7 أفكار مختلفة لرووف التراس ستحبها

المدرجات المفتوحة مذهلة ، لكن من دون سقف ، تبقى عرضة للعناصر الطبيعية القاسية. من المطر أو الحرارة إلى الأتربة والغبار ، هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة التراس. في حين قد يرغب أصحاب المنازل في أن يكونوا في وئام تام مع المحيط الطبيعي ، من المهم الحفاظ على أثاثك الخارجي محميًا عن طريق وضع سقف فوقه.

بالطبع ، هناك الكثير من الأنواع المختلفة لسقوف التراس حسب احتياجاتك وأسلوب المنزل. حقق أقصى استفادة من المساحة الخارجية الخاصة بك عن طريق طرح مواد تسقيف تناسب المنزل تمامًا. زجاج أم خشب؟ ثابت أو مرن؟ الذي تسقيف الشرفة هو واحد بالنسبة لك؟ لقد تم تغطيتك بقائمتنا العملية أدناه.