قصر اللؤلؤة.. وجه آخر للكلاسيكية والفخامة

قصر اللؤلؤة.. هكذا سُمي هذا المنزل الأخاذ الذي له من اسمه نصيب على مساحة 2.200،00 متر مربع بأسلوب كلاسيكي ساحر تلمسه مع كل غرفة من غرفه المذهلة.

يتكون القصر من ثلاثة طوابق شاسعة، طابق سفلي أو القبو -كما يُطلَق عليه- مخصص لأغراض الغسيل والتخزين، وطابق أرضي لغرف الجلوس والطعام والطهي، وطابق علوي لغرف النوم والترفيه.. شاهد معنا فيما يلي روعة التصميم كيف تجسدت على أرض الواقع بفضل خبراء شركة SİA MOORE المحترفين.