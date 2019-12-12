فيلا فاخرة بلمسات تصميمية معاصرة في دبي

فيلا ديلوكس معاصرة في دبي تألقت بتصميم داخلي ساحر بكل المقاييس بفضل اللمسات الديكورية العبقرية لخبراء شركة Algedra المحترفين، والذين نجحوا في أن يجعلوا جميع الغرف بنفس الحس الديكوري المعاصر، وفي الوقت نفسه، تمييز كل واحدة منها على حدة بـ سمة خاصة جدًا، وهو ما ستلمسونه فيما يلي مع ما لدينا من صور لهذا المشروع.. لنبدأ الآن!
غرفة معيشة ترحيبية بمعنى الكلمة، وهذا بفضل الأسلوب المتبع في تصميمها وتأثيثها على حد سواء، حيث صُممت بلمسات معاصرة كان أبرزها اختيار بالتة ألوان محايدة وهادئة على رأسها اللون البيج، وكذلك الاعتماد على لمسة زجاجية شفافة في أحد الجدران الذي يدمج الغرفة مع التراس، بالإضافة لانتقاء سيراميك أرضية لامع في منتهى الروعة يتناغم بشدة مع لون الجدران، وأخيرًا، تصميم السقف بشكل مبتكر يواكب آخر صيحات الديكور.
أما بالنسبة للتأثيث، فهو لا يقل روعة عن الأسلوب المتبع في التصميم، حيث تم اقتناء أريكة زاوية كبيرة ومريحة على شكل حرف L في الجزء الأيسر من الغرفة، مع مقعدين كبيرين أيضًا، أحدهما بلا مسند نراه أمامنا في الصدارة، والآخر جهة اليمين بالقرب من أبواب التراس الزجاجية وكذلك وحدة التلفاز المعاصرة.
ننتقل بسلاسة لغرفة طعام هذا المنزل الفاخر، والتي تتألق بنفس النغمات اللونية المحايدة التي لمسناها منذ لحظات مع غرفة المعيشة الترحيبية، وإن كانت تختلف عنها في بقية اللمسات الديكورية المتبعة بها كتصميم السقف الذي يبدو هنا أكثر بساطة وشكل سيراميك الأرضية المزين بإطار مستطيلي يضم بداخله أثاث السفرة.
تم تخصيص هذه المساحة الكبيرة وحدها لغرفة الطعام كما نرى في الصورة المعروضة؛ حتى تستوعب قطع الأثاث الخاصة بها، والتي تجعلها عائلية، حيث تتكون الغرفة من مائدة طعام كبيرة يحيط بها عدد كبير أيضًا من المقاعد المصممة وفقًا للنمط المعاصر في الديكور.
بالنظر لغرفة النوم الأولى بهذه الفيلا المذهلة، وبخلاف تصميمها الساحر الذي لا جدال عليه، نجد أنها شاملة ومتكاملة حيث أنها لا تتضمن سرير فقط مع 2 كومود على الجانبين وخزانة ملابس!، وإنما تشمل ما سبق بالإضافة لمكتب رائع جهة اليمين للعمل أو الدراسة، وجلسة جانبية جهة اليسار مكونة من أريكة ثنائية مريحة ومقعد تركوازي أنيق يتناغم مع السجادة المستديرة أسفل السرير وكذلك مقعد المكتب.
أما عن منطقة الجلوس الثانية بهذا المنزل، فهي لا تقل روعة عما سبق من غرف، بل أنها تتأثر أيضًا ببعض اللمسات الديكورية المشابهة، لكنها رغم ذلك تتمتع بتصميم داخلي وأثاث فريدين للغاية يجعلاها عنوانًا للتميز والاختلاف.
وعن مكونات الغرفة الديكورية، فعلى رأسها، أريكة زاوية ذات تصميم إبداعي على شكل حرف U، جلستها مبطنة ومريحة، والجزء الخلفي لها أقرب لمكتبة خشبية متعددة الأرفف مزينة بمجموعة من الكتب والمراجع الهامة وأصص الزرع الحيوية.
وبما أننا نتحدث عن قطع الأثاث التي هي سبب في تألق هذه الغرفة، لا يمكننا ألا نغفل الحديث عن تلك المكتبة الأنيقة المحتضنة للجدار جهة اليمين، والتي تم تجليدها بالخشب بلونه البني الفاتح وتزيينها بأرفف خشبية متينة باللون الأبيض الناصع.
من أول وهلة تقع فيها عينيك على هذا الحمام، ستشعر بأنه فندقيًا، وهو بالفعل كذلك، فكل لمسة ديكورية أحدثها الخبراء به كانت سببًا في هذه النتيجة.
قد لا نرى مع هذه الصورة الحمام كاملًا، لكنه يكفينا الاطلاع على الجزء الأكبر من تصميمه الداخلي المعتمد على الرخام في الأرضية بالكامل، حتى زحف ووصل للوحدة التخزينية وزينها هي الأخرى، لكنه ترك مساحة داخلية خفية خُصصت لأغلب أدوات الحمام، وهو ما جعله يبدو منظمًا إلى هذا الحد.
بنفس مبدأ التكامل المتبع في غرفة النوم الأولى، أثث الخبراء الغرفة الثانية من هذا المنزل، والتي صُممت بلمسات حيوية تليق بجيل الشباب، وهو شئ نلاحظه بوضوح من تصميم السرير والمكتب وكذلك الجلسة الجانبية.
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معرض فني وليست غرفة نوم عادية، وهذا نلمسه مع التصميم الداخلي نفسه الذي تألق هنا بشكل يفوق غرفتي النوم السابقتين، وانعكاسات الإضاءة على السقف والجدران، والتي خلقت رسومًا وهمية جملت إطلالة الغرفة أكثر وأكثر، ناهيك عن اللوحة الفنية الأخاذة التي نلمحها جهة اليمين، وفرش الأرضية المزين بالعديد من الأشكال الهندسية.
شاهدنا من قبل غرفتين للجلوس بهذه الفيلا المعاصرة، والآن ننتقل لرؤية غرفة معيشة ثالثة ساحرة أيضًا رغم مساحتها الصغيرة، ومكوناتها الديكورية القليلة، وهذا طبيعي لأنها جزء من جناح النوم الثالث الذي أشرنا إليه، حيث تتكون فقط من طاولة مستديرة فاخرة وأريكة ثلاثية غاية في الأناقة، ومقعد جانبي مريح جميعهم متناسقين بشدة مع التصميم الداخلي للمساحة.
قد لا تصدق أن هذه المساحة تنتمي لمكتب عمل من روعة تصميمها وتأثيثها وكذلك المشهد الخيالي الذي تطل عليه، لكنك عندما تتمعن في التفاصيل الديكورية، تكتشف أن الجزء الأيسر من الغرفة مؤثث بمكتب كبير باللون العاجي على شكل حرف L، أمامه مقعدين بنفس اللون في منتهى الأناقة، يقابلهما مقعدين آخرين وأريكة صغيرة يسيران على نفس النهج الراقي.
جيملفيلا ديلوكس معاصرة
نختتم جولتنا بهذا المشروع الأخاذ مع
جيم أو صالة رياضية عنوانًا للرفاهية، تتميز بأنها شاملة ومتكاملة، حيث تتضمن كل ما قد يحتاجه قاطنو الفيلا من معدات رياضية تضمن لهم نمط حياة صحي.