قصر الفلاحي.. تحفة معمارية زينها الحجر الطبيعي بزخارفه الفنية

على مساحة 2800 م²، بُني هذا القصر الفاخر بدولة الإمارات العربية، وتحديدًا بإمارة أبوظبي، في موقع استراتيجي أخاذ، يأسر قلوب كل من يتمتع بالنظر إليه.
وُكِلّت مهمة تركيب الحجر الطبيعي -الذي هو العلامة الأساسية المميزة لهذا القصر- لخبراء شركة TATARI COMPANY المتخصصة في هذا المجال، وهذا إدراكًا من مالكيه للخبرة العريضة التي يتمتعون بها، وهو أمر نلمسه مع كل صورة من صور القصر فيما يلي، حيث تؤكد إتقانهم للتعامل مع الحجر بشكل واضح، واحترافيتهم التي بفضلها جعلت المبنى يبدو كتحفة فنية بارزة.
مبنى عريق متعدد الطوابق يبدو من روعة تصميمه أنه تحفة فنية، تركيبته المعمارية الفريدة تجعلك متيقنًا من أول وهلة أنه قصر لإحدى الشخصيات الهامة، وكذلك الطريقة التي تم تأمينه بها من خلال سور متين يجمع بين الحجر والمعدن.
بالنظر للتصميم الخارجي للقصر، ستجد أن هناك عنصرًا أساسيًا مسيطرًا عليه بشكل تام، ألا وهو الحجر، الذي أبدع الخبراء في تنفيذه وتركيبه على أكمل وجه بالواجهة وجميع الجوانب، إدراكًا منهم لقدرته السحرية على إكساب المبنى قيمة جمالية مضافة يتحاكى عنها الجميع.
رغم أن الحجر بلونه البيج الفاتح وتفاصيله الزخرفية الدقيقة والمدهشة منح هذا القصر كل الفخامة والعراقة والرقي، إلا أن الزجاج الملون الذي زين فتحات نوافذه وشرفاته، استطاع أن يترك بصمته الخاصة أيضًا بالمبنى ككل وبالواجهة على وجه التحديد، والصورة المعروضة معنا الآن خير دليل على ذلك.
الجميل في الأمر أيضًا، أن الزجاج المستخدم في واجهة القصر ليس ملونًا فحسب، وإنما هو من النوع العاكس أو المعروف باسم
المرايات، الأمر الذي جعل القصر يبدو أكثر جاذبية وسحرًا، بفضل انعكاس ظلال الأشجار والنباتات المزروعة خارجًا على الزجاج، ومنح واجهة القصر بنهاية المطاف جمال من نوع خاص.
مع هذه الزاوية، نتفاجئ أنه بخلاف كل المزايا التي يتمتع بها القصر وذكرناها سابقًا، هناك ميزة إضافية يتحلى بها أيضًا، وهي الموقع الاستراتيجي الأخاذ الذي أقيم به، حيث يطل على شارع رئيسي بإمارة أبو ظبي، وهو ما يعني أنه على مرأى من الجميع، الأمر الذي شكّل بالطبع تحديًا كبيرًا لدى الخبراء المنفذين له، لأنه في هذه الحالة، ليس هناك مجال للخطأ مطلقًا خلال مرحلة تركيب الحجر، وكذلك خلال بقية مراحل بناء القصر بشكل عام.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: قصر فاخر عنوان للرفاهية أبدعت في تصميمه سمارت هوم
بعد أن تمتعنا بإلقاء نظرة عامة متفحصة على القصر من الخارج، ننتقل الآن لمراقبة تفاصيل دقيقة تستحق الذِكر، كتلك الإنحناءات التي جمّلت إطلالة شرفات الطوابق العليا من القصر، وكذلك النقوش الحجرية البارزة التي زينتها من الخارج، وأضافت لها جمال فوق جمالها.
والآن مع صورة أخيرة لإحدى نوافذ القصر التي تُرِكت مفتوحة، حيث تعرض لنا روعة الزخارف الحجرية البارزة التي أبدع الخبراء في تنفيذها، وجعلت القصر حقًا يبدو كتحفة فنية كما سبق وأشرنا.