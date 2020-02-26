7 نماذج لحدائق منزلية تدفعك لاختيار العشب الصناعي

في كتاب الأفكار هذا، جمعنا لكم ٧ نماذج رائعة لحدائق منزلية بتصاميم متنوعة، لكنها على الرغم من ذلك التنوع، تزينت أرضياتها بلمسة ديكورية واحدة، وهي العشب الأخضر الصناعي، الذي منحها كل الأناقة والحيوية والجاذبية، فأصبحت كلا منهم بفضله لافتة كثيرا للأنظار..