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حمام على نمط الفنادق

جحا جحا
valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
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قد يبدو الموضوع مثيراً عندما نفكر في جمالية أن يكون لديك حماماً في البيت بنفس تقنيات و جمالية الحمامات في الفنادق، فما هو الذي يميز الحمامات في الفنادق ويجعلها أكثر ما يبهرنا عندما نقيم في أحد الفنادق الراقية؟ ويحركنا الفضول لقراءة تصميم الحمامات في الفنادق ومقارنة كل فندق بآخر من خلال أي الحمامات كان اجمل او أفخم.

بكل بساطة هو ان الفنادق تستعين بمصممين ومعماريين لتصميم وإعطاء الاستشارة عند بناء وتأثيث هذ الحمامات، كذلك أن الفنادق تحافظ على ان تكون هذه الحمامات منسجمة ومتناسقة مع روح الغرف والأجنحة الفندقية من حيث اللون والمواد المستخدمة في الأثاث وديكورات الجدران. و أهم من هذا كله هو جو الإبهار الذي تسببه المصابيح الراقية والإضاءات الفاخرة المدروسة بعناية.

هل يمكن الحصول على حمام على نمط الفنادق؟

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

نعم انت تستطبع الحصول على حماماً يشبه تماماَ  نمط حمامات الفنادق، بكل الفخامة والأبهار التي يتمتع بها هذا النمط من الحمامات. فإختيارك لبعض لوازم الحمام التي لا تتواجد في مراكز البيع العادية المتوفرة للوازم المنازل مهماً في هذه الحالة. يمكنك قضاء بعض الوقت في البحث على بعض التصاميم المميزة التي يوفرها مصممين متخصصين في التصميم الداخلي ولهم خبرة في تصميم الفنادق. أختر ما يتناسب مع حجم الحمام لديك.

​هل تريد ان يكون حمام بيتك على نمط الفنادق؟

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

الموضوع ببساطة ان تستخدم أرضيات مميزة من مواد رخامية أو بورسلان أو صخرية، وأن تختار مواد ولوازم الحمام من أحد شركات التصميم، كما أن إستخدام الزجاج أو البلور يعطي جواً من الفخامة والاحساس بالبريق. 

كما ان وضع قطعة سجاد مميزة ذات لون متناغم قد يمسك العناصر بعضها البعض.

​اللون الأبيض! لون الراحة

Лофт, Interiorbox Interiorbox حمام
Interiorbox

Лофт

Interiorbox
Interiorbox
Interiorbox

اللون الأبيض ذو تاثير قوي على المزاج العام، حيث أنه يعطي المساحات الصغيرة كحيز الحمام إتساعاً وبراحة.. فهو يزيد من مساحة الغرفة من حيث الشعور، واللون الأبيض يتفاعل مع الأسطح الزجاجية والمرايا بحيث يعمل على خلق أجواء نظيفة وبراقة.

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

نباتات وأزهار في كل مكان

Loft do DJ Renata Ratier - CASA COR MS 2014, Gabriela Pereira Gabriela Pereira حمام
Gabriela Pereira

Gabriela Pereira
Gabriela Pereira
Gabriela Pereira

كما في اي غرفة أخرى، النباتات مصدر مهم للطاقة الإيجابية وخلق أجواء جمالية للحمامات. بعض الفازات الملونة والأزهار الجميلة قد تضفي اجواء جميلة للحمام.

​البانيو ضروري للحمام لكن ليس لزماً

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

هنا حيث نجد ان الحمام غير الرئيسي ( حمام الضيوف مثلاً) قد لا يحتاج ان يحتوي على البانيو! لكن لا يُلغي أننا لا نستطيع أن نصممه على نمط الفنادق.

حيث اختيار التصميمات المناسبة والزجاج البراق لمنطقة الدش مع كراميكا جدارية مميزة ذات الوان زاهية قد تصنع فارقاً.

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تصميمات الجدران

homify حمام
homify

homify
homify
homify

قد يكون تصميم الجدران من أهم المؤثرات في الحمام، فبعض قطع السيراميك زرقاء المتناسبة مع اللون الأبيض على نمط البحر المتوسط  قد تجعل من الحمام في بيتك من الأماكن المفضلة للعائلة.

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify حمام
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

البانيو عنصر مهم في الحمام، لذا يجب أن يكون ذو تصميم غير تقليدي لأنه يتصدر مكونات الحمام وهو عملياً مركز الإهتمام!  فهذا البانيو في الصورة من تصميم DRUMMONDS  نلاحظ ان مكان وضعه في الحمام  مدروساً حيث أنه من المهم إبرازه ووضعه في مركز الحمام.

​ركب الإضاءة الفاخرة

Country Bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Country Bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

الإضاءة مهمة جداً في الحمامات كما طرحنا مسبقاً فلا تتردد في وضع بعض الإضاءات الفاخرة والمصابيح ذات التصميم المميز لحمامك.

​السر في البخور

ванная комната в частном доме, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio حمام
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

من المهم أيضا إضافة أجمل الروائح المفضلة لديك لأنها تساعد على خلق  أجواء مرحة لك.

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ما هي غرفة المعيشة المثالية؟
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