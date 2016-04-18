مفارش الحرير

المفارش الحريرية هي علامة فارقة في عالم البيوت، هي ميزة الثراء و الحس العالي بقيمة الأشياء. الحرير على مر الأزمان وما زال يعطي إنطباعاً بالترف وسعة الرزق.! كما ان له رونقاً لا يُضاهى عند الحديث عن المفارش وأغطية النوم. فإن كنت ممن يبحثون عن التميز والرقي في الحياة فهذه التشكيلة من مفارش GingerLily ستكون مناسبة للتمتع بتصميماتها الرائعة.

تتميز مفارش GingerLily بعدة تصميماتها ورونق ألوانها، بجانب الجودة التي تتميز بها هذه الماركة العريقة وهي هنا تطل علينا ببعض التصميمات الرائة من حيث التصميم والالوان.