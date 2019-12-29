كيف تصمم حمامك وفقًا لاتجاهات عام 2020؟

تحلم مؤخرًا بإعطاء حمامك مظهرًا جديدًا يحسدك الجميع عليه؟ حسنًا.. اطلع على كتاب الأفكار هذا من هوميفاي لتتعرف على اتجاهات عام 2020 لتصميم الحمامات، والتي من المؤكد أنك ستحصل منها على أفكار تلهمك في الحال، ولا تقلق، فمعظم تلك الأفكار لن يكلفك الكثير من الأموال! مستعد الآن؟
على رأس الاتجاهات الحديثة في تصميم الحمامات والتي يوصي الخبراء باتباعها للراغبين في مواكبة آخر صيحات عالم الديكور، اقتناء أحواض الاستحمام المستقلة، والتي لا تكون مستندة إلى جدار أو مثبتة في الأرضية بمجموعة درجات سيراميكية كما هو شائع في النماذج التقليدية.
عند اختيار هذا النوع من أحواض الاستحمام أو البانيوهات سيكون عليك الالتفات إلى أمرين في غاية الأهمية، الأول، هو المساحة المتاحة بحمامك وما إن كانت تسمح بوضعه في زاوية أو بالمنتصف أو بجوار أحد الجدران، والثاني، هو عنصر التكلفة والتي هي عادة ما تكون عالية لهذا النوع تحديدًا من البانيوهات.
رغم أن إكسسوارات الحمام -والتي نقصد بها تحديدًا الصنابير والدوش- من العناصر الديكورية التي يستهين بها الكثيرون عند تصميم الحمامات خاصتهم، إلا أن هذا لا ينفي أهميتها الكبيرة في إطلالة أي حمام.
ومن هذا المنطلق، تنصح الاتجاهات الحديثة في تصميم الحمامات بالتدقيق في اختيار والحرص على اقتناء تركيبات لافتة للأنظار كاقتناء إكسسوارات باللون الذهبي أو الأسود أو النحاس كما هو واضح أمامنا في النموذج المعروض، والذي يؤكد في صمت تام أنها صنعت الفارق بإطلالته الحيادية الباردة بلونها الأصفر الزاهي القريب للبرتقالي.
لأولئك الذين يسعون إلى المظهر الأكثر ديناميكية في تصاميم الحمامات خاصتهم، سيكون مثاليًا بالنسبة لكم اختيار البلاطات ذات الألوان المحايدة، كالرمادي الفاتح والبيج والأسود بشرط أن تكون غير لامعة مثلما هو الحال هنا في النموذج المعروض، من أجل الحصول على إطلالة مذهلة تواكب آخر صيحات الديكور في تصميم الحمامات.
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على رأس الألوان التي يوصي الخبراء باستخدامها في حمامك لمواكبة أحدث صيحات العام الجديد في التصميم، هي: لون الشامبين والأصفر الفاتح ولون اليقطين، لكن انتبه.. فعند اللجوء لأي من الخيارات، سيكون عليك ألا تستخدم أحدهم بجميع الجدران حتى لا يصبح حمامك منفرًا، بل قم فقط باتباع الأسلوب المطبق في النموذج المعروض أو استخدم تلك الألوان مع ألوان أخرى محايدة كالأبيض أو البيج أو الرمادي أو الأسود.
وفق لصيحات عام 2020، لن تكون مضطرًا لفصل مساحة الاستحمام الخاصة بك عن بقية الحمام بجدار خرساني أو حنى آخر زجاجي، ولكن يمكنك تركها مفتوحة على بقية الحمام مثلما هو الحال هنا؛ وهو ما سيجعل حمامك يبدو أكثر جمالًا واتساعًا!
هذه الفكرة حتمًا ستجعل حمامك الأكثر حيوية وإشراقة، كما سيحبه ضيوفك كثيرًا وعلى الأرجح سيحسدونك عليه، وذلك بعد أن تزين مساحاته الداخلية وزواياه المهملة بلمسات خضراء طبيعية باقتناء أصص زرع أنيقة بأحجام مختلفة أو فروع نباتات وتثبيتها على الأرفف المعلقة أو إقامة حائط كاملًا من الخضرة! أليست فكرة مذهلة؟
أما عن آخر صيحات تصميم الحمامات لعام 2020، فهي تبني مبدأ البساطة والبعد عن التكلف، أي اقتناء ما هو ضروري فقط من عناصر ديكورية بالحمام، والحرص على أن يكون بإطلالة هادئة غير مزدحمة، مع اللجوء للحلول التخزينية الذكية التي تحقق ذات الهدف.