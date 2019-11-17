الأبواب الجرارة: 10 نماذج تتمنى لو تمتلك أحدها

لأنه في العالم الحديث تقلص حجم المنازل ولم تعد المساحات الداخلية شاسعة كما كانت من قبل، أصبح على المهنيين تسخير كل شِبر من المساحة المتاحة إلى الحد الأقصى، مع توفير تصاميم أنيقة ومريحة في الوقت نفسه بتلك المساحة المحدودة.
من بين تلك الأفكار الموفرة للمساحة، الأبواب المنزلقة أو الجرارة، والتي زادت شعبيتها كثيرًا هذه الأيام، لقدرتها على توفير المساحات سواء باستخدامها كأبواب للخزائن، أو كأبواب مرنة عوضًا عن الجدران الخرسانية للفصل بين الغرف المختلفة. من هذا المنطلق، نقدم لكم اليوم 10 من أجمل تصاميم الأبواب المنزلقة، المصممة خصيصًا من قبل مصممي الديكور الداخلي لدينا.. إلقوا نظرة عليها الآن واحصلوا على الإلهام!
باب رائع شكلًا ومضمونًا، فـ بخلاف إطلالته الأخاذة وكونه مصنوع كليًا من الزجاج الملون، هو يتسم أيضًا بذكاء التصميم، وذلك لأنه يخدم مساحتين حيويتين، وهما غرفة النوم الرئيسية، وغرفة المعيشة، أو يمكن القول أنه نجح في تقسيم المساحة إلى غرفتين مستقلتين بفضل المرونة التي يتمتع بها لكونه من النوع الجرار أو المنزلق.
اختيار اللون الأخضر للزجاج في الباب الجرار كان موفقًا للغاية من قِبَل الخبراء، وذلك لأنه منح الغرفتين كل الحيوية والإشراقة، إلى جانب أنه نجح في كسر حالة الرتابة التي كان سيتسبب بها اللون الأبيض المسيطر على المساحة إن تُرك وحده بلا تدخل الأخضر في الزجاج.
إن أردت أن تحظى بحديقة منزلية داخلية ولا تتوفر لديك مساحة كافية، نؤكد لك أنه يمكنك القيام بذلك بمنتهى البساطة في إحدى الزاويا المهملة بمنزلك مهما كانت صغيرة، ومهما ظننت أنها لن تصلح، كل ما عليك فعله هو تحديد تلك المنطقة بأبواب منزلقة شفافة مع تزيينها بنخبة من أجمل النباتات الخضراء والزهور الملونة بلمساتها الحيوية مثلما هو الحال في النموذج المعروض أمامنا، والذي يؤكد أنه ليس هناك شيئًا مستحيلًا!
هذا النموذج الساحر الذي نعرضه لكم ضمن أحدث تشكيلة للأبواب الجرارة، يؤكد ببساطة أن استخدام الأبواب الجرارة أو المنزلقة لا يقتصر فقط على الفصل بين الغرف أو المساحات الخارجية، وإنما يمكنك اللجوء إليها أيضًا لتكون غطاء لخزانة الملابس خاصتك بدلًا من الأبواب ذات الضلف التقليدية المتعارف عليها.
هذا يضمن لك أنك لن تستقطع شيئًا من مساحة الغرفة التي يكون الباب الجرار جزءًا منها، على عكس الحال مع الأبواب المفصلية، والتي قل الاعتماد عليها مؤخرًا لهذا السبب إلى حد كبير بعد أن سحبت نظيرتها الجرارة البساط من تحتها.
أما عن هذا النوع من الأبواب الجرارة، فهو يسمى بـ
pocket door، وهي تقنية حديثة تُستخدَم للأبواب المنزلقة يختبئ فيها الباب داخل الحائط، فيبدو بإطلالة رائعة للغاية مثلما هو الوضع هنا بهذه المساحة الداخلية المعاصرة.
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باب آخر جرار أنيق للغاية، صُمِم وفق للنمط الريفي في الديكور، والمعروف بأنه عنوانًا للبساطة، لكنه رغم ذلك، يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي، وهو شئ نلمسه مع هذا النموذج المعروض، والذي يزين إحدى غرف الطعام بتصميم فريد من نوعه بخامة الخشب، يظهر فيه الباب بحجم كبير حيث يحل محل الجدار بالكامل، ويمتد من أعلى نقطة في الجدار لأسفل نقطة بالأرض.
كُن شجاعًا واستبدل الجدار الخرساني الممل بأبواب زجاجية بلورية مصنفرة كالنموذج المعروض هنا، والذي يُظهر لنا كم تبدو مثيرة وحديثة!
هذا النوع من الأبواب، خاصة ذات الخامة الزجاجية، سيكون ملائمًا بشدة لمنزلك إن كان مصمم وفقًا للنمط الحديث في التصميم، حيث سيشكل إضافة ديكورية ولا أروع لأي مساحة داخلية يكون جزءًا منها.
في هذا النموذج الكلاسيكي من الأبواب الجرارة أو المنزلقة، تم صنع الباب بمزيج ساحر من الزجاج الشفاف والخشب المطلي باللون الأبيض الناصع ليتناغم بذلك مع طلاءات وديكورات المساحة التي يشكل جزءًا منها.
تبحث عن الاختلاف والتميز؟ هذا النموذج المصمم وفق للأسلوب الآسيوي في الديكور سينل إعجابك بكل تأكيد! حيث تم صنعه من خامة معدنية متينة بلمسة مفرغة طُليت باللون الأسود لمزيد من الأناقة والرقي.
على نغمات النمط البلدي في الديكور والذي يتشابه كثيرًا في سماته مع النمط الريفي، صمم هذا الباب الجرار الأنيق، الذي جمع أيضًا بين خامتي الزجاج الشفاف والخشب الأبيض مثلما هو الحال بالنموذج رقم 7 ولكن بشكل مختلف.