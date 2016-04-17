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حلول عملية للمطابخ الصغيرة

جحا جحا
homify مطبخ
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المطبخ هو قلب البيت و مصنع حيويته. وهو عادة ما يمتلئ باللوازم والأدوات التي لا بد منها وقد يكون من الصعب التخلي عنها، فإن كانت مساحة المطبخ صغيرة ولا تتسع لكل هذه اللوازم!! ما الحل؟

بالتأكيد لن نرمي الثلاجة او الفرن بالخارج! لكننا سنتناول بعض الحلول العملية التي قد تساعدنا في الحفاظ على هذه اللوازم وإستغلال كل قدر ممكن من مساحة المطبخ!

إن كان تأثيث المطبخ من البداية فهو غالباً ما يكون أسهل من خلال تصميم كامل للأثاث ليتناسب مع مساحة الغرفة ويملاْ كل مساحة ممكنة بالادراج والخزانات، وإستخدام الثلاجات ذات الإرتفاع الأعلى والعرض الأقل مثلاً! او الفرن المرتفع.

أما إن كان تأثيث المطبخ من خلال تغيير أو تجديد الأثاث فهو يتطلب المزيد من التفكير بتركيب وتنسيق الأثاث ليحل لنا مشكلة المساحة الضيقة.

تصميم ذكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إن كان المطبخ بحاجة لتجديد كامل او تصميم جديد، فعليك بتفصيل المطبخ عند احد المصممين بما يتناسب لمساحة المطبخ، حيث أنه يوفر عليك الكثير المساحة. كما ترى في هذا المطبخ من تصميم OLIVER’S KITCHENS أن المصمم أختار أن يكون الأثاث على شكل حرف U وذلك لإستغلال اكبر قدر من المساحة، وهذا الشكل يعطيك القدرة للعمل في شكل نصف دائري دون ان تحتاج للتحرك بشكل كبير داخل المطبخ.

كما أن القطع السفلية من الأثاث متراصة وكثيرة العدد مما يجعلها قابلة لإحتواء العديد من أدوات المطبخ في أقل مساحة ممكنة.

كيف يمكنك ان تغير ستايل المطابخ الصغيرة

Berkshire Kitchen homify مطبخ
homify

Berkshire Kitchen

homify
homify
homify

إذا أردت أن تغير المطبخ لديك وكان حجمه الصغير سبباً معيقاً لكل الأفكار لديك في تجديده أو تصميمه بالطريقة التي تحبها. فهذه الأفكار قد تساعدك على تكوين المطبخ الذي تحب بالطريقة التي تحبها حتى وإن كانت المساحة صغيرة.

ما عليك فعله هو أن تستغل كل مساحة ممكنة وملؤها بالأثاث العمودي أي الذي يحتوي على العديد من الجوارير المتراصة فوق بعضها البعض! وذلك في خدمة ابقاء مساحة كاقية للتحرك في المطبخ.

كذللك عليك بالإستغناء عن الأجهزة الكبيرة وإستبدالها بالأجهزة الصغيرة، وذلك في سبيل ايضاً استغلال اكبر قدر ممكن من المساحة.

تجنب الاُثاث أحادي اللون

Квартира-Студия , tatarintsevadesign tatarintsevadesign مطبخ
tatarintsevadesign

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

وذلك كي تعطي العين إحساساً بإختلاف المساحات مما يعني إحساساً بالمساحة. فاللون الازرق والأبيض متناغمان ومريحان للعين مع ارضية مزركشة تساعد على تكبير المساحة وتعطي جمالية للأثاث أيضاً.

أخلط بعض الأثاث من حيث الأنماط

Elegance, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Elegance

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

خلط الأنماط في الأثاث في المساحات الضيقة يعطي برحة للعين عندما تجول بين أنواع مختلفة من التصاميم، وذلك يعني إحساس بمساحة أكبر.

كل المساحات قابلة للإستخدام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في نفس تصميم المطبخ السابق نرى ان المصمم إختار وضع المغسلة في منحنى حرف ال U وهو مكان مثالي حيث انه يستغل المساحة الصعبة في المنحنى و إستغلالها بصورة جيدة.

مقاعد مركبة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في المطابخ الصغيرة قد تكون الافكار غير التقليدية هي الأمثل، حيث اننا نرى في هذا المطبخ حيث غرفة السفرة داخل المطبخ ان المقاعد المتشابكة والتي تستغل الزاوية بشكل ذكي توفر علينا الكثير من المساحة مقارنة بإستخدام الكراسي العادية المنفصلة.

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خزائن في كل مكان

Kitchen, LIVING INTERIORS By Contour Home Design Ltd LIVING INTERIORS By Contour Home Design Ltd مطبخطاولات وكراسي
LIVING INTERIORS By Contour Home Design Ltd

Kitchen

LIVING INTERIORS By Contour Home Design Ltd
LIVING INTERIORS By Contour Home Design Ltd
LIVING INTERIORS By Contour Home Design Ltd

كما ان الطاولة مهمة في المطبخ فوجودها يجب أن يُستغل ايضاً، كأن تجعلها مركبة بحيث تحتوي على خزائن أيضاً! 

كما ان استخدام الكراسي الصغيرة التي نستطيع حشوها تحت الطاولة ستكون فكرة مبتكرة.

صغيرة ومرتبة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بعض الجوارير ذات الحجم الصغير والمرتبة قد يمكن أن تُملأ بالكثير من الأدواي الادوات التي ليست بحاجة لجوارير أكبر، كالملاعق والسكاكين مثلاً

استخدم أسلوب الاثاث العمودي

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd مطبخ interior,design,kitchen lighting,kitchen,traditional kitchen
Patience Designs Studio Ltd

St John's Wood

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

كما أسلفنا فإن الجدران في المطبخ ليست بذات الأهمية كالخزائن أو الأجهزة الكهربائية، فإستخدام الاثاث العمودي والأجهزة المركبة بعذها فوق بعض قد يوفر لك الكثير من المساحات.

استخدم اسلوب الاثاث المتراكب

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في هذا النموذج تلاحظ كم الجوارير والخزائن التي يمكن ان تُستغل، وقطعة الأثاث المتراكبة تكون مصممة لإحتواء أكبر عدد ممكن.

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