10 طرق لدمج الخشب والأحجار في منزلك

أصبح استخدام الخشب والأحجار للديكور الداخلي والخارجي شائعًا في الآونة الأخيرة، خاصة الأحجار، والتي تعتبر مواد مقاومة وأنيقة.. فأفضل شيء عن هذا العنصر الديكوري هو أنه متوفر بسهولة في السوق في أماكن مختلفة وبأشكال عديدة.. يمكنك اختيار ما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بك بأفضل طريقة.

في هذه المقالة، سنرى كيف يتم استخدام ألواح الحجر في ديكور الجدران مع لمسات خشبية في الجدران أو الأثاث أو الأرضية مع 10 نماذج مذهلة..