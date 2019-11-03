واجهات المنازل: 10 نماذج في منتهى الروعة

هل ترى أن الاهتمام بتصميم واجهة المنزل الخارجية أمر هام؟ إذا كانت الإجابة نعم، فكتاب الأفكار هذا سينل إعجابك لا محالة! لأنه يؤكد على أن واجهات المنازل هي نقطة الاتصال الأولى مع أي ضيف يزور منزلك، وأنها أول ما يلاحظه من المنزل ككل، وهذا هو السبب وراء اهتمام الكثيرين بإطلالة منازلهم من الخارج من حيث الطلاءات بخاماتها وألوانها، والمداخل والممرات، والمواد المستخدمة في البناء، وكل ما يمكن رؤيته من الخارج.. لذا نهتم اليوم بعرض مجموعة من المنازل التي حظيت بواجهات ذات تصاميم رائعة من أنماط مختلفة، لتحصل منها على الإلهام!
الواجهة الأولى معنا اليوم عنوانها الحداثة والابتكار، وتحديدًا الجزء الخاص بالطابق العلوي من المنزل، حيث تألق بتصميم خارجي مذهل جمع بين شكلين هندسيين أحدهما مستطيلي مفرغ مطلي باللون الأبيض وهو لشرفة في منتهى الرقي، والآخر بتصميم غريب رمادي اللون يتلاحم مع الأول، يتميز بأن أضلاعه غير متساوية، ويخفي وراءه معالم بقية غرف المنزل المصممة في هذا الطابق، والتي عادة ما تكون لأغراض النوم.
لأنه لا توجد قواعد تفيد بأن الواجهة يجب أن تكون فقط بألوان محايدة أو بظلال طبيعية، حرص مالكو هذا المنزل على أن يجعلوا واجهته ذات اللون الرمادي المحايد مبهجة بتفصيلة مثيرة للاهتمام تمثلت في تلك اللمسة الخضراء الزاهية بإحدى شرفاته، والتي أضافت بدورها الكثير من الإشراقة والجمال لإطلالته.
واجهة هذا المنزل المعاصر محيرة إلى حد كبير، وذلك بفضل خدعة ذكية من خبراء التصميم، الذين اختاروا لها اللون الأبيض الناصع في الطلاء، واستخدموا إنارة صفراء دافئة بكلًا من مساحاته الداخلية والخارجية على حد سواء، والتي ألقت بظلالها عليه بطبيعة الحال، لتجعل الواجهة تبدو صفراء هي الأخرى بنهاية المطاف.
أما عن هذه الواجهة، فهي مختلفة عن بقية النماذج السابقة، حيث صُممت وفق للنمط الآسيوي المعروف باعتماده بشكل رئيسي على الخشب، والعنصر الأخضر في بعض التفاصيل الجمالية، ناهيك عن بساطة التصميم، وهي عناصر نلمسها جميعًا بوضوح مع النموذج المعروض هنا.
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واجهة أقل ما يقال عنها أنها مذهلة، أجمل ما فيها التناغم الذي نلمسه في كل تفصيلة بها، والذي نجح الخبراء في تحقيقه على أكمل وجه رغم اختلاف الخامات المستخدمة في البناء، وهم الخرسانة والخشب والأحجار. لا يمكن أن ننكر دور الإنارة الحيوي هنا، والتي جعلت الواجهة تبدو مشرقة وساطعة ليلًا بفضل مجموعة أباليك عصرية توزع الإضاءة في اتجاهات مختلفة.
النمط التبسيطي يظهر من عنوانه، والواجهة هنا هي ما دلنا على ماهيته، حيث تظهر بإطلالة في منتهى البساطة لمبنى أبيض اللون، مكون من طابقين، كلًا منهما يزينه أبواب زجاجية شفافة تسمح بالاندماج مع المساحة الخضراء الشاسعة بالخارج.
رغم أن المهندسين المعماريين يفضلون التمسك هذه الأيام ببناء السقوف المسطحة دونًا عن الأنواع الأخرى من الأسقف، كالنوع المنحدر، والهرمي، ومتعدد الميول، إلا أن هذا المنزل بواجهته قد خرجوا عن كل ما هو مألوف، وظهروا في النهاية بإطلالة تجسد إبداع الخبراء تُطلعنا على نمط جديد في الديكور يُدعى النمط الحديث المُطَوّر.
منزل آخر حداثي يُزَين واجهته نغمات اللون الأبيض الناصعة وكذلك نخبة من أروع النباتات الطبيعية المختلفة بظلالها الخضراء، في الوقت الذي يتألق فيه سقفه بتصميم هرمي أخاذ باللون الأسود، يُحدِث حالة من التوازن بإطلالته النهائية.
أما عن هذا المنزل، فهو صُمم ونُفِذ وفقًا للأسلوب البلدي في الديكور بطلاء أصفر زاهي يغلفه بالكامل من الخارج جعله حيويًا مبهجًا، خاصة بعد إضافة نخبة من أجمل النباتات الطبيعية إلى مساحته الخارجية التي تجمع بين اللمسات الخضراء والصفراء معًا من أجل تزيين الواجهة.