين لتصميم وإعطاء الاستشارة عند بناء وتأثيث هذ الحمامات، كذلك أن الفنادق تحافظ على ان تكون هذه الحمامات منسجمة ومتناسقة مع روح الغرف والأجنحة الفندقية من حيث اللون والمواد المستخدمة في الأثاث وديكورات الجدران. و أهم من هذا كله هو جو الإبهار الذي تسببه المصابيح الراقية والإضاءات الفاخرة المدروسة بعناية.
نعم انت تستطبع الحصول على حماماً يشبه تماماَ نمط حمامات الفنادق، بكل الفخامة والأبهار التي يتمتع بها هذا النمط من الحمامات. فإختيارك لبعض لوازم الحمام التي لا تتواجد في مراكز البيع العادية المتوفرة للوازم المنازل مهماً في هذه الحالة. يمكنك قضاء بعض الوقت في البحث على بعض التصاميم المميزة التي يوفرها مصممين متخصصين في التصميم الداخلي ولهم خبرة في تصميم الفنادق. أختر ما يتناسب مع حجم الحمام لديك.
الموضوع ببساطة ان تستخدم أرضيات مميزة من مواد رخامية أو بورسلان أو صخرية، وأن تختار مواد ولوازم الحمام من أحد شركات التصميم، كما أن إستخدام الزجاج أو البلور يعطي جواً من الفخامة والاحساس بالبريق.
كما ان وضع قطعة سجاد مميزة ذات لون متناغم قد يمسك العناصر بعضها البعض.
اللون الأبيض ذو تاثير قوي على المزاج العام، حيث أنه يعطي المساحات الصغيرة كحيز الحمام إتساعاً وبراحة.. فهو يزيد من مساحة الغرفة من حيث الشعور، واللون الأبيض يتفاعل مع الأسطح الزجاجية والمرايا بحيث يعمل على خلق أجواء نظيفة وبراقة.
كما في اي غرفة أخرى، النباتات مصدر مهم للطاقة الإيجابية وخلق أجواء جمالية للحمامات. بعض الفازات الملونة والأزهار الجميلة قد تضفي اجواء جميلة للحمام.
هنا حيث نجد ان الحمام غير الرئيسي ( حمام الضيوف مثلاً) قد لا يحتاج ان يحتوي على البانيو! لكن لا يُلغي أننا لا نستطيع أن نصممه على نمط الفنادق.
حيث اختيار التصميمات المناسبة والزجاج البراق لمنطقة الدش مع كراميكا جدارية مميزة ذات الوان زاهية قد تصنع فارقاً.
قد يكون تصميم الجدران من أهم المؤثرات في الحمام، فبعض قطع السيراميك زرقاء المتناسبة مع اللون الأبيض على نمط البحر المتوسط قد تجعل من الحمام في بيتك من الأماكن المفضلة للعائلة.
البانيو عنصر مهم في الحمام، لذا يجب أن يكون ذو تصميم غير تقليدي لأنه يتصدر مكونات الحمام وهو عملياً مركز الإهتمام! فهذا البانيو في الصورة من تصميم DRUMMONDS نلاحظ ان مكان وضعه في الحمام مدروساً حيث أنه من المهم إبرازه ووضعه في مركز الحمام.
الإضاءة مهمة جداً في الحمامات كما طرحنا مسبقاً فلا تتردد في وضع بعض الإضاءات الفاخرة والمصابيح ذات التصميم المميز لحمامك.
من المهم أيضا إضافة أجمل الروائح المفضلة لديك لأنها تساعد على خلق أجواء مرحة لك.
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