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كيف تجعل غرفة معيشتك الصغيرة تبدو أوسع؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
SHOW TIME!, Markham Stagers Markham Stagers غرفة المعيشة
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1- أثاث بسيط ومفرغ

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Markham Stagers

Living area

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تمعن في تفاصيل غرفة المعيشة الصغيرة المعروضة هنا، في الواقع هي لا تبدو صغيرة على الإطلاق! والفضل يعود لقطع الأثاث، خاصة طاولات القهوة وكذلك طاولات الزاوية وتركيبتهم البسيطة المفتوحة، مثل هذا الأثاث هو النموذج الذي ننصحك باقتنائه في غرفة معيشتك الصغيرة لتجعلها تبدو أوسع.

2- اللون الفاتح للديكورات

Poblenou in 3 acts, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Poblenou in 3 acts

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

يؤكد خبراء التصميم أن الديكورات وقطع الأثاث ذات اللون الفاتح كالبيج والأوف وايت والأخضر المينت والوردي وغيرهم تساعد على تعزيز المساحات الصغيرة وتجعلها تبدو أوسع، والنموذج المعروض هنا خير دليل على ذلك، حيث استعان فيه المهنيين بديكورات تجمع بين اللونين البيج والرمادي الفاتح.

3- أثاث بأبعاد منخفضة

REFORMA 22 DE JULIOL, Laia Ubia Studio Laia Ubia Studio غرفة المعيشة
Laia Ubia Studio

Laia Ubia Studio
Laia Ubia Studio
Laia Ubia Studio

اختيارك لقطع أثاث بأبعاد منخفضة كفيل بأن يخلق حالة من الوهم البصري تجعل غرفة المعيشة الصغيرة خاصتك تبدو أكبر في عينيك وأعين الجميع.

سيكون الأمر مثاليًا أيضًا باقتناء ذلك النوع من الأثاث القابل للطي أو الذي يصُنّع بعجلات، حيث يسهل عليك توسيع الغرفة وقتما شئت من خلال حمله بعيدًا أو إزالته عن الغرفة للحصول على مزيد من المساحة.

4- الإنارة الطبيعية

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

استغلال الضوء الطبيعي -الذي عادة ما يصدر عن النوافذ والجدران البانورامية الزجاجية- أمرًا بالغ الأهمية في أي مساحة داخلية بمنزلك، ويكون مثاليًا بشكل خاص في الغرف الصغيرة، حيث يجعلها تظهر بمساحة أكبر مما هي عليه في الحقيقة، وكذلك يجعلها تبدو زاهية وصحية ومريحة ومرحبة.

Proyecto Ciutadella, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

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Dúplex en casco histórico Málaga, remodelación para apartamento de alquiler., Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة خشب معالج White
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

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Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

PROMOCIÓN 4 LOFTS , Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño غرفة المعيشة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
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