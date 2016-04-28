ليس مجرد منزل عادي

في هذا المقال نحن نقدم منزلأً أنيقاً، ساحراً.

المهندس المعماري الأرجنتيني Vismaracorsi Arquitectos ساهم في هوميفاي بهذا البيت: Casa Puerto C. Roldán. تقع في قلب مسكن خاص على بعد حوالي 30 كيلومترا من مدينة روزاريو، ويتكون هذا البيت المميز من عدة مكونات جملتها الرفاهية والجمال، حيث الماء والحديقة والتصميم الرائع.

في طابق واحد، تفنن المهندسين المعماريين للتغلب على التحدي المتمثل في إدخال اجمل التصاميم لكل من : الفناء الداخلي، والاستوديو، غرفة معيشة، وغرفة المطبخ ، ومعرض، وغرفة نوم مع حمام خاص ، وغرفة نوم الأصدقاء، والحمام الرئيسي، ومسبح مع ساحة الاستلقاء تحت أشعة الشمس والسباحة. وتحتوي أيضاً على مساحة لغرفة المرافق وغرفة تخزين!