قصر فاخر عنوان للرفاهية أبدعت في تصميمه سمارت هوم

مشروعنا اليوم من هوميفاي 360 لقصر أقل ما يقال عنه أنه فاخر، يجمع كل وسائل الراحة والرفاهية في آنٍ واحد، ورغم ذلك لا يمكن أن تشعر للحظة مطلقًا أنه بإطلالة مبالغ فيها، بل بالعكس، فهو بعيد كل البعد عن التكلف.
ليس هذا بغريب، وهو من تصميم وتنفيذ شركة سمارت هوم المتخصصة في مجال الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والتي تظهر لنا عبقرية خبرائها وإمكانياتهم في التصميم من خلال كل ركن بهذا القصر وكذلك أدق التفاصيل..
لن نطيل عليكم كثيرًا.. فقط تمتعوا برؤية القصر الآن، ونحن على يقين أنكم ستحصلوا على الكثير من الإلهام!
مدخل أنيق لكنه غامض بعض الشئ، يقودنا إلى ساحة استقبال فاخرة يكسو أرضيتها الرخام باللون العاجي، تضم جلسة جلدية منمقة بنفس ذلك اللون الهادئ، مكونة من أريكة زاوية، ومقعدين مريحين، وطاولة بتصميم راقي تجمع بين خامتي الخشب والزجاج.
في الجهة المقابلة لتلك الأخيرة، نلمح جدار أنيق للغاية يربط الطابقين الأول والثاني معًا، ويضم بداخله تلفاز كبير أسفله وحدة تخزينية خشبية تُكمل روعة المنظر، وذلك بالتحالف مع مزهريتين ساحرتين بخامة الخشب تقعا على جانبيّ التلفاز، وتحوى كلًا منهما على حدة فروع زينة طويلة تشعر وكأنها تتسلق الجدار!
مع هذا الجانب من ساحة الاستقبال، نتفاجئ بوجود جلستين أخرتين بنفس لون وتصميم الجلسة الأولى، إحداهما تتكون فقط من أريكة بسيطة تقع أمام التلفاز مباشرة، والثانية بآخر الساحة تتكون من أريكتي زاوية ومقعد وحيد.
رغم أن الخبراء نجحوا في أن يجعلوا كل جلسة من جلسات الاستقبال الثلاث تبدو مستقلة، إلا أنهم حرصوا على تحقيق حالة من التناغم الشديد بين كافة العناصر الديكورية لكلًا منهم، والسبب ببساطة أن جميعهم يجتمعون معًا في مساحة واحدة مفتوحة تحت سقفٍ واحد.
زاوية أكثر وضوحًا للجلسات الثلاث تُظهر لنا تفاصيل ساحرة لم نكن نراها من قبل مع الصورتين السابقتين، كالثريات الكريستالية الفخمة التي تزين السقف، والإضاءة الصفراء الخافتة النابعة من السبوتات السقفية والمصابيح الأرضية على حد سواء، والمزهريات الزجاجية ذات الورود الحمراء المزينة للطاولات الجانبية، ناهيك عن الجدار الموازي للجلسات الثلاث من الجهة اليسرى، والذي ينم تصميمه الأخاذ على إبداع الخبراء المنفذين لهذا المشروع بلا جدال بلمساته الزجاجية المغطاة بالستائر، وزخارفه المعدنية المفرغة التي تصنع بتداخلها فيما بينها لوحًا فنية مذهلة.
بالنظر إلى درابزين السلم الداخلي لهذا القصر الفاخر، والذي ينقلنا بدوره من الطابق الأول إلى الطابق الثاني بكل سلاسة، نتأكد أن هؤلاء الخبراء أولوا الكثير من الاهتمام لكل تفصيلة بهذا المشروع، فحتى الدرابزين لم يتهاونوا في تصميمه، بل جعلوه هو وحده نقطة ديكورية محورية لافتة للأنظار، وذلك بفضل احترافية الجمع بين المواد المختلفة، ما بين الرخام والخشب والمعدن، الذين زينوه ثلاثتهم ليطل علينا في نهاية المطاف بهذه الإطلالة الساحرة.
ننتقل الآن إلى الطابق العلوي من هذا القصر، والذي يتألق أيضًا بجلسة عصرية منمقة لا تقل سحرًا عن الجلسات التي سبق ورأيناها بالطابق الأول، فحتى الألوان المستخدمة بها على الأرجح مطابقة لهم، عدا لون الوسائد والسجاد، خاصة ذلك الأخير الذي أضفى على الساحة دفئًا وجمالًا من نوع خاص بلونه الأصفر المائل للذهبي.
في حقيقة الأمر، لم تكن السجادة الصفراء وحدها هي السبب وراء الإطلالة الدافئة والمبهجة للغرفة، وإنما عنصر الإضاءة كان له دورًا كبيرًا أيضًا، خاصة الإنارة الصفراء المختبئة بالسقف على هيئة خطوط مستقيمة بقلب الجبسونبورد، وكذلك السبوتات السقفية المتوازية معها والتي تلقي بانعكساتها الساحرة على الجدران، فتترك أروع الأثر.
نختتم جولتنا بهذا المشروع المذهل بأقل تقدير مع صورة أخيرة للساحة العلوية التي تحدثنا عنها منذ لحظات، والتي نتفاجئ بمكوناتها الديكورية العديدة من هذه الزاوية، حيث تأثثت بثلاث أرائك عصرية التصميم تصنع معًا شكل حرف U، بالإضافة إلى مقعدين أنيقين بنفس اللون والتصميم، وثلاث طاولات قهوة بمنتصف الساحة، وأخيرًا مجموعة طاولات جانبية بأشكال وخامات مختلفة، كلًا منها يقع بجانب مقعد من مقاعد الجلسة.
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