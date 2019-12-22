10 سلالم مبتكرة التصميم تناسب المساحات الصغيرة

إذا كنت تعتقد أنه ليس هناك أفكار لسلالم داخلية تناسب المنازل صغيرة المساحة، فأنت حتمًا مخطئ! أو ربما أنك لم ترَ بعد كيف نجح الخبراء المحترفون في ابتكار أساليب وتصميمات جديدة مذهلة للسلالم الداخلية من شأنها أن تجعل منزلك مثاليًا دون أن تضر بمساحته الداخلية أو تعيق الحركة به.. شاهد ما لدينا من تصاميم الآن واحكم بنفسك!
يتميز هذا الدَرَج أنه بملامح هادئة وتصميم بسيط مفتوح يظهر روعة الجدار الخلفي له والمزين بنخبة من أروع النباتات الخضراء الخلابة، التي نقلت إليه سحرها في لمح البصر ليطل علينا بهذه الإطلالة المذهلة. ناهيك عن الإضاءة الصفراء المثبتة بذلك الجدار الحيوي، والتي تركت هي الأخرى بصمتها الجمالية بهذه البقعة من المنزل.
يقع هذا الدرج الأخاذ المصنوع بمزيج ساحر من الخشب الداكن في الدرجات مع المعدن الأسود في الدرابزين في زاوية محدودة للغاية بهذا المنزل، ورغم ذلك، لا يمكنك أن تشعر مطلقًا أنه اختير هنا ليكون حلًا لصغر المساحة، بل كل ما ستلتفت إليه حقًا، هو تصميمه الحلزوني الرائع الذي يتمتع بالكثير من المرونة.
تصميم هذه النوعية من السلالم بهذا القدر من البساطة هو ما يجعلها ملفتة للأنظار ويجعل المساحات مهما كانت صغيرة تبدو أوسع! أما بالنسبة للتصاميم المكدسة ذات التفاصيل المبالغ فيها، فهي حقًا ما يعطي الشعور بمحدودية المساحة.. أتوافقنا الرأي؟
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تعشق التفرد وتود البعد عن كل ما هو مألوف في تصميم منزل الأحلام؟ مساحة منزلك الصغيرة تحجمك في الكثير من الخيارات؟ لا بأس، فهذا النموذج المدهش بتركيبته الصناعية المتينة يمكنه أن يكون مثاليًا بمنزلك الصغير، ويكون محط إعجاب جميع زائريك.
يبدو هذا السلم مذهلًا بتناغم خامته الخشبية الدافئة مع الأرضية الباركيه البنية الساحرة.. أليس كذلك؟ لكن انظر إلى المكافأة الإضافية، وهي مساحة التخزين التي يوفرها أسفله، والتي يمكنك استغلالها متى شئت بالعديد من الأفكار العملية والمبتكرة في الوقت نفسه!
عندما تكون المساحة ضيقة للغاية، فإن السلالم القابلة للطي هي الخيار الأفضل لك، حيث يمكنها ببساطة أن تكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة وإخفائها عن الأنظار بقية الوقت.. حل عبقري بكل المقاييس!
حتى نكون صرحاء معك، لا يمكنك اللجوء لتصميم هذه النوعية من السلالم إذا كنت تعاني من الدوار، أو في حال إن كان لديك أطفال، لأنه كما هو واضح في الصورة المعروضة ضيق للغاية ويحتاج إلى حرص شديد عند استخدامه، لكن هذا لا ينفي كونه مبتكر التصميم ويُظهر أنه ليس هناك عائقًا أمامك مهما كان منزلك صغير المساحة.
أما عن هذا النموذج، فهو من أسهل الحلول التي يمكنك اللجوء إليها عند اختيار سلم داخلي لمنزلك، حيث أن كل ما تحتاجه إليه هو جدار متين أيمن أو أيسر ودرابزين مثبت عليه -كما هو واضح بالقطعة المعدنية السوداء يسار الصورة- وسلم خشبي في منتهى البساطة يثبت جيدًا بالأرضية وكذلك بفتحة سقف الطابق العلوي.. هذا كل ما في الأمر!
نموذج آخر يسحرنا بروعة تصميمه وتنفيذه على أرض الواقع، يتألق بلمسة خشبية دافئة، وعدد قليل من الدرجات، فلا درابزين، ولا أية عناصر أخرى سوى جدار جانبي فقط يحتضنه ويتخذ منه مسندًا ليصبح بهذه المتانة.
مكتب للدراسة أم مكتبة أم مساحة للتخزين أم دَرَج عصري التصميم.. نعم الأمر محير حقًا؟! لكنه في الحقيقة هو يشكل كل ما سبق في آنٍ واحد، فبمجرد النظر إليه تعرف المعنى الحقيقي للأثاث متعدد الوظائف، ناهيك عن إطلالته الأخاذة الخارجة عن المألوف.