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فيلا فاخرة في دبي بمسبح تعدى حدود الجمال

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم خارجي لفيلا فاخرة في دبي, Algedra Interior Design Algedra Interior Design فيلا
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مشروعنا اليوم من هوميفاي 360، مع فيلا فاخرة في دبي، تصميمها الخارجي تعدى حدود الجمال والإبداع، خاصة الواجهة، أما عن حديقتها المنزلية، فهي تتمتع كما سنشاهد لاحقًا بتقسيم رائع للمساحة، ما بين جزء للمسبح، وآخر للركن الأخضر، وثالث للجلوس والاستمتاع بسحر المنظر. دعونا نستعرض معكم فيما يلي تصميم هذا المشروع الفريد المصمم من قِبل خبراء شركة الكيدارا المتخصصة في مجال التصميم الداخلي والديكور..

الواجهة وتصميم أخاذ يزينه الزجاج

تصميم خارجي لفيلا على الطراز الحديث في دبي Algedra Interior Design منازل
Algedra Interior Design

تصميم خارجي لفيلا على الطراز الحديث في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نبدأ جولتنا في هذا المشروع الأخاذ في دبي مع الواجهة، والتي تتألق بتصميم أروع ما يمكن، بفضل عنصرين أساسيين وهما، الزجاج العاكس في الطابقين الأرضي والعلوي والذي يُظهر بدوره جمال الموقع الذي بنيت فيه الفيلا، والعنصر الثاني، وهو النباتات الخضراء ممثلة في الأحواض الثابتة بالطابق الأرضي، وأصص الزرع بشرفات الطابق الأول.

زاوية جانبية والمدخل الرئيسي للفيلا

تصميم خارجي للمدخل الرئيسي لفيلا فاخرة في دبي Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم خارجي للمدخل الرئيسي لفيلا فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

مع هذه الصورة، نلاحظ أن المدخل الرئيسي للفيلا بُني في زاوية جانبية لها، وليس بالواجهة كما يكون في المعتاد، حيث تصل إليه بعد اجتياز بضع درجات خرسانية خارجية، وكذلك أحواض الزرع الثابتة، وأخيرًا، المسبح الذي سنتمكن من رؤية تفاصيله بشئ من الوضوح فيما يلي.

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المدخل الرئيسي تحت تأثيرات الإنارة الليلية الساحرة

تصميم خارجي للإضاءة الليلية لفيلا فاخرة في دبي Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم خارجي للإضاءة الليلية لفيلا فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

بالصورة السابقة، شاهدنا المدخل الرئيسي للفيلا نهارًا وتحت تأثير أشعة الشمس المشرقة، أما الآن، فنراه مجددًا، ولكن تحت تأثيرات الإنارة الليلية الاصطناعية الساحرة، ممثلة في سبوتات أرضية مزينة للأرضية ومصابيح ليد تؤطر أحواض الزرع الثابتة ودرجات السلالم، وأباليك عصرية مثبتة على الجدران الخارجية، توزع الإضاءة بأشكال واتجاهات مختلفة، فتترك بصمة جمالية خاطفة للأعين والقلوب.

الواجهة وإنارة اصطناعية احترافية

تصميم خارجي لمدخل فيلا فاخرة في دبي Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

تصميم خارجي لمدخل فيلا فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

ننتقل مرة أخرى للواجهة الخارجية للفيلا والتي لن نوفيها حقها مهما تحدثنا عن جمال واحترافية تصميمها، والتي نجح الخبراء في إظهار معالمها ليلًا بفضل عنصر الإضاءة الاصطناعية، من خلال سبوتات جدارية وإنارة ليد أحاطت بأصص الزرع الثابتة، وزينت بعض الجدران وأحد الأسقف الخارجية المنتمي للطابق العلوي.

جدار حداثي ومزيد من الأمان

جدار حدود فيلا على الطراز الحديث في دبي Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

جدار حدود فيلا على الطراز الحديث في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

وحتى يحظى مالكو هذه الفيلا الفاخرة على المزيد من الأمان والخصوصية، حرص الخبراء المصممون والمنفذون لها على إحاطتها بسور متين مصمم على الطراز الحداثي بنفس ألوان الواجهة وهي، البيج والبني، مع الاهتمام بتزيينه من الخارج بسبوتات تسلط الضوء عليه وتظهر مواطن جماله الخفية.

الهيكل المعماري للفيلا والحديقة المنزلية

المنظر الجوي خارجي لتصميم فيلا فاخرة في دبي Algedra Interior Design فيلا
Algedra Interior Design

المنظر الجوي خارجي لتصميم فيلا فاخرة في دبي

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نختتم جولتنا سريعًا بهذا المشروع مع زاوية علوية تُبين لنا الهيكل المعماري له، والذي لم يبد كبيرًا بهذا القدر فيما سبق من صور، كما نتمكن أيضًا من رؤية الحديقة المنزلية، والتي قُسمت مساحتها ما بين جزء لمسبح بتصميم أخاذ، وثلاث بقعة خضراء حيوية متفرقة، وجلسة عائلية مكونة من مقعدين وأريكة ثلاثية مريحة مع طاولة قهوة عملية.

كيف تصمم حمامك وفقًا لاتجاهات عام 2020؟
هل حصلت على الإلهام من التصميم الخارجي لهذه الفيلا الساحرة؟

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