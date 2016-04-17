حلول عملية للمطابخ الصغيرة

المطبخ هو قلب البيت و مصنع حيويته. وهو عادة ما يمتلئ باللوازم والأدوات التي لا بد منها وقد يكون من الصعب التخلي عنها، فإن كانت مساحة المطبخ صغيرة ولا تتسع لكل هذه اللوازم!! ما الحل؟

بالتأكيد لن نرمي الثلاجة او الفرن بالخارج! لكننا سنتناول بعض الحلول العملية التي قد تساعدنا في الحفاظ على هذه اللوازم وإستغلال كل قدر ممكن من مساحة المطبخ!

إن كان تأثيث المطبخ من البداية فهو غالباً ما يكون أسهل من خلال تصميم كامل للأثاث ليتناسب مع مساحة الغرفة ويملاْ كل مساحة ممكنة بالادراج والخزانات، وإستخدام الثلاجات ذات الإرتفاع الأعلى والعرض الأقل مثلاً! او الفرن المرتفع.

أما إن كان تأثيث المطبخ من خلال تغيير أو تجديد الأثاث فهو يتطلب المزيد من التفكير بتركيب وتنسيق الأثاث ليحل لنا مشكلة المساحة الضيقة.