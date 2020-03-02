فخامة النمط المعاصر في بنتهاوس بدبي

بنتهاوس فاخر للغاية بدبي يتألق بتصميم مميز على الطراز المعاصر يجعله أشبه بالفنادق، صمم هذه الشقة خبراء شركة الكيدرا مع شرفة فندقية أيضًا مؤثثة بأكثر من جلسة مذهلة وبانيو سبا ولا أروع للاسترخاء والاستجمام وغيرها من العناصر الديكورية التي جعلت الشقة استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ..
نبدأ جولتنا في هذا المشروع مع غرفة المعيشة، والتي تبدو من روعة تصميمها وتأثيثها أنها لفندق فاخر، فكل شيء فيها مثالي، بداية من السقف المذهل المزين بالعواضر الخشبية مع لمسة بيضاء منحنية، مرورًا بالأرضية الرخامية الناعمة وما يعتليها من أفخم قطع الأثاث وأكثرها رقيًا في الوقت نفسه، نهاية بالجدران الزجاجية الشفافة والتي تدمج الغرفة مع المساحة الخارجية باحترافية.
ننتقل تدريجيًا لغرفة الطعام من هذا البنتهاوس، والتي تؤكد لنا أنه كلما تجولنا أكثر بهذه الشقة العلوية، كلما تفاجئنا بما فيها من سحر وجاذبية ..
لا شك أن الخبراء أولوا الكثير من الاهتمام لهذه الشقة الفاخرة حتى تطل علينا بهذه الإطلالة المدهشة، فنجد أنها مكونة من طاولة مستطيلية على الطراز العصري بقاعدة في منتهى الأناقة، بالإضافة إلى سبعة مقاعد قمة في الرقي باللون الأسود، مؤطرين جميعهم بلمسة فولاذية زادته روعة.
من أول وهلة تقع فينها عينيك على جناح النوم الرئيسي بهذه الشقة، ستشعر أنها فندقية من الدرجة الأولى، بداية من الجدار الخلفي للسرير والمزين بلمسة رخامية ولا أروع منحها اللون الأسود كل الفخامة والرقي، مرورًا بتصميم السرير ذاته وكونه مريحًا لأقصى درجة، نهاية بالتفاصيل الأخرى الصغيرة كفرش الغرفة والإنارة الموزعة باحترافية وذكاء شديدين.. كل ذلك كان له الفضل في أن تبدو فندقية.
زاوية أخرى لغرفة النوم وتفاصيل أجمل وأجمل، ربما الأكثر لفتًا للأنظار من بينها، ذلك الجدار الزجاجي الشفاف الذي يطل على منظر خارجي ساحر، للسماء الصافية وناطحات السحاب..
لا تقل الجلسة الخارجية روعة عن غرفة المعيشة التي شاهدنانا أولًا، فهي أيضًا بنفس النغمة المحايدة باللون البيج، وتتكون من أريكة ثلاثية ومقعدين مريحين متقطاعين مع الأولى، بالإضافة لطاولة قهوة بنفس اللون والتصميم.
مع الصورة السابقة للجلسة الخارجية لم نلاحظ مطلقًا أن هناك بانيو سبا في الخلفية، لكن هذه الصورة تفاجئنا كثيرًا بوجوده وتصميمه الدائري الأخاذ..