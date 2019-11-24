كيف تجعل غرفة معيشتك الصغيرة تبدو أوسع؟

تمعن في تفاصيل غرفة المعيشة الصغيرة المعروضة هنا، في الواقع هي لا تبدو صغيرة على الإطلاق! والفضل يعود لقطع الأثاث، خاصة طاولات القهوة وكذلك طاولات الزاوية وتركيبتهم البسيطة المفتوحة، مثل هذا الأثاث هو النموذج الذي ننصحك باقتنائه في غرفة معيشتك الصغيرة لتجعلها تبدو أوسع.
يؤكد خبراء التصميم أن الديكورات وقطع الأثاث ذات اللون الفاتح كالبيج والأوف وايت والأخضر المينت والوردي وغيرهم تساعد على تعزيز المساحات الصغيرة وتجعلها تبدو أوسع، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث استعان فيه المهنيين بديكورات تجمع بين اللونين البيج والرمادي الفاتح.
اختيارك لقطع أثاث بأبعاد منخفضة كفيل بأن يخلق حالة من الوهم البصري تجعل غرفة المعيشة الصغيرة خاصتك تبدو أكبر في عينيك وأعين الجميع.
سيكون الأمر مثاليًا أيضًا باقتناء ذلك النوع من الأثاث القابل للطي أو الذي يصُنّع بعجلات، حيث يسهل عليك توسيع الغرفة وقتما شئت من خلال حمله بعيدًا أو إزالته عن الغرفة للحصول على مزيد من المساحة.
استغلال الضوء الطبيعي -الذي عادة ما يصدر عن النوافذ والجدران البانورامية الزجاجية- أمرًا بالغ الأهمية في أي مساحة داخلية بمنزلك، ويكون مثاليًا بشكل خاص في الغرف الصغيرة، حيث يجعلها تظهر بمساحة أكبر مما هي عليه في الحقيقة، وكذلك يجعلها تبدو زاهية وصحية ومريحة ومرحبة.