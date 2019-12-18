5 أفكار لتنسيق الحدائق تستقبل بها العام الجديد

الاعتماد على العشب الصناعي في تنسيق حديقتك المنزلية من اللمسات الديكورية التي تضمن لك مظهرًا ساحرًا لها من دون شك مثلما هو الحال في النموذج المعروض هنا، والذي كسى فيه العشب الأخضر بنوعه الصناعي أرضية الحديقة بالكامل باستثناء بعض المساحات الصغيرة التي تزينت بالأحجار البيضاء الملساء؛ لتصنع خطوات وربما إطار قام بدوره في تحديد منطقة الجلوس المقرر أن تكون أسفل تلك التعريشة الخشبية.

وعن مميزات العشب الصناعي، التي على الأرجح ستحمسك لاختياره لحديقتك، فأبرزها: جميل الشكل، سهل التركيب، موفر للمياه، مقاوم لأشعة الشمس، وغير جالب للحشرات.