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7 أفكار مدهشة لأرضيات السلالم المعاصرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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ترتبط الطوابق المختلفة في المنازل ببعضها البعض بفضل الدرج، حتى المنزل الذي يقع في الطابق الأول، فهو يحتاج أيضًا إلى درج، ورغم الدور الهام للسلالم، إلا أنها ليست هامة لذلك الغرض فقط، وإنما لها دور آخر ديكوري برز كثيرًا مؤخرًا، وهو ما سنلمسه بوضوح مع ما جمعناه لكم اليوم هنا في كتاب الأفكار هذا، من خلال 7 نماذج معاصرة مدهشة!

1- الخشب

I NEUTRI PERFETTI, Melissa Giacchi Architetto d'Interni Melissa Giacchi Architetto d'Interni راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni

Melissa Giacchi Architetto d'Interni
Melissa Giacchi Architetto d&#39;Interni
Melissa Giacchi Architetto d'Interni

لا يمكن لأحد أن يُنكر أن للخشب سحر خاص يستطيع أن يضفيه على أي مساحة يكون جزءًا منها، فما بالك الحال عندما يُستخدم على نطاق واسع كخامة أساسية لدرجات أحد السلالم الداخلية، بالطبع ستكون النتيجة مذهلة مثلما هو الوضع هنا، والصورة المعروضة خير دليل على ذلك!

2- الخشب مع المعدن

Un gioiello abitativo perfettamente integrato nel suo habitat naturale., Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

راقب معنا هذا الدرج، أليس رائعًا جملة وتفصيلًا؟! السر ببساطة يكمن في المزيج المثالي للخشب واللمسات المعدنية المستخدمة في الدرجات والدرابزين على حد سواء، والتي منحت الدرج مظهرًا عصريًا من ناحية، وإطلالة لامعة خاطفة للأنظار من ناحية أخرى.

3- المعدن والزجاج

SCALE IN VETRO, NORD SCALE NORD SCALE سلالم وأروقة سلالم
NORD SCALE

NORD SCALE
NORD SCALE
NORD SCALE

تفكر في تصميم سلم غير مرئي؟ حسنًا، يمكنك بالتأكيد التفكير في توفير المساحة مع هذا المزيج المذهلمن الزجاج والمعدن المتبع في تصميم النموذج المعروض، حيث تم الاعتماد على الزجاج الشفاف في درجات السلم، بينما تم اللجوء للمعدن في الدرابزين لبيئة أنيقة ومعاصرة.

4- الرخام الأسود

VILLA NURIA, construcciones y reformas Viguera construcciones y reformas Viguera الممر الحديث، المدخل و الدرج
construcciones y reformas Viguera

construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera
construcciones y reformas Viguera

لا شك أن كل من اتجهوا لاستخدام الرخام الأسود في درجات سلالم منازلهم الداخلية أو الخارجية، يعرفون أنه يضيف بعدًا جديدًا أنيقًا إليها مع ملمس ناعم للغاية، وهو شئ نلمسه مع النموذج المعروض، وهذا ليس بغريب على الرخام، فهو قادر على تحويل أي تصميم بسيط إلى شيء رائع وأنيق.

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5- الزجاج وحده عائمًا

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

إذا كنت تريد ان تحصل على أقصى درجات الأناقة والتألق بالتصميم الداخلي لمنزلك، يمكنك بلا شك التفكير في الأسلوب المتبع بهذا الدرج، الذي اعتمد على الزجاج في جميع درجاته المصممة بشكل عائم، لتظهر في نهاية المطاف بإطلالة مثيرة للدهشة.

6- الكونكريت

casa IZ, NonWarp NonWarp الممر الصناعي، الرواق، أيضا، درج
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

من الممكن إنشاء مساحة أنيقة بشكل ممتاز دون إهدار الكثير من الأموال، والنموذج المعروض يؤكد ذلك لدرج بني من الكونكريت، وطُلي باللون الرمادي القاتم الأقرب للأسود، فخلق مساحو عصرية في منتهى الروعة، تناغمت بشدة مع تصميم المنزل ككل وكذلك الديكورات.

7- الموكيت

Twickenham Extension, Loft Conversion & Refurb, The Market Design & Build The Market Design & Build درج
The Market Design &amp; Build

Twickenham Extension, Loft Conversion & Refurb

The Market Design & Build
The Market Design &amp; Build
The Market Design & Build

يمكنك الاستغناء عن كل ما سبق من أفكار لأرضيات السلالم الداخلية لمنزيك، وتبني هذه الفكرة فقط، لمزيد من الأناقة والدفء بمنزلك، وهي اقتناء الموكيت وتركيبه جيدًا بواسطة أحد الخبراء على درجات السلم مثلما هو الحال هنا، مع مراعاة اختيار لون يتماشى مع التصميم الداخلي للمساحة والديكورات المستخدمة بها.

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