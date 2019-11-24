كيف تجعل غرفة معيشتك الصغيرة تبدو أوسع؟

اختيارك لقطع أثاث بأبعاد منخفضة كفيل بأن يخلق حالة من الوهم البصري تجعل غرفة المعيشة الصغيرة خاصتك تبدو أكبر في عينيك وأعين الجميع.

سيكون الأمر مثاليًا أيضًا باقتناء ذلك النوع من الأثاث القابل للطي أو الذي يصُنّع بعجلات، حيث يسهل عليك توسيع الغرفة وقتما شئت من خلال حمله بعيدًا أو إزالته عن الغرفة للحصول على مزيد من المساحة.