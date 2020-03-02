فخامة النمط المعاصر في بنتهاوس بدبي

ننتقل تدريجيًا لغرفة الطعام من هذا البنتهاوس، والتي تؤكد لنا أنه كلما تجولنا أكثر بهذه الشقة العلوية، كلما تفاجئنا بما فيها من سحر وجاذبية ..

لا شك أن الخبراء أولوا الكثير من الاهتمام لهذه الشقة الفاخرة حتى تطل علينا بهذه الإطلالة المدهشة، فنجد أنها مكونة من طاولة مستطيلية على الطراز العصري بقاعدة في منتهى الأناقة، بالإضافة إلى سبعة مقاعد قمة في الرقي باللون الأسود، مؤطرين جميعهم بلمسة فولاذية زادته روعة.