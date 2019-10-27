6 حدائق صغيرة مؤثثة بجلسات خارجية ساحرة

بهجة ألوان هي كلمة السر هنا لهذه الحديقة الصغيرة بجلستها الساحرة، وهذا لأنها حقًا مبهجة بفضل الألوان المستخدمة في عناصرها الديكورية المختلفة، خاصة اللون الوردي الزاهي الذي سيطر على كل ركن فيها، بداية من أصص الزرع بمختلف أحجامها، مرورًا بالمقاعد الخشبية البسيطة، نهاية بالزهور ذاتها.

جميع تلك العناصر برزت وتألقت بفضل لمسة أساسية وُفِق الخبراء في تطبيقها على أكمل وجه، وهي اختيار اللون الأبيض ليكون الخلفية الرئيسية لكل ما سبق، فنجده فعليًا مسيطرًا على جميع الجدران وكذلك السور والسلم الخشبي.