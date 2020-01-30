أجمل الأفكار لتنسيق الحدائق المنزلية فقط من هوميفاي

في هذا المقال من هوميفاي، جمعنا لكم تشكيلة من أجمل الحدائق المنزلية الصغيرة التي تم تنسيقها على يد خبراء واحدة من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، وهي شركة Gras5.
لذا إن كنت مقبلا على تنسيق حديقتك المنزلية الصغيرة، ولا تعرف كيف يمكنك القيام بذلك على أكمل وجه، دعنا نخبرك مع النماذج المعروضة هنا.
الفكرة الأولى التي يمكنك اللجوء إليها عند تصميم وتنسيق حديقتك المنزلية وأنت مطمئن من النتيجة، هي النوافير! نعم.. فهي عنصر ديكوري أخاذ له بصمته الجمالية المؤثرة التي يتركها في أي مساحة مهما كانت سواء داخلية أو خارجية، بتصاميمه العديدة وأحجامه المختلفة وكذلك الخامات المصنع منها.
مع هذا النموذج، ستتمكن من مشاهدة نافورة بتصميم غير تقليدي، والتي هي عبارة عن جدار حجري أنيق باللون البيج الفاتح، محاط بإطار رخامي مذهل شديد السواد، تخرج منه أربع فتحات مختلفة الأحجام، جميعهن متراصات على خط مستقيم في خلفية حجرية زادتهم سحرًا.
الاعتماد على العشب الصناعي في تنسيق حديقتك المنزلية من اللمسات الديكورية التي تضمن لك مظهرًا ساحرًا لها من دون شك مثلما هو الحال في النموذج المعروض هنا، والذي كسى فيه العشب الأخضر بنوعه الصناعي أرضية الحديقة بالكامل باستثناء بعض المساحات الصغيرة التي تزينت بالأحجار البيضاء الملساء؛ لتصنع خطوات وربما إطار قام بدوره في تحديد منطقة الجلوس المقرر أن تكون أسفل تلك التعريشة الخشبية.
وعن مميزات العشب الصناعي، التي على الأرجح ستحمسك لاختياره لحديقتك، فأبرزها: جميل الشكل، سهل التركيب، موفر للمياه، مقاوم لأشعة الشمس، وغير جالب للحشرات.
تحفة فنية وليست نافورة عادية! وهذا بفضل الالتقاء الفريد من نوعه بين الحجر بأنواعه وأشكاله وألوانه المختلفة، والرخام الأسود المعروف بأناقته البالغة، لتطل علينا النافورة بنهاية المطاف بهذه الإطلالة المذهلة، التي هي من نتاج عمل وإبداع خبراء شركة Gras5 المحترفين.
تود أن تنسق حديقتك المنزلية بطريقة مثالية؟ إن كانت الإجابة نعم، فعليك بالاهتمام بإقامة جلسة حميمية بها، سواء عائلية أو ثنائية ذات طابع رومانسي، الأمر سيتوقف في الغالب على طبيعة مساحة الحديقة، وهل ستسمح بوجود جلسة كبيرة أم صغيرة.
في هذا النموذج المعروض أمامنا، ولأن المساحة تسمح، اختار مالكو الحديقة بعد توصيات من الخبراء المنفذين أن يخصصوا ذلك الجزء البعيد من الحديقة -والذي غطيت أرضيته بالعشب الصناعي- ليكون لجلسة عائلية كبيرة أسفل تعريشة أنيقة بتصميم بسيط، فيما استغلت بقية المساحة في وضع النباتات وأصص الزرع بمختلف أشكالها لتجميل إطلالة الحديقة، وهو ما نلمسه بالفعل من أول وهلة تقع أعيننا عليها.