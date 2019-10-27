6 حدائق صغيرة مؤثثة بجلسات خارجية ساحرة

لديك حديقة صغيرة ولا تعرف كيفية تنسيقها أو تأثيثها؟ تتمنى لو يدلك أحد على الطريق الصحيح في هذا الشأن؟ من الجيد أننا هنا لنساعدك، حيث نعرض عليك فيما يلي مجموعة من أروع الحدائق الصغيرة التي تأثثت بشكل إبداعي على يد خبراء محترفين، والتي من المؤكد أنها ستلهمك بالعديد من الأفكار النابعة من اختلاف الأنماط الديكورية المختلفة المصممة وفقا لها.. ماذا تنتظر؟ تمتع بمشاهدتها الان!
بهجة ألوان هي كلمة السر هنا لهذه الحديقة الصغيرة بجلستها الساحرة، وهذا لأنها حقًا مبهجة بفضل الألوان المستخدمة في عناصرها الديكورية المختلفة، خاصة اللون الوردي الزاهي الذي سيطر على كل ركن فيها، بداية من أصص الزرع بمختلف أحجامها، مرورًا بالمقاعد الخشبية البسيطة، نهاية بالزهور ذاتها.
جميع تلك العناصر برزت وتألقت بفضل لمسة أساسية وُفِق الخبراء في تطبيقها على أكمل وجه، وهي اختيار اللون الأبيض ليكون الخلفية الرئيسية لكل ما سبق، فنجده فعليًا مسيطرًا على جميع الجدران وكذلك السور والسلم الخشبي.
أما عن هذه الحديقة المشرقة ذات الجدار الخشبي المعاصر، فهي مؤثثة بجلسة بطابع رسمي مقارنة بالنموذج السابق -حيث اعتمدت على طاولة خشبية مستديرة محاطة بأربعة مقاعد من نفس الخامة بتصميم غاية في البساطة- والتي تشعر عند الجلوس بها أنك بإحدى غرف الاجتماعات.
بلمسات الأسلوب الاستعماري الساحرة، وعلى أضواء المصابيح الأرضية المتفرقة وإنارة الحطب الدافئة، تأثثت هذه الحديقة المنزلية بجلسة رومانسية مذهلة، والمكونة فقط من طاولة مربعة بخامة خشبية زينها مفرش أبيض بسيط، ومقعدين أنيقين متقابلين.
بالنظر إلى موقع الجلسة نفسها، ستجد أن الخبراء وضعوها في بقعة شديدة التميز من الحديقة، لتصبح بذلك محاطة بنخبة من أجمل الشجيرات والنباتات الطبيعية من ناحية، ومطلة على منظر بانورامي أخاذ تلتقي فيه السماء مع أشجار الحدائق المجاورة من ناحية أخرى.
ننتقل الآن إلى حديقة أخرى صغيرة مُفعمة بالحيوية، زين العنصر الأخضر جلستها من جميع الجهات، فنجح في السيطرة عليها بالتحالف مع نخبة من أجمل الزهور الطبيعية التي احتلت مجموعة من أحواض الزهور الخشبية المثبتة بالحديقة على شكل سلم متدرج.
أما عن الطريقة المتبعة في تأثيث الحديقة، فهي مختلفة عن الطرق المعتادة، حيث استغل الخبراء المساحة التي هي على امتداد أحواض الزرع في صنع جلسة ثابتة، بالإضافة إلى اقتناء مقعدين آخرين وطاولة عصرية.
تتسائل كيف تبدو الحدائق المصممة وفق لأسلوب البحر المتوسط؟ النموذج المعروض هنا خير مثال على ذلك، والذي تظهر فيه الحديقة بإطلالة غاية في البساطة والأناقة، وهذا بالطبع نابع مما يلي: جدرانها الحجرية بهيئتها البدائية، الأرضية المكسوة بالحصى الصغير ومزينة بنخبة متنوعة من النباتات الطبيعية، وأخيرًا، الشيزلونج الملون الذي يشع بهجة وسط الحديقة بفضل اللمسات البرتقالية الزاهية.
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بمجرد النظر لمثل هذه الحديقة بجلستها الشيزلونجية المريحة، لابد أنك ستشعر بالاسترخاء، فمابلك إن قضيت يومًا بها، على ضفاف تلك البركة المائية المذهلة المحاطة بأجمل النباتات الطبيعية والشجيرات؟! من المؤكد أنك ستواجه العالم بعدها بطاقة وسعة صدر لا نهائية.
إذًا، لماذا لا تصمم حديقتك وفق لهذا النمط؟ لا تتردد كثيرًا في ذلك، إن كنت تحتاج لاستشارة أو دعم، فنحن هنا من أجل ذلك، حيث يمكننا تقديم المساعدة لك وقتما شئت لتحصل على نموذج مشابه.