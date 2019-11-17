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الأبواب الجرارة: 10 نماذج تتمنى لو تمتلك أحدها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
VILLA VŨNG TÀU, The Page Interior & Design The Page Interior & Design أبواب منزلقة
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لأنه في العالم الحديث تقلص حجم المنازل ولم تعد المساحات الداخلية شاسعة كما كانت من قبل، أصبح على المهنيين تسخير كل شِبر من المساحة المتاحة إلى الحد الأقصى، مع توفير تصاميم أنيقة ومريحة في الوقت نفسه بتلك المساحة المحدودة.

من بين تلك الأفكار الموفرة للمساحة، الأبواب المنزلقة أو الجرارة، والتي زادت شعبيتها كثيرًا هذه الأيام، لقدرتها على توفير المساحات سواء باستخدامها كأبواب للخزائن، أو كأبواب مرنة عوضًا عن الجدران الخرسانية للفصل بين الغرف المختلفة. من هذا المنطلق، نقدم لكم اليوم 10 من أجمل تصاميم الأبواب المنزلقة، المصممة خصيصًا من قبل مصممي الديكور الداخلي لدينا.. إلقوا نظرة عليها الآن واحصلوا على الإلهام!

1- متعدد الأغراض

ESTERO, Starg Starg غرفة نوم White
Starg

Starg
Starg
Starg

باب رائع شكلًا ومضمونًا، فـ بخلاف إطلالته الأخاذة وكونه مصنوع كليًا من الزجاج الملون، هو يتسم أيضًا بذكاء التصميم، وذلك لأنه يخدم مساحتين حيويتين، وهما غرفة النوم الرئيسية، وغرفة المعيشة، أو يمكن القول أنه نجح في تقسيم المساحة إلى غرفتين مستقلتين بفضل المرونة التي يتمتع بها لكونه من النوع الجرار أو المنزلق.

اختيار اللون الأخضر للزجاج في الباب الجرار كان موفقًا للغاية من قِبَل الخبراء، وذلك لأنه منح الغرفتين كل الحيوية والإشراقة، إلى جانب أنه نجح في كسر حالة الرتابة التي كان سيتسبب بها اللون الأبيض المسيطر على المساحة إن تُرك وحده بلا تدخل الأخضر في الزجاج.

2- حديقة بأسلوب خاص

CIRCUS STREET, GREENWICH E2 Architecture + Interiors بلكونة أو شرفة
E2 Architecture + Interiors

CIRCUS STREET, GREENWICH

E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors
E2 Architecture + Interiors

إن أردت أن تحظى بحديقة منزلية داخلية ولا تتوفر لديك مساحة كافية، نؤكد لك أنه يمكنك القيام بذلك بمنتهى البساطة في إحدى الزاويا المهملة بمنزلك مهما كانت صغيرة، ومهما ظننت أنها لن تصلح، كل ما عليك فعله هو تحديد تلك المنطقة بأبواب منزلقة شفافة مع تزيينها بنخبة من أجمل النباتات الخضراء والزهور الملونة بلمساتها الحيوية مثلما هو الحال في النموذج المعروض أمامنا، والذي يؤكد أنه ليس هناك شيئًا مستحيلًا!

3- غطاء للخزائن

Segmenta wardrobe, pictured here in Grey and frosted Grey mirror. Lamco Design LTD غرفة نومخزانة الملابس
Lamco Design LTD

Segmenta wardrobe, pictured here in Grey and frosted Grey mirror.

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

هذا النموذج الساحر الذي نعرضه لكم ضمن أحدث تشكيلة للأبواب الجرارة، يؤكد ببساطة أن استخدام الأبواب الجرارة أو المنزلقة لا يقتصر فقط على الفصل بين الغرف أو المساحات الخارجية، وإنما يمكنك اللجوء إليها أيضًا لتكون غطاء لخزانة الملابس خاصتك بدلًا من الأبواب ذات الضلف التقليدية المتعارف عليها.

هذا يضمن لك أنك لن تستقطع شيئًا من مساحة الغرفة التي يكون الباب الجرار جزءًا منها، على عكس الحال مع الأبواب المفصلية، والتي قل الاعتماد عليها مؤخرًا لهذا السبب إلى حد كبير بعد أن سحبت نظيرتها الجرارة البساط من تحتها.

4- يختبئ خلف الجدار!

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

أما عن هذا النوع من الأبواب الجرارة، فهو يسمى بـ pocket door، وهي تقنية حديثة تُستخدَم للأبواب المنزلقة يختبئ فيها الباب داخل الحائط، فيبدو بإطلالة رائعة للغاية مثلما هو الوضع هنا بهذه المساحة الداخلية المعاصرة.

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5- بلمسة ريفية

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

باب آخر جرار أنيق للغاية، صُمِم وفق للنمط الريفي في الديكور، والمعروف بأنه عنوانًا للبساطة، لكنه رغم ذلك، يتمتع بقدر كبير من الأناقة والرقي، وهو شئ نلمسه مع هذا النموذج المعروض، والذي يزين إحدى غرف الطعام بتصميم فريد من نوعه بخامة الخشب، يظهر فيه الباب بحجم كبير حيث يحل محل الجدار بالكامل، ويمتد من أعلى نقطة في الجدار لأسفل نقطة بالأرض.

6- جدار بلوري مرن

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

كُن شجاعًا واستبدل الجدار الخرساني الممل بأبواب زجاجية بلورية مصنفرة كالنموذج المعروض هنا، والذي يُظهر لنا كم تبدو مثيرة وحديثة!

هذا النوع من الأبواب، خاصة ذات الخامة الزجاجية، سيكون ملائمًا بشدة لمنزلك إن كان مصمم وفقًا للنمط الحديث في التصميم، حيث سيشكل إضافة ديكورية ولا أروع لأي مساحة داخلية يكون جزءًا منها.

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7- كلاسيكي

Reforma integral de vivienda en Bilbao centro, Sube Interiorismo Sube Interiorismo أبواب منزلقة زجاج White
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

في هذا النموذج الكلاسيكي من الأبواب الجرارة أو المنزلقة، تم صنع الباب بمزيج ساحر من الزجاج الشفاف والخشب المطلي باللون الأبيض الناصع ليتناغم بذلك مع طلاءات وديكورات المساحة التي يشكل جزءًا منها.

8- آسيوي مفرغ

VILLA VŨNG TÀU, The Page Interior & Design The Page Interior & Design أبواب منزلقة
The Page Interior &amp; Design

The Page Interior & Design
The Page Interior &amp; Design
The Page Interior & Design

تبحث عن الاختلاف والتميز؟ هذا النموذج المصمم وفق للأسلوب الآسيوي في الديكور سينل إعجابك بكل تأكيد! حيث تم صنعه من خامة معدنية متينة بلمسة مفرغة طُليت باللون الأسود لمزيد من الأناقة والرقي.

9- بلدي

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH أبواب منزلقة
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

على نغمات النمط البلدي في الديكور والذي يتشابه كثيرًا في سماته مع النمط الريفي، صمم هذا الباب الجرار الأنيق، الذي جمع أيضًا بين خامتي الزجاج الشفاف والخشب الأبيض مثلما هو الحال بالنموذج رقم 7 ولكن بشكل مختلف.

10- يتزين بالزجاج المصنفر

Rimadesio Velaria moderne glazen schuifdeuren op maat in glas en aluminium, Noctum Noctum أبواب منزلقة
Noctum

Noctum
Noctum
Noctum

والآن مع نموذج أخير يحدثنا عن روعة الأسلوب الحداثي حينما يتجسد في أي عنصر ديكوري، وذلك الباب الأخاذ المعروض أمامنا يمثل أجمل عنصر ديكوري بتلك المساحة الداخلية بلمسات الزجاجية المصنفرة المحاطة بأطر معدنية متينة سوداء اللون.

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