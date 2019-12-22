الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 سلالم مبتكرة التصميم تناسب المساحات الصغيرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
Loading admin actions …

إذا كنت تعتقد أنه ليس هناك أفكار لسلالم داخلية تناسب المنازل صغيرة المساحة، فأنت حتمًا مخطئ! أو ربما أنك لم ترَ بعد كيف نجح الخبراء المحترفون في ابتكار أساليب وتصميمات جديدة مذهلة للسلالم الداخلية من شأنها أن تجعل منزلك مثاليًا دون أن تضر بمساحته الداخلية أو تعيق الحركة به.. شاهد ما لدينا من تصاميم الآن واحكم بنفسك!

1- ساحر

Apartamento Privado (Duplex) Zona do Lumiar/Lisboa - Portugal, LC Vertical Gardens LC Vertical Gardens حديقة
LC Vertical Gardens

LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens
LC Vertical Gardens

يتميز هذا الدَرَج أنه بملامح هادئة وتصميم بسيط مفتوح يظهر روعة الجدار الخلفي له والمزين بنخبة من أروع النباتات الخضراء الخلابة، التي نقلت إليه سحرها في لمح البصر ليطل علينا بهذه الإطلالة المذهلة. ناهيك عن الإضاءة الصفراء المثبتة بذلك الجدار الحيوي، والتي تركت هي الأخرى بصمتها الجمالية بهذه البقعة من المنزل.

2- في دوامة!

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج حديد Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

يقع هذا الدرج الأخاذ المصنوع بمزيج ساحر من الخشب الداكن في الدرجات مع المعدن الأسود في الدرابزين في زاوية محدودة للغاية بهذا المنزل، ورغم ذلك، لا يمكنك أن تشعر مطلقًا أنه اختير هنا ليكون حلًا لصغر المساحة، بل كل ما ستلتفت إليه حقًا، هو تصميمه الحلزوني الرائع الذي يتمتع بالكثير من المرونة.

3- بسيط للغاية

Casa Alborada, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas الممر والمدخل
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

تصميم هذه النوعية من السلالم بهذا القدر من البساطة هو ما يجعلها ملفتة للأنظار ويجعل المساحات مهما كانت صغيرة تبدو أوسع! أما بالنسبة للتصاميم المكدسة ذات التفاصيل المبالغ فيها، فهي حقًا ما يعطي الشعور بمحدودية المساحة.. أتوافقنا الرأي؟

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: الأبواب الجرارة: 10 نماذج تتمنى لو تمتلك أحدها


4- بلمسة صناعية

Einfamilienhaus im Filstal, Schiller Architektur BDA Schiller Architektur BDA الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schiller Architektur BDA

Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA
Schiller Architektur BDA

تعشق التفرد وتود البعد عن كل ما هو مألوف في تصميم منزل الأحلام؟ مساحة منزلك الصغيرة تحجمك في الكثير من الخيارات؟ لا بأس، فهذا النموذج المدهش بتركيبته الصناعية المتينة يمكنه أن يكون مثاليًا بمنزلك الصغير، ويكون محط إعجاب جميع زائريك.

5- منحنى رائع

OASE IN DER STADT, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

يبدو هذا السلم مذهلًا بتناغم خامته الخشبية الدافئة مع الأرضية الباركيه البنية الساحرة.. أليس كذلك؟ لكن انظر إلى المكافأة الإضافية، وهي مساحة التخزين التي يوفرها أسفله، والتي يمكنك استغلالها متى شئت بالعديد من الأفكار العملية والمبتكرة في الوقت نفسه!

6- عملي لأبعد حد

Çatı merdivenleri, Sena Mimarlık Akustik San. tic. Sena Mimarlık Akustik San. tic. سلالم وأروقة سلالم
Sena Mimarlık Akustik San. tic.

Sena Mimarlık Akustik San. tic.
Sena Mimarlık Akustik San. tic.
Sena Mimarlık Akustik San. tic.

عندما تكون المساحة ضيقة للغاية، فإن السلالم القابلة للطي هي الخيار الأفضل لك، حيث يمكنها ببساطة أن تكون جاهزة للاستخدام عند الحاجة وإخفائها عن الأنظار بقية الوقت.. حل عبقري بكل المقاييس!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- ضيق جدًا!

Altbau mit modernem Anbau in Königstein/Ts., raumatmosphäre pantanella raumatmosphäre pantanella إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
raumatmosphäre pantanella

raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella
raumatmosphäre pantanella

حتى نكون صرحاء معك، لا يمكنك اللجوء لتصميم هذه النوعية من السلالم إذا كنت تعاني من الدوار، أو في حال إن كان لديك أطفال، لأنه كما هو واضح في الصورة المعروضة ضيق للغاية ويحتاج إلى حرص شديد عند استخدامه، لكن هذا لا ينفي كونه مبتكر التصميم ويُظهر أنه ليس هناك عائقًا أمامك مهما كان منزلك صغير المساحة.


8- أسهل حل

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur الممر الحديث، المدخل و الدرج
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

أما عن هذا النموذج، فهو من أسهل الحلول التي يمكنك اللجوء إليها عند اختيار سلم داخلي لمنزلك، حيث أن كل ما تحتاجه إليه هو جدار متين أيمن أو أيسر ودرابزين مثبت عليه -كما هو واضح بالقطعة المعدنية السوداء يسار الصورة- وسلم خشبي في منتهى البساطة يثبت جيدًا بالأرضية وكذلك بفتحة سقف الطابق العلوي.. هذا كل ما في الأمر!

9- يعانق الجدار

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

نموذج آخر يسحرنا بروعة تصميمه وتنفيذه على أرض الواقع، يتألق بلمسة خشبية دافئة، وعدد قليل من الدرجات، فلا درابزين، ولا أية عناصر أخرى سوى جدار جانبي فقط يحتضنه ويتخذ منه مسندًا ليصبح بهذه المتانة.

10- متعدد الوظائف

Objet élevé, Studio Mieke Meijer Studio Mieke Meijer الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
Studio Mieke Meijer

Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer
Studio Mieke Meijer

مكتب للدراسة أم مكتبة أم مساحة للتخزين أم دَرَج عصري التصميم.. نعم الأمر محير حقًا؟! لكنه في الحقيقة هو يشكل كل ما سبق في آنٍ واحد، فبمجرد النظر إليه تعرف المعنى الحقيقي للأثاث متعدد الوظائف، ناهيك عن إطلالته الأخاذة الخارجة عن المألوف.

5 أفكار لتنسيق الحدائق تستقبل بها العام الجديد
أي التصاميم أعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً