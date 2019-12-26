الأسقف الفرنسية.. الخيار المثالي للمنازل العصرية

تبحث عن التفرد والتميز في تصميم أسقف منزلك؟ إليك فكرة بعيدة كل البعد عن التقليدية أو التكلف، وهي الأسقف الفرنسية بنوعها الشفاف، والذي هو قادر على منح مساحاتك الداخلية كل الإشراقة والحيوية والسطوع، هذا بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالسعة والبراح والراحة النفسية، وهو ما يجعلها ملائمة تمامًا للمساحات الصغيرة.

الجميل في الأمر هو أن هذا النوع من الأسقف غير مقتصرًا في استخدامه فقط على المنازل بأنواعها، وإنما هو أيضًا قابل للاستخدام بالمقاهي والفنادق والمطارات والمكتبات كما هو واضح بالصورة المعروضة أمامنا الآن، الأمر الذي ينم بكل تأكيد على مرونته اللانهائية.

باختصار شديد.. إذا كنت تريد أن تترك آثارًا رائعة في نفوس عائلتك أو زائريك أو حتى عملائك في مشروعك الخدمي أو التجاري، فهذا النوع من الأسقف هو الأفضل لاستخدامه.