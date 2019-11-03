واجهات المنازل: 10 نماذج في منتهى الروعة

أما عن هذه الواجهة، فهي مختلفة عن بقية النماذج السابقة، حيث صُممت وفق للنمط الآسيوي المعروف باعتماده بشكل رئيسي على الخشب، والعنصر الأخضر في بعض التفاصيل الجمالية، ناهيك عن بساطة التصميم، وهي عناصر نلمسها جميعًا بوضوح مع النموذج المعروض هنا.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: قصر فاخر عنوان للرفاهية أبدعت في تصميمه سمارت هوم