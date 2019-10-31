قصر فاخر عنوان للرفاهية أبدعت في تصميمه سمارت هوم

مشروعنا اليوم من هوميفاي 360 لقصر أقل ما يقال عنه أنه فاخر، يجمع كل وسائل الراحة والرفاهية في آنٍ واحد، ورغم ذلك لا يمكن أن تشعر للحظة مطلقًا أنه بإطلالة مبالغ فيها، بل بالعكس، فهو بعيد كل البعد عن التكلف.

ليس هذا بغريب، وهو من تصميم وتنفيذ شركة سمارت هوم المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والتي تظهر لنا عبقرية خبرائها وإمكانياتهم في التصميم من خلال كل ركن بهذا القصر وكذلك أدق التفاصيل..

لن نطيل عليكم كثيرًا.. فقط تمتعوا برؤية القصر الآن، ونحن على يقين أنكم ستحصلوا على الكثير من الإلهام!