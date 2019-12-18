5 أفكار لتنسيق الحدائق تستقبل بها العام الجديد

أيام قلائل تفصلنا عن العام الجديد عام 2020، والذي عادة ما يفضل غالبيتنا استقباله بشكل جديد احتفالًا بقدومه واستبشارًا خيرًا به. من هذا المنطلق، قررنا أن نحتفل به معكم على طريقتنا الخاصة، وهي تقديم مجموعة أفكار إبداعية مذهلة لتنسيق الحدائق من تنفيذ خبراء واحدة من الشركات المتخصصة في هذا الشأن، وهي شركة Gras5.. يمكنكم أن تستقبلوا بها العام الجديد بروح وقلب سعيد.
الاعتماد على العشب الصناعي في تنسيق حديقتك المنزلية من اللمسات الديكورية التي تضمن لك مظهرًا ساحرًا لها من دون شك مثلما هو الحال في النموذج المعروض هنا، والذي كسى فيه العشب الأخضر بنوعه الصناعي أرضية الحديقة بالكامل باستثناء بعض المساحات الصغيرة التي تزينت بالأحجار البيضاء الملساء؛ لتصنع خطوات وربما إطار قام بدوره في تحديد منطقة الجلوس المقرر أن تكون أسفل تلك التعريشة الخشبية.
وعن مميزات العشب الصناعي، التي على الأرجح ستحمسك لاختياره لحديقتك، فأبرزها: جميل الشكل، سهل التركيب، موفر للمياه، مقاوم لأشعة الشمس، وغير جالب للحشرات.
الفكرة الثانية التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميم وتنسيق حديقتك المنزلية وأنت مطمئن من النتيجة، هي النوافير! نعم.. فهي عنصر ديكوري أخاذ له بصمته الجمالية المؤثرة التي يتركها في أي مساحة مهما كانت سواء داخلية أو خارجية، بتصاميمه العديدة وأحجامه المختلفة وكذلك الخامات المصنع منها.
مع هذا النموذج، ستتمكن من مشاهدة نافورة بتصميم غير تقليدي، والتي هي عبارة عن جدار حجري أنيق باللون البيج الفاتح، محاط بإطار رخامي مذهل شديد السواد، تخرج منه أربع فتحات مختلفة الأحجام، جميعهن متراصات على خط مستقيم في خلفية حجرية زادتهم سحرًا.
تحفة فنية وليست نافورة عادية! وهذا بفضل الالتقاء الفريد من نوعه بين الحجر بأنواعه وأشكاله وألوانه المختلفة، والرخام الأسود المعروف بأناقته البالغة، لتطل علينا النافورة بنهاية المطاف بهذه الإطلالة المذهلة، التي هي من نتاج عمل وإبداع خبراء شركة Gras5 المحترفين.
تود أن تنسق حديقتك المنزلية بطريقة مثالية؟ إن كانت الإجابة نعم، فعليك بالاهتمام بإقامة جلسة حميمية بها، سواء عائلية أو ثنائية ذات طابع رومانسي، الأمر سيتوقف في الغالب على طبيعة مساحة الحديقة، وهل ستسمح بوجود جلسة كبيرة أم صغيرة.
في هذا النموذج المعروض أمامنا، ولأن المساحة تسمح، اختار مالكو الحديقة بعد توصيات من الخبراء المنفذين أن يخصصوا ذلك الجزء البعيد من الحديقة -والذي غطيت أرضيته بالعشب الصناعي- ليكون لجلسة عائلية كبيرة أسفل تعريشة أنيقة بتصميم بسيط، فيما استغلت بقية المساحة في وضع النباتات وأصص الزرع بمختلف أشكالها لتجميل إطلالة الحديقة، وهو ما نلمسه بالفعل من أول وهلة تقع أعيننا عليها.
من العناصر الأساسية في تنسيق أغلب الحدائق سواء المنزلية أو العامة، الحصى بنوعيه الأبيض والملون، وهنا في هذا النموذج قد تم استخدامه بمنتهى الاحترافية في تزيين جدار حوض الزرع المائل بلمسة فنية جمالية ولا أروع،
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تعد التعريشات أيضًا بمختلف تصاميمها وأنواعها والخامات المستخدمة في صنعها من العناصر الديكورية الشائعة في تنسيق الحدائق، وهذا لما لها من دور كبير في إثراء أي مساحة تكون جزءًا منها، والنموذج المعروض خير دليل على ذلك، فقد تألق بتعريشة خشبية بتصميم بسيط لكنه أنيق وراقي يقوم بدوره في حجب الشمس عن تلك المساحة لخلص أروع جلسة أسفله.