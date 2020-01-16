7 أفكار مدهشة لأرضيات السلالم المعاصرة

ترتبط الطوابق المختلفة في المنازل ببعضها البعض بفضل الدرج، حتى المنزل الذي يقع في الطابق الأول، فهو يحتاج أيضًا إلى درج، ورغم الدور الهام للسلالم، إلا أنها ليست هامة لذلك الغرض فقط، وإنما لها دور آخر ديكوري برز كثيرًا مؤخرًا، وهو ما سنلمسه بوضوح مع ما جمعناه لكم اليوم هنا في كتاب الأفكار هذا، من خلال 7 نماذج معاصرة مدهشة!