الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

أجمل الأفكار لتنسيق الحدائق المنزلية فقط من هوميفاي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تنسيق حدائق الرياض, تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط حدائقديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لكم تشكيلة من أجمل الحدائق المنزلية الصغيرة التي تم تنسيقها على يد خبراء واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وهي شركة Gras5.

لذا إن كنت مقبلا على تنسيق حديقتك المنزلية الصغيرة، ولا تعرف كيف يمكنك القيام بذلك على أكمل وجه، دعنا نخبرك مع النماذج المعروضة هنا.


1- تغطي الجدار بطوله

احدث الشلالات والنوافير خميس مشيط تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط مساحات تجارية محلات تجارية
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

احدث الشلالات والنوافير خميس مشيط

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

الفكرة الأولى التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميم وتنسيق حديقتك المنزلية وأنت مطمئن من النتيجة، هي النوافير! نعم.. فهي عنصر ديكوري أخاذ له بصمته الجمالية المؤثرة التي يتركها في أي مساحة مهما كانت سواء داخلية أو خارجية، بتصاميمه العديدة وأحجامه المختلفة وكذلك الخامات المصنع منها.

مع هذا النموذج، ستتمكن من مشاهدة نافورة بتصميم غير تقليدي، والتي هي عبارة عن جدار حجري أنيق باللون البيج الفاتح، محاط بإطار رخامي مذهل شديد السواد، تخرج منه أربع فتحات مختلفة الأحجام، جميعهن متراصات على خط مستقيم في خلفية حجرية زادتهم سحرًا.

2- العشب الصناعي وسحره على الجدران

عشب جدارى وشلالات ابها وخميس مشيط تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط حدائقديكورات واكسسوارات
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

عشب جدارى وشلالات ابها وخميس مشيط

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

الاعتماد على العشب الصناعي في تنسيق حديقتك المنزلية من اللمسات الديكورية التي تضمن لك مظهرًا ساحرًا لها من دون شك مثلما هو الحال في النموذج المعروض هنا، والذي كسى فيه العشب الأخضر بنوعه الصناعي أرضية الحديقة بالكامل باستثناء بعض المساحات الصغيرة التي تزينت بالأحجار البيضاء الملساء؛ لتصنع خطوات وربما إطار قام بدوره في تحديد منطقة الجلوس المقرر أن تكون أسفل تلك التعريشة الخشبية.

وعن مميزات العشب الصناعي، التي على الأرجح ستحمسك لاختياره لحديقتك، فأبرزها: جميل الشكل، سهل التركيب، موفر للمياه، مقاوم لأشعة الشمس، وغير جالب للحشرات.

3- الإضاءة الزرقاء زادتها جاذبية

شلالات ونوافير خميس مشيط وابها تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط حدائقديكورات واكسسوارات
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

شلالات ونوافير خميس مشيط وابها

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

تحفة فنية وليست نافورة عادية! وهذا بفضل الالتقاء الفريد من نوعه بين الحجر بأنواعه وأشكاله وألوانه المختلفة، والرخام الأسود المعروف بأناقته البالغة، لتطل علينا النافورة بنهاية المطاف بهذه الإطلالة المذهلة، التي هي من نتاج عمل وإبداع خبراء شركة Gras5 المحترفين.


4- مزيج أخاذ من العشب والأحجار

عشب جدارى خميس مشيط وابها تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط حدائقديكورات واكسسوارات
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

عشب جدارى خميس مشيط وابها

تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط
تنسيق حدائق ابها وخميس مشيط

تود أن تنسق حديقتك المنزلية بطريقة مثالية؟ إن كانت الإجابة نعم، فعليك بالاهتمام بإقامة جلسة حميمية بها، سواء عائلية أو ثنائية ذات طابع رومانسي، الأمر سيتوقف في الغالب على طبيعة مساحة الحديقة، وهل ستسمح بوجود جلسة كبيرة أم صغيرة.

في هذا النموذج المعروض أمامنا، ولأن المساحة تسمح، اختار مالكو الحديقة بعد توصيات من الخبراء المنفذين أن يخصصوا ذلك الجزء البعيد من الحديقة -والذي غطيت أرضيته بالعشب الصناعي- ليكون لجلسة عائلية كبيرة أسفل تعريشة أنيقة بتصميم بسيط، فيما استغلت بقية المساحة في وضع النباتات وأصص الزرع بمختلف أشكالها لتجميل إطلالة الحديقة، وهو ما نلمسه بالفعل من أول وهلة تقع أعيننا عليها.

بلاط الجدران: 8 نماذج ولا أروع

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً