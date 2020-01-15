فيلا فاخرة في دبي بمسبح تعدى حدود الجمال

مع هذه الصورة، نلاحظ أن المدخل الرئيسي للفيلا بُني في زاوية جانبية لها، وليس بالواجهة كما يكون في المعتاد، حيث تصل إليه بعد اجتياز بضع درجات خرسانية خارجية، وكذلك أحواض الزرع الثابتة، وأخيرًا، المسبح الذي سنتمكن من رؤية تفاصيله بشئ من الوضوح فيما يلي.

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