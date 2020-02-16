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10 أفكار ملهمة لحمامات سباحة بالمنازل المعاصرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Piscina, Armonía arquitectos Armonía arquitectos مسبح
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إن الحصول على حمام سباحة في المنزل هو ميزة رائعة ، وعندما تتمكن من الحصول على حمام سباحة في منزلك ، فعليك أن تفعل ذلك. لن تندم أبدا على وجود حمام سباحة في منزلك. يصبح مكان الاستراحة المفضل للأطفال وأصدقائك ويمنحك الفرصة للاسترخاء والراحة بعد يوم شاق طويل! من المؤكد أن امتلاك حمام سباحة في منزلك هو أسلوب أنيق ، لكنه يتجاوز ذلك بكثير. يعتبر المسبح الموجود في المنزل أداة تسهيل رائعة لتعزيز الترابط وتشجيع المرح والألعاب ، كما أن الغطس في الماء يعد مزاجًا رائعًا للمزاج. فيما يلي بعض الأمثلة على حمامات السباحة في المنازل الحديثة ، والتي من شأنها أن تهب عقلك.

1- امتداد للمساحة الداخلية

RESIDÊNCIA ALTO PADRÃO, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN مسبح
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

هذا النموذج يأتي لنا مباشرة من أفلام هوليوود، حيث يظهر فيه المسبح مغطى بالبلاط الأزرق الملكي مما زاده أناقة وجاذبية، ناهيك عن انعكاسات الإضاءة السقفية التي هي جزء من تلك الساحة الجانبية المطلة على المسبح، والتي انعكست بدورها على زجاج الجدران ومنه على المسبح نفسه لتمنحه هذا المظهر الساحر.

2- دافئ

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

تم إنشاء هذا المسبح في بيئة طبيعية مع بعض اللمسات العشبية في الأرضية مما جعله مبهجًا وحيويًا، كما نجده دافئًا أيضًا، لكن ذلك بفضل عنصر آخر وهو الإنارة الصفراء المنتمية للمساحة الداخلية والتي تركت تأثيراتها تمتد لأبعد من ذلك بكثير.

3- بلمسات النمط الشاطئي

homify مسبح
homify

homify
homify
homify

تم تصميم هذا المسبح المذهل ذو اللون الأزرق الأخاذ بشكل منحني رائع على خلفية بيضاء من قبل محترفي De Vivo Home Design ليتمتع بإطلالة نمط البحر المتوسط أو النمط الشاطئي كما يُطلق عليه، حيث تشعر عند النظر إليه أنك قرب الشاطئ بالفعل.

4- مبطن بالبلاط الفيروزي

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia مسبح
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

حمام سباحة بمظهر عصري رائع من المؤكد أنه سيثير إعجابك من النظرة الأولى.

يستضيف التراس مسبحًا مفتوحًا خارج النافذة مباشرةً في شكل مستطيل مثالي مبطن بالبلاط الفيروزي الفاتح، ومحاط بلمسة خشبية مذهلة غلفت أرضية التراس بالكامل، ناهيك عن الكراسي الشيزلونجية التي تجعل حمام السباحة يبدو هادئًا ومريحًا للغاية.

5- مؤطر باحترافية

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. مسبح
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

منزل عصري فخم يشتمل على حمام سباحة مستطيلي أيضًا لكنه هذه المرة شديد الزرقة، يتألق في الهواء الطلق، وتزينه مساحتين من الجانبين، إحداهما خضراء، والثانية مغطاة بالخشب، مما منح المسبح مظهرًا عصريًا وأضاف إليه قيمة جمالية عالية.

6- تحاوطه الأحجار

VILLA 2 - GRIMAUD - Pierre naturelle, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON مسبح
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

منزل من طابق واحد فقط بواجهة حمراء مصمم على الطراز القديم، ولهذا السبب تجد حمام السباحة الملحق به محاط بالأحجار، التي أكسبته بدورها جاذبية وسحرًا لا يوصفان، كما جعلته يعيدك إلى الوراء لبضعة عقود من الزمان.

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7- كلاسيكي فاخر

Загородный дом в Барвихе, Бюро9 - Екатерина Ялалтынова Бюро9 - Екатерина Ялалтынова مسبح Beige
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова

Бюро9 - Екатерина Ялалтынова
Бюро9 – Екатерина Ялалтынова
Бюро9 - Екатерина Ялалтынова

تتبادر الأناقة والملوك إلى الذهن فورًا عندما تقع عينيك على هذا المسبح الداخلي الذي أقيم تحت رووف هذا المنزل في ساحة كلاسيكية بالغة الجمال، وهذا بفضل الثريا الفاخرة والإنارة السقفية المذهلة وكذلك الجدران الزجاجية المغطاة بستائر بلمسة رومانية.

8- سحر الأخضر المينت

Piscina, Armonía arquitectos Armonía arquitectos مسبح
Armonía arquitectos

Armonía arquitectos
Armonía arquitectos
Armonía arquitectos

حمام سباحة خارجي آخر بمنزل عصري محاط بالخضرة ومساحة واسعة للجلوس هو ما تحتاجه للاستمتاع بكل أمسياتك الصيفية وعدم الشعور بالتعب. يمثل هذا المكان ساحة مثالية في المنزل لاستضافة حفلات أعياد الميلاد وجلسات السمر.

9- عن روعة الموزاييك

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura مسبح خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

يتألق هذا المسبح العصري بلمسة خاصة جدًا لم تميز أي النماذج السابقة، وهي بلاط الموزاييك أو الفسيفساء في الأرضية، مما جعله يبدو متلألئ، خاصة مع ضوء الشمس.

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10- ساحر

Ampliación Residencia La Rioja, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مسبح بلاط Blue
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

آخر نموذج معنا في هذا الألبوم لمسبح مستطيلي مستقل في مساحة داخلية لأحد المنازل المعاصرة، محاط بجلسة ثابتة مزينة بالعنصر الأخضر والغنارة الصفراء.

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