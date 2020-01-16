7 أفكار مدهشة لأرضيات السلالم المعاصرة

ترتبط الطوابق المختلفة في المنازل ببعضها البعض بفضل الدرج، حتى المنزل الذي يقع في الطابق الأول، فهو يحتاج أيضًا إلى درج، ورغم الدور الهام للسلالم، إلا أنها ليست هامة لذلك الغرض فقط، وإنما لها دور آخر ديكوري برز كثيرًا مؤخرًا، وهو ما سنلمسه بوضوح مع ما جمعناه لكم اليوم هنا في كتاب الأفكار هذا، من خلال 7 نماذج معاصرة مدهشة!
لا يمكن لأحد أن يُنكر أن للخشب سحر خاص يستطيع أن يضفيه على أي مساحة يكون جزءًا منها، فما بالك الحال عندما يُستخدم على نطاق واسع كخامة أساسية لدرجات أحد السلالم الداخلية، بالطبع ستكون النتيجة مذهلة مثلما هو الوضع هنا، والصورة المعروضة خير دليل على ذلك!
راقب معنا هذا الدرج، أليس رائعًا جملة وتفصيلًا؟! السر ببساطة يكمن في المزيج المثالي للخشب واللمسات المعدنية المستخدمة في الدرجات والدرابزين على حد سواء، والتي منحت الدرج مظهرًا عصريًا من ناحية، وإطلالة لامعة خاطفة للأنظار من ناحية أخرى.
تفكر في تصميم سلم غير مرئي؟ حسنًا، يمكنك بالتأكيد التفكير في توفير المساحة مع هذا المزيج المذهلمن الزجاج والمعدن المتبع في تصميم النموذج المعروض، حيث تم الاعتماد على الزجاج الشفاف في درجات السلم، بينما تم اللجوء للمعدن في الدرابزين لبيئة أنيقة ومعاصرة.
لا شك أن كل من اتجهوا لاستخدام الرخام الأسود في درجات سلالم منازلهم الداخلية أو الخارجية، يعرفون أنه يضيف بعدًا جديدًا أنيقًا إليها مع ملمس ناعم للغاية، وهو شئ نلمسه مع النموذج المعروض، وهذا ليس بغريب على الرخام، فهو قادر على تحويل أي تصميم بسيط إلى شيء رائع وأنيق.
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إذا كنت تريد ان تحصل على أقصى درجات الأناقة والتألق بالتصميم الداخلي لمنزلك، يمكنك بلا شك التفكير في الأسلوب المتبع بهذا الدرج، الذي اعتمد على الزجاج في جميع درجاته المصممة بشكل عائم، لتظهر في نهاية المطاف بإطلالة مثيرة للدهشة.
من الممكن إنشاء مساحة أنيقة بشكل ممتاز دون إهدار الكثير من الأموال، والنموذج المعروض يؤكد ذلك لدرج بني من الكونكريت، وطُلي باللون الرمادي القاتم الأقرب للأسود، فخلق مساحو عصرية في منتهى الروعة، تناغمت بشدة مع تصميم المنزل ككل وكذلك الديكورات.
يمكنك الاستغناء عن كل ما سبق من أفكار لأرضيات السلالم الداخلية لمنزيك، وتبني هذه الفكرة فقط، لمزيد من الأناقة والدفء بمنزلك، وهي اقتناء الموكيت وتركيبه جيدًا بواسطة أحد الخبراء على درجات السلم مثلما هو الحال هنا، مع مراعاة اختيار لون يتماشى مع التصميم الداخلي للمساحة والديكورات المستخدمة بها.