الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

فيلا فاخرة بلمسات تصميمية معاصرة في دبي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم داخلي لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر في دبي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design غرفة نوم
Loading admin actions …

فيلا ديلوكس معاصرة في دبي تألقت بتصميم داخلي ساحر بكل المقاييس بفضل اللمسات الديكورية العبقرية لخبراء شركة Algedra المحترفين، والذين نجحوا في أن يجعلوا جميع الغرف بنفس الحس الديكوري المعاصر، وفي الوقت نفسه، تمييز كل واحدة منها على حدة بـ سمة خاصة جدًا، وهو ما ستلمسونه فيما يلي مع ما لدينا من صور لهذا المشروع.. لنبدأ الآن!  

غرفة المعيشة الأولى.. ترحيبية

تصميم داخلي غرفة معيشة لفيلا على الطراز المعاصر Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي غرفة معيشة لفيلا على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

غرفة معيشة ترحيبية بمعنى الكلمة، وهذا بفضل الأسلوب المتبع في تصميمها وتأثيثها على حد سواء، حيث صُممت بلمسات معاصرة كان أبرزها اختيار بالتة ألوان محايدة وهادئة على رأسها اللون البيج، وكذلك الاعتماد على لمسة زجاجية شفافة في أحد الجدران الذي يدمج الغرفة مع التراس، بالإضافة لانتقاء سيراميك أرضية لامع في منتهى الروعة يتناغم بشدة مع لون الجدران، وأخيرًا، تصميم السقف بشكل مبتكر يواكب آخر صيحات الديكور.

أما بالنسبة للتأثيث، فهو لا يقل روعة عن الأسلوب المتبع في التصميم، حيث تم اقتناء أريكة زاوية كبيرة ومريحة على شكل حرف L في الجزء الأيسر من الغرفة، مع مقعدين كبيرين أيضًا، أحدهما بلا مسند نراه أمامنا في الصدارة، والآخر جهة اليمين بالقرب من أبواب التراس الزجاجية وكذلك وحدة التلفاز المعاصرة.

غرفة الطعام.. عائلية ومنمقة

تصميم داخلي لغرفة تناول الطعام لفيلا على الطراز المعاصر Algedra Interior Design غرفة السفرة
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة تناول الطعام لفيلا على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل بسلاسة لغرفة طعام هذا المنزل الفاخر، والتي تتألق بنفس النغمات اللونية المحايدة التي لمسناها منذ لحظات مع غرفة المعيشة الترحيبية، وإن كانت تختلف عنها في بقية اللمسات الديكورية المتبعة بها كتصميم السقف الذي يبدو هنا أكثر بساطة وشكل سيراميك الأرضية المزين بإطار مستطيلي يضم بداخله أثاث السفرة.

تم تخصيص هذه المساحة الكبيرة وحدها لغرفة الطعام كما نرى في الصورة المعروضة؛ حتى تستوعب قطع الأثاث الخاصة بها، والتي تجعلها عائلية، حيث تتكون الغرفة من مائدة طعام كبيرة يحيط بها عدد كبير أيضًا من المقاعد المصممة وفقًا للنمط المعاصر في الديكور.

غرفة النوم الأولى.. متكاملة

تصميم داخلي لغرفة نوم لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم داخلي لغرفة نوم لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بالنظر لغرفة النوم الأولى بهذه الفيلا المذهلة، وبخلاف تصميمها الساحر الذي لا جدال عليه، نجد أنها شاملة ومتكاملة حيث أنها لا تتضمن سرير فقط مع 2 كومود على الجانبين وخزانة ملابس!، وإنما تشمل ما سبق بالإضافة لمكتب رائع جهة اليمين للعمل أو الدراسة، وجلسة جانبية جهة اليسار مكونة من أريكة ثنائية مريحة ومقعد تركوازي أنيق يتناغم مع السجادة المستديرة أسفل السرير وكذلك مقعد المكتب.

غرفة الجلوس الثانية.. عنوانًا للتفرد

تصميم منطقة الجلوس لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design غرفة المعيشة
Algedra Interior Design

تصميم منطقة الجلوس لفيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما عن منطقة الجلوس الثانية بهذا المنزل، فهي لا تقل روعة عما سبق من غرف، بل أنها تتأثر أيضًا ببعض اللمسات الديكورية المشابهة، لكنها رغم ذلك تتمتع بتصميم داخلي وأثاث فريدين للغاية يجعلاها عنوانًا للتميز والاختلاف.

وعن مكونات الغرفة الديكورية، فعلى رأسها، أريكة زاوية ذات تصميم إبداعي على شكل حرف U، جلستها مبطنة ومريحة، والجزء الخلفي لها أقرب لمكتبة خشبية متعددة الأرفف مزينة بمجموعة من الكتب والمراجع الهامة وأصص الزرع الحيوية.

وبما أننا نتحدث عن قطع الأثاث التي هي سبب في تألق هذه الغرفة، لا يمكننا ألا نغفل الحديث عن تلك المكتبة الأنيقة المحتضنة للجدار جهة اليمين، والتي تم تجليدها بالخشب بلونه البني الفاتح وتزيينها بأرفف خشبية متينة باللون الأبيض الناصع.

الحمام.. فندقي من الدرجة الأولى

تصميم حمام فيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design حمام
Algedra Interior Design

تصميم حمام فيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

من أول وهلة تقع فيها عينيك على هذا الحمام، ستشعر بأنه فندقيًا، وهو بالفعل كذلك، فكل لمسة ديكورية أحدثها الخبراء به كانت سببًا في هذه النتيجة.

قد لا نرى مع هذه الصورة الحمام كاملًا، لكنه يكفينا الاطلاع على الجزء الأكبر من تصميمه الداخلي المعتمد على الرخام في الأرضية بالكامل، حتى زحف ووصل للوحدة التخزينية وزينها هي الأخرى، لكنه ترك مساحة داخلية خفية خُصصت لأغلب أدوات الحمام، وهو ما جعله يبدو منظمًا إلى هذا الحد.

غرفة النوم الثانية.. حيوية وشبابية

تصميم غرفة نوم فيلا ديلوكس على الطراز المعاصر Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

تصميم غرفة نوم فيلا ديلوكس على الطراز المعاصر

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بنفس مبدأ التكامل المتبع في غرفة النوم الأولى، أثث الخبراء الغرفة الثانية من هذا المنزل، والتي صُممت بلمسات حيوية تليق بجيل الشباب، وهو شئ نلاحظه بوضوح من تصميم السرير والمكتب وكذلك الجلسة الجانبية.

اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: الأبواب الجرارة: 10 نماذج تتمنى لو تمتلك أحدها

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة النوم الثالثة.. 5 نجوم

غرفة النوم الرئيسية لفيلا ديلوكس معاصرة Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

غرفة النوم الرئيسية لفيلا ديلوكس معاصرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

معرض فني وليست غرفة نوم عادية، وهذا نلمسه مع التصميم الداخلي نفسه الذي تألق هنا بشكل يفوق غرفتي النوم السابقتين، وانعكاسات الإضاءة على السقف والجدران، والتي خلقت رسومًا وهمية جملت إطلالة الغرفة أكثر وأكثر، ناهيك عن اللوحة الفنية الأخاذة التي نلمحها جهة اليمين، وفرش الأرضية المزين بالعديد من الأشكال الهندسية.

غرفة الجلوس الثالثة.. صغيرة لكن أنيقة

جلوس غرفة النوم الرئيسية لفيلا ديلوكس معاصرة Algedra Interior Design غرفة نوم
Algedra Interior Design

جلوس غرفة النوم الرئيسية لفيلا ديلوكس معاصرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

شاهدنا من قبل غرفتين للجلوس بهذه الفيلا المعاصرة، والآن ننتقل لرؤية غرفة معيشة ثالثة ساحرة أيضًا رغم مساحتها الصغيرة، ومكوناتها الديكورية القليلة، وهذا طبيعي لأنها جزء من جناح النوم الثالث الذي أشرنا إليه، حيث تتكون فقط من طاولة مستديرة فاخرة وأريكة ثلاثية غاية في الأناقة، ومقعد جانبي مريح جميعهم متناسقين بشدة مع التصميم الداخلي للمساحة.

مكتب العمل وإطلالة خيالية

تصميم غرفة دراسة لفيلا ديلوكس على الطراز المعاص Algedra Interior Design مكتب عمل أو دراسة
Algedra Interior Design

تصميم غرفة دراسة لفيلا ديلوكس على الطراز المعاص

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

قد لا تصدق أن هذه المساحة تنتمي لمكتب عمل من روعة تصميمها وتأثيثها وكذلك المشهد الخيالي الذي تطل عليه، لكنك عندما تتمعن في التفاصيل الديكورية، تكتشف أن الجزء الأيسر من الغرفة مؤثث بمكتب كبير باللون العاجي على شكل حرف L، أمامه مقعدين بنفس اللون في منتهى الأناقة، يقابلهما مقعدين آخرين وأريكة صغيرة يسيران على نفس النهج الراقي.

الجيم.. المعنى الحقيقي للرفاهية

تصميم صالة الألعاب الرياضية "جيم" لفيلا ديلوكس معاصرة Algedra Interior Design صالة الرياضة
Algedra Interior Design

تصميم صالة الألعاب الرياضية جيم لفيلا ديلوكس معاصرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نختتم جولتنا بهذا المشروع الأخاذ مع جيم أو صالة رياضية عنوانًا للرفاهية، تتميز بأنها شاملة ومتكاملة، حيث تتضمن كل ما قد يحتاجه قاطنو الفيلا من معدات رياضية تضمن لهم نمط حياة صحي.

7 أفكار مختلفة لرووف التراس ستحبها
أي الغرف أعجبتك بهذه الفيلا الساحرة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً