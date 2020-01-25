12 غرفة تلفزيون مثالية للمنازل العصرية

قل ما تريده عن الأسلوب الحديث ، لكنه عملي للغاية! نظرًا لأنه يستخدم التصميمات الخطية والأشكال المحايدة (في الغالب) ، فإنه يوفر مساحة بصرية لأي غرفة. وتتعزز هذه الوظيفة أكثر من ذلك بكثير عندما تتم إضافة الإضاءة الطبيعية ومساحة إضافية للأرجل إلى النتيجة النهائية…

نأخذ اليوم الأسلوب الحديث ونطبقه على واحدة من أكثر الغرف العملية في أي منزل: غرفة التلفزيون (بالنسبة لبعض الأسر التي يمكن أن تكون غرفة المعيشة ، في حين أن البعض الآخر محظوظ بما فيه الكفاية لتوفير مساحة كافية بحيث يكون لديهم فرد خاص بهم غرفة التلفاز).

دعنا نجمع بعض الإلهام الجديد مع هذه الأمثلة العشرين التي توضح كيف يمكن أن يؤدي مزيج العناصر النموذجية الموجودة في أي غرفة تلفزيون (التلفزيون ، الأريكة ، طاولة القهوة ، تجهيزات الإضاءة ، إلخ) إلى العديد من الأفكار التي تستحق النسخ ، بما في ذلك.