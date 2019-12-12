فيلا فاخرة بلمسات تصميمية معاصرة في دبي

غرفة معيشة ترحيبية بمعنى الكلمة، وهذا بفضل الأسلوب المتبع في تصميمها وتأثيثها على حد سواء، حيث صُممت بلمسات معاصرة كان أبرزها اختيار بالتة ألوان محايدة وهادئة على رأسها اللون البيج، وكذلك الاعتماد على لمسة زجاجية شفافة في أحد الجدران الذي يدمج الغرفة مع التراس، بالإضافة لانتقاء سيراميك أرضية لامع في منتهى الروعة يتناغم بشدة مع لون الجدران، وأخيرًا، تصميم السقف بشكل مبتكر يواكب آخر صيحات الديكور.

أما بالنسبة للتأثيث، فهو لا يقل روعة عن الأسلوب المتبع في التصميم، حيث تم اقتناء أريكة زاوية كبيرة ومريحة على شكل حرف L في الجزء الأيسر من الغرفة، مع مقعدين كبيرين أيضًا، أحدهما بلا مسند نراه أمامنا في الصدارة، والآخر جهة اليمين بالقرب من أبواب التراس الزجاجية وكذلك وحدة التلفاز المعاصرة.