غرفتان شبابيتان بأفكار مبتكرة ولمسات معاصرة من أكيان

غرفة بناتي بنغمات البيبي بلو الناعمة، زينت الجدران والسقف على حد سواء مع خطوط بيضاء ناصعة، تناغَم كلاهما معًا حتى منحا التصميم الداخلي للغرفة هذه الإطلالة الحيوية المبهجة.

تصميم السقف وحده حكاية، فهو بمثابة النقطة المحورية بهذه الغرفة، وهذا أمر طبيعي لأن الخبراء جعلوه يتألق بلمسات عصرية مذهلة من الجبسونبور امتدت إلى الجدران، فزينتها هي الأخرى ومنحتها الكثير من الجاذبية، خاصة بعد توظيف عنصر الإضاءة بشكل واضح لإبراز شكل وجمال التصميم.











