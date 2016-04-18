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مفارش الحرير

جحا جحا
Gingerlily silk throws and bedspreads, Gingerlily Gingerlily غرفة نومديكورات واكسسوارات حرير White
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المفارش الحريرية هي علامة فارقة في عالم البيوت، هي ميزة الثراء و الحس العالي بقيمة الأشياء. الحرير على مر الأزمان وما زال يعطي إنطباعاً بالترف وسعة الرزق.! كما ان له رونقاً لا يُضاهى عند الحديث عن المفارش وأغطية النوم. فإن كنت ممن يبحثون عن التميز والرقي في الحياة فهذه التشكيلة من مفارش  GingerLily  ستكون مناسبة للتمتع بتصميماتها الرائعة.

تتميز مفارش  GingerLily  بعدة تصميماتها ورونق ألوانها، بجانب الجودة التي تتميز بها هذه الماركة العريقة وهي هنا تطل علينا ببعض التصميمات الرائة من حيث التصميم والالوان.

المفارش المصنوعة من الحرير

Windsor ivory silk bedspread homify غرفة نومديكورات واكسسوارات حرير White
homify

Windsor ivory silk bedspread

homify
homify
homify

المفارش الحريرية من اكثر اللوازم البيتية لذوي الحياة الراقية حيث أن الكثير من الشركات التي تصنع هذه المفروشات تهتم بالتصميم ايضاً وإختيار الألوان أيضاً وليس الاعتماد على كون المفروشات حريرية وفقط.

فغالياً ما نرى الماركات العالمية تتنافس بالتصميمات وإختيارات الألوان التي قد تكون في بعض الأحيان سر نجاح هذه الشركات.

وهنا في هذه الصورة نرى دقة الوسائد الفاخرة ذات اللون العاجي المتناسق مع مفارش السرير ذات النعومة الفائقة.

بريق الأغطية الحريرية

Windsor ivory silk bedspread Gingerlily غرفة نومديكورات واكسسوارات حرير White silk,windsor,ivory,bedspread
Gingerlily

Windsor ivory silk bedspread

Gingerlily
Gingerlily
Gingerlily

في هذا الغطاء الحريري نرى روعة اللمعان للحرير الذي يعطيك شعوراً بمنتهى النعومة بمجرد النظر قبل اللمس. فهي أغطية مصنوعة من الحرير الفاخر الخالص ومحشوة باجود انواع  القطن.

إنسيابية ورونق الحرير

Gatsby silk velvet throw homify غرفة نومديكورات واكسسوارات حرير Black
homify

Gatsby silk velvet throw

homify
homify
homify

في هذا التصميم المتناغم من حيث الالوان نجد ان الإنثناءات الاغطية الحريرية تعطي أيضاً تاثيراً خاصاً  وكأنها ذات ظلال جميلة.

عشاق اللون البنفسجي

Charlie Night silk bedspread homify غرفة نومديكورات واكسسوارات حرير Purple/Violet aubergine,purple,decadent,bedspread,silk
homify

Charlie Night silk bedspread

homify
homify
homify

تقوم الشركة بإنتاج المفارش ذات اللون المميز كما نرى في هذه المفارش الرائعة ذات اللون البنفسجي الجميل، حيث توحي بالدفء والإرتياح.

كما ان الوسائد لها وقع خاص من حيث الملمس والطراوة عدا انها ذات ألوان بهية ورائعة. 

غرفة النوم العاجية

Windsor Nude silk bedspread Gingerlily غرفة نومديكورات واكسسوارات حرير Pink nude,bedspread,silk
Gingerlily

Windsor Nude silk bedspread

Gingerlily
Gingerlily
Gingerlily

عندما يتمازج الحرير مع العاج حيث وضع المصمم هنا سره، فيعطينا غرفة نوم ملكية تحس بدفئها وروعتها بمجرد النظر إليها. فكما نرى أن المفارش الحريرية في تلك الغرفة قد أعطت جو الغرفة طابعاً مميزاً متناسقاً ما بين إختيار اللون وملمس الحرير.

اللون الأبيض والحرير

Gingerlily silk bedding homify غرفة نوم White
homify

Gingerlily silk bedding

homify
homify
homify

لا يزال اللون الأبيض سيد الألوان في تصميم غرف النوم، وعندما يمتزج بالحرير فإنه يبقى في الصدارة أيضاً، فهنا نرى أن الشركة المصنعة للمفارش الحريرية ما تزال تحافظ على النمط التقليدي الجميل من خلال إنتاح المفارش البيضاء وإن كان مع إختلاف أنها حريرية. 

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