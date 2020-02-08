تصميم مبتكر لفيلا عائلية بلمسات عصرية

الصورة الأولى معنا لهذا المشروع تبرز مدى روعة تصميمه الخارجي الذي أولاه الخبراء اهتمامًا كبيرًا ليجعلوه مميزًا إلى هذا الحد، وما يلفت النظرإليه حقًا، ذلك الممر الفسيح الذي زُينت أرضيته بشرائح خشبية مختلفة الأحجام بتتبعها نصل إلى مدخل المنزل بسلام.

في حقيقة الأمر، لم يكن العنصر الخشبي وحده هو السبب في الإطلالة الساحرة للممر، وإنما أيضًا تلك المساحة الخضراء التي سيطرت على جزء من الجانب الأيسر له، وما بها من عشب أخضر أخاذ وأشجار صغيرة رائعة.