تصميم مبتكر لفيلا عائلية بلمسات عصرية

مشروع جديد من مشاريع شركة الكيدرا تبهرنا به بروعة أسلوب خبرائها المميز الذي يتبعونه في التصميم، والذي نلمسه مع أول وهلة تقع فيها أعيننا على التصميم الخارجي والواجهة والفناء الأمامي للمنزل، دعونا لا نطيل عليكم، ونستمتع معًا بسحر التصميم المبتكر لهذه الفيلا الفاخرة.
الصورة الأولى معنا لهذا المشروع تبرز مدى روعة تصميمه الخارجي الذي أولاه الخبراء اهتمامًا كبيرًا ليجعلوه مميزًا إلى هذا الحد، وما يلفت النظرإليه حقًا، ذلك الممر الفسيح الذي زُينت أرضيته بشرائح خشبية مختلفة الأحجام بتتبعها نصل إلى مدخل المنزل بسلام.
في حقيقة الأمر، لم يكن العنصر الخشبي وحده هو السبب في الإطلالة الساحرة للممر، وإنما أيضًا تلك المساحة الخضراء التي سيطرت على جزء من الجانب الأيسر له، وما بها من عشب أخضر أخاذ وأشجار صغيرة رائعة.
أما عن الواجهة، فهي من روعتها تعجز الكلمات عن وصفها، حيث اعتمد الخبراء بها على مزيج ساحر من مواد مختلفة في كلًا من الطابقين، أبرزها الزجاج، وكذلك الحديقة المنزلية، ليطلا علينا بنهاية المطف بهذه الإطلالة المذهلة.
لم يقتصر التنوع في مواد البناء على المنزل فقط، وإنما أيضًا على الحديقة المنزلية والتي سنكتشف مدى روعة تنسيقها لاحقًا بما تتضمنه من مسبح أخاذ رغم صغر حجمه.
زاوية جانبية للفيلا الفاخرة تُثبت قدرة الخبراء ومهاراتهم في التصميم والتنفيذ، خاصة الهيكل المعماري للمنزل والذي يتمتع بتصميم بعيد كل البعد عن النمطية والتقليدية بطابقيه وحديقته المثالية.
الطابق الأول مذهل بأقل تقدير، والفضل يعود إلى الأرضية الخشبية التي غلفت المساحة بالكامل عدا بعض المساحات الصغيرة استغلها الخبراء في وضع الحصى والعشب الأخضر لتصبح أكثر حيوية.
في البداية.. قد تظنه مجرد بركة مياه صغيرة تتوسط الحديقة المنزلية لتمنحها إطلالة أجمل، لكن الحقيقة أنه مسبح صغير بتصميم عبقري بُني على مستويين ليخدم المظهر الكلي للحديقة المنزلية، أحيط بأرضية خشبية جعلته يبدو عصريًا.
اقرأ أيضًا من مجلة هوميفاي: 7 أفكار مدهشة لأرضيات السلالم المعاصرة
نختتم جولتنا في هذا المشروع مع صورة أوضح للحديقة المنزلية أو الفناء كما يطلق عليه البعض، والذي كما هو واضح أمامنا يتمتع بأروع تصميم وتنسيق، حيث كانت فكرة مذهلة أن تزين الأرضية الخرسانية بلمسة خشبية عصرية ورقعة خضراء في منتهى الحيوية.