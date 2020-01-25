12 غرفة تلفزيون مثالية للمنازل العصرية

قل ما تريده عن الأسلوب الحديث ، لكنه عملي للغاية! نظرًا لأنه يستخدم التصميمات الخطية والأشكال المحايدة (في الغالب) ، فإنه يوفر مساحة بصرية لأي غرفة. وتتعزز هذه الوظيفة أكثر من ذلك بكثير عندما تتم إضافة الإضاءة الطبيعية ومساحة إضافية للأرجل إلى النتيجة النهائية…
نأخذ اليوم الأسلوب الحديث ونطبقه على واحدة من أكثر الغرف العملية في أي منزل: غرفة التلفزيون (بالنسبة لبعض الأسر التي يمكن أن تكون غرفة المعيشة ، في حين أن البعض الآخر محظوظ بما فيه الكفاية لتوفير مساحة كافية بحيث يكون لديهم فرد خاص بهم غرفة التلفاز).
دعنا نجمع بعض الإلهام الجديد مع هذه الأمثلة العشرين التي توضح كيف يمكن أن يؤدي مزيج العناصر النموذجية الموجودة في أي غرفة تلفزيون (التلفزيون ، الأريكة ، طاولة القهوة ، تجهيزات الإضاءة ، إلخ) إلى العديد من الأفكار التي تستحق النسخ ، بما في ذلك.
غرفة التلفزيون الأولى معنا اليوم عنوانًا للأناقة والراحة، فالأناقة تمثلت في التلفزيون بالجدار الخشبي الخلفي له والذي يكمل روعة الطاولة الخشبية، أما عنصر الراحة، فقد تمثل في تلك الجلسة الكبيرة التي لابد أنها تحقق لمستخدميها أعلى درجات الاسترخاء.
غرفة للمطالعة والقراءة أم غرفة لمشاهدة التلفاز؟ في الحقيقة هي للغرضين معًا، لكن الأمر يتوقف على مستخدمها، فهو تارة سيتعامل معها على أنها مساحته الخاصة التي يستمتع فيها بقراءة رواية حالمة أو مرجع هام، وتارة أخرى يقضي وقته مشاهدًا للتلفاز.
لمحبي التفاصيل التي تجمع بين النعومة والهدوء، سيكون هذا النموذج مثالي بلا شك، والذي تألقت فيه الغرفة بشاشة تلفاز كبيرة ثُبتت على الجدار، ووحدة تلفاز بيضاء في منتهى الروعة متناغمة مع لون الجدران والأرضية وقطع الأثاث والديكورات بشكل عام.
أما عن هذه الغرفة، فالأحجار على الجدران بلونها الرمادي المميز زادها جمالًا وتفردًا، رغم أن التلفاز لم يكن جزءًا من وحدة تلفاز أو حتى موضوعًا على رف، فقط حرص الخبراء على تثبيته على الجدار الحجري ليمنحه بعضٍ من سحره.
من المعروف أن اللون الأسود دائمًا ما يكون له سحره الخاص، وهنا في هذه الغرفة، قد تحالف مع الرمادي بدرجته اللونية الفاتحة ليجعلا الغرفة قمة في الأناقة والرقي.
هذه الغرفة تجسد المعنى الحقيقي للإطلالة العصرية، والفضل يعود بكل تأكيد إلى العنصر اللوني للتصميم الداخلي والديكورات وقطع الأثاث، وكذلك الطريقة التي تم بها توزيع ذلك الأخير.
إن كنت من الأشخاص المفضلين للديكورات الملونة، فهذا النموذج لغرفة التلفزيون حتمًا سينل إعجابك، من سجادة حيوية ذات خطوط منحنية ملونة ومذهلة، وطاولة صفراء ساطعة، ومزهرية خضراء، ووسائد بالعديد والعديد من الألوان.
هذا ما جعل الخبراء يلجأوا لقطع الأثاث السوداء، وتحديدًا نقصد الأريكة الجلدية المريحة ووحدة التلفاز.
ليس شرطًا أن تكون غرفة التلفاز التي تتطلع إلى تنفيذها بمنزلك شاسعة المساحة، فقط مساحة صغيرة كهذه ستفي بالغرض، خاصة إن حرصت على توزيع قطع الأثاث والديكورات عليها بذكاء مثلما هو الحال هنا.
تحب التفاصيل الديكورية البسيطة والبعد عن التكلف؟ لابد أن هذه الغرفة ستكون غرفة أحلامك، والتي لم تؤثث سوى بشاشة عرض كبيرة تجعلها أشبه بسينما منزلية، ومقعد أرضي مريح باللون الأصفر الزاهي.
مع هذا النموذج، نتأكد أن البساطة يمكنها أن تتجسد في صور متعددة، مثلما هو الحال هنا بغرفة التلفاز هذه، والتي لم يكن فيها التلفاز جزءًا من أي لمسة ديكورية، فقط تم تثبيته على أحد الجدران في الجهة المقابلة لأريكة مريحة باللون الرمادي ومقعد أحمر إلى جوارها.
ما يميز هذه الغرفة حقًا، هي الطريقة المتبعة في تنسيقها وتوزيع الأثاث عليها، فهي منمقة إلى أقصى درجة، رغم أنها لا تحتوي إلا على أريكة زاوية باللون البيج، وطاولة قهوة عصرية بلا أية تفاصيل معقدة، ووحدة تلفاز خشبية باللون الأبيض.
نختتم جولتنا مع غرفة تلفاز عملية، جعل منها الخبراء غرفة للدراسة أيضًا، وهو ما يتضح لنا من المكتب الخشبي الذي هو على امتداد وحدة التلفاز.
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