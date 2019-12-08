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7 أفكار مختلفة لرووف التراس ستحبها

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify بلكونة أو شرفة
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المدرجات المفتوحة مذهلة ، لكن من دون سقف ، تبقى عرضة للعناصر الطبيعية القاسية. من المطر أو الحرارة إلى الأتربة والغبار ، هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة التراس. في حين قد يرغب أصحاب المنازل في أن يكونوا في وئام تام مع المحيط الطبيعي ، من المهم الحفاظ على أثاثك الخارجي محميًا عن طريق وضع سقف فوقه.

بالطبع ، هناك الكثير من الأنواع المختلفة لسقوف التراس حسب احتياجاتك وأسلوب المنزل. حقق أقصى استفادة من المساحة الخارجية الخاصة بك عن طريق طرح مواد تسقيف تناسب المنزل تمامًا. زجاج أم خشب؟ ثابت أو مرن؟ الذي تسقيف الشرفة هو واحد بالنسبة لك؟ لقد تم تغطيتك بقائمتنا العملية أدناه.

1- ما بين الخشب والقماش

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذا النوع من تسقيف الفناء المرن قد يكون أفضل ما في العالمين. إذا كنت تريد أن تشمس تحت أشعة الشمس ، فما عليك سوى إزالة النسيج. من ناحية أخرى ، في الليل أو خلال الأيام الممطرة ، يمكن تمديده على المبنى لتوفير الظل الكامل للشرفة. مما لا شك فيه ، هذه طريقة سهلة لإنشاء مساحة مفتوحة ومنعشة على حد سواء.

2- القش

House for Holidays, 2009, MFA Architects MFA Architects بلكونة أو شرفة
MFA Architects

House for Holidays, 2009

MFA Architects
MFA Architects
MFA Architects

يعتبر القش بالتأكيد خيارًا جيدًا باعتباره مادة تسقيف الفناء ، خاصةً لأصحاب المنازل الذين يفضلون جوًا خفيفًا وجيد التهوية. على الرغم من أنه يوفر القليل من الحماية ضد المطر ، إلا أن هذا النوع من السقف يكفي لحماية المنطقة من أشعة الشمس الحارقة. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون ببساطة في الاسترخاء تحت الظل ، فإن هذه المواد الصديقة للبيئة هي الخيار الصحيح.

3- بلمسة زجاجية

San Carlo, Massimo Vallotto Architetto Massimo Vallotto Architetto بلكونة أو شرفة
Massimo Vallotto Architetto

Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto

هذا النوع من تسقيف الشرفة يوفر فوائد عكسية تمامًا. على الرغم من أنها لا توفر ظلًا للسكان ، إلا أنها بالتأكيد قد تحميهم من المطر ومن هذه العناصر. إنها مظهر جذاب للغاية ، خاصة بالنسبة للمنازل العصرية الأنيقة والعصرية. يمكن أن يكون الزجاج في حالة صيانة عالية للغاية ، ويحتاج إلى تنظيف مستمر لأن أي أوراق أو أوساخ فضفاضة على السطح تكون مرئية فقط من الوقوف أسفلها.

4- شراع أنيق

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH بلكونة أو شرفة White
aeronautec GmbH

aeronautec GmbH
aeronautec GmbH
aeronautec GmbH

لقضاء عطلة صيفية وأسلوب منتجع على شرفتك ، تعتبر أشرعة الظل خيارًا رائعًا. ليست متينة وآمنة مثل غيرها من مواد التسقيف ، لكنها لا تزال فعالة. الأشرعة مقاومة للرياح ، أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو رائعًا في إعدادات حمام السباحة. هذا النوع من التسقيف مرن للغاية ، ويمكن التكيف بسهولة مع العديد من المواقع في المنزل.

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5- مظلة عصرية

homify حدائقديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

المظلة المغطاة على الشرفة هي حل تسقيف له جانب سلبي بسيط. يمكن سحبها للحماية من الشمس أو المطر. بعد ذلك ، في الطقس المثالي ، يمكن للمقيمين ببساطة تركه يتراجع والجلوس بشكل مريح على التراس دون سقف. ومن المزايا الأخرى للمظلة أنه متوفر بعدة ألوان ومواد مختلفة ، بحيث يمكنه تصميم المنزل والشرفة بسلاسة.

6- المعدن في أجمل صوره

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

يتكون سقف التراس العصري والحديث بشكل لا يمكن إنكاره من مزيج جذاب من المكونات الشفافة والمبهمة. يسمح هذا النوع من تسقيف الشرفة ببعض الضوء الطبيعي لإضاءة المنطقة دون قسوة أشعة الشمس المباشرة.

هنا ، لدينا مساحة خارجية جذابة تبدو مثالية للتجمعات في الهواء الطلق أو حتى وجبات الغداء المريحة مع العائلة. يتم استخدام البناء الخشبي البسيط ليس فقط للسقوف ، ولكن أيضًا للستائر الممتدة من الأرض إلى السقف والتي يمكن شدها لتوفير مزيد من الخصوصية. بهذه الطريقة ، يكون التراس عبارة عن غرفة معيشة منفصلة.

7- بتقنية عالية

PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Saxun

Saxun
Saxun
Saxun

هذا سقف الشرفة ذو التقنية العالية هو شيء للخبراء العصريين! يسمح لك نظام التسقيف بالتحكم عن بعد ، باستدعاء الظلام أو الظلال أو الشمس الساطعة بضغطة زر واحدة. الفروق الدقيقة التي لا نهاية لها بين هذه المتطرفة وتتوفر أيضا. والأفضل من ذلك كله ، تركيبه بسيط دون الحاجة إلى إضافات منزلية إضافية أو إنشاءات تفصيلية.

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