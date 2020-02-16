10 أفكار ملهمة لحمامات سباحة بالمنازل المعاصرة

إن الحصول على حمام سباحة في المنزل هو ميزة رائعة ، وعندما تتمكن من الحصول على حمام سباحة في منزلك ، فعليك أن تفعل ذلك. لن تندم أبدا على وجود حمام سباحة في منزلك. يصبح مكان الاستراحة المفضل للأطفال وأصدقائك ويمنحك الفرصة للاسترخاء والراحة بعد يوم شاق طويل! من المؤكد أن امتلاك حمام سباحة في منزلك هو أسلوب أنيق ، لكنه يتجاوز ذلك بكثير. يعتبر المسبح الموجود في المنزل أداة تسهيل رائعة لتعزيز الترابط وتشجيع المرح والألعاب ، كما أن الغطس في الماء يعد مزاجًا رائعًا للمزاج. فيما يلي بعض الأمثلة على حمامات السباحة في المنازل الحديثة ، والتي من شأنها أن تهب عقلك.
هذا النموذج يأتي لنا مباشرة من أفلام هوليوود، حيث يظهر فيه المسبح مغطى بالبلاط الأزرق الملكي مما زاده أناقة وجاذبية، ناهيك عن انعكاسات الإضاءة السقفية التي هي جزء من تلك الساحة الجانبية المطلة على المسبح، والتي انعكست بدورها على زجاج الجدران ومنه على المسبح نفسه لتمنحه هذا المظهر الساحر.
تم إنشاء هذا المسبح في بيئة طبيعية مع بعض اللمسات العشبية في الأرضية مما جعله مبهجًا وحيويًا، كما نجده دافئًا أيضًا، لكن ذلك بفضل عنصر آخر وهو الإنارة الصفراء المنتمية للمساحة الداخلية والتي تركت تأثيراتها تمتد لأبعد من ذلك بكثير.
تم تصميم هذا المسبح المذهل ذو اللون الأزرق الأخاذ بشكل منحني رائع على خلفية بيضاء من قبل محترفي De Vivo Home Design ليتمتع بإطلالة نمط البحر المتوسط أو النمط الشاطئي كما يُطلق عليه، حيث تشعر عند النظر إليه أنك قرب الشاطئ بالفعل.
حمام سباحة بمظهر عصري رائع من المؤكد أنه سيثير إعجابك من النظرة الأولى.
يستضيف التراس مسبحًا مفتوحًا خارج النافذة مباشرةً في شكل مستطيل مثالي مبطن بالبلاط الفيروزي الفاتح، ومحاط بلمسة خشبية مذهلة غلفت أرضية التراس بالكامل، ناهيك عن الكراسي الشيزلونجية التي تجعل حمام السباحة يبدو هادئًا ومريحًا للغاية.
منزل عصري فخم يشتمل على حمام سباحة مستطيلي أيضًا لكنه هذه المرة شديد الزرقة، يتألق في الهواء الطلق، وتزينه مساحتين من الجانبين، إحداهما خضراء، والثانية مغطاة بالخشب، مما منح المسبح مظهرًا عصريًا وأضاف إليه قيمة جمالية عالية.
منزل من طابق واحد فقط بواجهة حمراء مصمم على الطراز القديم، ولهذا السبب تجد حمام السباحة الملحق به محاط بالأحجار، التي أكسبته بدورها جاذبية وسحرًا لا يوصفان، كما جعلته يعيدك إلى الوراء لبضعة عقود من الزمان.
تتبادر الأناقة والملوك إلى الذهن فورًا عندما تقع عينيك على هذا المسبح الداخلي الذي أقيم تحت رووف هذا المنزل في ساحة كلاسيكية بالغة الجمال، وهذا بفضل الثريا الفاخرة والإنارة السقفية المذهلة وكذلك الجدران الزجاجية المغطاة بستائر بلمسة رومانية.
حمام سباحة خارجي آخر بمنزل عصري محاط بالخضرة ومساحة واسعة للجلوس هو ما تحتاجه للاستمتاع بكل أمسياتك الصيفية وعدم الشعور بالتعب. يمثل هذا المكان ساحة مثالية في المنزل لاستضافة حفلات أعياد الميلاد وجلسات السمر.
يتألق هذا المسبح العصري بلمسة خاصة جدًا لم تميز أي النماذج السابقة، وهي بلاط الموزاييك أو الفسيفساء في الأرضية، مما جعله يبدو متلألئ، خاصة مع ضوء الشمس.
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آخر نموذج معنا في هذا الألبوم لمسبح مستطيلي مستقل في مساحة داخلية لأحد المنازل المعاصرة، محاط بجلسة ثابتة مزينة بالعنصر الأخضر والغنارة الصفراء.