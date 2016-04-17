حلول عملية للمطابخ الصغيرة

المطبخ هو قلب البيت و مصنع حيويته. وهو عادة ما يمتلئ باللوازم والأدوات التي لا بد منها وقد يكون من الصعب التخلي عنها، فإن كانت مساحة المطبخ صغيرة ولا تتسع لكل هذه اللوازم!! ما الحل؟
بالتأكيد لن نرمي الثلاجة او الفرن بالخارج! لكننا سنتناول بعض الحلول العملية التي قد تساعدنا في الحفاظ على هذه اللوازم وإستغلال كل قدر ممكن من مساحة المطبخ!
إن كان تأثيث المطبخ من البداية فهو غالباً ما يكون أسهل من خلال تصميم كامل للأثاث ليتناسب مع مساحة الغرفة ويملاْ كل مساحة ممكنة بالادراج والخزانات، وإستخدام الثلاجات ذات الإرتفاع الأعلى والعرض الأقل مثلاً! او الفرن المرتفع.
أما إن كان تأثيث المطبخ من خلال تغيير أو تجديد الأثاث فهو يتطلب المزيد من التفكير بتركيب وتنسيق الأثاث ليحل لنا مشكلة المساحة الضيقة.
إن كان المطبخ بحاجة لتجديد كامل او تصميم جديد، فعليك بتفصيل المطبخ عند احد المصممين بما يتناسب لمساحة المطبخ، حيث أنه يوفر عليك الكثير المساحة. كما ترى في هذا المطبخ من تصميم OLIVER’S KITCHENS أن المصمم أختار أن يكون الأثاث على شكل حرف U وذلك لإستغلال اكبر قدر من المساحة، وهذا الشكل يعطيك القدرة للعمل في شكل نصف دائري دون ان تحتاج للتحرك بشكل كبير داخل المطبخ.
كما أن القطع السفلية من الأثاث متراصة وكثيرة العدد مما يجعلها قابلة لإحتواء العديد من أدوات المطبخ في أقل مساحة ممكنة.
إذا أردت أن تغير المطبخ لديك وكان حجمه الصغير سبباً معيقاً لكل الأفكار لديك في تجديده أو تصميمه بالطريقة التي تحبها. فهذه الأفكار قد تساعدك على تكوين المطبخ الذي تحب بالطريقة التي تحبها حتى وإن كانت المساحة صغيرة.
ما عليك فعله هو أن تستغل كل مساحة ممكنة وملؤها بالأثاث العمودي أي الذي يحتوي على العديد من الجوارير المتراصة فوق بعضها البعض! وذلك في خدمة ابقاء مساحة كاقية للتحرك في المطبخ.
كذللك عليك بالإستغناء عن الأجهزة الكبيرة وإستبدالها بالأجهزة الصغيرة، وذلك في سبيل ايضاً استغلال اكبر قدر ممكن من المساحة.
وذلك كي تعطي العين إحساساً بإختلاف المساحات مما يعني إحساساً بالمساحة. فاللون الازرق والأبيض متناغمان ومريحان للعين مع ارضية مزركشة تساعد على تكبير المساحة وتعطي جمالية للأثاث أيضاً.
خلط الأنماط في الأثاث في المساحات الضيقة يعطي برحة للعين عندما تجول بين أنواع مختلفة من التصاميم، وذلك يعني إحساس بمساحة أكبر.
في نفس تصميم المطبخ السابق نرى ان المصمم إختار وضع المغسلة في منحنى حرف ال U وهو مكان مثالي حيث انه يستغل المساحة الصعبة في المنحنى و إستغلالها بصورة جيدة.
في المطابخ الصغيرة قد تكون الافكار غير التقليدية هي الأمثل، حيث اننا نرى في هذا المطبخ حيث غرفة السفرة داخل المطبخ ان المقاعد المتشابكة والتي تستغل الزاوية بشكل ذكي توفر علينا الكثير من المساحة مقارنة بإستخدام الكراسي العادية المنفصلة.
كما ان الطاولة مهمة في المطبخ فوجودها يجب أن يُستغل ايضاً، كأن تجعلها مركبة بحيث تحتوي على خزائن أيضاً!
كما ان استخدام الكراسي الصغيرة التي نستطيع حشوها تحت الطاولة ستكون فكرة مبتكرة.
بعض الجوارير ذات الحجم الصغير والمرتبة قد يمكن أن تُملأ بالكثير من الأدواي الادوات التي ليست بحاجة لجوارير أكبر، كالملاعق والسكاكين مثلاً
كما أسلفنا فإن الجدران في المطبخ ليست بذات الأهمية كالخزائن أو الأجهزة الكهربائية، فإستخدام الاثاث العمودي والأجهزة المركبة بعذها فوق بعض قد يوفر لك الكثير من المساحات.
في هذا النموذج تلاحظ كم الجوارير والخزائن التي يمكن ان تُستغل، وقطعة الأثاث المتراكبة تكون مصممة لإحتواء أكبر عدد ممكن.
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