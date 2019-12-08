7 أفكار مختلفة لرووف التراس ستحبها

المدرجات المفتوحة مذهلة ، لكن من دون سقف ، تبقى عرضة للعناصر الطبيعية القاسية. من المطر أو الحرارة إلى الأتربة والغبار ، هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على جودة التراس. في حين قد يرغب أصحاب المنازل في أن يكونوا في وئام تام مع المحيط الطبيعي ، من المهم الحفاظ على أثاثك الخارجي محميًا عن طريق وضع سقف فوقه.
بالطبع ، هناك الكثير من الأنواع المختلفة لسقوف التراس حسب احتياجاتك وأسلوب المنزل. حقق أقصى استفادة من المساحة الخارجية الخاصة بك عن طريق طرح مواد تسقيف تناسب المنزل تمامًا. زجاج أم خشب؟ ثابت أو مرن؟ الذي تسقيف الشرفة هو واحد بالنسبة لك؟ لقد تم تغطيتك بقائمتنا العملية أدناه.
هذا النوع من تسقيف الفناء المرن قد يكون أفضل ما في العالمين. إذا كنت تريد أن تشمس تحت أشعة الشمس ، فما عليك سوى إزالة النسيج. من ناحية أخرى ، في الليل أو خلال الأيام الممطرة ، يمكن تمديده على المبنى لتوفير الظل الكامل للشرفة. مما لا شك فيه ، هذه طريقة سهلة لإنشاء مساحة مفتوحة ومنعشة على حد سواء.
يعتبر
القش بالتأكيد خيارًا جيدًا باعتباره مادة تسقيف الفناء ، خاصةً لأصحاب المنازل الذين يفضلون جوًا خفيفًا وجيد التهوية. على الرغم من أنه يوفر القليل من الحماية ضد المطر ، إلا أن هذا النوع من السقف يكفي لحماية المنطقة من أشعة الشمس الحارقة. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون ببساطة في الاسترخاء تحت الظل ، فإن هذه المواد الصديقة للبيئة هي الخيار الصحيح.
هذا النوع من تسقيف الشرفة يوفر فوائد عكسية تمامًا. على الرغم من أنها لا توفر ظلًا للسكان ، إلا أنها بالتأكيد قد تحميهم من المطر ومن هذه العناصر. إنها مظهر جذاب للغاية ، خاصة بالنسبة للمنازل العصرية الأنيقة والعصرية. يمكن أن يكون الزجاج في حالة صيانة عالية للغاية ، ويحتاج إلى تنظيف مستمر لأن أي أوراق أو أوساخ فضفاضة على السطح تكون مرئية فقط من الوقوف أسفلها.
لقضاء عطلة صيفية وأسلوب منتجع على شرفتك ، تعتبر أشرعة الظل خيارًا رائعًا. ليست متينة وآمنة مثل غيرها من مواد التسقيف ، لكنها لا تزال فعالة. الأشرعة مقاومة للرياح ، أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو رائعًا في إعدادات حمام السباحة. هذا النوع من التسقيف مرن للغاية ، ويمكن التكيف بسهولة مع العديد من المواقع في المنزل.
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المظلة المغطاة على الشرفة هي حل تسقيف له جانب سلبي بسيط. يمكن سحبها للحماية من الشمس أو المطر. بعد ذلك ، في الطقس المثالي ، يمكن للمقيمين ببساطة تركه يتراجع والجلوس بشكل مريح على التراس دون سقف. ومن المزايا الأخرى للمظلة أنه متوفر بعدة ألوان ومواد مختلفة ، بحيث يمكنه تصميم المنزل والشرفة بسلاسة.
يتكون سقف التراس العصري والحديث بشكل لا يمكن إنكاره من مزيج جذاب من المكونات الشفافة والمبهمة. يسمح هذا النوع من تسقيف الشرفة ببعض الضوء الطبيعي لإضاءة المنطقة دون قسوة أشعة الشمس المباشرة.
هنا ، لدينا مساحة خارجية جذابة تبدو مثالية للتجمعات في الهواء الطلق أو حتى وجبات الغداء المريحة مع العائلة. يتم استخدام البناء الخشبي البسيط ليس فقط للسقوف ، ولكن أيضًا للستائر الممتدة من الأرض إلى السقف والتي يمكن شدها لتوفير مزيد من الخصوصية. بهذه الطريقة ، يكون التراس عبارة عن غرفة معيشة منفصلة.
هذا سقف الشرفة ذو التقنية العالية هو شيء للخبراء العصريين! يسمح لك نظام التسقيف بالتحكم عن بعد ، باستدعاء الظلام أو الظلال أو الشمس الساطعة بضغطة زر واحدة. الفروق الدقيقة التي لا نهاية لها بين هذه المتطرفة وتتوفر أيضا. والأفضل من ذلك كله ، تركيبه بسيط دون الحاجة إلى إضافات منزلية إضافية أو إنشاءات تفصيلية.