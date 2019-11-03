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واجهات المنازل: 10 نماذج في منتهى الروعة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Residential projects, Ingenious Ingenious منازل Beige
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هل ترى أن الاهتمام بتصميم واجهة المنزل الخارجية أمر هام؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكتاب الأفكار هذا سينل إعجابك لا محالة! لأنه يؤكد على أن واجهات المنازل هي نقطة الاتصال الأولى مع أي ضيف يزور منزلك، وأنها أول ما يلاحظه من المنزل ككل، وهذا هو السبب وراء اهتمام الكثيرين بإطلالة منازلهم من الخارج من حيث الطلاءات بخاماتها وألوانها، والمداخل والممرات، والمواد المستخدمة في البناء، وكل ما يمكن رؤيته من الخارج.. لذا نهتم اليوم بعرض مجموعة من المنازل التي حظيت بواجهات ذات تصاميم رائعة من أنماط مختلفة، لتحصل منها على الإلهام!

1- عنوانه الحداثة

Gowrishankar Residence, Design Quest Architects Design Quest Architects منازل أسمنت Grey
Design Quest Architects

Design Quest Architects
Design Quest Architects
Design Quest Architects

الواجهة الأولى معنا اليوم عنوانها الحداثة والابتكار، وتحديدًا الجزء الخاص بالطابق العلوي من المنزل، حيث تألق بتصميم خارجي مذهل جمع بين شكلين هندسيين أحدهما مستطيلي مفرغ مطلي باللون الأبيض وهو لشرفة في منتهى الرقي، والآخر بتصميم غريب رمادي اللون يتلاحم مع الأول، يتميز بأن أضلاعه غير متساوية، ويخفي وراءه معالم بقية غرف المنزل المصممة في هذا الطابق، والتي عادة ما تكون لأغراض النوم.

2- مبهج بلمسة لونية خضراء

Casa Habitación, Arquitecto Alan RGA Arquitecto Alan RGA منازل
Arquitecto Alan RGA

Arquitecto Alan RGA
Arquitecto Alan RGA
Arquitecto Alan RGA

لأنه لا توجد قواعد تفيد بأن الواجهة يجب أن تكون فقط بألوان محايدة أو بظلال طبيعية، حرص مالكو هذا المنزل على أن يجعلوا واجهته ذات اللون الرمادي المحايد مبهجة بتفصيلة مثيرة للاهتمام تمثلت في تلك اللمسة الخضراء الزاهية بإحدى شرفاته، والتي أضافت بدورها الكثير من الإشراقة والجمال لإطلالته.

3- بظلال صفراء

Completed projects, Source Ludhiana International Source Ludhiana International منازل
Source Ludhiana International

Completed projects

Source Ludhiana International
Source Ludhiana International
Source Ludhiana International

واجهة هذا المنزل المعاصر محيرة إلى حد كبير، وذلك بفضل خدعة ذكية من خبراء التصميم، الذين اختاروا لها اللون الأبيض الناصع في الطلاء، واستخدموا إنارة صفراء دافئة بكلًا من مساحاته الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي ألقت بظلالها عليه بطبيعة الحال، لتجعل الواجهة تبدو صفراء هي الأخرى بنهاية المطاف.

4- سحر النمط الآسيوي

residential colony , Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design منازل
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

أما عن هذه الواجهة، فهي مختلفة عن بقية النماذج السابقة، حيث صُممت وفق للنمط الآسيوي المعروف باعتماده بشكل رئيسي على الخشب، والعنصر الأخضر في بعض التفاصيل الجمالية، ناهيك عن بساطة التصميم، وهي عناصر نلمسها جميعًا بوضوح مع النموذج المعروض هنا.

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5- تناغم صريح رغم اختلاف الخامات

Residential projects, Ingenious Ingenious منازل Beige
Ingenious

Ingenious
Ingenious
Ingenious

واجهة أقل ما يقال عنها أنها مذهلة، أجمل ما فيها التناغم الذي نلمسه في كل تفصيلة بها، والذي نجح الخبراء في تحقيقه على أكمل وجه رغم اختلاف الخامات المستخدمة في البناء، وهم الخرسانة والخشب والأحجار. لا يمكن أن ننكر دور الإنارة الحيوي هنا، والتي جعلت الواجهة تبدو مشرقة وساطعة ليلًا بفضل مجموعة أباليك عصرية توزع الإضاءة في اتجاهات مختلفة.

6- تبسيطي

RBN house, Grynevich Architects Grynevich Architects منازل خشب White
Grynevich Architects

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

النمط التبسيطي يظهر من عنوانه، والواجهة هنا هي ما دلنا على ماهيته، حيث تظهر بإطلالة في منتهى البساطة لمبنى أبيض اللون، مكون من طابقين، كلًا منهما يزينه أبواب زجاجية شفافة تسمح بالاندماج مع المساحة الخضراء الشاسعة بالخارج.

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7- إبداعي التصميم

Proposed residence for Mr.Nishanth at ECR, Chennai, Offcentered Architects Offcentered Architects منازل أسمنت Grey
Offcentered Architects

Offcentered Architects
Offcentered Architects
Offcentered Architects

رغم أن المهندسين المعماريين يفضلون التمسك هذه الأيام ببناء السقوف المسطحة دونًا عن الأنواع الأخرى من الأسقف، كالنوع المنحدر، والهرمي، ومتعدد الميول، إلا أن هذا المنزل بواجهته قد خرجوا عن كل ما هو مألوف، وظهروا في النهاية بإطلالة تجسد إبداع الخبراء تُطلعنا على نمط جديد في الديكور يُدعى النمط الحديث المُطَوّر.


8- هرمي

PROJEKT DOMU LIV 3 G2 , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG منازل
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

منزل آخر حداثي يُزَين واجهته نغمات اللون الأبيض الناصعة وكذلك نخبة من أروع النباتات الطبيعية المختلفة بظلالها الخضراء، في الوقت الذي يتألق فيه سقفه بتصميم هرمي أخاذ باللون الأسود، يُحدِث حالة من التوازن بإطلالته النهائية.

9- بساطة الأسلوب البلدي

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

أما عن هذا المنزل، فهو صُمم ونُفِذ وفقًا للأسلوب البلدي في الديكور بطلاء أصفر زاهي يغلفه بالكامل من الخارج جعله حيويًا مبهجًا، خاصة بعد إضافة نخبة من أجمل النباتات الطبيعية إلى مساحته الخارجية التي تجمع بين اللمسات الخضراء والصفراء معًا من أجل تزيين الواجهة.

10- لمسات خرسانية

E2 FACADE arQing منازل
arQing

E2 FACADE

arQing
arQing
arQing

نختتم جولتنا مع منزل أخير بواجهة ولا أروع تظهر عليها ملامح النمط التبسيطي، كما تطغى عليها روح النمط الصناعي، وهذا يعود للمسة الخرسانية الملساء في مبنى الكراج، واستخدام اللون الرمادي في الأحجار المزينة للواجهة الرئيسيىة.

قصر فاخر عنوان للرفاهية أبدعت في تصميمه سمارت هوم
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