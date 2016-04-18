مفارش الحرير

المفارش الحريرية هي علامة فارقة في عالم البيوت، هي ميزة الثراء و الحس العالي بقيمة الأشياء. الحرير على مر الأزمان وما زال يعطي إنطباعاً بالترف وسعة الرزق.! كما ان له رونقاً لا يُضاهى عند الحديث عن المفارش وأغطية النوم. فإن كنت ممن يبحثون عن التميز والرقي في الحياة فهذه التشكيلة من مفارش GingerLily ستكون مناسبة للتمتع بتصميماتها الرائعة.
تتميز مفارش GingerLily بعدة تصميماتها ورونق ألوانها، بجانب الجودة التي تتميز بها هذه الماركة العريقة وهي هنا تطل علينا ببعض التصميمات الرائة من حيث التصميم والالوان.
المفارش الحريرية من اكثر اللوازم البيتية لذوي الحياة الراقية حيث أن الكثير من الشركات التي تصنع هذه المفروشات تهتم بالتصميم ايضاً وإختيار الألوان أيضاً وليس الاعتماد على كون المفروشات حريرية وفقط.
فغالياً ما نرى الماركات العالمية تتنافس بالتصميمات وإختيارات الألوان التي قد تكون في بعض الأحيان سر نجاح هذه الشركات.
وهنا في هذه الصورة نرى دقة الوسائد الفاخرة ذات اللون العاجي المتناسق مع مفارش السرير ذات النعومة الفائقة.
في هذا الغطاء الحريري نرى روعة اللمعان للحرير الذي يعطيك شعوراً بمنتهى النعومة بمجرد النظر قبل اللمس. فهي أغطية مصنوعة من الحرير الفاخر الخالص ومحشوة باجود انواع القطن.
في هذا التصميم المتناغم من حيث الالوان نجد ان الإنثناءات الاغطية الحريرية تعطي أيضاً تاثيراً خاصاً وكأنها ذات ظلال جميلة.
تقوم الشركة بإنتاج المفارش ذات اللون المميز كما نرى في هذه المفارش الرائعة ذات اللون البنفسجي الجميل، حيث توحي بالدفء والإرتياح.
كما ان الوسائد لها وقع خاص من حيث الملمس والطراوة عدا انها ذات ألوان بهية ورائعة.
عندما يتمازج الحرير مع العاج حيث وضع المصمم هنا سره، فيعطينا غرفة نوم ملكية تحس بدفئها وروعتها بمجرد النظر إليها. فكما نرى أن المفارش الحريرية في تلك الغرفة قد أعطت جو الغرفة طابعاً مميزاً متناسقاً ما بين إختيار اللون وملمس الحرير.
لا يزال اللون الأبيض سيد الألوان في تصميم غرف النوم، وعندما يمتزج بالحرير فإنه يبقى في الصدارة أيضاً، فهنا نرى أن الشركة المصنعة للمفارش الحريرية ما تزال تحافظ على النمط التقليدي الجميل من خلال إنتاح المفارش البيضاء وإن كان مع إختلاف أنها حريرية.
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