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تصميم مبتكر لفيلا عائلية بلمسات عصرية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
تصميم فيلا فاخرة على الطراز الحديث في إسطنبول, Algedra Interior Design Algedra Interior Design فيلا
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مشروع جديد من مشاريع شركة الكيدرا تبهرنا به بروعة أسلوب خبرائها المميز الذي يتبعونه في التصميم، والذي نلمسه مع أول وهلة تقع فيها أعيننا على التصميم الخارجي والواجهة والفناء الأمامي للمنزل، دعونا لا نطيل عليكم، ونستمتع معًا بسحر التصميم المبتكر لهذه الفيلا الفاخرة.

التصميم الخارجي أخاذ بأقل تقدير

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Algedra Interior Design

تصميم خارجي لفيلا على الطراز الحديث

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

الصورة الأولى معنا لهذا المشروع تبرز مدى روعة تصميمه الخارجي الذي أولاه الخبراء اهتمامًا كبيرًا ليجعلوه مميزًا إلى هذا الحد، وما يلفت النظرإليه حقًا، ذلك الممر الفسيح الذي زُينت أرضيته بشرائح خشبية مختلفة الأحجام بتتبعها نصل إلى مدخل المنزل بسلام.

في حقيقة الأمر، لم يكن العنصر الخشبي وحده هو السبب في الإطلالة الساحرة للممر، وإنما أيضًا تلك المساحة الخضراء التي سيطرت على جزء من الجانب الأيسر له، وما بها من عشب أخضر أخاذ وأشجار صغيرة رائعة.

الواجهة وسحر تعجز عن وصفه الكلمات

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Algedra Interior Design

تصميم واجهة فيلا على الطراز الحديث

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

أما عن الواجهة، فهي من روعتها تعجز الكلمات عن وصفها، حيث اعتمد الخبراء بها على مزيج ساحر من مواد مختلفة في كلًا من الطابقين، أبرزها الزجاج، وكذلك الحديقة المنزلية، ليطلا علينا بنهاية المطف بهذه الإطلالة المذهلة.

لم يقتصر التنوع في مواد البناء على المنزل فقط، وإنما أيضًا على الحديقة المنزلية والتي سنكتشف مدى روعة تنسيقها لاحقًا بما تتضمنه من مسبح أخاذ رغم صغر حجمه.

زاوية جانبية في منتهى السحر

تصميم خارجي لفيلا فاخرة في إسطنبول Algedra Interior Design فيلا تصميم فيلا فاخرة على الطراز الحديث في إسطنبول, تصميم واجهة فيلا على الطراز الحديث, تصميم المناظر الطبيعية لفيلا على الطراز الحديث,
Algedra Interior Design

تصميم خارجي لفيلا فاخرة في إسطنبول

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

زاوية جانبية للفيلا الفاخرة تُثبت قدرة الخبراء ومهاراتهم في التصميم والتنفيذ، خاصة الهيكل المعماري للمنزل والذي يتمتع بتصميم بعيد كل البعد عن النمطية والتقليدية بطابقيه وحديقته المثالية.

الطابق الأول مذهل بأقل تقدير، والفضل يعود إلى الأرضية الخشبية التي غلفت المساحة بالكامل عدا بعض المساحات الصغيرة استغلها الخبراء في وضع الحصى والعشب الأخضر لتصبح أكثر حيوية.

مسبح صغير ولكن ..

تصميم فيلا فاخرة على الطراز الحديث مع حمام سباحة صغير ومناظر طبيعية Algedra Interior Design فيلا تصميم فيلا فاخرة على الطراز الحديث في إسطنبول, تصميم واجهة فيلا على الطراز الحديث, تصميم المناظر الطبيعية لفيلا على الطراز الحديث,
Algedra Interior Design

تصميم فيلا فاخرة على الطراز الحديث مع حمام سباحة صغير ومناظر طبيعية

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

في البداية.. قد تظنه مجرد بركة مياه صغيرة تتوسط الحديقة المنزلية لتمنحها إطلالة أجمل، لكن الحقيقة أنه مسبح صغير بتصميم عبقري بُني على مستويين ليخدم المظهر الكلي للحديقة المنزلية، أحيط بأرضية خشبية جعلته يبدو عصريًا.

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تصميم خارجي ومناظر طبيعية لفيلا فاخرة Algedra Interior Design فيلا تصميم فيلا فاخرة على الطراز الحديث في إسطنبول, تصميم واجهة فيلا على الطراز الحديث, تصميم المناظر الطبيعية لفيلا على الطراز الحديث,
Algedra Interior Design

تصميم خارجي ومناظر طبيعية لفيلا فاخرة

Algedra Interior Design
Algedra Interior Design
Algedra Interior Design

نختتم جولتنا في هذا المشروع مع صورة أوضح للحديقة المنزلية أو الفناء كما يطلق عليه البعض، والذي كما هو واضح أمامنا يتمتع بأروع تصميم وتنسيق، حيث كانت فكرة مذهلة أن تزين الأرضية الخرسانية بلمسة خشبية عصرية ورقعة خضراء في منتهى الحيوية.

أجمل الأفكار لتنسيق الحدائق المنزلية فقط من هوميفاي
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