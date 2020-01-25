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12 غرفة تلفزيون مثالية للمنازل العصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura غرفة الميديا
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قل ما تريده عن الأسلوب الحديث ، لكنه عملي للغاية! نظرًا لأنه يستخدم التصميمات الخطية والأشكال المحايدة (في الغالب) ، فإنه يوفر مساحة بصرية لأي غرفة. وتتعزز هذه الوظيفة أكثر من ذلك بكثير عندما تتم إضافة الإضاءة الطبيعية ومساحة إضافية للأرجل إلى النتيجة النهائية…

نأخذ اليوم الأسلوب الحديث ونطبقه على واحدة من أكثر الغرف العملية في أي منزل: غرفة التلفزيون (بالنسبة لبعض الأسر التي يمكن أن تكون غرفة المعيشة ، في حين أن البعض الآخر محظوظ بما فيه الكفاية لتوفير مساحة كافية بحيث يكون لديهم فرد خاص بهم غرفة التلفاز).

دعنا نجمع بعض الإلهام الجديد مع هذه الأمثلة العشرين التي توضح كيف يمكن أن يؤدي مزيج العناصر النموذجية الموجودة في أي غرفة تلفزيون (التلفزيون ، الأريكة ، طاولة القهوة ، تجهيزات الإضاءة ، إلخ) إلى العديد من الأفكار التي تستحق النسخ ، بما في ذلك.

1- بخلفية خشبية

Departamento CL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

غرفة التلفزيون الأولى معنا اليوم عنوانًا للأناقة والراحة، فالأناقة تمثلت في التلفزيون بالجدار الخشبي الخلفي له والذي يكمل روعة الطاولة الخشبية، أما عنصر الراحة، فقد تمثل في تلك الجلسة الكبيرة التي لابد أنها تحقق لمستخدميها أعلى درجات الاسترخاء.

2- اتنين في واحد

PC Fase 2 Piso 5, Línea Vertical Línea Vertical غرفة الميديا
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

غرفة للمطالعة والقراءة أم غرفة لمشاهدة التلفاز؟ في الحقيقة هي للغرضين معًا، لكن الأمر يتوقف على مستخدمها، فهو تارة سيتعامل معها على أنها مساحته الخاصة التي يستمتع فيها بقراءة رواية حالمة أو مرجع هام، وتارة أخرى يقضي وقته مشاهدًا للتلفاز.

3- ناعمة

Diseño de interiores, Zono Interieur Zono Interieur غرفة الميديا
Zono Interieur

Zono Interieur
Zono Interieur
Zono Interieur

لمحبي التفاصيل التي تجمع بين النعومة والهدوء، سيكون هذا النموذج مثالي بلا شك، والذي تألقت فيه الغرفة بشاشة تلفاز كبيرة ثُبتت على الجدار، ووحدة تلفاز بيضاء في منتهى الروعة متناغمة مع لون الجدران والأرضية وقطع الأثاث والديكورات بشكل عام.

4- الحجر زادها جمالًا

Ampliación en "Los Frailes", Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة الميديا حجر
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

أما عن هذه الغرفة، فالأحجار على الجدران بلونها الرمادي المميز زادها جمالًا وتفردًا، رغم أن التلفاز لم يكن جزءًا من وحدة تلفاز أو حتى موضوعًا على رف، فقط حرص الخبراء على تثبيته على الجدار الحجري ليمنحه بعضٍ من سحره.

5- بالغة الأناقة

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة الميديا
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

من المعروف أن اللون الأسود دائمًا ما يكون له سحره الخاص، وهنا في هذه الغرفة، قد تحالف مع الرمادي بدرجته اللونية الفاتحة ليجعلا الغرفة قمة في الأناقة والرقي.

6- إطلالة عصرية

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

هذه الغرفة تجسد المعنى الحقيقي للإطلالة العصرية، والفضل يعود بكل تأكيد إلى العنصر اللوني للتصميم الداخلي والديكورات وقطع الأثاث، وكذلك الطريقة التي تم بها توزيع ذلك الأخير.

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7- بهجة ألوان

Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Baumhardt Arquitetura

Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura

إن كنت من الأشخاص المفضلين للديكورات الملونة، فهذا النموذج لغرفة التلفزيون حتمًا سينل إعجابك، من سجادة حيوية ذات خطوط منحنية ملونة ومذهلة، وطاولة صفراء ساطعة، ومزهرية خضراء، ووسائد بالعديد والعديد من الألوان.

هذا ما جعل الخبراء يلجأوا لقطع الأثاث السوداء، وتحديدًا نقصد الأريكة الجلدية المريحة ووحدة التلفاز.

8- صغيرة ولكن..

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design غرفة الميديا
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

ليس شرطًا أن تكون غرفة التلفاز التي تتطلع إلى تنفيذها بمنزلك شاسعة المساحة، فقط مساحة صغيرة كهذه ستفي بالغرض، خاصة إن حرصت على توزيع قطع الأثاث والديكورات عليها بذكاء مثلما هو الحال هنا.

9- سينما منزلية

Residential project, NA ARCHITECTS NA ARCHITECTS غرفة الميديا
NA ARCHITECTS

NA ARCHITECTS
NA ARCHITECTS
NA ARCHITECTS

تحب التفاصيل الديكورية البسيطة والبعد عن التكلف؟ لابد أن هذه الغرفة ستكون غرفة أحلامك، والتي لم تؤثث سوى بشاشة عرض كبيرة تجعلها أشبه بسينما منزلية، ومقعد أرضي مريح باللون الأصفر الزاهي.

10- في منتهى البساطة

이천집, 위빌종합건설 위빌종합건설 غرفة الميديا
위빌종합건설

위빌종합건설
위빌종합건설
위빌종합건설

مع هذا النموذج، نتأكد أن البساطة يمكنها أن تتجسد في صور متعددة، مثلما هو الحال هنا بغرفة التلفاز هذه، والتي لم يكن فيها التلفاز جزءًا من أي لمسة ديكورية، فقط تم تثبيته على أحد الجدران في الجهة المقابلة لأريكة مريحة باللون الرمادي ومقعد أحمر إلى جوارها.

11- منمقة

Proy. Precursores - San Miguel, Lima, Kuro Design Studio Kuro Design Studio غرفة الميديا
Kuro Design Studio

Kuro Design Studio
Kuro Design Studio
Kuro Design Studio

ما يميز هذه الغرفة حقًا، هي الطريقة المتبعة في تنسيقها وتوزيع الأثاث عليها، فهي منمقة إلى أقصى درجة، رغم أنها لا تحتوي إلا على أريكة زاوية باللون البيج، وطاولة قهوة عصرية بلا أية تفاصيل معقدة، ووحدة تلفاز خشبية باللون الأبيض.

12- عملية

Penthouse SENS, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة الميديا
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

نختتم جولتنا مع غرفة تلفاز عملية، جعل منها الخبراء غرفة للدراسة أيضًا، وهو ما يتضح لنا من المكتب الخشبي الذي هو على امتداد وحدة التلفاز.

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