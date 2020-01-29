بلاط الجدران: 8 نماذج ولا أروع

هناك الكثير من التصميمات المذهلة للبلاط في مجموعة متنوعة مذهلة من الأشكال والأحجام والأنماط الفريدة. في الواقع ، يمكن أن يكون الأشخاص المناسبون من سارق المشهد مطلقًا عند عرضها.
مع الأرضيات الجميلة ، تصبح الأرضيات أكثر من مجرد عملية – على الرغم من أنها بالتأكيد تحمي المنزل لفترة أطول بكثير من الأرضيات الخرسانية العادية. لا يقتصر الأمر على كونه متينًا ، فهناك العديد من التصميمات للاختيار من بينها حتى تتمكن من اختيار التصميم الذي يناسب الغرفة بشكل أفضل. احصل على بعض الأفكار في قائمتنا المؤلفة من 8 نموذجًا مصممًا احترافيًا للبلاط الذي يفتح عالمًا جديدًا بالكامل في خطط التجديد الخاصة بك.
في المطبخ ، لا يتم استخدام البلاط فقط على الأرض ، ولكن أيضًا على الجدران كطخات رطبة. طريقة واحدة للحفاظ على تصميم متوازن ومنسق هي استخدام نفس البلاط على الأرض وفي هذا المطبخ الأبيض بشكل أساسي ، تكسر الأمواج المثلثة السوداء الرتابة وتحقن مزاجًا مرحًا في الغرفة مع الحفاظ على المظهر منعشًا وحديثًا.
سواء كنت قد حصلت للتو على بلاط إضافي أو إذا كنت تريد تصميمًا أصليًا للغرفة ، فإن إحدى الطرق الرائعة لإنشاء منطقة طعام مميزة هي تمد المنطقة المبلطة من الأرض إلى الحائط. يتناقض هذا المثال مع بلاط الإفطار الأسود والأبيض مع الجدار الأزرق الصلب الذي يفتح في المطبخ.
كل شيء أبيض في هذا المطبخ الرائع ومنطقة تناول الطعام ، باستثناء البلاط الداكن الذي يمتد عبر الغرفة. على الرغم من التباين بين الأرضيات وبقية المنزل ، يعمل التصميم العام. يجعل المساحة تبدو أكثر حيوية وديناميكية
أثناء استخدام نفس الألوان من أعلى إلى أسفل ، ينتج هذا الحمام شعورًا مختلفًا تمامًا. إنه حديث وأنيق مع أبواب زجاجية ونوافذ كبيرة. تضفي الجدران المبنية من الطوب الطابع على الحمام. تضيف النباتات بجوار النافذة لونًا كافيًا إلى الغرفة أحادية اللون.
نظرًا لأن البلاط أرخص بكثير من مواد كونترتوب أخرى مثل الحجر الطبيعي وكوريان ، فإن العديد من مالكي المنازل يفكرون في استخدامه في المطبخ أو عدادات الحمام. على الرغم من أنه يمكن استخدامه بدلاً من الجرانيت أو الرخام أو أي مواد أخرى من صنع الإنسان ، فلا تنس أن تصميمات البلاط للعدادات قد يصعب الحفاظ عليها لأن الجص بين البلاط يجذب الأوساخ والأوساخ بسهولة. لذلك ، يجب اختيار البلاط للعدادات فقط إذا كان هناك قيود في الميزانية حيث أن الوقت والجهد المبذول في الحفاظ على نظافة السطح يمكن أن يزيلا الاستفادة من التكلفة المنخفضة.
في حين أن البلاط له جص يسد الفجوة بينهما ، في بعض المناطق ، قد يحتاج المرء إلى بعض لإعطاء بعض المرونة. يوصى بسد السليكون للمناطق التي قد يتشقق فيها الجص بسبب تحول المادة أسفل السطح. من بين الأماكن الأكثر شيوعًا التي يحدث فيها هذا هو المفصل حيث يمر أنبوب من خلال البلاط. وبالمثل ، فإن المناطق التي تلتقي فيها مادتان مختلفتان ، مثل المكان الذي تجتمع فيه الخزانة مع بلاطة الأرضية ، أو التي تلبي العداد باكسبلاش ، تتطلب السيليكون لاستبدال الجص في المفصل. ستحتاج تصميمات البلاط في زوايا المطبخ ، حيث يلتقي سطرين أو ثلاثة ، إلى نفس المعاملة.
البلاط مادة صلبة ، وهو ما يجعلها دائمة. على الجانب السلبي ، في مناطق مثل المطبخ ، يمكن أن تسبب هذه البلاط الأوجاع والآلام عندما يقف أحدهم عليها لفترة طويلة أثناء إعداد وجبات الطعام أو لأي نشاط آخر. الحل البسيط للقضاء على هذه المشكلة هو وضع سجادة أو بساط أكثر ليونة على تصميم البلاط في المنطقة. بدلاً من ذلك ، يمكن للمرء استخدام مادة مرنة مثل المشمع أو الفينيل أو الخشب أو الرقائق بدلاً من الحجر أو السيراميك.
نظرًا لأن البلاط الخزفي مقاوم للماء ، فإنه يعتبر أفضل مادة لجدران وأرضيات الحمام. في حين أن هذه البلاط مقاومة للماء ، مما يجعلها مناسبة للمناطق الرطبة ، فإن الجص بين البلاط مسامي ويتطلب إعادة تطبيق دوري للحفاظ على الطبقات بين البلاط عازلة للماء. ومع ذلك ، يعد هذا إجراء صيانة بسيط مقارنةً بالمواد الأخرى مثل الجرانيت والرخام ، والتي يسهل اختراقها وتتطلب إغلاقًا منتظمًا للأسطح لضمان عدم امتصاص البلاط للرطوبة.