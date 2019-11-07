قصر الفلاحي.. تحفة معمارية زينها الحجر الطبيعي بزخارفه الفنية

على مساحة 2800 م²، بُني هذا القصر الفاخر بدولة الإمارات العربية، وتحديدًا بإمارة أبوظبي، في موقع استراتيجي أخاذ، يأسر قلوب كل من يتمتع بالنظر إليه.

وُكِلّت مهمة تركيب الحجر الطبيعي -الذي هو العلامة الأساسية المميزة لهذا القصر- لخبراء شركة TATARI COMPANY المتخصصة في هذا المجال، وهذا إدراكًا من مالكيه للخبرة العريضة التي يتمتعون بها، وهو أمر نلمسه مع كل صورة من صور القصر فيما يلي، حيث تؤكد إتقانهم للتعامل مع الحجر بشكل واضح، واحترافيتهم التي بفضلها جعلت المبنى يبدو كتحفة فنية بارزة.