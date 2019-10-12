إيدن بار.. مشروع تعدى حدود الجاذبية والإبداع

مشروعنا اليوم من هوميفاي 360 مختلف بكل المقاييس عن أي مشروع آخر، فهو ليس لشقة ستوديو أو دوبلكس أو لمنزل عائلي كبير، وإنما هو لبار مبتكر التصميم، أبدع الخبراء في تصميم وتنفيذ كل ركن به على رووف واحدُا من أكبر مراكز التسوق.
ليس هذا بغريب على شركة Alpbau الواعدة، المنفذة لمشروع اليوم، والتي تحظى بـ اسم كبير له صداه في السوق الأوروبي، نسبة إلى توليها العديد من المشاريع الهامة في مجال التصميم الداخلي والهندسة المعمارية، والتي تهتم حاليًا بتقديم خدماتها للسوق العربي، وتحديدًا دولة الإمارات العربية المتحدة.
رغم الاسم الكبير الذي تتمتع به شركة Alpbau، إلا أنها تهتم بإنجاز المشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء، حيث أن خدماتها تشمل كلًا من بناء القبب والتعريشات، وكذلك الإنشاءات واسعة النطاق، وذلك بالتعاون مع نخبة عريضة من الشركات، على رأسهم Serge Ferrari و AkzoNoberl وLEINOS و Sikkens وغيرهم.
ما يميز الشركة كثيرًا غير أن تصميماتها مبتكرة، قدرة خبرائها وتفننهم في استخدام الخشب بمختلف أشكال البناء، والاعتماد عليه بشكل أكبر من مواد البناء الأخرى المتعارف عليها؛ إدراكًا من القائمين على الشركة أن الخشب هو أحد البدائل الصديقة للبيئة، والتي تتميز بمتانتها ومظهرها الجذاب وتكلفتها المنخفضة، وفي الوقت نفسه، مواكبة منها للاتجاه السائد منذ فترة ليست ببعيدة لاستخدام الخشب في الهندسة المعمارية، والذي حظي باهتمام الكثيرين سريعًا في جميع أنحاء العالم!
أما عن مشروع اليوم، والذي يُدعى
إيدن بار – Eden Bar، فهو أيضًا يتألق بلمسة خشبية ساحرة أبدع فيها الخبراء، سنلمسها معًا فيما يلي مع مجموعة رائعة من الصور، كما سنتحدث عن المشروع بشئ من التفصيل.
مشروع مُذهِل لبار فريد من نوعه تصميمه تعدى كل حدود الجاذبية والجمال، بُني على سطح واحدًا من أكبر مراكز التسوق على شكل قبة بيضاء كان الخشب هو العنصر الأساسي فيها، فمنحها مظهرًا رائعًا من ناحية، وجعلها شديدة الثبات من ناحية أخرى؛ لتتمكن من الصمود أمام هذا العدد الضخم من مرتاديها وكذلك أمام أية تغيرات مناخية.
بالنظر لتصميم القبة من هذه الزاوية، ستجد أنه مفتوحًا من أحد الجوانب، صانعًا شكلًا هندسيًا مميزًا ليكون بمثابة مدخلًا للزائرين كما هو واضح بالصورة المعروضة. أمام ذلك المدخل الفسيح، من المؤكد أنك ستلمح تلك الجلسة الخارجية المكونة من نخبة من أروع المقاعد والطاولات غير العادية، والمضائة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لتضفي بتأثيرات إنارتها العبقرية، سحرًا إضافيًا على كافة أرجاء المكان.
مع هذه الصورة، ننتقل إلى الداخل لتفاجئنا القبة بمساحتها الشاسعة التي لم تبدو كذلك مطلقًا بالصورة السابقة، وهو ما أعطى المصممين والمنفذين الفرصة لتجهيزها على أعلى مستوى بطاولات وخزائن وأرفف مضيئة كوّنت في النهاية شكل مربع كبير ومفرغ يقف بداخله القائمين على الخدمة بالمكان ليقدموا المشروبات المتنوعة للزائرين، ويلبوا كافة احتياجاتهم.
من الواضح أن الإبداع يتجسد في كل ركن من هذا المشروع، وهو ما نلمسه مع التصميم الداخلي للقبة الذي يتكون من العديد من الأشكال الهندسية التي صنعها الخشب بكل احترافية.
صُممت هذه القبة وما بداخلها وخارجها من ديكورات وفقًا للأسلوب التبسيطي أو المينيمال في التصميم، والذي هو من اسمه يعتمد على عناصر ديكورية بسيطة، تتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي في الوقت ذاته، وهو شئ نراه بوضوح في هذا المشروع. حتى اللمسات اللونية للمشروع، فهي أيضًا تعبر عن الأسلوب التبسيطي، الذي عادة ما يجمع بين اللونين الأبيض أو الأوف وايت
العاج مع لون الخشب.
من هذه الزاوية للزائرين، يبدو أنهم في غاية السعادة للمشاركة بهذا الاحتفال الفاخر، متناولين مشروباتهم المفضلة في أجواء حميمية عنوانها المرح.
نعود مرة أخرى للمساحة الخارجية، والتي احتلها مجموعة كبيرة من الزائرين من الجنسين، رغبة منهم في الاستمتاع بنسمات الهواء الخفيفة، وكذلك منظر السماء وهي مزينة بأجمل ناطحات السحاب.
من العناصر الأساسية أيضًا التي كانت سببًا في تفضيل الزائرين للوقوف بالخارج عن المكوث داخلًا، هي التأثيرات الساحرة للإضاءة والديكورات، والتي تنم بلا أدنى شك على المجهود الكبير الذي بذله مصممو هذا المشروع في تصميمه وتنفيذه على أكمل وجه.
نختتم جولتنا بهذا المشروع المميز مع صورة لإحدى زائرات للبار، والتي يظهر عليها كل ملامح السعادة والانسجام بأجواء المرح في المكان.
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