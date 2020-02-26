7 نماذج لحدائق منزلية تدفعك لاختيار العشب الصناعي

في كتاب الأفكار هذا، جمعنا لكم ٧ نماذج رائعة لحدائق منزلية بتصاميم متنوعة، لكنها على الرغم من ذلك التنوع، تزينت أرضياتها بلمسة ديكورية واحدة، وهي العشب الأخضر الصناعي، الذي منحها كل الأناقة والحيوية والجاذبية، فأصبحت كلا منهم بفضله لافتة كثيرا للأنظار..
حديقة منزلية غاية في الروعة والجمال، تتألق بلمسة خضراء حيوية نابعة من استخدام العشب الأخضر الصناعي، والذي غطى الجزء الأكبر من الأرضية، تاركا المساحة السفلية للتعريشة لتتزين ببلاطات عملية تسمح بالاستعانة بجلسة عائلية.
مساحة أخرى مستطيلية مكسوة بالكامل بالعشب الأخضر الصناعي، عدا جزء صغير في المنتصف، زينه الخبراء بلمسة حجرية صنعت ممرا طوليا ساحرا، على جانبيه سبوتات أرضية موازية له كليا.
أما عن هذا النموذج، فهو مختلف عن الآخرين كليا، والفضل يعود في ذلك إلى اللمسة الديكورية المنحنية التي تخللت الأرضية العشبية، صانعة ممرا مذهلا محاط هو الآخر بسبوتات أرضية.
حديقة منزلية في منتهى البساطة والرقي، عبارة عن مساحة مربعة مغطاة كليا بلمسة عشبية، محاطة بأحواض ثابتة للزهور والنباتات الطبيعية.
لا شك أن المساحة الخضراء الجانبية للمسبح جعلته يبدو حيويا لأقصى درجة، ألا تتفق معنا في ذلك؟
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نجح العشب الأخضر الصناعي أن يجمل اطلالة هذه الحديقة المنزلية الصغيرة على أكمل وجه، وانعكس ذلك بدوره على النافورة العصرية الضخمة المثبتة جهة اليمين، والتي تتألق هي الأخرى بلمسة رخامية سوداء منحتها كل الجاذبية والغموض.
من أبرز مزايا العشب الصناعي باستثناء شكله الجمالي الرائع، أنه سهل التركيب، والصورة المعروضة أمامنا خير دليل على ذلك.