3 قطع فنية رخامية فريدة من نوعها تزخرفت بأروع النقوش البارزة

جميعهم صُنعا من نفس الخامة وهي الرخام المعروف بفخامته، وعلى يد نفس الخبراء أو الفنانين -إن صح التعبير-، والذين تخصصوا في حرفة المعالجة الفنية للرخام قبل 50 عام من الآن، وجمعهم كيان واحد، وهو شركة CusenzaMarmi.

خلال السنوات القليلة الماضية، نجحت شركة CusenzaMarmi في أن تتربع على الساحة العالمية بفضل اتقانها لهذا المجال، وهو ما سمح لها بالتعامل مع شريحة من أكبر العملاء، فباتت تتلقى طلبات من شخصيات عامة شهيرة وجهات مؤسسية مرموقة على المستوى الدولي، مثل الفاتيكان، ودولة قطر، وسلطنة عُمان… إلخ، وبذلك أصبحت جزءًا من دائرة صغيرة من الحرفيين القادرين على تطوير مفهوم صنع الأشياء الفريدة من الرخام.

مع المشاريع التي سنعرضها عليكم فيما يلي، ستتأكدون من الذوق الرفيع الذي يمتلكه فريق عمل شركة CusenzaMarmi، فخبرتهم العريضة جعلتهم يعرفون كيف يشكلون الرخام ويصنعون منه قطعًا فنيًا مزخرفة باحترافية ومزينة بأثمن المواد، كالذهب والفضة والكريستال، محققين توازنًا ملموسًا بين كافة العناصر وكذلك الألوان المستخدمة في كل قطعة على حد سواء.. دعونا نبدأ باطلاعكم عليها الآن!



