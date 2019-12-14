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قصر اللؤلؤة.. وجه آخر للكلاسيكية والفخامة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Pearl Palace - Doha / Qatar, Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Red
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قصر اللؤلؤة.. هكذا سُمي هذا المنزل الأخاذ الذي له من اسمه نصيب على مساحة 2.200،00 متر مربع بأسلوب كلاسيكي ساحر تلمسه مع كل غرفة من غرفه المذهلة.

يتكون القصر من ثلاثة طوابق شاسعة، طابق سفلي أو القبو -كما يُطلَق عليه- مخصص لأغراض الغسيل والتخزين، وطابق أرضي لغرف الجلوس والطعام والطهي، وطابق علوي لغرف النوم والترفيه.. شاهد معنا فيما يلي روعة التصميم كيف تجسدت على أرض الواقع بفضل خبراء شركة SİA MOORE المحترفين.

بهو القصر.. فسيح وفاخر

Entrance / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Red sia moore,luxury palace
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Entrance / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

نبدأ جولتنا في هذا القصر الفاخر مع الطابق الأرضي والذي يستقبلنا بكل ترحاب بـ بهو فسيح كل ما فيه مثالي، من جدران وأسقف وأرضيات، فالأسقف تزينت بلمسة ذهبية لامعة تليق بطبيعة القصور، أما الجدران، فقد تألقت بطلاء مختار بعناية وأباليك كلاسيكية ساحرة توزع إنارتها يمينًا ويسارًا، أما الأرضية، فقد كستها النقوش فحسب والتي من روعتها جعلت الخبراء يتخلوا عن فكرة الاستعانة بفرش من الأساس.

يتوسط البهو عنصر ديكوري فاخر بكل المقاييس، وهو سلم داخلي ملكي في تصميمه، يربط ذلك الطابق الأرضي بنظيره العلوي الذي لا يقل عنه فخامة وسحرًا. تم تغطية ذلك السلم بسجادة أنيقة ذات لون أحمر صارخ زادته جاذبية، في الوقت الذي أحاط بالسلم إطار مستدير أخاذ زينه من جميع الجهات بمئات النقوش الذهبية متناهية الصغر.

جدران البهو.. مرصعة بالذهب

Corridor / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored best design,special design
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Corridor / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

مع هذه الصورة، نركز على تفاصيل دقيقة حول بهو القصر، كتلك الجدران البيضاء الناصعة المزينة بأطر مرصعة بالذهب، وكذلك المرايات الكبيرة المثبتة عليها، والتي تلتصق بها طاولات كونسول بلمسات خشبية بنية على الطراز الكلاسيكي. قد تظن أن طاولات الكونسول تلك في جانب واحد فقط من البهو، لكن المفاجأة، أنها زينت الجانبين ليصبحا بإطلالة في منتهى الروعة.

زاوية ثالثة.. ويزداد السحر!

Main Entrance / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله رخام Multicolored interior design,design concept
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Main Entrance / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

يزداد السحر مع هذه الزاوية لبهو القصر، والتي نرى من خلالها صورة أوضح لتصميمه وديكوراته، كـ ذلك الباب الفاخر والضخم الذي صُمم ونُفذ بلمسة فريدة من نوعها اعتمدت على أشكال هندسية متداخلية أبرزها شكل المندلة، والتناسق الرهيب بين الزخارف التي تزين الأرضية والسقف والجدران بلونها الذهبي البراق.

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غرفة الجلوس.. مهيئة لاستقبال الضيوف

Living Room -1 / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn غرفة المعيشة خشب نقي Multicolored new concept design,art design
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Living Room -1 / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

ننتقل لغرفة أخرى من الطابق الأرضي، والذي يضم غرفتين للطعام وأخرتين للضيوف وغرفتين للطهي وغرفة للدراسة، بالإضافة إلى غرفة أخيرة للجلوس، وهي التي نراها أمامنا الآن بالصورة المعروضة.

ليس هناك جدال على أن الغرفة تتمتع بتصميم داخلي ساحر لا يقل روعة عن البهو، لكن الجميل في الأمر أنها تتميز بلمساتها الخاصة التي جعلت لها شخصية مستقلة رغم كونها جزءًا من هذا القصر.

تتكون الغرفة كما نرى في الصورة المعروضة من نخبة من أرقى قطع الأثاث الكلاسيكي، حيث ضمت أريكتين أنيقتين إحداهما ثلاثية والأخرى تفوقها حجمًا، بالإضافة إلى ثلاثة مقاعد أخرى موزعين بذكاء على المساحة، وكذلك مجموعة من الطاولات مختلفة الأحجام والأشكال وإن اتفقت في الألوان، وهما الأبيض والذهبي.

الجلوس تتألق بلمسة ذهبية ساحرة

Living Room - 2 / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn غرفة المعيشة خشب نقي Multicolored luxury furnitures,design objects
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Living Room – 2 / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

بالنظر لتصميم جدران الغرفة وسقفها، نجد أن الخبراء حرصوا على الالتزام باللمسات الذهبية المجسمة في كلاهما مثلما فعلوا في البهو، وهو ما جعل الغرفة تبدو ملكية من الدرجة الأولى، وما ساعد على ذلك أيضًا، اختيار قطع الأثاث مزينة باللمسة نفسها، مما أحدث حالة من التناغم بين جميع المكونات الديكورية.

غرفة النوم.. ملوكي

Master Bedroom / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn غرف نوم صغيرة رخام Red luxury bedrooms,private areas
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Master Bedroom / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

ننتقل الآن للطابق الأول من هذا المنزل، والذي يضم ستة أجنحة ملكية للنوم مع غرف للملابس وخزائن وحمامات منها الرئيسي ومنها الخاص.

إليكم الآن إحدى هذه الأجنحة الملكية ذات التصميم الأخاذ، والتي نلاحظ أن السرير هو بطل روايتها بشكله المستدير والقاعدة الخشبية التي بني عليها والأعمدة الجبسية التي تحيط به من جميع الجهات فتضفي شعوراً فريدًا على الغرفة ككل.

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غرفة السينما.. حان وقت الترفيه!

Home Theater Room - 2 / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn غرف نوم صغيرة خشب نقي Red consultancy firm,3d design
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Home Theater Room – 2 / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

لأن مساحة القصر تسمح، حرص الخبراء على استغلال إحدى الغرف بشكل مختلف لأغراض الترفيه، وكانت المفاجأة أنهم جعلوها غرفة سينما أو مسرح داخلي متكامل يضاهي المسارح الكبرى في روعته من حيث التصميم والتأثيث.

تم اختيار اللون الأحمر الداكن مع اللون الذهبي ليكونا اللونين الأساسيين لهذه الغرفة التي تم عزلها جيدًا لتقوم بدورها على أكمل وجه في إسعاد مستخدميها من قاطني المنزل وضيوفهم.

من الواضح أمامنا مع هذه الصورة، أن الغرفة اعتمدت على تصميم داخلي بلمسة مستديرة نلاحظها بالسقف والأرضية على حد سواء، هذه البقعة تحديدًا هي التي خُصصت للجمهور، حيث تأثثت بنخبة من أرقى المقاعد الجلدية المريحة باللونين الأحمر الداكن والبيج.

الجانب الآخر لغرفة السينما

Home Theater Room -1 / Pearl Palace Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn أجهزة إلكترونية خشب نقي Red designer,special areas
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

Home Theater Room -1 / Pearl Palace

Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn
Sia Moore Archıtecture Interıor Desıgn

مع هذه الزاوية، نتمكن من رؤية الجانب الآخر من الغرفة بشئ من الوضوح، حيث تضم شاشة عرض كبيرة بالمنتصف، محاطة بإطار خشبي أنيق مزين بأباليك توفر إضاءة خافتة لتعزز لدى الجالسين الشعور بأنهم داخل إحدى صالات السنيما بالفعل.

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