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8 مطابخ مينيمالية للمنازل المعاصرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Portfolio, Loft Factory Loft Factory مطبخ
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المطبخ البسيط سهل التنظيف والصيانة. يبدو أنيق ومتناغم مع الديكور الداخلي الحديث. بساطتها تساعد على تخفيف بقايا منزل صغير وكذلك واسع. ستوفر لك المطابخ البسيطة التالية أفكارًا ممتازة لتزيين مطبخك بأناقة.

1- بلمسة لامعة

Patrycja w białym połysku, Art House Studio Art House Studio مطبخ
Art House Studio

Art House Studio
Art House Studio
Art House Studio

هذا المطبخ الصغير الرائع ليس مساحة أنيقة جدًا لقضاء بعض الوقت فيه ، ولكنه أيضًا مطبخ عملي للغاية. تعرف على مدى تخطيط مخطط المطبخ لتخطيط المطبخ الذي يحافظ على مثلث بين مغسلة المطبخ وفرن وثلاجة.

2- خزائنه متوازية

REFORMA PISO CORUÑA - VIVIENDA ESTILO ESCANDINAVO, GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L. مطبخ
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DEL NOROESTE S.L.

يعتبر تصميم المطبخ ذي المطبخ البسيط هذا اختيارًا ممتازًا لتلك المساحات الضيقة والطويلة. إنه مصمم بمزيج من الخزانات المدمجة والجدران المغطاة بالبلاط الخزفي وسطح العمل الخشبي وطاولة الطعام. إنه جيد الإضاءة لضمان بيئة عمل آمنة.

3- على شكل حرف L

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

يجعل التصميم الفعال لهذا المطبخ تجربة ممتعة كل يوم. إنه مصمم داخل مبنى مصمم على الطراز الكلاسيكى. لكن الديكور الداخلي مزين بأسلوب عصري عصري. تقوم الأرضية المبلطة بتصميم المرقعة بحقن القليل من الألوان في مساحة بيضاء.

4- بعوارض خشبية في السقف

Kitchen Markham Stagers مطبخ White
Markham Stagers

Kitchen

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

تلقى هذا المطبخ المزخرف بأسلوب بسيط الحد الأدنى تطوراً مذهلاً بفضل الجدران الحجرية المكشوفة والعوارض الخشبية. إنه مصمم براز بار عصري. خزانات مدمجة تبقي الداخلية نظيفة وسهلة الإدارة.

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5- ناصع وفسيح

Reforma integral de una villa situada en Mallorca, ISLABAU constructora ISLABAU constructora مطبخ White
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ليس من الضروري للمطابخ أن تتمتع بمنظر رائع. ولكن إذا كنت تقع في مكان جميل استفد من ذلك. قم بتركيب نوافذ كبيرة ليس فقط للسماح بإطلالة بانورامية على المناطق المحيطة ولكن أيضًا لترك ضوء الشمس في الغرفة. سيبدو أكثر مرحًا.

6- منمق لأقصى درجة

REFORMA LOW COST, ESPACIOS, ALBERTO ARANDA ESPACIOS, ALBERTO ARANDA مطبخ
ESPACIOS, ALBERTO ARANDA

ESPACIOS, ALBERTO ARANDA
ESPACIOS, ALBERTO ARANDA
ESPACIOS, ALBERTO ARANDA

إذا كنت تشعر بالقلق إزاء صغر الغرفة ، فقم بإلقاء نظرة على هذا المطبخ الصغير. حقق المصمم أفضل استخدام لكل بوصة مربعة من المساحة. تساعد خزائن الأرضية حتى السقف على تحسين التخزين. تضيف الأرضيات المبلطة والبلاستيكية بعض التباين. فكر في الاستثمار في تجهيزات الإضاءة الأنيقة مثل تلك المثبتة في منطقة تناول الطعام.

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7- أرضيته المزركشة أجمل ما فيه

Portfolio, Loft Factory Loft Factory مطبخ
Loft Factory

Loft Factory
Loft Factory
Loft Factory

يعتبر المطبخ على شكل حرف U تصميمًا مفيدًا للغاية. تم تصميم هذا المطبخ على شكل حرف U في مساحة صغيرة. تساعد النوافذ الزجاجية على غمر المساحة بالضوء الطبيعي. مزيج من الأرضيات المزينة بالبلاط وديكور الجدران يمنحك مظهرًا رائعًا.

8- الخشب منحه كل الدفء

Diseño de Interiores: Reforma para Apartamento con Bajo Presupuesto , Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo مطبخ Wood effect
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

إذا كنت تخطط لتصميم مطبخ وفقًا للميزانية ، فسوف توفر لك هذه الأجزاء الداخلية من المطبخ جميع الإلهام. تضمن خزائن المطبخ الرقيقة ونظام الأرفف المثبت على الحائط وسطح العمل النظيف والبسيط وتركيبات إضاءة LED الكافية أن تظل المساحة مريحة للعمل في جميع الساعات الممكنة.

تصميم مبتكر لفيلا عائلية بلمسات عصرية
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