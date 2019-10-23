3 قطع فنية رخامية فريدة من نوعها تزخرفت بأروع النقوش البارزة

جميعهم صُنعا من نفس الخامة وهي الرخام المعروف بفخامته، وعلى يد نفس الخبراء أو الفنانين -إن صح التعبير-، والذين تخصصوا في حرفة المعالجة الفنية للرخام قبل 50 عام من الآن، وجمعهم كيان واحد، وهو شركة CusenzaMarmi.
خلال السنوات القليلة الماضية، نجحت شركة CusenzaMarmi في أن تتربع على الساحة العالمية بفضل اتقانها لهذا المجال، وهو ما سمح لها بالتعامل مع شريحة من أكبر العملاء، فباتت تتلقى طلبات من شخصيات عامة شهيرة وجهات مؤسسية مرموقة على المستوى الدولي، مثل الفاتيكان، ودولة قطر، وسلطنة عُمان… إلخ، وبذلك أصبحت جزءًا من دائرة صغيرة من الحرفيين القادرين على تطوير مفهوم صنع الأشياء الفريدة من الرخام.
مع المشاريع التي سنعرضها عليكم فيما يلي، ستتأكدون من الذوق الرفيع الذي يمتلكه فريق عمل شركة CusenzaMarmi، فخبرتهم العريضة جعلتهم يعرفون كيف يشكلون الرخام ويصنعون منه قطعًا فنيًا مزخرفة باحترافية ومزينة بأثمن المواد، كالذهب والفضة والكريستال، محققين توازنًا ملموسًا بين كافة العناصر وكذلك الألوان المستخدمة في كل قطعة على حد سواء.. دعونا نبدأ باطلاعكم عليها الآن!
عندما نتحدث عن الدقة والإبداع، لن نجد أروع من تلك القطعة الزخرفية الفاخرة لتُمثلهما، والتي تُجسد النسخة الأصلية من شعار دولة قطر على لوح رخامي مستدير يتمتع بالكثير من الفخامة والرقي، حيث تم صنعه باحترافية واتقان على يد نخبة من أكفء حرفييّ شركة CusenzaMarmi المتخصصين في هذا المجال منذ سنوات طائلة، تظهر ملامحها على كل قطعة رخامية يتولون مهمة تشكيلها.
تنبع هذه الإطلالة الجذابة لتلك القطعة الرخامية الساحرة من عدة عوامل، على رأسها، دقة اختيار ألوان اللوح لتكون مطابقة للشكل المتعارف عليه لشعار دولة قطر، هذا بالإضافة إلى اللمسات الزخرفية البارزة بالمركز الذهبي للوح، والذي هو عبارة عن ترس دائري يحوى سيفين متقاطعين، بينهما أمواج زرقاء تحمل سفينة ونخلتين متعانقتين.
أما عن الأسلوب المُتَبع في الكتابة بأطراف القطعة الفنية سواء المكتوب باللغة العربية أو الإنجليزية، فهو أيضًا مُطابق تمامًا للشعار الأصلي ومنفذ بمنتهى الدقة، وهو ما ينم على عبقرية الخبراء المُنَفذين واحترافيتهم في تطبيق هذا الفن.
مع هذه الصورة لكواليس تنفيذ القطعة الفنية التي تحمل شعار دولة قطر، نلتفت للعديد من التفاصيل الدقيقة الزخرفية، كتلك الرموز التي أشرنا إليها من قبل، والتي نرى هنا بوضوح كيفية تنفيذها باحترافية بلمسات من الذهب على يد أحد الخبراء، وتحديدًا النخلتين المتعانقتين بالجانب الأيمن من مركز الشعار.
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لا يقل شعار سلطنة عمان سحرًا وفخامة عن شعار دولة قطر، فكلاهما صُنِعا وتزخرفا بيد نفس الفنان، لذا من الطبيعي أن تكون النتيجة مذهلة هنا أيضًا في تطبيق شعار سلطنة عمان على لوح رخامي بيضاوي إطاره المزخرف سر جماله، حيث زين من جميع الجوانب بنقوش في منتهي الدقة صنعت في النهاية شكلًا ساحرًا لتلك القطعة الفنية.
بخلاف روعة الإطار المزركش بلونه العاج، هناك عناصر أخرى تستحق أن ننوه إلى مدى روعتها، وهي تلك الرموز البارزة بمركز اللوح الرخامي، والتي هي عبارة عن خنجر بين سيفين متقاطعين، ناهيك عن سحر تصميم وتشكيل الجزء العلوي من تلك القطعة الفنية، والذي تشبه التاج الملكي المزين بزخارف تحمل أزهى الألوان والتي من المؤكد أنها تتطابق أيضًا مع الشعار الأصلي مثلما هو الحال في شعار قطر.
نموذج آخر مذهل من أعمال شركة CusenzaMarmi، لكنه مختلف هذه المرة عما سبق من نماذج، فهو لمزهرية فاخرة تحمل أجمل النقوش البارزة المستوحاة من العصر الروماني. من روعة تصميم وتنفيذ هذه القطعة الفنية، لابد لها وأن توضع بأحد المتاحف الشهيرة، وإن لم يكن كذلك، فعلى الأقل تستحق أن توضع بأبهى قصور الملوك.