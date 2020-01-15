فيلا فاخرة في دبي بمسبح تعدى حدود الجمال

مشروعنا اليوم من هوميفاي 360، مع فيلا فاخرة في دبي، تصميمها الخارجي تعدى حدود الجمال والإبداع، خاصة الواجهة، أما عن حديقتها المنزلية، فهي تتمتع كما سنشاهد لاحقًا بتقسيم رائع للمساحة، ما بين جزء للمسبح، وآخر للركن الأخضر، وثالث للجلوس والاستمتاع بسحر المنظر. دعونا نستعرض معكم فيما يلي تصميم هذا المشروع الفريد المصمم من قِبل خبراء شركة الكيدارا المتخصصة في مجال التصميم الداخلي والديكور..
نبدأ جولتنا في هذا المشروع الأخاذ في دبي مع الواجهة، والتي تتألق بتصميم أروع ما يمكن، بفضل عنصرين أساسيين وهما، الزجاج العاكس في الطابقين الأرضي والعلوي والذي يُظهر بدوره جمال الموقع الذي بنيت فيه الفيلا، والعنصر الثاني، وهو النباتات الخضراء ممثلة في الأحواض الثابتة بالطابق الأرضي، وأصص الزرع بشرفات الطابق الأول.
مع هذه الصورة، نلاحظ أن المدخل الرئيسي للفيلا بُني في زاوية جانبية لها، وليس بالواجهة كما يكون في المعتاد، حيث تصل إليه بعد اجتياز بضع درجات خرسانية خارجية، وكذلك أحواض الزرع الثابتة، وأخيرًا، المسبح الذي سنتمكن من رؤية تفاصيله بشئ من الوضوح فيما يلي.
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بالصورة السابقة، شاهدنا المدخل الرئيسي للفيلا نهارًا وتحت تأثير أشعة الشمس المشرقة، أما الآن، فنراه مجددًا، ولكن تحت تأثيرات الإنارة الليلية الاصطناعية الساحرة، ممثلة في سبوتات أرضية مزينة للأرضية ومصابيح ليد تؤطر أحواض الزرع الثابتة ودرجات السلالم، وأباليك عصرية مثبتة على الجدران الخارجية، توزع الإضاءة بأشكال واتجاهات مختلفة، فتترك بصمة جمالية خاطفة للأعين والقلوب.
ننتقل مرة أخرى للواجهة الخارجية للفيلا والتي لن نوفيها حقها مهما تحدثنا عن جمال واحترافية تصميمها، والتي نجح الخبراء في إظهار معالمها ليلًا بفضل عنصر الإضاءة الاصطناعية، من خلال سبوتات جدارية وإنارة ليد أحاطت بأصص الزرع الثابتة، وزينت بعض الجدران وأحد الأسقف الخارجية المنتمي للطابق العلوي.
وحتى يحظى مالكو هذه الفيلا الفاخرة على المزيد من الأمان والخصوصية، حرص الخبراء المصممون والمنفذون لها على إحاطتها بسور متين مصمم على الطراز الحداثي بنفس ألوان الواجهة وهي، البيج والبني، مع الاهتمام بتزيينه من الخارج بسبوتات تسلط الضوء عليه وتظهر مواطن جماله الخفية.
نختتم جولتنا سريعًا بهذا المشروع مع زاوية علوية تُبين لنا الهيكل المعماري له، والذي لم يبد كبيرًا بهذا القدر فيما سبق من صور، كما نتمكن أيضًا من رؤية الحديقة المنزلية، والتي قُسمت مساحتها ما بين جزء لمسبح بتصميم أخاذ، وثلاث بقعة خضراء حيوية متفرقة، وجلسة عائلية مكونة من مقعدين وأريكة ثلاثية مريحة مع طاولة قهوة عملية.