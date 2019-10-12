إيدن بار.. مشروع تعدى حدود الجاذبية والإبداع

مشروعنا اليوم من هوميفاي 360 مختلف بكل المقاييس عن أي مشروع آخر، فهو ليس لشقة ستوديو أو دوبلكس أو لمنزل عائلي كبير، وإنما هو لبار مبتكر التصميم، أبدع الخبراء في تصميم وتنفيذ كل ركن به على رووف واحدُا من أكبر مراكز التسوق.

ليس هذا بغريب على شركة Alpbau الواعدة، المنفذة لمشروع اليوم، والتي تحظى بـ اسم كبير له صداه في السوق الأوروبي، نسبة إلى توليها العديد من المشاريع الهامة في مجال التصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والتي تهتم حاليًا بتقديم خدماتها للسوق العربي، وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة.

رغم الاسم الكبير الذي تتمتع به شركة Alpbau، إلا أنها تهتم بإنجاز المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، حيث أن خدماتها تشمل كلًا من بناء القبب والتعريشات، وكذلك الإنشاءات واسعة النطاق، وذلك بالتعاون مع نخبة عريضة من الشركات، على رأسهم Serge Ferrari و AkzoNoberl وLEINOS و Sikkens وغيرهم.

ما يميز الشركة كثيرًا غير أن تصميماتها مبتكرة، قدرة خبرائها وتفننهم في استخدام الخشب بمختلف أشكال البناء، والاعتماد عليه بشكل أكبر من مواد البناء الأخرى المتعارف عليها؛ إدراكًا من القائمين على الشركة أن الخشب هو أحد البدائل الصديقة للبيئة، والتي تتميز بمتانتها ومظهرها الجذاب وتكلفتها المنخفضة، وفي الوقت نفسه، مواكبة منها للاتجاه السائد منذ فترة ليست ببعيدة لاستخدام الخشب في الهندسة المعمارية، والذي حظي باهتمام الكثيرين سريعًا في جميع أنحاء العالم!