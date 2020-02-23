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10 طرق لدمج الخشب والأحجار في منزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
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أصبح استخدام الخشب والأحجار للديكور الداخلي والخارجي شائعًا في الآونة الأخيرة، خاصة الأحجار، والتي تعتبر مواد مقاومة وأنيقة.. فأفضل شيء عن هذا العنصر الديكوري هو أنه متوفر بسهولة في السوق في أماكن مختلفة وبأشكال عديدة.. يمكنك اختيار ما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بك بأفضل طريقة.

في هذه المقالة، سنرى كيف يتم استخدام ألواح الحجر في ديكور الجدران مع لمسات خشبية في الجدران أو الأثاث أو الأرضية مع 10 نماذج مذهلة..

1- أجمل تراس

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design بلكونة أو شرفة
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

إذا كان لديك شرفة مريحة وعصرية ، فحاول تجربة جدار المساحة. يمكن أن يكون الجدار ممتلئًا بالتصميمات والأنسجة ويمكن تغطية جزء من الجدار بألواح حجرية باللون المتزامن مع البيئة المحيطة والأجواء. يجب الإشارة بشكل خاص إلى الحافة المصنوعة من الجرانيت والتي تستخدم للمزارعين.

2- أناقة لا حدود لها

CASA NO CAMPO, Kika Prata Arquitetura e Interiores. Kika Prata Arquitetura e Interiores. بلكونة أو شرفة
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.
Kika Prata Arquitetura e Interiores.

إذا كان لديك مساحة خارجية مغطاة ، فيمكنك استخدامها كغرفة معيشة ثانية في المنزل. يوجد مزيج جميل من العناصر المختلفة في الغرفة. الأثاث والسجاد منسقان بالألوان وهذا يتزامن مرة أخرى مع لون الحجر المستخدم على الحائط ، مما يعطي الغرفة طابعها الخاص.

3- مزيج أخاذ

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores منازل
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

تحقق من هذا المنزل ، وسوف تفهم كيف يمكن للحجارة تحويل مساحة كاملة. سيكون المنزل المصمم على الطراز الريفي فريداً من ناحية الديكور.

4- الأبيض وسحره

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura حمام
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

إنه إعداد حمام حديث للغاية مع فناء داخلى. تم رسم الجدار الحجري بظل أبيض بالكامل. باستخدام الظل الأبيض مع الإضاءة المناسبة يجعل المساحة تبدو أنظف وواسعة.

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5- دافئ

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores قبو النبيذ
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

تعرّف على هذا المطبخ الرائع المظهر عندما تحتوي قاعدة البار على لوح حجري لفكرة الديكور الفريدة هذه. حجر البلاطة بلون الرمال. الكراسي المرافقة مصنوعة من قصب وتقريبا من نفس الظل مثل البلاطة. المكان لديه مزيج مثالي من الأناقة والرياح. يضيف الخوص والمصابيح المعلقة الأصلية إلى تأثيرات المكان بشكل رائع.

6- تناغم يأسرك

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

هذه حديقة داخلية جميلة في المنزل حيث يأتي الجدار الحجري بالكامل بنمط رائع وملمس رائع. يضيف لون الحجر الطبيعي إلى روعة الفضاء. تجعل الإعدادات الكلية للحديقة المزامنة المناسبة للألوان المكان الذي تبدو مريحة وحميمة للغاية.

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7- عن البساطة والرقي

homify جدران ألواح خشب مضغوط Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة المعيشة هذه ليست أنيقة فحسب ، بل إنها ذات طابع رجعي محدد. لائحة دقيقة تستخدم على جدران الغرفة. لا تحاول تنفيذ أي نوع من أنواع الأنسجة الواضحة على الحائط أو في الغرفة لأن ذلك سيعيق المظهر العام.

8- لمحبي النمط الصناعي

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

هذا جدار حجري ، على الرغم من أن العديد من الناس يخطئون كحائط خشبي. يتم تخزين تخفيضات السجل بطريقة أنيقة للغاية لاستخدامها في الموقد. على العموم يتم إعداد المكان كله بشكل خلاق للغاية. تم مطابقة نغمات وأنسجة الخشب والحجر لإظهار أفضل الآثار.

9- أروع وحدة تلفاز مبنية

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

عندما تجد أن الجدار في الغرفة يبدو رتيبًا ومملًا ، يمكنك تغيير نمط الجدار لإضافة بعض الحياة إلى الفضاء. استخدم حجارة من ألوان مختلفة للجدار مع بعض الإضاءة الرائعة لجعل الجدار مكانًا متغيرًا تمامًا.

10- تحفة فنية

Mi Hogar, Liferoom Liferoom جدران
Liferoom

Liferoom
Liferoom
Liferoom

تحقق من هذا الجدار الرائع المظهر في بيئة المعيشة الريفية ، حيث يتم استخدام الأحجار ذات الأحجام والألوان المختلفة بحيث يتم إنشاء تأثير مرئي مذهل في الفضاء. يمكن رؤية مزيج مثالي من الانسجام والصلابة.

10 أفكار ملهمة لحمامات سباحة بالمنازل المعاصرة
أيهما تحب.. الخشب أم الأحجار؟ أم كلاهما؟

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