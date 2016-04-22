إعادة بناء مطبخ جذرياً

الكثير منا يكون سعيداً ببيته الجديد او المُستاجر وبألوانه وتصميمه الخاص، وقد نقضي في هذا البيت العديد من السنوات إن لم يكن العمر كله!. قد يصبح البيت جزء من حياتنا ولا نستطيع ان نتخيل أن نغيره أو نغير شكله! مجرد التفكير في تغيير شكل البيت قد يعطي البعض شعوراً بإنها نهاية الذكريات ومسح التفاصيل التي كبرنا عليها!!

كل هذا غير صحيح!! الحياة أجمل كلما حافظنا على الجمال وغيرنا الروتين القاتل، الملل قد يصبح سمة المكان إن لم يتم تغييره بصورة متفاوتة!! الجمال يحتاج إلى عناية كي يظهر.

في المقابل هناك العديد من الناس من يحبون التغيير دائماً ويتفننون في تغير شكل بيوتهم من فترة لفترة من أجل حبهم للتصميمات الحديثة او لكسر الملل وإضفاء جواً من التغيير في حياتهم بشكل مستمر.

في كلا الحالتين هناك منطق، لكن في الحالات التي تصل فيها بيوتنا لمرحلة لا بد من وضع خطة تغيير كما سنرى في هذا المقال حيث أن بعض غرف المنزل مع مرور الوقت تصبح متهالكة او في حالة مزرية لا تُحتمل! هنا يجب التغير ولا يمكن التفكير مرتين في تلك الذكريات أو أياتم الطفولة.

في هذا المقال سوف نرى مراحل تغيير مطبخ صغير وصل لحالة مزرية من كل الجوانب. ثم تم هدمه تماماً وتم إنشاؤه من الصفر على يد خبير في المطابخ القديمة والخربة. هذه القصة قد تكون مصدر وحي لك لتحويل مطبخك و لتحديث ديكور المطبخ الخاص بك.

تم تنفيذ هذا المشروع من قِبل الشركة الإسبانية Scala Proyectos المتخصصة بتصميم المطابخ وقد تم إعادة بناء المطبخ بالكامل من الصفر.