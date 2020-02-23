10 طرق لدمج الخشب والأحجار في منزلك

أصبح استخدام الخشب والأحجار للديكور الداخلي والخارجي شائعًا في الآونة الأخيرة، خاصة الأحجار، والتي تعتبر مواد مقاومة وأنيقة.. فأفضل شيء عن هذا العنصر الديكوري هو أنه متوفر بسهولة في السوق في أماكن مختلفة وبأشكال عديدة.. يمكنك اختيار ما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بك بأفضل طريقة.
في هذه المقالة، سنرى كيف يتم استخدام ألواح الحجر في ديكور الجدران مع لمسات خشبية في الجدران أو الأثاث أو الأرضية مع 10 نماذج مذهلة..
إذا كان لديك شرفة مريحة وعصرية ، فحاول تجربة جدار المساحة. يمكن أن يكون الجدار ممتلئًا بالتصميمات والأنسجة ويمكن تغطية جزء من الجدار بألواح حجرية باللون المتزامن مع البيئة المحيطة والأجواء. يجب الإشارة بشكل خاص إلى الحافة المصنوعة من الجرانيت والتي تستخدم للمزارعين.
إذا كان لديك مساحة خارجية مغطاة ، فيمكنك استخدامها كغرفة معيشة ثانية في المنزل. يوجد مزيج جميل من العناصر المختلفة في الغرفة. الأثاث والسجاد منسقان بالألوان وهذا يتزامن مرة أخرى مع لون الحجر المستخدم على الحائط ، مما يعطي الغرفة طابعها الخاص.
تحقق من هذا المنزل ، وسوف تفهم كيف يمكن للحجارة تحويل مساحة كاملة. سيكون المنزل المصمم على الطراز الريفي فريداً من ناحية الديكور.
إنه إعداد حمام حديث للغاية مع فناء داخلى. تم رسم الجدار الحجري بظل أبيض بالكامل. باستخدام الظل الأبيض مع الإضاءة المناسبة يجعل المساحة تبدو أنظف وواسعة.
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تعرّف على هذا المطبخ الرائع المظهر عندما تحتوي قاعدة البار على لوح حجري لفكرة الديكور الفريدة هذه. حجر البلاطة بلون الرمال. الكراسي المرافقة مصنوعة من قصب وتقريبا من نفس الظل مثل البلاطة. المكان لديه مزيج مثالي من الأناقة والرياح. يضيف الخوص والمصابيح المعلقة الأصلية إلى تأثيرات المكان بشكل رائع.
هذه حديقة داخلية جميلة في المنزل حيث يأتي الجدار الحجري بالكامل بنمط رائع وملمس رائع. يضيف لون الحجر الطبيعي إلى روعة الفضاء. تجعل الإعدادات الكلية للحديقة المزامنة المناسبة للألوان المكان الذي تبدو مريحة وحميمة للغاية.
غرفة المعيشة هذه ليست أنيقة فحسب ، بل إنها ذات طابع رجعي محدد. لائحة دقيقة تستخدم على جدران الغرفة. لا تحاول تنفيذ أي نوع من أنواع الأنسجة الواضحة على الحائط أو في الغرفة لأن ذلك سيعيق المظهر العام.
هذا جدار حجري ، على الرغم من أن العديد من الناس يخطئون كحائط خشبي. يتم تخزين تخفيضات السجل بطريقة أنيقة للغاية لاستخدامها في الموقد. على العموم يتم إعداد المكان كله بشكل خلاق للغاية. تم مطابقة نغمات وأنسجة الخشب والحجر لإظهار أفضل الآثار.
عندما تجد أن الجدار في الغرفة يبدو رتيبًا ومملًا ، يمكنك تغيير نمط الجدار لإضافة بعض الحياة إلى الفضاء. استخدم حجارة من ألوان مختلفة للجدار مع بعض الإضاءة الرائعة لجعل الجدار مكانًا متغيرًا تمامًا.