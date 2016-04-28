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ليس مجرد منزل عادي

جحا جحا
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
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في هذا المقال نحن نقدم منزلأً أنيقاً، ساحراً. 

المهندس المعماري الأرجنتيني  Vismaracorsi Arquitectos ساهم في هوميفاي  بهذا البيت: Casa Puerto C. Roldán.  تقع في قلب مسكن خاص  على بعد حوالي 30 كيلومترا من مدينة روزاريو، ويتكون هذا البيت المميز من عدة مكونات جملتها الرفاهية والجمال، حيث الماء والحديقة والتصميم الرائع.

في طابق واحد، تفنن المهندسين المعماريين للتغلب على التحدي المتمثل في إدخال اجمل التصاميم لكل من : الفناء الداخلي، والاستوديو، غرفة معيشة، وغرفة المطبخ ، ومعرض، وغرفة نوم مع حمام خاص ، وغرفة نوم الأصدقاء، والحمام الرئيسي، ومسبح مع ساحة الاستلقاء تحت أشعة الشمس والسباحة. وتحتوي أيضاً على مساحة لغرفة المرافق وغرفة تخزين!

بساطة معمارية مدروسة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

فقط قبل الوصول إلى الباب الأمامي من هذا البيت، بمجرد العبور من خلال الحديقة  حتى يتضح من بساطته مجرد جدار عريض ونافذة تتوسطه بنعومة. كل ما يمكن ان  نرى أن المنزل يواجه الشارع مع نافذة كبيرة في مواجهة المدخل. ثم ممر بسيط يتوسط حديقة خضراء قبل أن تصل إلى الداخل، واستكشاف الجانب الآخر من المنزل. ماذا سترى؟

الفناء الخلفي المائي

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الواجهة  الخلفية تفتح تماماً على الفناء الخلفي. حيث تجد حمام سباحة وساحة الاستلقاء تحت أشعة الشمس!! كل هذا فقط لإضافة جو من الراحة في فضاء نقي الهواء ليمثل منزل الحلم الذي يخلق بيئة مثالية للعيش.

اللون الأبيض الذي يطغى على كل جنبات البيت يوحي بطمأنينة وسلام وجو هادئ للساكنين، كما أنه يتلون في الليل بكل الإضاءات المحيطة التي تنعكس على جدرانه.

هواء وضوء الطبيعة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في الداخل نجد ان بعض أركانه في غرفة المعيشة ما هي الا عبارة عن مكعبات زجاجية مفتوحة للإعلى وتحتوي على نباتات حيث أنها تنمو في داخل البيت ولكن في نفس الوقت هي في الخارج حيث الهواء والضوء الطبيعيين متوفران بشكل دائم خلال هذه المكعبات. مجرد تصميم عصري عبقري جديد.

غرفة معيشة ساحرة

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في غرفة المعيشة توجد حديقة داخلية جميلة مع مطبخ في الخلفية. حيث تم اختيار النباتات و الألوان بعناية كي تتناغم مع التصميم العام للبيت من الداخل ومن الخارج. تشاهد أيضاً البعض من ديكور وردي اللون متواضع فالمعلوم ان إضافة الألوان الأولية تجلب لمسة أنيقة دافئة. السقف،  كما انك وبصعوبة يمكنك أن تدرك أن هناك ضوء اصطناعي في البيت دون لفت الانتباه، والأرضيات الخشبية تضيف ديناميكية جميلة في هذا الفضاء المعاصر.

مطبخ عصري

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة السفرة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

الجزيرة داخل المطبخ تمتد موازيةً لأحد الجدران وتحتل ركنا مدروساً بحيث انها مفتوحة على غرفة المعيشة و قريبة من الحديقة أيضاً. أما بالنسبة لبقية المنزل فاللون الذي تم اختياره لهذه الغرفة البيضاء فإنه بصريا يوسع حجم الفضاء. مقاعد منسوجة بلون وردي تجلب لمسة ملونة رقيقة على كامل البيت.

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

في هذا الركن حيث يقون الاصدقاء بحفلة شواء أو سهرة مسائية بحيث تتوفر الأدوات لتكون بمتناول الجميع سواء كانوا في الخارج للسباحة أو الاستلقاء.

بيت جميل ومدروس ويوفر كل إمكانات الراحة وال حياة الراقية لساكنيه، هنا نستطيع ان نقول أن التصميم المعماري ليس مجرد تصميم جدران وإنما تصميم إسلوب حياة.

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كوخ الحديقة الساحر
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