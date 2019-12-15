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8 أفكار ديكورية ذكية لغرف النوم الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
BRERA APARTMENT, PLANAIR ® PLANAIR ® غرفة نوم
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إذا كنت تفتقر إلى الأفكار وتحتاج إلى بعض المساعدة في تصميم أو تأثيث غرفة نومك الصغيرة، فلماذا لا تناقش الأمر مع أحد المحترفين؟ فمن خلال منصة هوميفاي، يمكنك العثور على مجموعة من أفضل مصممي الديكور الداخلي الذين يرحبون بك في أي وقت.

ربما يمكنك الاكتفاء أيضًا بالاطلاع على ما أتينا لك به من أفكار هنا بهذا المقال وإلقاء نظرة خاطفة تمنحك الإلهام! فكلا الخياران متاحان لك!

1- لمزيد من الخصوصية

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة نوم
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

إذا كنت تعيش في منزل مكون من غرفة واحدة فقط أو شقة ستوديو صغيرة -والتي عادة ما تكون جميع الغرف بها مفتوحة على بعضها البعض-، فأفضل طريقة لتفصل غرفة النوم عن بقية المساحات هي بناء جدار من الأرفف بجوار السرير كما هو في النموذج المعروض، والذي من المؤكد سيمنح غرفتك المزيد من الخصوصية.


2- روعة الابتكار

INGENIOUS APARTMENT Atelier UOA غرفة نوم
Atelier UOA

INGENIOUS APARTMENT

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

تصميم مبتكر لغرفة نوم صغيرة استغل الخبراء كل إنش بها ليطلوا علينا في نهاية المطاف بهذه النتيجة المذهلة.. نعم فقد نجحوا في إخفاء معالم السرير بالكامل داخل خزانة خشبية مفتوحة زينتها العديد من الأرفف الملونة ما بين الأبيض والأزرق والأصفر الزاهي! حيث يتم سحب السرير خارجًا بكل سهولة وقت النوم، وإعادته مرة أخرى إلى الداخل وقتما شاء قاطنوها.

3- استغلال أمثل للمساحة

Casa 40, Studio Tenca & Associati Studio Tenca & Associati غرفة نوم
Studio Tenca &amp; Associati

Studio Tenca & Associati
Studio Tenca &amp; Associati
Studio Tenca & Associati

فكرة أخرى تستغل المساحة لمحدودة بشكل أمثل، وهي بناء سرير علوي في ركن مُهمل وتحويله لمساحة عنوانها السكينة والاسترخاء تليق بكونها غرفة نوم. شاهد معنا النموذج المعروض وكم هو رائع، بداية من السلم الخشبي الأنيق، للسرير العلوي بلمساته السوداء الداكنة، للإطار المتين الذي يتكئ عليه -المصمم على شكل حرف L- ليصبح بهذه المتانة وهذه الإطلالة الساحرة.

4- اثنين X واحد

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto غرفة نوم
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

تود تصميم غرفة نوم لطفليك لكن المساحة تعيقك؟ لماذا لا تتبع فكرة مماثلة للنموذج المعروض بكل بساطة؟ فتأثيث الغرفة بسريرين أحدهما سفلي والآخر علوي من شأنه يوفر لك الكثير من المساحة، كما يتيح لك استغلال البقية منها في وضع مكتب ثنائي للطفلين، أو خزانة كبيرة، أو غيرهما من قطع الأثاث الضرورية لأي غرفة نوم.

5- أبسط ما يمكن

BRERA APARTMENT, PLANAIR ® PLANAIR ® غرفة نوم
PLANAIR ®

PLANAIR ®
PLANAIR ®
PLANAIR ®

غرفة النوم في هذه الشقة مخفية خلف جدران خشبية يمكن إضافتها أو إزالتها حسب رغبتك، فحتى تنعم بالخصوصية، بالتأكيد عليك الاستعانة بها، وإن لم تهتم بذلك، فيمكنك إزالتها دون أدنى مجهود يُذكر!

تم تصميم هذه الغرفة وتأثيثها بأبسط اللمسات الديكورية، وهو شئ نلمسه مع السرير الذي هو عبارة عن فراش أو مرتبة فقط عليه وسادتين.

6- في منتهى العملية

Depto FL, MeMo arquitectas MeMo arquitectas غرفة نوم
MeMo arquitectas

MeMo arquitectas
MeMo arquitectas
MeMo arquitectas

تبحث عن حلول تخزينية ذكية وغير عادية بغرفة نومك الصغيرة؟ ما رأيك بهذه الفكرة؟ فهي في منتهى البساطة والعملية، حيث تعتمد على استغلال المساحة السفلية للسرير بأدراج مرنة يمكنها أن تكون خزانة للأحذية والحقائب، أو للملابس الموسمية، أو غيرها من الأغراض حسب رغبتك.

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7- عن الأثاث المرن!

MUEBLES JUVENILES ABATIBLES, Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. غرفة نوم
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

إن كنت تعاني من ضيق شديد في المساحة، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على هذا السرير القابل للطي، والذي من المؤكد أنه سيعزز غرفتك ويترك مساحة للأنشطة المهمة. المدهش حول تصميم هذا السرير، أنه ليس سريرًا فحسب، وإنما هو أيضًا أريكة، وخزانة، ومكتبة في آنٍ واحد، وهو ما يجعله ملائمًا للغاية للمساحات الصغيرة.

8- إبداع التصميم

Mini alloggio in Barcellona, UAU un'architettura unica UAU un'architettura unica غرفة نوم
UAU un&#39;architettura unica

UAU un'architettura unica
UAU un&#39;architettura unica
UAU un'architettura unica

قد يكون هذا النموذج مشابه للنموذجين رقم 2 و3، لكنه يتألق أيضًا بلمساته الديكورية الخاصة التي تميزه عن غيره، حيث تم تصميم سرير علوي أنيق بأجمل تطبيقات للإضاءة الخافتة والدافئة في الوقت نفسه، مع خزانة ملابس سفلية عملية بأبواب مفصلية ساحرة زينتها لمسة زجاجية عاكسة زادت الغرفة اتساعًا.

قصر اللؤلؤة.. وجه آخر للكلاسيكية والفخامة
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