غرفتان شبابيتان بأفكار مبتكرة ولمسات معاصرة من أكيان

مشروع آخر جديد لشركة أكيان المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور، والتي تبهرنا دائمًا بتصاميمها الفريدة من نوعها، ولمساتها العصرية المبتكرة في كل مشروع تتولاه مهما كانت طبيعته، سواء فيلا أو شقة أو حتى غرفة، واليوم تفاجئنا بتصاميم رائعة بأقل تقدير لغرفتين شبابيتين إحداهما للإناث، والأخرى للذكور، والكفيلتان بأن تشكلا مصدرًا كبيرًا للإلهام لكل من تقع أعينهم عليهما.. لنبدأ جولتنا بهما الآن!
غرفة بناتي بنغمات البيبي بلو الناعمة، زينت الجدران والسقف على حد سواء مع خطوط بيضاء ناصعة، تناغَم كلاهما معًا حتى منحا التصميم الداخلي للغرفة هذه الإطلالة الحيوية المبهجة.
تصميم السقف وحده حكاية، فهو بمثابة النقطة المحورية بهذه الغرفة، وهذا أمر طبيعي لأن الخبراء جعلوه يتألق بلمسات عصرية مذهلة من الجبسونبور امتدت إلى الجدران، فزينتها هي الأخرى ومنحتها الكثير من الجاذبية، خاصة بعد توظيف عنصر الإضاءة بشكل واضح لإبراز شكل وجمال التصميم.
يُعَد اللون اللبني المميز بتلك الدرجة الناعمة المعروفة بالبيبي بلو من الألوان الأكثر استخدامًا بالفترة الأخيرة في عالم الدهانات، تمامًا كاللون الأخضر المينت والباودر بينك، لكنه ليس دائمًا ما يُطَبّق بشكل صحيح وهذا أمر يعود في الغالب لكفاءة المهنيين القائمين على التنفيذ، ومن الواضح هنا أن تطبيق اللون على الجدران كان ولا أروع، وذلك بلا أدنى شك بفضل الخبراء المحترفين.
لم يكن ذلك ما نجح فيه الخبراء فحسب عند تصميم وتنفيذ الغرفة، بل نجحوا أيضًا في توظيف باقى مكوناتها بشكل مثالي، وتحقيق حالة من التناغم بين لون الجدران والسقف وكافة العناصر الديكورية الأخرى بالغرفة.
جانب آخر من الغرفة وتفاصيل أكثر سحرًا، على رأسها بكل تأكيد ورق الحائط المزركش الذي احتل جزء ليس بقليل من الجدار الأيمن من الغرفة – وهو الجدار الذي تصادفه بمجرد أن تتجاوز الباب- والذي زاده تألقًا بشكل واضح، عنصر الإنارة، حيث انعكس من السقف عليه ليُظهر ملامحه الجمالية ورسومه الجذابة..
لا يمكن أن نغفل الحديث عن تلك المكتبة الراقية ذات اللون البني المصممة في قلب الجدار الملتصق بالباب، وتقع تحديدًا أعلى المكتب، والتي صُنعت هي الأخرى من الجبسونبورد على هيئة أرفف مجوفة مضاءة بشكل مثير للانتباه!
أما عن الغرفة الثانية معنا اليوم، فمن أول وهلة تقع عينيك عليها تعرف أنها غرفة شبابية للأولاد، وهذا أمر واضح من تصميمها الداخلي، الذي زين الجزء الأكبر منه ورق حائط معاصر يحمل تأثيرات الطوب بلونه البني، فيظهر وكأنه حقيقيًا بارزًا بخلفية السرير.
لا جدال على أن تأثيرات الطوب خلف السرير منحت الغرفة الكثير من التميز، لكن هذا لا يمنع أن الأسلوب المتبع في تصميم بقية الغرفة، وتحديدًا اختيار اللون الرمادي الفاتح للجدران الثلاثة الأخرى زاد الغرفة تألقًا وجاذبية.
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زاوية أخرى لنفس الغرفة تُظهِر لنا التصميم المميز للسقف وجانب من الجدار الخلفي للسرير، تحديدًا الجزء العلوي منه، والذي تزينه لمسات الجبسونبورد بوضوح بمجموعة أرفف عملية أضافت له جمال من نوع خاص، وذلك بعد تزويدها بعض مصادر الإضاءة العصرية.