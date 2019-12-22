10 سلالم مبتكرة التصميم تناسب المساحات الصغيرة

تصميم هذه النوعية من السلالم بهذا القدر من البساطة هو ما يجعلها ملفتة للأنظار ويجعل المساحات مهما كانت صغيرة تبدو أوسع! أما بالنسبة للتصاميم المكدسة ذات التفاصيل المبالغ فيها، فهي حقًا ما يعطي الشعور بمحدودية المساحة.. أتوافقنا الرأي؟

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