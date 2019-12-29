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كيف تصمم حمامك وفقًا لاتجاهات عام 2020؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حمام سيراميك White
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تحلم مؤخرًا بإعطاء حمامك مظهرًا جديدًا يحسدك الجميع عليه؟ حسنًا.. اطلع على كتاب الأفكار هذا من هوميفاي لتتعرف على اتجاهات عام 2020 لتصميم الحمامات، والتي من المؤكد أنك ستحصل منها على أفكار تلهمك في الحال، ولا تقلق، فمعظم تلك الأفكار لن يكلفك الكثير من الأموال! مستعد الآن؟

1- أحواض الاستحمام المستقلة

Loft Conversion Bathroom Urbanist Architecture حمام Multicolored loft bathroom,modern,eclectic
Urbanist Architecture

Loft Conversion Bathroom

Urbanist Architecture
Urbanist Architecture
Urbanist Architecture

على رأس الاتجاهات الحديثة في تصميم الحمامات والتي يوصي الخبراء باتباعها للراغبين في مواكبة آخر صيحات عالم الديكور، اقتناء أحواض الاستحمام المستقلة، والتي لا تكون مستندة إلى جدار أو مثبتة في الأرضية بمجموعة درجات سيراميكية كما هو شائع في النماذج التقليدية.

عند اختيار هذا النوع من أحواض الاستحمام أو البانيوهات سيكون عليك الالتفات إلى أمرين في غاية الأهمية، الأول، هو المساحة المتاحة بحمامك وما إن كانت تسمح بوضعه في زاوية أو بالمنتصف أو بجوار أحد الجدران، والثاني، هو عنصر التكلفة والتي هي عادة ما تكون عالية لهذا النوع تحديدًا من البانيوهات.

2- إكسسوارات بلمسات استثنائية

The Etch House, Fraher and Findlay Fraher and Findlay حمام
Fraher and Findlay

The Etch House

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

رغم أن إكسسوارات الحمام -والتي نقصد بها تحديدًا الصنابير والدوش- من العناصر الديكورية التي يستهين بها الكثيرون عند تصميم الحمامات خاصتهم، إلا أن هذا لا ينفي أهميتها الكبيرة في إطلالة أي حمام.

ومن هذا المنطلق، تنصح الاتجاهات الحديثة في تصميم الحمامات بالتدقيق في اختيار والحرص على اقتناء تركيبات لافتة للأنظار كاقتناء إكسسوارات باللون الذهبي أو الأسود أو النحاس كما هو واضح أمامنا في النموذج المعروض، والذي يؤكد في صمت تام أنها صنعت الفارق بإطلالته الحيادية الباردة بلونها الأصفر الزاهي القريب للبرتقالي.

3- البلاطات المحايدة

Boston Bathroom Suites homify حمام سيراميك White Boston,Bathroom Suites,Scandinavian
homify

Boston Bathroom Suites

homify
homify
homify

لأولئك الذين يسعون إلى المظهر الأكثر ديناميكية في تصاميم الحمامات خاصتهم، سيكون مثاليًا بالنسبة لكم اختيار البلاطات ذات الألوان المحايدة، كالرمادي الفاتح والبيج والأسود بشرط أن تكون غير لامعة مثلما هو الحال هنا في النموذج المعروض، من أجل الحصول على إطلالة مذهلة تواكب آخر صيحات الديكور في تصميم الحمامات.

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4- لون الشامبين

PORTFOLIO 2020, CLINT LEWIS DESIGNS CLINT LEWIS DESIGNS حمام clint lewis designs,lisbon portugal
CLINT LEWIS DESIGNS

PORTFOLIO 2020

CLINT LEWIS DESIGNS
CLINT LEWIS DESIGNS
CLINT LEWIS DESIGNS

على رأس الألوان التي يوصي الخبراء باستخدامها في حمامك لمواكبة أحدث صيحات العام الجديد في التصميم، هي: لون الشامبين والأصفر الفاتح ولون اليقطين، لكن انتبه.. فعند اللجوء لأي من الخيارات، سيكون عليك ألا تستخدم أحدهم بجميع الجدران حتى لا يصبح حمامك منفرًا، بل قم فقط باتباع الأسلوب المطبق في النموذج المعروض أو استخدم تلك الألوان مع ألوان أخرى محايدة كالأبيض أو البيج أو الرمادي أو الأسود.

5- مساحة استحمام مفتوحة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

وفق لصيحات عام 2020، لن تكون مضطرًا لفصل مساحة الاستحمام الخاصة بك عن بقية الحمام بجدار خرساني أو حنى آخر زجاجي، ولكن يمكنك تركها مفتوحة على بقية الحمام مثلما هو الحال هنا؛ وهو ما سيجعل حمامك يبدو أكثر جمالًا واتساعًا!

6- الطبيعة بالداخل

Independent Living - Bathroom ideas, Victoria Plum Victoria Plum حمام White
Victoria Plum

Independent Living – Bathroom ideas

Victoria Plum
Victoria Plum
Victoria Plum

هذه الفكرة حتمًا ستجعل حمامك الأكثر حيوية وإشراقة، كما سيحبه ضيوفك كثيرًا وعلى الأرجح سيحسدونك عليه، وذلك بعد أن تزين مساحاته الداخلية وزواياه المهملة بلمسات خضراء طبيعية باقتناء أصص زرع أنيقة بأحجام مختلفة أو فروع نباتات وتثبيتها على الأرفف المعلقة أو إقامة حائط كاملًا من الخضرة! أليست فكرة مذهلة؟

7- البعد عن التكلف

Wynwood 800 washstand Heritage Bathrooms حمام
Heritage Bathrooms

Wynwood 800 washstand

Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms

أما عن آخر صيحات تصميم الحمامات لعام 2020، فهي تبني مبدأ البساطة والبعد عن التكلف، أي اقتناء ما هو ضروري فقط من عناصر ديكورية بالحمام، والحرص على أن يكون بإطلالة هادئة غير مزدحمة، مع اللجوء للحلول التخزينية الذكية التي تحقق ذات الهدف.

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تعرف على اتجاهات تصميم الحمامات لعام 2020

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