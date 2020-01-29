بلاط الجدران: 8 نماذج ولا أروع

هناك الكثير من التصميمات المذهلة للبلاط في مجموعة متنوعة مذهلة من الأشكال والأحجام والأنماط الفريدة. في الواقع ، يمكن أن يكون الأشخاص المناسبون من سارق المشهد مطلقًا عند عرضها.

مع الأرضيات الجميلة ، تصبح الأرضيات أكثر من مجرد عملية – على الرغم من أنها بالتأكيد تحمي المنزل لفترة أطول بكثير من الأرضيات الخرسانية العادية. لا يقتصر الأمر على كونه متينًا ، فهناك العديد من التصميمات للاختيار من بينها حتى تتمكن من اختيار التصميم الذي يناسب الغرفة بشكل أفضل. احصل على بعض الأفكار في قائمتنا المؤلفة من 8 نموذجًا مصممًا احترافيًا للبلاط الذي يفتح عالمًا جديدًا بالكامل في خطط التجديد الخاصة بك.