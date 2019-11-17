الأبواب الجرارة: 10 نماذج تتمنى لو تمتلك أحدها

لأنه في العالم الحديث تقلص حجم المنازل ولم تعد المساحات الداخلية شاسعة كما كانت من قبل، أصبح على المهنيين تسخير كل شِبر من المساحة المتاحة إلى الحد الأقصى، مع توفير تصاميم أنيقة ومريحة في الوقت نفسه بتلك المساحة المحدودة.

من بين تلك الأفكار الموفرة للمساحة، الأبواب المنزلقة أو الجرارة، والتي زادت شعبيتها كثيرًا هذه الأيام، لقدرتها على توفير المساحات سواء باستخدامها كأبواب للخزائن، أو كأبواب مرنة عوضًا عن الجدران الخرسانية للفصل بين الغرف المختلفة. من هذا المنطلق، نقدم لكم اليوم 10 من أجمل تصاميم الأبواب المنزلقة، المصممة خصيصًا من قبل مصممي الديكور الداخلي لدينا.. إلقوا نظرة عليها الآن واحصلوا على الإلهام!